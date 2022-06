Neutral gerade jetzt!

Nicht nur in Umfragen ist der Bevölkerung die österreichische Neutralität gerade jetzt wichtig. Sie wurde aber gezielt untergraben, was man davon auseinanderhalten muss, dass sich die geopolitischen Rahmenbedingungen seit 1955 geändert haben. Leider wird jetzt oft so getan, als könne Österreich gar keine ernsthafte Vermittlerrolle einnehmen, obwohl dies fast unmittelbar nach dem (betont freiwilligen) Beschluss des Verfassungsgesetzes über immerwährende Neutralität der Fall war. Welch klischeehafte und vorurteilsbeladene Vorstellungen mit Neutralität in Verbindung gebracht werden, konnte man gut beim Besuch von Bundeskanzler Karl Nehammer bei Wladimir Putin sehen. Als besonders krasses Beispiel kann Robert Misik bei oe24 dienen, der Nehammer nichts zutraut, sondern ihn als Spielball Putins sah, der auch vor Korruptionsermittlungen gegen die ÖVP auf der Flucht sein muss. Misik gehörte einst der Gruppe Revolutionärer Marxisten an, was er mit Peter Pilz gemeinsam hat, und spekulierte bei Wolfgang Fellners oe24, dass „wir“ am Ende „von Putin erpressbar“ bzw. aus der Sicht der EU eh schon „ein halber Aussenposten Russlands“ seien.

Komisch nur, dass er selbst dem Putin-Netzwerk bei uns nahesteht, was aber beim Biografen von Christian Kern, der bei Fellner und bei der SPÖ auftritt, nicht anders zu erwarten ist. Es trifft sich ausgezeichnet, dass es auch neue wissenschaftliche Argumentationshilfe in Gestalt des am 24. Juni 2022 im Presseclub Concordia vorgestellten Buches „Österreich und der Kalte Krieg – ein Balanceakt zwischen Ost und West“ gibt. Wir sehen unten in der Mitte den Historiker Stefan Karner (der sich u.a. mit Margarethe Ottilinger befasste) und links bzw. rechts von ihm die beiden Autoren Peter Ruggenthaler (Ludwig Boltzmann Institut für Kriegsfolgenforschung) und Günter Bischof (Marshall Plan Chair). Bei der Veranstaltung wurde auf die Vermittlerrolle Österreichs verwiesen, etwa als es das erste Gipfeltreffen nach dem Krieg zwischen den USA und der Sowjetunion 1961 in Wien gab mit John F. Kennedy und Nikita Chrustschow. Damals war Bruno Kreisky Außenminister, den wohl beide Seiten dazu verwendeten, der anderen etwas auszurichten. Derlei ist jedoch nichts Ungewöhnliches, wenn direkte Verhandlungen vorbereitet werden, wie die Historiker betonen.

Im Presseclub Concordia

Nun fallen sicher jedem zu Kreisky Nahostdiplomatie und UNO City ein, doch bereits 1957 ließ sich die Internationale Atomenergiebehörde in Wien nieder. Es war in jenen Zeiten keineswegs so, dass die Amerikaner überall reagieren konnten; dies sah man unter anderem in Ungarn und in der Tschechoslowakei, als die USA zugleich in Südostasien verstrickt und daher komplett unvorbereitet waren. Dennoch wurde etwa das Gerücht gestreut, dass eine amerikanische Sondereinheit in Salzburg schon auf ihren Einsatz im Prager Frühling 1968 warte. Als Nehammer vor ein paar Monaten von einer aufgezwungenen Neutralität sprach, ist dies historisch nicht ganz von der Hand zu weisen. Sie war nämlich der Sowjetunion weit mehr ein Anliegen als den USA, deren Haltung diesbezüglich ambivalent war. Die Amerikaner dachten eher an eine bewaffnete Neutralität wie in der Schweiz und unterstützten eine heimliche Wiederbewaffnung Österreichs nach dem Generalstreik von 1950, den die Kommunistische Partei gorganisierte und den der ÖGB lange als Putschversuch betrachtete. So entstand die B-Gendarmerie, aus der dann das Bundesheer hervorging, das übrigens schon 1956 beim Aufstand in Ungarn unter Beweis stellen musste, dass es unsere Grenzen schützen kann. Nachdem die Existenz von Stay Behind-Strukturen durch das Platzen der italienischen Gladio-Affäre bekannt wurde, gaben die USA zu, dass auch in Österreich Waffen vergraben wurden. Solange Österreich besetzt war, taten sich Sozialdemokraten viel leichter mit dem Amerikanern als Konservative. Früher fühlte sich Neutralität komisch an, sie galt als „kommunistisch angehaucht“, war sozusagen nur einen Schritt vom realen Sozialismus entfernt. Der SPÖ war sie grundsätzlich sympathisch auch wegen Schweden, es sollte halt bloss kein Begriff mit negativen Assoziationen sein. Der Ukraine-Krieg veränderte alles für neutrale Staaten, auch für die Schweiz, wie das Video unten zeigt; Schweden und Finnland wollen jetzt Mitglieder der NATO werden.

Beitrag über Neutralität

Als Österreich neutral wurde, war Josef Stalin schon tot und Chrustschow sein Nachfolger, der mit der Neutralität die Hoffnung verbunden sah, dass die Bewegung des Sozialismus damit im Westen auf fruchtbaren Boden fällt. Außenminister Wyatscheslaw Molotow, der zuvor mehr als dreissig Jahre lang Stalin loyal diente und am Pakt mit Hitlerdeutschland mitwirkte, befürchtete hingegen, dass ein neutrales Österreich Satelliten der Sowjetunion inspirieren könnte. Angesichts der Ereignisse in Ungarn und der Tschechoslowakei war diese Erwartungen nicht unberechtigt; für Westdeutschland war Österreich jedenfalls kein Vorbild (obwohl es eine neue Friedensbewegung gab, die gegen eine Wiederbewaffnung auftrat). Aus der Sicht der Amerikaner brauchte Österreich eine Armee auch gegen einen Putschversuch, denn man hatte ab 1948 nicht mehr nur Nazis im Visier, sondern auch Kommunisten. Die USA meinten, sie bräuchten Europa als starken Handelspartner, den sie mithilfe des Marshall-Plans wieder aufbauten. Man bot auch der Sowjetunion Beteiligung an, doch sie lehnte ab und wollte auch nicht, dass Länder wie Rumänien oder Polen davon profitieren. Mit wirtschaftlicher Erholung sollte auch das realsozialistische System an Attraktivität für die Bevölkerung im Westen verlieren. Es gibt die Marshall-Plan-Stiftungen noch, sodass der Gedanke auch naheliegt, einen notwendigen Wiederaufbau der Ukraine ähnlich zu organisieren. Das neutrale Österreich hatte dann mehrere Jahrzehnte lang über 1000 Kilometer Grenze zu kommunistischen Staaten und war (ist!) ein Tummelplatz für Spione. Heute spielt beim finnischen Antrag auf Beitritt zur NATO eine Rolle, dass man ja mehr als 1000 Kilometer Grenze zu Russland im Ernstfall verteidigen müsse. Damit würde sich die Grenze Russlands zur NATO mehr als verdoppeln, die bisher fünf NATO-Mitglieder umfasst – Norwegen, Estland und Lettland und außerdem Polen und Litauen um die Enklave Kaliningrad.

Nehammer zur Sicherheitslage

Wenig bekannt ist, dass die Sowjetunion auf Initiative Molotows 1954 der NATO beitreten wollte und der Warschauer Pakt erst 1955 gegründet wurde, nachdem dies von USA und UK abgelehnt wurde. Man kann darin auch einen Versuch der Infiltration sehen, wenngleich der Antrag wegen der Remilitarisierung Deutschlands gestellt wurde, das man 1955 in die NATO aufnahm; danach wurde der Warschauer Pakt gebildet. Noch vor der Schaffung der NATO 1949 wurde 1948 der Brüsseler Pakt gegründet mit einem auf 50 Jahre angelegten Vertrag. Später wurde er in Westeuropäische Union mit immer mehr Mitgliedern umbenannt; als Österreich über den Beitritt zur EU abstimmte, wurde festgehalten, dass die EU nach dem Auslaufen des WEU-Vertrags 1998 der europäische Pfeiler der NATO werden sollte. Tatsächlich gab es die WEU dann bis 2011, die militärische Beistandspflicht und out of area-Einsätze vorsah. Die NATO hingehen verlangt nur Beistand an sich und ihr Vertrag gilt für das Territorium der Mitgliedsstaaten; der Lissabon-Vertrag der EU bewegt sich irgendwo in der Mitte zwischen WEU und NATO (hier mehr dazu). Viele ließen sich in den letzten Monaten dazu verleiten, russische Propaganda wiederzugeben, wonach ja „die NATO“ überall andere Staaten angreife. Tatsächlich gab es bislang genau einen Bündnisfall und dieser war zweifelhaft, nämlich der 11. September als Vorwand für den Afghanistan-Krieg. Putins Fans sind die Details diverser Verträge meist nicht bewusst; es gab jedoch auch fast sofort eine Initiative, welche die Neutralität in Frage stellt und bei der wir „natürlich“ auch Robert Misik finden. Neutralität wurde gleich ins Spiel gebracht als Option für die Ukraine; wenn aber Russland dabei auf Österreich als Vorbild verweist, geht es um den massiven verdeckten russischen Einfluss in beiden Ländern.

John Mearsheimer zur Ukraine

Oft wird der amerikanische Politikwissenschafter John Mearsheimer quasi als Zeuge dafür angeführt, dass Wladimir Putin ja gar nicht anders konnte als die Ukraine anzugreifen. Es darf aber nie nur um sichtbare geopolitische Handlungen und militärische Konsequenzen gehen, sondern man muss Geheimdienste berücksichtigen. Dabei wird stets auch Harald Irnbergers Buch „Nelkenstrauss ruft Praterstern“ als Quelle herangezogen. Stefan Karner erinnert sich gerne an Irnberger, der Kontakt zu Agenten hatte und daher auch manch eine Räuberpistole debunken konnte, mit der Medien mit den Mythos um Spionage spielten. Irnberger war zuerst beim „Kurier“ und gab dann das „Extrablatt“ heraus, das die DDR finanzierte (siehe etwa „Science under Socialism„) und bei dem Peter Pilz tätig war. Irnberger lebte später in Nicaragua und Spanien, verpackte Wahrheiten aus Österreich in Krimi-Handlungen, berichtete über Fussball und starb 2010 nach dem Tod seiner Ehefrau. Wie Irnberger ist der Historiker Otto Klambauer 1949 geboren, er blieb aber bis zu seinem Tod 2013 beim „Kurier“. Karner erinnert daran, dass Klambauers 2000 erschienenes Buch „Österreich im Kalten Krieg. Vom Dritten Mann bis zum Fall des Eisernen Vorhangs“ das letzte zum Thema vor dem jetzt präsentierten Werk war. Klambauer befasste sich auch mit Betrieben unter sowjetischer Verwaltung bei uns, doch Wikipedia erwähnt hier, dass seine Arbeit auch kritisiert wurde. Es ist jedoch nicht so einfach, in diesem Bereich zu forschen, weil Material der ehemaligen Besatzer nur schwer zugänglich ist, wie auch in der Arbeit von Florian Gimpl von 2013 festgestellt wird.

Zum G7-Gipfel

Wenn gerade die G7 in Deutschland tagen, wird dies die Lage so oder so verschärfen, schon weil es zeitweise G8 inklusive Russland gab. Was unsere Diskussion betrifft, basiert historische Forschung auf zeitlichem Abstand und dem Durchforsten von Archiven. Die Quellenlage ist da relativ gut, was 1945 bis 1955 anlangt; danach ist sie spärlicher und man muss andere Aktivitäten als zum Kalten Krieg gehörig ausmachen. Dazu gehört zum Beispiel das Treiben des Congress for Cultural Freedom, für den Friedrich Torberg das „Forvm“ gründete; hier hatte CIA-Finanzierung vorgelegen. Doch es gab auch Weltjugendspiele, die sowjetischer Propaganda dienten und bei uns einige (naive?) Unterstützer hatten. Journalismus ist tagesaktuell und sollte sorgfältig recherchieren; vielfach sind Artikel und Interviews auch gute Quellen für Historiker. Im Idealfall ergänzt man sich, doch durch Internet und Social Media werden rasch Narrative geschaffen, die viele bloss weitertragen, ohne sie einer Prüfung zu unterziehen. Wie schnell man heute auf Informationen stösst und wie gut man sie einordnen kann, wenn man schon viel recherchiert hat, soll ein Beispiel zeigen: Kürzlich traf Außenminister Alexander Schallenberg George und Alex Soros; zugleich wird ein Video von Amazing Polly zu Soros und der Zeit von Michail Gorbatschow und Boris Jelzin verbreitet. Soros hatte auch mit Robert Maxwell zu tun, was ebenso für den Mafiapaten Semjon Mogilevich gilt. Dieser erfährt alles, was auf dem Moskauer Flughafen Scheremetjewo vor sich geht, wo sich Edward Snowden 2013 40 Tage lang aufgehalten hatte. Warum werden eigentlich Julian Assange und Snowden so unterschiedlich behandelt?

Diskussion bei Exxpress TV

Es führt zu überraschenden Erkenntnissen, wenn man bisher Angenommenes immer wieder in Frage stellt und neue Infos dazu sammelt. Zwar hoffen jetzt viele auf das Bundesheer – von wegen Neutralität -, aber das Verteidigungsministerium wird von britischen Diplomaten als de facto eine Abteilung des russischen Militärgeheimdienstes GRU betrachtet. Dass die Befehlskette in der Landesverteidigung ausgehebelt ist, lässt auch kaum einen anderen Schluss zu. Doch damit sind auch alle Forderungen nach mehr Budget absurd; weil zuerst die Souveränität hergestellt werden muss, was „nur“ Rückgrat, Mut und das Erfüllen des geleisteten Eides auf die Republik verlangt. Derzeit kann auch deswegen nicht die Rede sein von Fähigkeit zur Verteidigung, weil allenfalls ein paar tausend Mann bloss einen Tag durchhalten würden. Längst wird selbst beschaffte Ausrüstung zu Milizübungen mitgenommen; auch Drohnen werden privat besorgt und bei Übungen verwendet. Bei Versprechen, mehr zu investieren sollte man wissen, dass dies immer gut klingt und ein Placebo für die Bevölkerung ist. Doch in Wirklichkeit würde das Allermeiste in der Bürokratie versickern und wäre auch als Summe viel weniger als NATO-Staaten wie die USA als ausreichend ansehen (so zwischen 2 und 2,5 % des BIP). Wie man beim Heer drauf ist oder drauf zu sein hat, zeigen Videos mit Oberst Markus Reisner, der oben über Nachrichten im Krieg diskutiert. Er macht sich gerne ukrainische Waffenbestellungen zu eigen, wie auch bei diesem Bundesheer-Video auffällt. Weil er zu Geschlossenheit bei Sanktionen aufrief, da Putin sonst als Ex-KGB-Agent dies als Schwäche nutzen könne, mailte ich Reisner u.a.: „Bei Putins KGB-Background ist doch anzunehmen, dass er in ein Netzwerk eingebettet ist und dass dieses Netzwerk auch in anderen Ländern präsent ist. Wenn wir von den Aufgaben des Bundesheers ausgehen (Schutz der Souveränität Österreichs und der demokratischen Rechte der Bürger), dann kommt es darauf an, was uns nützt und was uns schadet. Sanktionen schaden uns eindeutig, und man kann die Kleptokratien Russland und Ukraine auch nicht klar voneinander trennen. Österreich und andere Staaten können die KGB-Netzwerke im eigenen Land kappen, die aber sehr weit vorangeschritten sind.“

Die SPÖ und die Neutralität

„Natürlich“ reagierte Reisner nicht, denn ich bezog mich auf einige beim Heer tabuisierte Bereiche. Wenn man aber weiterhin so vieles ausklammert und sich einredet, dass eh alles okay sei, bleibt man nur in der Theorie verteidigungsbereit. Zu einem Spiel mit verdeckten Karten und auf mehreren Ebenen gehört auch, dass die SPÖ gross von Neutralität spricht, aber an das Putin-Netzwerk andockt. Man kann jetzt sagen, dass es nun endlich eine wirklich bewaffnete Neutralität geben müsse, doch dazu sind Voraussetzungen notwendig. Denn wenn ein wichtiges Kriterium ist, dass Handlungen im Namen des Staates uns nie schaden dürfen, dann wurde statt dessen vieles getan, das nichts anderes als Destabilisierung zum Nachteil von uns allen ist (z.B. bei der Energieversorgung). Darüber darf man jedoch nicht reden, sodass Neutralität wie bisher bloss ein Schlagwort ist.

PS: Wie immer haben einige neue Meldungen mit Putins Netzwerk bei uns zu tun: Wadim Zimin trug den Atomkoffer für Boris Jelzin und Wladimir Putin und war dann bei der Zollbehörde beschäftigt; er wurde jetzt tot aufgefunden. In Berichten ist davon die Rede, dass seine Loyalität Jelzin galt, dessen „Enkeltochter“ Polina Oleg Deripaska heiratete (die trennten sich 2018). Tatsächlich stammt sie aus der ersten Ehe von Walentin Jumaschew, der für Jelzin und Putin tätig war/ist und der dann Jelzins Tochter Tatjana heiratete. Die Jumaschews wurden samt Tochter Maria über Gusenbauer und Co. in Österreich eingebürgert. Polina Deripaska ist übrigens der Zweitfamilie von Gazprom-Chef Alexej Miller verbunden. Eine neue Meldung zu Wirecard besagt, dass der österreichische Staatsschutz (früher BVT, jetzt DSN) Aufträge an Firmen vergibt, die mit Wirecard kooperierten. Darunter finden wir RISE, die mit Wirecard 2016 ein Ticketsystem mit Skytech (zu Rostec gehörend) für St. Petersburg entwickelten; letztlich kamen sie aber nicht zum Zug. An der Spitze des Staatskonzerns Rostec steht mit Sergej Tschemesow ein ehemaliger KGBler; Rostec profitiert auch vom Angriff auf Airbus via österreichisches Verteidigungsministerium.

Diese Recherchen erfordern sehr viel Aufwand und sind in dieser Form einzigartig. Es ist immer notwendig, alles neu zu bewerten und weitere Puzzleteile zu einem sehr komplexen Bild hinzuzufügen. Davon profitiert jeder, der mit einzelnen Bereichen in Berührung gekommen ist oder der sich fragt, wie etwas einzuordnen ist. Als Grundlage für weitere Recherche, für parlamentarische Untersuchungen, für Ermittlungen der Justiz eignet es sich auch sehr gut. Es kommt oft darauf an, durch Zufall an eine mögliche Verbindung überhaupt mal zu denken, um sie und einiges mehr zu finden.

