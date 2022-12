Sind alternative Medien eine Alternative?

Es gibt immer mehr alternative Medienangebote, die auch von ehemaligen Mainstream-Journalisten produziert werden. Viele Menschen glauben auch aus purer Enttäuschung (Ent-Täuschung), dass alternativ immer mit wahr gleichzusetzen ist. Zugleich beharren Leute, die vom Mainstream kommen, zu sehr darauf, dass ihre neuen Kollegen das Handwerk oft nicht gelernt haben. Tatsächlich aber hat es auch viel mit Bias zu tun, wenn besseres Wissen über Themen nicht erworben wird, weil Akteure zu wenig wissen, um Wissensdefizite zu erkennen (Dunning-Kruger-Effekt). Im Folgenden werden daher auch Widersprüche alternativ und Mainstream zur Sprache kommen. Durch Vernetzung, die ja an sich begrüssenswert ist, werden längst Gesprächspartner auch alternativ gepusht, ohne sich ihr bisheriges Wirken genau anzusehen.

Unten sehen wir ein Transparent bei der letzten Demo in Wien am 10. Dezember 2022, das Unterstützung für Auf1 ausdrückt. Auf1 mit Stefan Magnet ist eng mit dem jetzt eingestellten „Wochenblick“ und mit „Info-Direkt“ verbunden; viele lassen sich gerne von Auf1 interviewen. Es sollte aber nicht nur die rechtsextreme Vergangenheit von Magnet problematisch sein, sondern auch, dass er mit seinem Kampf gegen Transhumanismus davon ablenkt, die Ursachen für politische Verhältnisse zu untersuchen. Verdeckte russische Einflussnahme ist nicht nur für Auf1 und Co. tabu, sondern auch für Mainstream-Medien, die sich siehe Markus Sulzbacher im „Standard“ an Auf1 und anderen abarbeiten. Auch für linke Medien wie tkp.at des ehemaligen Liste Pilz-Kandidaten Peter F. Mayer gilt, dass man über einiges nicht sprechen darf, was aber nicht überraschen sollte; dort bedauert Andrea Drescher gerade das Aus für den „Wochenblick“.

Demo am 10. Dezember

Das Video unten zeigt von der Post gesponserte primitivste Propaganda des „Standard“ mit der deutschen „Expertin“ Pia Lamberty, einer Sozialpsychologin, die sich angeblich auch mit Putin auskennt. Sie publizierte ein Buch über Fake News mit Katharina Nocun, die kürzlich als Reichsbürger-„Expertin“ bei phoenix war. Diese Frauen sind stets austauschbar, weil sie sich nicht in der Materie auskennen, wo angeblich etwas Falsches behauptet wird, sondern diejenigen diffamieren sollen, deren Ansichten abweichen. Lamberty unterstellt gleich mal allen „magisches Denken“ und vergisst, dass sie selbst vieles nicht wahrhaben will. Etwa die zahlreichen Opfer „der Impfung“, die sie beim Standard bewirbt. Oder dass Putins Einflussnahme bei uns ganz anders aussieht als Standard und Co. es darstellen. Für sie ist Sucharit Bhakdi schlicht ein C-Leugner und Geschäftemacher (Bücher als Bestseller). Impfgegnerschaft sei in der Eso-Szene weit verbreitet, deswegen sind auch Menschen gestorben. Und dann noch die Verbindung zu den Reichsbürgern. Und diese Unwissenschaftlichkeit; sie musste studieren und dann noch eine Ausbildung machen. Aber Moment mal – sie ist Scharlatan, wenn es darum geht, Geopolitik oder psychologische Kriegsführung zu bewerten, denn auf beides fällt sie sofort hinein und glaubt alles, was man ihr vorsetzt („stark magisches Denken“ eben).

Pia Lamberty

Ausserdem werden im „Standard“ – von Colette M. Schmidt – falsche Behauptungen über illegale Einwanderer in Spielfeld aufgestellt, wie „Neue Normalität“ aufzeigt. Irene Brickner verwendet im.“Standard“ die Ankündigung eines „Lichtermeeres“ am 18. Dezember für den Schulunterricht behinderter Kinder dazu, „Coronaleugnern“ eine reinzuwürgen und sie für den Suizid der Ärztin Lisa Maria Kellermayr verantwortlich zu machen. Ortwin Rosner schrieb früher Gastkommentare im „Standard“ und erlebte eben einen Vortrag des Mitarbeiters der Akademie der Wissenschaften Martin Tschiggerl, der offenbar auch zu den Klonen von Pia Lamberty gehört. Am 20. Dezember spricht die Vorsitzende des Deutschen Ethikrates Alena Buyx bei der ÖAW über gesellschaftliche Spaltung und Zusammenhalt; befragt wird sie von Katia Wagner (der Ex von Ibizagate-Anwalt Ramin Mirfakhrai) für krone.tv. Wer spaltet und Propaganda betreibt, richtet also über die Menschen, bei denen dies nicht verfängt. Mit Propaganda haben wir es aber sowohl bei der Ukraine-Berichterstattung als auch beim C-Narrativ zu tun. Idealism Prevails führt Veranstaltungen durch und macht auch Online-Interviews; auf der Webseite der Organisation gibt es Videos auf Deutsch und auf Englisch, man hat auch einen Youtube-Kanal. Zuletzt ging es am 16. Dezember 2022 um Journalismus, Reinhard Jesionek (Ex-ORF-Moderator) sprach mit Susanne Wolf und Liza Ulitzka, die das neue Medium „Die Krähe“ auf die Beine stellten. Allen geht es um den journalistischen Ehrenkodex, der eigentlich verbindlich sein sollte, für andere aber nicht erst jetzt nicht mehr gilt, ohne dass dies Konsequenzen hat. Ausserdem wurde ein Manifest zu ethischem Journalismus verfasst, das man auf change.org unterstützen kann.

Veranstaltung von Idealism Prevails

Eher schon war es so, dass sie selbst unsichtbare Mauern spürten, als sie bei C von dem abwichen, was man zu glauben hat. Zugleich aber fällt es ihnen schwer, an eine Agenda zu denken; Jesionek erklärt sich alles auch aufgrund von Erfahrungen mit Politik „mit Blödheit“. Er schilderte anschaulich, wie im ORF „Atomunfall als Dauerzustand“ inszeniert wurde: Test vorweisen und Fiebermessen am Eingang, in der Kantine zu zweit an Tischen für sechs Personen sitzen, sehr vieles per Zoom-Call erledigen etc. Es gab auch zu Beginn im März 2020 die Aktivierung eines Notfallstudios, was sich bestimmt auch psychologisch auf Beschäftigte auswirkte. Schließlich wurde Impfen zur Pflicht erhoben; der ORF verkauft sich als „verlässlicher Begleiter in der Corona-Krise“. Unten ist eine Diskussion beim MDR eingebunden, wie man sie sich beim ORF nicht vorstellen kann; zu Beginn kommt eine Organisatorin von Spaziergängen zu Wort. Am 16. Dezember in Wien gab es aus dem Publikum ganz unterschiedliche Erinnerungen an die ersten Meldungen zu C. Manche trauten dem nicht, weil es so dick aufgetragen war, andere geben zu, dass sie zunächst schon Angst empfunden hatten (sollten sie ja auch), man aber irgendwann wieder zur Normalität zurückkehren hätte müssen. Nun wundern sich alle, warum andere immer noch daran glauben und sich in Wien brav eine Maske in Öffis aufsetzen. Man merkt auch beim Einkaufen, wo nichts (mehr) vorzuschreiben versucht wird, dass viele sich scheinbar „schützen“ wollen.

Diskussion beim MDR

Die im Artikel erwähnten Beispiele aus dem „Standard“ wären allesamt geeignet für Beschwerden beim Presserat, in dem jedoch auch der „Standard“ vertreten ist. Ergänzen sollre man Markus Sulzbachers Agitation gegen jene Offiziere des Bundesheers, die bei einer Kundgebung für die Neutralität eintraten, die immerhin ein Bundesverfassungsgesetz ist und am 26. Oktober gefeiert wird. Beim Presseclub Concordia könnte man sich auch nicht beschweren, dessen Präsident Andreas Koller einem Senat des Presserats angehört und der in den „Salzburger Nachrichten“ die inzwischen verpuffte SPÖ-nahe Initiative „Aufwärts“ unterstützte, die „den rechten Mob von der Strasse fegen“ wollte. Als Rainer Nowak von der „Presse“ über seine Verbindungen zu Thomas Schmid stolperte, sprach niemand von Nowaks Freundschaft zu Alfred Gusenbauer. Einst waren Alexander Wrabetz und Gusenbauer gemeinsam bei der Sozialistischen Jugend; über Gusenbauer kann man das russische Netzwerk in Österreich rekonstruieren. Man denkt bei Medien an Werbebudgets auch von Ministerien und beim ORF darüber hinaus an die üblichen Querelen über die vorgesehene „Unabhängigkeit“. Doch es kommt auch vor, dass eifrig geworben wird, in einem Ressort aber die Verfassung verletzt wird, weil der Minister (oder die Ministerin) an die Wand gedrängt und übergangen wird. Dann wird jedoch nicht recherchiert, sondern Medien helfen bereitwillig beim Vertuschen. Alternativ ist keine Aufklärung zu erwarten, weil häufig ungeheuer platte Vorstellungen von Politik und Politikern verbreitet werden. Doch man bekommt auch alternativ über Mainstream-Leute, die man sich genau ansehen müsste, Narrative serviert. Idealism Prevails brachte vor zwei Wochen ein Gespräch mit dem NEOS-Abgeordneten Helmut Brandstätter, der früher u.a. Herausgeber des „Kurier“ war. Der Aufsichtsratsvorsitzende des „Kurier“ Erwin Hameseder ist Raiffeisen-Generalanwalt und Stellvertreter des Strabag-AR-Vorsitzenden Gusenbauer; damit sind wir auch beim Thema Oligarchen. Der „Kurier“ half mit, Gusenbauers Rolle beim Eurofighter Vergleich zu verschleiern und Norbert Darabos zu framen.

Deutsche Diskussion

Vor wenigen Tagen gehörte Brandstätter zu einer Delegation von Abgeordneten, die in die Ukraine reisten; dies obwohl/weil die NEOS zum Putin-Netzwerk gehören. Auch Harald Troch von der SPÖ war dabei, der zuvor an einer Diskussion im Renner Institut teilnahm, über die ich hier kritisch berichte. Peter Pilz hantierte mit möglicherweise gefälschten Beweismitteln im Eurofighter-U-Ausschuss und kandidierte dann nicht mehr für die Grünen, sondern mit einer eigenen Liste. Mit Pilz trat nicht nur Peter F. Mayer an, sondern auch Peter Kolba, den Reinhard Jesionek vor einem Monat für Idealism Prevails interviewte. Es geht nicht darum, jemanden nicht zu Wort kommen zu lassen, aber sich genau anzusehen, mit wem man es zu tun hat und wohin das führt, was er jetzt vertritt. Oft haben Personen aktiv zu Zuständen beigetragen, die sie später beklagen und geben auch nur vor, gegen Putin zu sein. Die „Nuoviso“-Runde oben versteht eher offen die russische Position als dass sie diesbezüglich Tarnen und Täuschen würde. An Bord des „Ruderbootes“ ist auch Jasmin Kosubek, die für den inzwischen eingestellten Sender RT Deutsch tätig war. Sie betreibt einen eigenen Youtube-Kanal, während andere Gäste im „Ruderboot“ für „Nuoviso“, „Apolut“ oder „Rubikon“ arbeiten. Alle nehmen an, dass sie ohne Bias und kritisch berichten, merken jedoch nicht, dass sie zwar US-Militärinterventionen richtig einordnen können, es aber auch eine langfristige Strategie des KGB gibt. Daniele Ganser siehe unten wird eifrig herumgereicht; nun will die SPÖ einen Auftritt von ihm in Steyr verbieten. Dabei scheint den Genossen nicht bewusst zu sein, dass Ganser Viktor Janukowitsch und Mykola Azarov reinwäscht und zu Opfern eines CIA-Putsches stilisiert, für die Gusenbauer um 700.000 Euro lobbyierte.

Daniele Ganser

Die Diskutanten am 16. Dezember waren übrigens einmal für Puls 4 tätig, das zu ProSiebenSat.1 gehört, wo nun die Berlusconi-Gruppe die Mehrheit übernommen hat. Wir sollten noch bedenken, dass viele Menschen ihr Wissen aus Videos beziehen, ohne aufgestellte Behauptungen zu überprüfen. Es ist auch leichter, etwas zu bewerten, das in Textform vorliegt; zudem reden viele YouTuber gerne von sich und bewerten ihren Beitrag zu Wahrheit und Widerstand nicht unbedingt realistisch. Dennoch sind Formate zu empfehlen, auf denen Austausch stattfindet; Jesionek wies auf FAIR TALK hin. Dort scheint man allerdings Pia Lambertys Anwürfe bestätigen zu wollen, denn Silke Schäfer wird lange interviewt. Ihr Buch „Der komische Moment“ wird im Buchhandel neben „Starseeds“ von Birgit Fischer platziert, die ebenfalls vom Protestpotenzial profitieren möchte. Beiden wurde angeblich eingegeben, was sie schreiben; sie stellen sich eine Zukunft eher nach den Ideen des WEF vor. Wer sein Horoskop interpretieren möchte, findet bessere Bücher aktuell in den Regalen. Schäfer bietet bloss Zuschreibungen zu den Tierkreiszeichen, denen zufolge ich als Zwilling nie akribisch recherchieren könnte, weil ich bloss Mainstream-Presse lese, Smalltalk liebe und schon in der Schule Frontalunterricht wollte. „Verkrampfte Bildung“ schreibt Schäfer unsereins zu; „intellektuell“ seien wir ohne geistige Tiefe; wir sind keine Teamleiter, sondern Mitarbeiter. Bevor jetzt die Zwillinge unter den Lesern empört sind, empfehle ich die Recherchen von Thomas Bruckner („Wundersuche“) zu Blendern und Scharlatanen in der esoterisch-spirituellen Szene, aber auch einem kleinen Anteil an Unerklärlichem. Bruckner war einer der Gäste in der vorurteilsfreien Runde des SWR „Ich sehe was, was du nicht siehst“ über „Magie und Übersinnliches“.

