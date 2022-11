Wo gibt es journalistische Integrität?

Chats mit Thomas Schmid bzw. Heinz Christian Strache lassen derzeit die Köpfe von Journalisten rollen. Zugleich versichern andere, selbstverständlich absolut integer zu sein und billigen dies auch der Branche an sich zu. Jedenfalls so lange, bis wieder jemand mit der Hand im Honigtopf der Verbindungen gelandet ist, die der Compliance Hohn sprechen und das tatsächlich Thema ist. Doch auch dann fragt sich, ob es wirklìch Konsequenzen gibt, wie man etwa bei Florian Klenk vom „Falter“ sieht. Eben verlangte er bei Puls 24, dass Rainer Nowak („Presse“-Chefredakteur und Matthias Schrom (ORF 2-Chefredakteur) natürlich ihre Positionen verlieren müssen, was auch geschah. Für ihn selbst dürfen keine derartigen Maßstäbe gelten, wie der Zeitungsausschnitt unten aus „Österreich“ vom 8. November beweist, der gut zum gerade stattfindenden Prozess gegen Christoph Chorherr passt.

Zu Chorherrs Spendern aus dem Immobilienbereich hier mehr; interessant ist, dass ihn wie Thomas Schmid Richard Soyer vertritt, der Anwalt des Ibiza-Anwalts Ramin Mirfakhrai. Nowak chattete zwar mit Schmid über gewisse Gefälligkeiten für ihn und seine Partnerin, doch seine Verbindungen zu Alfred Gusenbauer, Rene Benko und dem Netzwerk von Russland und China in Österreich finden keine Erwähnung. Schon länger gibt es bei Berichten manchmal neckische Hinweise, dass der Autor mit einer Person, über die er schreibt, einmal einen Kaffee getrunken hat oder die Volksschule besucht hat. Dies suggeriert echte Recherche und journalistische Aufrichtigkeit, ohne tatsächlich etwas über die Qualität der Arbeit auszusagen.

Klenk und Chorherr

Man könnte annehmen, dass Journalisten auch durch die Nähe zu Politikern oder Beamten etwas erfahren, das sie sich genauer ansehen wollen. So betrachtet muss es nicht zwingend z.B. gegen Nowak sprechen, dass er schon lange mit Gusenbauer befreundet ist und oft dort moderiert, wo dieser auftritt bzw. in dessen Umfeld. Natürlich deckt er nicht nur Gusenbauer, doch man findet im Mainstream niemanden, der dies nicht tun würde. Auch alternativ wird nicht recherchiert, sondern dies erfolgt nur bei Themen wie Corona; Korruptions-Narrative werden hingegen einfach übernommen. Man attackiert „den Mainstream“ auch mit so nicht zutreffenden Vorhaltungen, etwa dass dort sowieso bloss einer CIA-Agenda gefolgt werde. Wäre dem so, würde dort ja eifrig und unermüdlich das russische Netzwerk aufgedeckt werden, statt es kaum zu behandeln und mit dessen Vertretern zu kooperieren. Man vergleiche „Dossier“ zu Spionage im Verteidigungsninisterium einmal mit meinen Analysen.

Wer wirklich bei Twitter gesperrt wird

Einem Märchen zufolge müssen jetzt all jene Stimmen von Twitter verschwinden, die woke, klimaneutral, C-Anhänger, Gegner von Sanktionen usw. sind. Als erfahrbare Realität haben aber – was an deutsprachiger Twitter-Zensur liegen mag – diejenigen mehr zu befürchten, die Elon Musk nicht attackierten und mitunter sogar verteidigten. Vehement gegen ihn ist natürlich die Blase der ach so ehrbaren und integren heimischen Journalisten; tatsächlich gesperrt wurde aber ich. Es mutet wie eine Parodie an, wenn Andreas Koller von den „Salzburger Nachrichten“ für den Presserat zu den Fällen Nowak und Schrom Stellung nimmt. Er verbreitet klarerweise die üblichen Narrative wie alle anderen, machte sich aber für die neue Initiative „Aufwärts“ mit dieser gemein, indem er deren Verleumdungen von Protest übernahm. Bei Rainer Nowak (der gerne ORF-Generalindentant geworden wäre) fällt auch auf, dass ihn Anwalt Johannes Zink vertritt, der mit Gregor Adamovic von der Korruptionsstaatsanwaltschaft befreundet ist. Zink war im Bilde über geheime Einvernehmen von Thomas Schmid und ist auch der Anwalt von Hans Peter Doskozil, Christian Kern und Peter Pilz. Die WKStA tut ein bisschen so, als würde sie gegen Nowak ermitteln; bei Doskozil war es hinsichtlich Commerzialbank Mattersburg genauso. Wir sehen unten Robert Misik, der für den „Falter“ schreibt, im Kreisky-Forum auftritt und sich auf eher peinliche Weise als Putin-Experte ausgibt. Er wird für Wolfgang Fellner interviewt, zu dem es auch einiges zu sagen gibt. Immerhin spendierte Fellner drei seiner Mitarbeiterinnen drei Ex-Regierungsmitgliedern als Partnerin (vgl. auch Strache-Scheidung).

Misik bei Fellner

Die Boys Networks werden von Frauen zwar kritisiert, es wird aber immer auch auf den Kostenfaktor bei üppig mit Inseraten der öffentlichen Hand gefütterten Medien verwiesen. Frauen sprechen zwar über Wahrheit, die etwa in der Kriegsberichterstattung notwendig ist; aber lösen sie diesen Anspruch auch selbst ein? Andrea Vyslozil fordert für das Frauennetzwerk Medien eine Rückkehr zu Integrität und Berufsethos sowie mehr Frauen auf der Führungsebene. „Integrität im Journalismus statt eines Boys Club aus Politik und Medien“ ist der Titel der Aussendung, in der von einem „unsittlichen Naheverhältnis einiger Chefredakteure zur Politik“ die Rede ist. Vyslozil arbeitete früher für „Kurier“ und „Industriemagazin“ und moderiert jetzt bei Puls24, wo eben mit Florian Klenk über „Verhängnisvolle Chats“ diskutiert wurde. Freilich wird man nicht automatisch integer, wenn man nicht persönlich nahesteht, aber unreflektiert Narrativen folgt, wo Recherche angebracht ist. Ein bisschen flickten auch Medienfrauen Peter Pilz wegen seiner Übergriffe ans Zeug, doch keine kam auf die Idee, seine inhaltlichen Behauptungen zu überprüfen. Dabei hatte er gerade den Eurofighter-U-Ausschuss manipuliert und zeigte ein Bauernopfer an; Politikerinnen und Journalistinnen wurden zu Handlangerinnen.

Nowak im Dezember 2017

Gegenwärtig kommt keiner, aber auch keine auf den Gedanken, dass die WKStA höchst selektiv beschlagnahmt und ermittelt und durch gezielte Herausgabe gewisser Chat-Protokolle Politik gestaltet. Die vielbeschworene Ethik sieht aber vor, sich mit einer Sache nicht gemein zu machen, statt einer bestimmten Agenda zu dienen. Wenn nun aber eh alle bloss noch wiederholen, was von der WKStA zugespielt wird, geht mehr verloren als die Gewaltenteilung. Weil ich einiges seit Langem recherchiere und publiziere, das ignoriert bzw. gedeckt wird, fasste ich es in eine neue Form. Ich kreierte als Serie fiktive „streng geheime Gusenbauer-Pilz-Chats“ verbunden mit einer Zusammenfassung der Fakten, auf denen sie basieren. Dabei werden nicht nur Verhaberung überall und Korruption deutlich, sondern auch jede Menge an Sexismus. In der dritten Folge geht es auch darum, dass Journalisten im Frühjahr 2018 einer Rückkehr von Pilz ins Parlament entgegenfieberten, sich auch auf Twitter nicht zurückhielten. Unter solchen Bedingungen erleben wir eine Farce mit sakrosankten Akteuren und dem Vortäuschen von Enthüllungen, das uns bloss ablenken soll.

