Arbeitet der „Falter“ für Putin?

Der „Falter“ ist sehr bemüht, sich als Gegner von Wladimir Putin zu verkaufen und uns puncto Sanktionen bei der Stange zu halten. Wir sehen uns dann im Detail an, wie hier die Öffentlichkeit getäuscht wird. Unten geht es aber zunächst um die aktuelle Titelgeschichte über „die Frau Bundespräsident“ Doris Schmidauer. Da Alexander van der Bellen allerdings selbst in Wahrheit ein „gefährlicher Kollaborateur Putins“ ist, passt auch dies gut dazu. Einigen fiel auf, dass Schmidauer beim Einzug zum Wahlkampfauftakt letzte Woche im Museumsquartier vor van der Bellen ging und Hände schüttelte. In Printmedien wird sie jetzt auch vor ihm abgebildet, etwa wenn es um die bevorstehende Reise zum Begräbnis der Queen geht.

Man kann zwar van der Bellen und Duke Harry nicht miteinander vergleichen; Videos zur Rolle von Duchess Meghan helfen aber beim Verständnis von Schmidauers Verhalten. Es ist direkt unangenehm zuzusehen, wie Meghan Harry überschattet, mit beiden Händen nach seiner Hand greift und ihn mit Berühren seines Rückens steuern will. „The Body Language Guy“ Jesus Enrique Sosas hat einige Analysen ins Netz gestellt. Von Doris Schmidauer gibt es auch den einen oder anderen Clip zu sehen, der ohne die „First Lady“-Funktion niemals entstanden wäre. Der „Falter“ setzt bei irritierenden Aufnahmen an und treibt so den Eindruck von ihr weiter. Er könnte sich ja auch für die Partner:innen der anderen Bewerber interessieren, doch es geht natürlich darum, Schmidauer als kämpferische Feministin hinzustellen, die vermehrt auch in der ersten Reihe steht. Das hat ein bisschen was von Meghan, wenn sie Harrys Invictus Games vereinnahmt.

Bei den Präsidentschaftswahlen steht keine Frau zur Wahl? Stimmt nicht ganz. Wer @vanderbellen wählt, bekommt Doris Schmidauer dazu. Meine Kollegin @NinaHoraczek mit einem sehr detaillierten Portrait der hochpolitischen "First Lady" im neuen @falter_at https://t.co/H4TkPIkuVZ — Barbara Tóth (@barbaratoth) September 13, 2022 Der Falter und die „Frau Bundespräsident“

Manche fragen sich schon bange, ob „die Schönheit unserer Bundesverfassung“ am Ende doch hergibt, dass die Gattin einem in der Legislaturperiode dahinscheidenden Präsidenten ins Amt nachfolgt. Im „Falter“ wird erwähnt, dass Schmidauer sich als Studentin mit Staatsmonopolkapitalismus (sozialistisches System) befasste und über die Österreichischen Nitrogenwerke dissertierte. Zur Stamokap-Fraktion in der Sozialdemokratie gehört zum Beispiel der Traiskirchner Bürgermeister Andreas Babler. Es passt auch zum Wiener Bürgermeister Michael Ludwig, der über das System der SED dissertierte, die wiederum ein Zusammenschluss von Kommunisten und Sozialdemokraten war und in der Linkspartei aufging. Wikipedia weist darauf hin, dass Schmidauer Peter Pilz 1989 geholfen hatte, den Noricum-Untersuchungsausschuss zu leiten. Ihr Eintrag ist wesentlich kürzer als jener von van der Bellen; ein Grund mehr, dass Barbara Toth vom „Falter“ mit dem Schmäh von Bill und Hillary Clinton daherkommt. Natürlich war Schmidauer 1984 in Hainburg dabei „to preserve a large flood plain and weltlands area near Vienna“, so Wikipedia auf Englisch. Ich bin immer wieder erstaunt, wer alles mit mir in der Au war, ohne dass ich ihm oder ihr je begegnete.

Gut, dass jetzt doch noch eine Frau für die Bundespräsidentschaft kandidiert. Ich hoffe nur, sie findet dabei noch Zeit, sich um ihren Mann zu kümmern. Der sieht nämlich aus als bräuchte er Hilfe. pic.twitter.com/RXEhFvALIr — Robert Willacker (@derWillacker) September 10, 2022 Beim Wahlkampfauftakt

Wenn man nach den Nitrogenwerken sucht, findet man eine Chronologie zu Borealis Agrolinz Melamines auf französisch mit mehrfachen Unbenennungen des 1946 an Österreich zurückgegebenen Betriebes; bei einer 100%-Tochter von Borealis denkt man an die OMV. Als man Agrolinz Melamine International hiess, wurde am 18. Juni 2007 der Schweighofer-Preis im Wert von 25.000 Euro in Anwesenheit von Bundeskanzler Alfred Gusenbauer von Vertretern der Stadt Wien an AMI und Kompetenzzentrum Holz verliehen. Zeitweise nannte man sich Chemie Linz und wurde 1946 verstaatlicht; für Verstaatlichungen setzte sich Heinz Fischers Mentor Karl Waldbrunner ein, der dies in der Sowjetunion gelernt hatte; er wurde 1949 auch Verstaatlichtenminister. Gerald Schweighofer gehört zum Netzwerk Gusenbauers und hat auch schon einmal dessen Geschäftspartner Tal Silberstein engagiert. Der „Falter“ wurde 1977 als Nebenprodukt der Arena-Besetzung gegründet; 1988 erschien zum ersten Mal der „Standard“, zu dem fast die gesamte Redaktion wechselte. Bei Pilz waren zuerst auch etwa Eva Glawischnig oder Maria Vassilakou tätig, die ebenfalls über ihn Karriere machten. Dass sich immer wieder alles zu einem einzigen Bild fügt, zeigt der erste Job von Peter Pilz, der beim 1977 lancierten „Extrablatt“ verantwortlich im Sinn des Pressegesetzes war. Herausgeber des Magazins war Karl Heinz Pfneudl, der über Elizabeth T. Spira von der Stasi angeworben wurde und dann auch für die GRU tätig war. Mehr dazu auch unter Bezugnahme auf das jetzt präsentierte Buch „Die Spira“ findet ihr in dieser Analyse.

Meine Kollegin @SPanzenboeck hat eine phantastische #tonispira Biografie geschrieben. Sie erzählt auch viel über die KPÖ und den gesellschaftlichen Aufbruch der 1970er Jahre, Journalismus im ORF & vergangenheitspolitik. Morgen um 19 Uhr wird sie präsentiert. Kommt! @falter_at pic.twitter.com/EZRYlIlZYv — Barbara Tóth (@barbaratoth) September 14, 2022 „Die Spira“ wird vorgestellt

Die Kommunistin Barbara Coudenhove-Kalergi war mit Spira befreundet; Georg Hoffman-Ostenhof gehörte wie Pilz der Gruppe Revolutionärer Marxisten an und schrieb für das „profil“ (bei der GRM waren auch Robert Misik und Raimund Löw, beide „Falter“); Franz Kössler war wie Löw beim ORF und ist dem „Falter“ verbunden. Kössler hatte zeitweise ein Verhältnis mit der von Pius Strobl gepushten Monika Langthaler, die auch mit Kösslers Unterstützung die grüne Linie einer Ablehnung des EU-Beitritts auch der Sicherheitspolitik wegen konterkarierte. Hier kommt auch Schmidauer ins Spiel, die sich laut „Falter“ so sehr für Gleichberechtigung der bei den Grünen beschäftigten Frauen einsetzte. Ich erlebte sie als Intrigantin, die gegen mich agitierte, weil ich für die Wiener Grünen die Sabotage der kritischen Auseinandersetzung mit der EU durch Schmidauer und andere Klubreferenten ausbremste, indem ich viel recherchierte. Ich wusste zu dieser Zeit (1993 und 1994) bereits, dass es in den Grünen Personen gab, die für fremde Geheimdienste arbeiten und dass eine Agentin auf den Abgeordneten Johannes Voggenhuber angesetzt ist. „Die Medien“ spielten jedoch mit und nahmen z.B. die Parteibasis ins Visier, wenn sie sich Pilz nicht fügte. Im „Falter“ wurden Kommentare von Pilz in eigener Sache mit einem anderen Autorennamen versehen. 1985 gab es übrigens Spionagevorwürfe gegen Pilz, der von van der Bellen und Fischer in Schutz genommen wurde.

Keine der Großparteien hat für die Bundespräsident:innenwahl 2022 eigene Kandidierende aufgestellt. Abgesehen davon treten heuer nur männliche Kandidaten zur Wahl an. Inwiefern das ein Fehler ist? @barbaratoth erklärt, wieso wir nun in ein postdemokratisches System rutschen. pic.twitter.com/5Wmd2opcwY — @falter_at (@falter_at) September 14, 2022 Zur Bundespräsidentenwahl

Alles „Postdemokratische“ wird von denen herbeigeführt, die der kommunistischen Langzeitstrategie dienen und dies oft nicht einmal ahnen. Beim Schmidauer-Porträt fiel noch auf, wie frau sich darüber hinwegschwindelte, dass der Wechsel von Brigitte van der Bellen zu Doris Schmidauer nicht ganz astrein verlief. Denn der Kandidatur 2016 wegen wurde das langjährige Verhältnis legalisiert, nachdem van der Bellen sich schieden liess; seine Ex starb 2018. Im einer früheren Analyse stellte ich dar, wie der „Falter“ Alfred Gusenbauer und Christian Kern förderte, die beide von Martin Schlaff aus Eigeninteresse unterstützt wurden. Das von Florian Klenk und Peter Pilz verbreitete Narrativ, wonach nur die ÖVP korrupt sei (und bei Bedarf auch die FPÖ) wird von anderen dank ihrer Unzufriedenheit über die Politik bereitwillig aufgegriffen. In „Mailys“ gibt sich der „Falter“ gerade höchst Putin-kritisch: „Macht Putin platt“ ist #896 vom 11. September betitelt, es geht unter anderen um Pussy Riot und darum, dass viele Russen von der Außenwelt abgeschnitten sind. Mit „Die Ukraine beschämt uns“ wendet sich Klenk in #898 vom 13. September an uns. Staatschefs seien nun gefragt, die der Bevölkerung das bigger picture vermittelten. Klenk meint damit Putins Russland als Kleptokratie und Geheimdienststaat und bezieht sich auf Catherine Beltons „famose Biografie“. Es handelt sich um „Putins Netz“ und geht in Wirklichkeit weit über die Person von Wladimir Putin hinaus. Darum stelle ich – und nicht Klenk und Co. – auch schon lange das bigger picture einschliesslich der Unterwanderung Österreichs dar, der auch der „Falter“ dient. Belton erwähnt Martin Schlaff (hier mehr dazu), bei dem Klenk plötzlich das Wort KGB verwendet, nachdem man wie er Gusenbauer und Kern pushte.

Ex-ÖVP-Chef Reinhold Mitterlehner im Interview mit @barbaratoth über Vollkasko-Mentalität, fossile Inkompetenz bei den Grünen und falsche Comeback-Gerüchte https://t.co/KRMLhtg6og — @falter_at (@falter_at) September 14, 2022 Reinhold Mitterlehner

Der immer wieder mit Preisen (für Desinformation?) ausgezeichnete Journalist zählt dann Karin Kneissl, Christian Kern (dessen Biografie Misik verfasste), „Sigi“ Wolf, Christoph Leitl und Wolfgang Schüssel auf. Von wegen Geschäften, Aufsichtsräten und Putin hofieren, doch es fehlen viele – etwa Gusenbauer, van der Bellen, Gabriel Lansky, Christian Konrad, Wolfgang Sobotka, Ernst Strasser -, sodass der Zusammenhang auch nicht klar wird, weil er das nicht soll. „Sigi“ Wolf ist übrigens Aufsichtsrat bei Porsche; Hans Michel Piech vom Porsche-Clan ist am „Falter“ beteiligt. Oben sehen wir Reinhold Mitterlehner, dessen Abrechnung mit der ÖVP in Buchform mit Barbara Toth eine Koautorin vom „Falter“ aufwies. Er wurde wie Leitl und Wolf 2016 von Putin mit dem russischen Orden der Freundschaft ausgezeichnet. Per „Maily“ soll uns Klenk weismachen, dass die Ukraine ja Opfer für uns bringt, sodass wir ruhig im Winter frieren sollen. So wird auch hybrider Krieg im Westen via Geheimdienste ausgeblendet, der u.a. mit Propaganda und Tarnorganisationen (siehe „Falter“?) geführt wird. Natürlich outet Putins fünfte Kolonne nicht das Putin-Netzwerk, sondern ignoriert wesentliche Fakten und Zusammenhänge.

Putin-Troll Klenk

Auch van der Bellen kam (1993) über Pilz zu den Grünen; von 1997 bis 2008 war er Klubobmann und Parteichef. In dieser Zeit war Pilz zum letzten Mal Vorsitzender eines U-Ausschusses, nämlich bei Eurofighter 2006/7. Dabei wurden von ihm Zeugen eingeschüchtert und er enthielt den anderen Abgeordneten Infos vor; ausserdem deckte er Druck auf Verteidigungsminister Norbert Darabos, der nicht den Russen dienen wollte und von der Aussenwelt abgeschnitten wurde. 2017 manipulierte er einen weiteren Eurofighter-UA (auch Walter Rosenkranz von der FPÖ wirkte daran mit), um Gusenbauer und die Unterwanderung des BMLV durch die GRU zu decken. Als Pilz bei den Grünen nicht mehr den gewünschten Listenplatz erhielt, kandidierte er selbst unter anderem mit „Falter“-Anwalt Alfred Noll, dem der „Spass“ 100.000 Euro wert war und der Elke Kahr von der KPÖ in Graz unterstützte. Klenk und Co. konnten sich kaum einkriegen vor Lobeshymnen auf den vermeintlichen Aufdecker Pilz. Tatsächlich wurde dabei nur die Agenda des Kreml verfolgt mit einem schrittweisen Vorgehen, das sich auch an der „Falter“-Themensetzung ablesen liess. Wir hatten da das Pushen von illegaler Einwanderung, Ibizagate und der Ex-Pilz-Abgeordneten Alma Zadic als neuer Justizministerin, dann C-Massnahmen und nun Sanktionen und Klimawandel; alles dient der Destabilisierung. Stets wurden Gegner geframed und diffamiert, was einige dazu provozierte, sich Blößen zu geben. Auch bei den Grünen und anderen Parteien ist eine fremde gegen uns gerichtet Agenda erkennbar; Robert Habeck und Leonore Gewessler (deren Parteikollegin Sibylle Hamann vom „Falter“ kommt) sind daher bloss zwei Beispiele. Klenk und der „Falter“ attackierten übrigens das nicht Putin-konforme Bauernopfer Darabos 2018 extra nochmal per Golan-Affäre.

