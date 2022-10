Thomas Schmid kommt in den U-Ausschuss

Am 3. November 2022 ist Thomas Schmid in den ÖVP-Korruptions-U-Ausschuss geladen; davor gibt es eine Sondersitzung des Parlaments. Nicht Nationalratspräsident Wolfgang Sobotka führt den Vorsitz, sondern seine Stellverteterin Doris Bures. Dies war auch der Fall, als Peter Pilz Auskunftsperson war, weil ihm (nicht forensisch überprüfte) „Handyauswertungen“ aus dem Bereich des Innenministeriums zugespielt wurden. Damals störte niemanden, dass die Tochter von Doris Bures in der Kanzlei Soyer tätig ist; Richard Soyer vertritt Ibizagate-Anwalt Ramin Mirfakhrai. Heute sollte dies umso mehr interessieren, weil Thomas Schmid von dieser Kanzlei vertreten wird, seinen bisherigen Anwalt Thomas Kralik vom Wechsel gar nicht in Kenntnis setzte.

Natürlich ist die ÖVP in Bedrängnis, doch es spricht Bände, dass alle anderen Fraktionen sich von der Korruptionsstaatsanwaltschaft eine Themenliste für die Befragung von Schmid vorgeben lassen wollen. Damit stellen sie selbst die WKStA über das Parlament, das eigentlich der Gesetzgeber ist und eine Kontrollfunktion hinsichtlich des Vollzugs ausüben sollte. Dazu kommt, dass die WKStA längst ein gezielt eingesetztes politisches Instrument ist, das einen rechtsfreien Raum für bestimmte (Ex-) Politiker kreiert hat, die eng mit den Ermittlungen gegen andere (Ex-) Politiker verwoben sind. Medien fungieren hierbei als kritiklose Handlanger, die zugespielte Chat-Auswertungen und Vernehmungsprotokolle entsprechend einsetzen. Sie unterstützen also die einen (Ex-) Politiker mithilfe der WKStA gegen die anderen (Ex-) Politiker. Dies hat nicht das Geringste zu tun mit unabhängiger und objektiver Berichterstattung oder Recherche und auch nicht mit unabhängiger Justiz, sondern karikiert all dies.

Video der OÖN

Medien-Statements sind austauschbar, weil alle einem Narrativ folgen. Vor neun Tagen (laut Youtube-Information) sagte Wolfgang Braun von den „Oberösterreichischen Nachrichten“, dass er nicht an einen Auftritt von Thomas Schmid im UA glaube. Dieser ist bis 7. Dezember befristet und könnte verlängert werden, was nicht sehr wahrscheinlich sei. Im UA müsse Schmid ja unter Wahrheitspflicht aussagen, was mit dem von ihm angestrebten Status als Kronzeuge ins Gehege kommen kann. Als Kronzeuge muss man Auflagen erfüllen, etwa dass die Straftaten, zu deren Aufklärung man beiträgt, das Gewicht der eigenen Straftaten übersteigen. Die Debatte der letzten Tage drehte sich darum, ob Schmid gelogen hat und wenn ja, wo – selbstverständlich verweisen auch die OÖN auf die 454 Seiten Einvernahmeprotokolle. Diese würden die Journalisten des Landes intensiv studieren (bei Schmids Chats verhielt es sich nicht anders). Recherche ist natürlich etwas vollkommen anderes; hier geht es bloss darum, sich mit einer Sache gemein zu machen.

Einer hat sich schon vorsorglich ins Ausland abgesetzt.https://t.co/nnOj9ViUri — Nitram🟢🇦🇹⚒️ (@Nitram66142237) October 25, 2022 Schmid kommt aus Holland

Sebastian Kurz wird von Schmid klarerweise belastet und veröffentlichte per Anwalt Werner Suppan das Protokoll eines von ihm aufgezeichneten Telefonats mit Schmid. Vor wenigen Tagen wurde ein Buch von Conny Bischofberger („Kronen Zeitung“) über Kurz basierend auf Gesprächen mit ihm publiziert. Sie lobte dann Peter Pilz, der zuvor ebenfalls per Buch mit dem „Regime“ Kurz abrechnete, den er schreibt über Schmid: „Wer die Wahrheit sagt, ist kein Verräter“. Typisch billig und abgeschmackt behauptet Pilz jetzt, ihm habe ein Vogerl gezwitschert, dass die ÖVP Schmid nächste Woche mit allen Mitteln als Lügner darstellen werde. Der Anti-ÖVP-Kronzeuge in spe Thomas Schmid wurde geheim an insgesamt 15 Tagen von den Staatsanwälten Gregor Adamovic und Christina Jilek befragt. Jilek engagierte sich beim der Kanzlei Lansky (wo Soyer und Mirfakhrai einmal Konzipienten waren) nahestehenden Antikorruptionsbegehren und hatte mit Eurofighter-Ermittlungen zu tun. Adamovic ist eng befreundet mit Anwalt Johannes Zink, der Christian Kern, Hans Peter Doskozil, Peter Pilz und die WKStA selbst (gegen Christian Pilnacek wegen Eurofighter) vertritt und Aufsichtsrat der Kulturbetriebe Burgenland ist. Adamovics Ehefrau Sarah wertet die Schmid-Chats und andere nach deren forensischer Auswertung inhaltlich aus.

SPÖ gegen Korruption?

Johannes Zink war im Bilde über die geheime Einvernahme von Schmid durch Adamovic und Jilek. Zu seinen Mandanten gehört auch Bettina Glatz-Kremsner, die einst Stellvertreterin von Sebastian Kurz in der ÖVP war und von Mai 2019 bis März 2022 an der Spitze der Casinos Austria und der Österreichischen Lotterien stand. Sie gehörte einmal dem Aufsichtsrat des Flughafen Wien an, dessen Vorstände Günther Ofner (auch AR-Vorsitzender der ÖBAG, deren Chef Schmid einmal war) und Julian Jäger (Schwager von Lansky und zeitweise Leiter des Flughafens von Valetta) den Airport an ausländische „Investoren“ verscherbeln wollen. Heute sitzt sie im AR der EVN und der Lotterien, dem auch Robert Chvatal (CASAG und CEO Sazka Group) und Doskozils Vorgänger Hans Niessl angehören. Glatz-Kremsner wird von Schmid dezidiert nicht belastet, was nicht überrascht, bedenkt man, dass die WKStA gegen Doskozil (und Niessl) nicht wegen der Pleite der Commerzialbank Mattersburg ermitteln wollte. 2014 war Glatz-Kremsner Vorstand und AR der CASAG und Karl Stoss Chef; er gehört inzwischen dem Beirat von Rene Benkos Signa Holding an und sitzt mit Niessl im AR der Bundes Sport GmbH, die der Republik gehört.

Über Benko mit Gusenbauer

2014 unterbreitete Stoss der CASAG ein Beteiligungsangebot von Rene Benko, Alfred Gusenbauer und Beny Steinmetz; schliesslich sollte aber die tschechische Sazka Group bei der CASAG einsteigen. Finanzminister Hansjörg Schelling beauftragte 2016 seinen Kabinettschef Thomas Schmid, bei Novomatic und Sazka nachzufragen, ob sie nicht je 1000 Flaschen seines Weines als Kundenpräsente erwerben könnten. Schelling beriet dann Gazprom bei Nord Stream 2 und erhielt auch Angebote von Novomatic und Sazka, die er jedoch nicht annahm. Ebenfalls 2014 wollte Gusenbauers Partner Tal Silberstein mit den Casinos wegen Video Lottery Terminals ins Geschäft kommen; man traf sich schliesslich mit einem Streitwert von 800.000 Euro Anfang 2016 vor dem Wiener Handelsgericht. Die CASAG wurde von Lansky-Partner Gerald Ganzger vertreten (jetzt auch mit Gusenbauer in einer Firma) und Silberstein von Gusenbauers Partner Leo Specht. Es gab bei Silberstein und CASAG fünf Vertragsentwürfe und keiner war unterschrieben; das erinnert an seinen hochdotierten Vertrag mit der SPÖ 2016/17. Das Magazin „Addendum“ des jüngst verstorbenen Unternehmers Dietrich Mateschitz befasste sich mit dem „Genossen Offshore“ Gusenbauer, den Panama Papers, Tal Silberstein, der Novotalica und dem gemeinsamen Firmennetzwerk. Oben sehen wir eine Doku über Rene Benko, in der Gusenbauer praktisch als Experte für dessen Geschäfte spricht, obwohl er in Signa-Aufsichtsräten sitzt, dem Beirat angehört und Vorstand bei der an der Signa beteiligten Haselsteiner Familien-Privatstiftung ist.

Das Narrativ via „Standard“ und „Spiegel“

In der „Krone“, an der Benko beteiligt ist, wird diese Doku auch genau so zitiert. Gusenbauer selbst stellt sich gerne als rechte Hand Benkos dar; nun aber wird so getan, als hätte er gar nichts mit ihm zu tun. Oft wird Schmid mit dem Sager zu einem Mitarbeiter zitiert, „du bist die Hure für die Reichen“ (die Steuererleichterungen wollen). Aber was ist dann Gusenbauer – die Puffmutter? Der Zuhälter? Der Mafiapate? Er gehört jedenfalls zu den von der WKStA geschützten und unterstützten Personen, weil er bei Eurofighter aussen vor blieb und man auch nie die Manipulation des U-Ausschüssen untersuchte. Da niemals seine Chats oder die von Pilz und Doskozil gesichert und ausgewertet wurden, habe ich fiktive „streng geheime Gusenbauer-Pilz-Chats“ verfasst, immer mit einer Fülle an Fakten nach jedem Chat (Fortsetzung folgt). Es ist sicher noch viel schlimmer abgelaufen, doch man muss irgendwo andocken und es Menschen begreiflich machen, die durch Schmid-Chats geprägt sind. Diese Recherchen sind auch unerlässlich zum Verständnis von Kronzeuge Schmid und des jetzigen UA sowie der innenpolitischen Inszenierung drumherum, weil alles miteinander verbunden ist.

PS: Laura Kövesi, die jetzt für die Europäische Staatsanwaltschaft Impfstoffdeals untersucht, ging früher in Rumänien gegen Silberstein und Steinmetz vor.

