Ist Deutschland knapp am Putsch vorbeigeschrammt?

Der grösste Schlag ever gegen den Terrorismus ist deutschen Behörden mit Unterstützung von Nachbarstaaten gerade gelungen. 3000 Polizisten wurden in mehr als 100 Hausdurchsuchungen eingesetzt und führten 25 Festnahmen durch. Die Operation war so geheim, dass Medien von Anfang an dabei waren, auch wenn sie zunächst alle die gleiche Pressemeldungen verwendeten und später individuelle Details betonten. Es ist so dermassen ermüdend, den Versuch eines Gesprächs mit Personen anzufangen, die von Reichsbürger-Ideen angezogen werden, dass ich zunächst nichts dazu sagen wollte. Andererseits ist aber klar, dass mehr Menschen ins Visier geraten sollen als die rund 21.000 Reichsbürger in Deutschland und ein paar tausend bei uns. Wer gerade erst eingefangen wurde, kann sicher eher Abstand gewinnen als jemand, der schon länger dabei ist. Ausserdem dachten einige, meine akribischen Recherchen stellten nur eine Meinung dar, die man halt auch haben kann und die irgendwie neben solchen Vorstellungen existiert, die in keiner Weise fundiert, sondern leicht zu widerlegen sind.

Ich fasse jetzt ganz bestimmt nicht Reichsbürger-Ideologie zusammen, um sie Punkt für Punkt zu widerlegen. Wie sie wirkt, kann man sich hier zu Gemüte führen, wo ich zu einem Auftritt des nun verhafteten mutmasslichen Anführers Heinrich XIII. Prinz Reuss 2019 verlinke. Sarkastisch gesagt könnten es auch all die jetzt auch online gezeigten Reichsbürger-Experten nicht „besser“ ausdrücken. Laut Verfassungsschutz (siehe unten) stand der „Putsch“ kurz vor der Realisierung; einige User auf Facebook sehen in der länger vorbereiteten Razzia einzig ein Ablenkungsmanöver und halten Reichsbürger bloss für Spinner. Zu Recht weist etwa Boris Reitschuster auf Ungereimtheiten und darauf hin, dass nur eine Waffe und sonst Schreckschusspistolen gefunden wurden. Roland Tichy spricht von einem „Operettenputsch“ und fragt unter anderem, warum das Bevorraten von Prepper-Ware plötzlich verdächtig ist, wenn doch genau dazu aufgerufen wird (Stichwort Blackout). Wir müssen bereits bei der Behauptung einhaken, es mit „Abgründen einer terroristischen Bedrohung“ zu tun zu haben; nicht weil es auch Islamisten gibt, sondern weil sich bei „domestic terror“, wie es Amerikaner nennen würden, unweigerlich Bilder von RAF, Revolutionären Zellen, Bewegung 2. Juni und anderen aufdrängen. Hätten oder haben wir damals auch alle gedacht, dass die einfach ein Rad abhaben, oder gab es einen gesellschaftlichen Konsens, sie anders zu bewerten? Es geht hier auch nicht um Pläne, sondern diese wurden sehr oft tatsächlich ausgeführt. Es scheint fast, als werde dies – ich befasste mich vor einigen Wochen mit dieser Zeit – nun in der Verwendung von Superlativen ausgeblendet. Wie grotesk die jetzigen Behauptungen sind, versteht man sofort, wenn man das nun präsentierte Netzwerk mit Namen und Alter (und fehlender Bewaffnung) mit dem Training der jungen Terroristen früher bei den Palästinensern vergleicht (siehe Film „Der Baader-Meinhof-Komplex„).

Zur Razzia

Nüchtern betrachtet etwa die Achse des Guten die Verhinderung eines Staatsstreiches, weil sie berechtigte Zweifel an der Möglichkeit zur Umsetzung durch diese verhaftete Truppe hat. Joey Hoffmann war Unteroffizier und schreibt in seinem Blog über die Hintergründe; er weist darauf hin, dass Medien fälschlich so tun, als spielten Soldaten eine wichtige Rolle bei Umsturzplänen. Ausserdem fällt ihm auf, dass die Partie, welche die Regierung in Deutschland übernehmen will, doch recht elitär ist. Dass aber passt durchaus zu naiven Anhängern, die sich eine heile Welt zur Zeit des Deutschen Kaiserreichs zurechtbasteln. Dabei kamen ihre Vorfahren wahrscheinlich eher schlecht als recht über die Runden und erlebten erst durch die kämpferische Arbeiterbewegung Verbesserungen. Bezeichnend ist, dass Heinrich Prinz Reuss siehe unten auf Wladimir Putin hoffte und Russland offenbar nicht zu den Alliierten zählt (Reichsbürger denken da vor allem an UK und USA; Donald Trump ist aber ein „Guter“, da auf Putins Seite). Es ist nicht überraschend, dass sich die russische Botschaft vom Staatsstreich in spe distanziert; dies schliesst nicht aus, dass diese Gruppe zu den nützlichen Idioten frei nach Lenin gehören kann. Medial wird gerade wieder auf den ominösen „Sturm auf den Reichstag“ 2020 Bezug genommen, der in der Umsetzung ein laues Lüfterl war. Reuss spricht unten im Jahr 2019 auf Einladung der russischen Föderation.

Heinrich Prinz Reuss 2019

Heute geht es darum, dass sich einige bewaffnen, den Bundestag besetzen und eine militärische Übergangsregierung errichten wollten. In Österreich spricht man weniger von Reichsbürgern als von Staatsverweigerern; auch Staatsfeinde wird gerne verwendet. Das Pendant zum an den deutschen Ermittlungen beteiligten Militärischen Abschirmdienst ist das Abwehramt. Es befasst sich mit (vermeintlich staatsfeindlichen) Offizieren, die sich gegen C-Massnahmen wenden und zur in der Verfassung verankerten Neutralität stehen. Dabei drängt sich der Verdacht auf, dass geschaffene „Krisen“, die destabilisierend wirken, selbst auf einen Umsturz abzielen. Eine Beseitigung demokratischer Strukturen kann man etwa dann feststellen, wenn Minister ihre Ämter nicht ohne Druck ausüben können oder überhaupt ausgeschaltet werden. Dem gegenüber erwiesen sich aber alle Medien, die sich jetzt über Reichsbürger – Staatsverweigerer – Staatsfeinde empören, selbst als Reichsbürger – Staatsverweigerer – Staatsfeinde, weil sie für die Beseitigung der demokratischen Ordnung eintreten. Mit anderen Worten gibt es also bei Bedarf gute Fantasiebefehle (der Hintermänner eines Ex-Kabinettschefs im Verteidigungsministerium) und schlechte Fantasieurkunden von Reichsbürgern und Co. Wenn die Presse dabei mitspielt, verwundert auch nicht, dass sie mit Randerscheinungen der Reichsbürger-Szene nicht recht umgehen kann.

Der „Standard“ und die Reichsbürger

Damit meine ich die Fans des Amerikaners William Toel, der „die Deutschen“ beinahe messianisch anspricht. Er redete ihnen ein, dass in Bletchley Park nicht nur Enigma geknackt, sondern auch psychologische Kriegsführung gegen „die Deutschen“ geplant wurde. Toel erwähnt den deutschsprachigen britischen Journalisten Sefton Delmer, der während des Krieges eine schwarze Propaganda-Operation im Radio leitete. Delmer wurde von den Nazis in ihrer Sonderfahndungsliste für Verhaftungen nach einer Invasion angeführt. Es ist nirgendwo die Rede davon, dass Delmer oder Bletchley Park nach 1945 mit Operationen gegen „die Deutschen“ befasst waren. Toel verweist auch auf Room 40 der britischen Kryptoanalysen im Ersten Weltkrieg, also einen Vorläufer des realen Bletchley Park. Sein Fanclub bedarf offenkundig einer Geschichtsinterpretation, die aus Deutschen Opfer macht und die NS-Verbrechen übergeht. Neuester Streich ist das Buch „Constanzes Kind„, das von der Leibköchin des Herrn aus Braunau handelt, die Anfang Mai 1945 verschwand. Wie in einem bizarren Märchen für Erwachsene wird sie jedoch nach Amerika gebracht und bringt dort einen Sohn zur Welt. Es ist Fiktion mit viel Spielraum, bewusst nebulös gehalten, die Anhänger spekulieren über Toel als Sohn von H. und eine Frau meint gar unter Bezugnahme auf Toel, man müsse H.s (verbrannten) Leichnam in einem Mausoleum ausstellen „wie Napoleon„. Es gab einmal einen Franzosen, der gegen die Deutschen kämpfte und angeblich ein Sohn von H. aus dem Ersten Weltkrieg war.

ARD-Bericht

Vieles geht ineinander über: die verhinderten Putschisten sollen auch über Hellseher verfügt haben; unter Gruppierungen mit Berührung zu Reichsbürger-Gedankengut wird gerne auf Hellsicht Bezug genommen. Damit soll wohl der Wunsch unterbunden werden, Behauptungen zumindest ansatzweise zu überprüfen. Ausserdem kommt QAnon ins Spiel, wo sich historische Parallelen zur bolschewistischen Operation Trust auftun, die Lehrmaterial für russische Geheimdienste ist. Der Charakter einer auch psychologischen Operation wird sofort deutlich, wenn man sich die stets gleichen Aussagen von William Toel anhört. Wer zum Beispiel über Corona-Massnahmen empört ist und sich fragt, was hier gespielt wird, dockt bei artikulierter Empörung an, wenn in ihm emotionale Bedürfnisse stimuliert wurden. Idealer Weise würde er einen rationalen Zugang wählen, sich informieren und mit anderen gemeinsam recherchieren. Dies sollte Menschen leicht fallen, die nicht mehr frisch von der Uni kommen und auch Erfahrungen mit Institutionen haben, die sich jetzt so merkwürdig verhalten. Doch sie werden abgelenkt eben auch von Reichsbürgern und denen, die deren Gedankengut unreflektiert aufnehmen. Das ist genau die Funktion, welche diese seltsamen Operetten-Putschisten auch im Sinne einer Operation Trust übernehmen. Man stelle sich nur einmal vor, welch positiver gesellschaftlicher Wandel seit 2020 möglich gewesen wäre, wenn mehr Menschen auf dem richtigen Dampfer gewesen wären.

Über die Operation Trust

Zur Operation Trust gehörte auch die Kreation einer Frontorganisation, die Monarchist Union of Central Russia (MUCR) genannt wurde. Ist es Zufall, dass bei den Reichsbürgern Monarchisten mitmischen und auch manch ein „Querdenker“ bei ihnen andockt? Mit MUCR wurden Gegner identifiziert und eingefangen; wie bei QAnon verselbständigte sich alles, sodass sich Historiker schwertun mit der Einordnung, was vom Geheimdienst stammt und was von manipulierten Anhängern, die auf imaginäre Unterstützung hofften. Heute braucht man nur Telegram-Gruppen frequentieren oder auf Twitter vorzugeben, bestimmte Positionen vehement zu vertreten. Hier hilft nur, sich schlau zu machen – wir verdecktes Agieren aufgebaut ist und wie es wirkt, untersuche ich schon länger, sodass man wissen kann, wie bestimmte Personen, Organisationen und Abläufe einzuordnen sind. Man sollte sich auch Dokus ansehen etwa über stalinistische Säuberungen (siehe „Der Slansky-Prozess“ 1952 in der CSSR und dazu auch der Spielfilm „Das Geständnis“ 1970) und realistische Filme über Geheimdienste (wie die Serie „Tinker Tailor Soldier Spy„). Man stolpert auf Schritt und Tritt auf Österreichbezug, den man bis in die Gegenwart weiterverfolgen kann.

