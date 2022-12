Ein „Putsch“ voller Widersprüche

Der verhinderte Reichsbürger-Putsch wird immer grotesker. Da ist die Rede vom Zugang zum Bundestag über die ehemalige AfD-Abgeordnete Birgit Malsack-Winckelmann, die ebenso wie Besucher eine Sicherheitsschleuse passieren müsste. So sollte aber angeblich die Macht in Deutschland übernommen und die Regierung ausgeschaltet werden. Dazu äussert sich auch Gottfried Curio von der AfD, der dies absurd findet und darauf hinweist, dass Malsack-Winckelmann gerade wieder ihre Zulassung als Richterin erlangte und diese jetzt aufs Spiel setzen soll. Wir können uns nun natürlich mit Innenministerin Nancy Faeser bei Anne Will fürchten oder genauer hinsehen. Otto Schily war einer ihrer Vorgänger und verteidigte einst Angeklagte der RAF; er betrachtet die verhafteten Reichsbürger als Spinner-Truppe, von der keine echte Gefahr ausgeht.

Zu den „Spinnern“ wird auch „Starkoch“ Frank Heppner gezählt, der „Reichskantinen“ aufbauen sollte und Schwiegervater in spe von David Alaba ist. Die „Moscow Times“ weist auf strikte deutsche Gesetze zum Schutz der Privatsphäre hin und kürzt den Namen der russischen Freundin von Heinrich Prinz Reuss, dem Kopf der Verschwörung, bei dessen Verhaftung drei Pressefotografen anwesend waren, mit Vitalia B. ab. Auf der Webseite der Generalbundesanwaltschaft sind alle Namen abgekürzt und Frau B. scheint als Unterstützerin auf, die Kontakte zur Russischen Föderation herstellen sollte. Wie beim Zugang zum Bundestag über eine AfD-Abgeordnete stoßen wir hier auf einen Widerspruch, denn der verhinderte neue Regent sprach 2019 auf Einladung des russischen Außenministeriums bei der UNO in Genf, was Kontakte voraussetzt.

oe24 zum „Putsch“

Wenn man oe24 einbindet, sollte man erwähnen, dass es wieder Vorwürfe sexueller Belästigung gegen Wolfgang Fellner gibt. Zugleich hat keine der betroffenen Frauen je die Narrative in Frage gestellt, die (nicht nur) bei Fellner vertreten werden. Ich verwende dieses Video, weil hier auch die Hausdurchsuchung bei „zwei Sehern“ in Niederösterreich erwähnt wird. Sie sollten „sehen“ ob jemand einen Chip implantiert hat. Wir verstehen sicher, warum sie nicht auch verhaftet wurden, wenngleich „Gegenstände“ mitgenommen wurden. Auf Facebook postete jemand eine „Spiegel“-Faksimile, in der davon die Rede war, dass sie potenzielle Mitstreiter auf ihre Zuverlässigkeit überprüfen sollten. Bedenkt man, dass es auch viel Gerede gibt über einen „militärischen Arm“, sind wir beim nächsten Widerspruch, denn Soldaten wissen, wie man Leute abcheckt, weil dies zu den Aufgaben militärischer Nachrichtendienste gehört. Kaum vorstellbar, dass sie so etwas Heikles „zwei Sehern“ anvertrauen; dazu kommen Personen mit Polizei-Erfahrung, die auch mit Sicherheitsüberprüfungen vertraut sind. Der „Kurier“ nannte die Seher beim Namen, sodass wir uns ihre Webseite ansehen können.

Typische Diskussion

Diese typische Diskussion bei phoenix ist austauschbar wie die Teilnehmer und -innen; befassen wir uns aber mal kurz mit Katharina Nocun, die über „Verschwörungsideologien“ doziert. Sie wirkt wie ein Klon von Pia Lamberty (zu ihr mehr hier), mit der sie gemeinsam publiziert, oder von Ingrid Brodnig. Derlei „Expertinnen“ sollen sich nicht mit Sachverhalten befassen, sondern mit denen, die dies tun und zu „abweichenden“ Schlussfolgerungen gelangen. Wie Julia Schramm, bekannt u.a. mit „Bomber Harris, do it again“ (Dresden bombardieren) und inzwischen bei der Linkspartei engagierte sie sich einmal bei der Piratenpartei. Aufgabe dieser und anderer Personen ist stets, bestimmte Erzählungen über von anderen geschaffene vollendete Tatsachen zu etablieren und energisch zu verteidigen. Wir müssen hier auch Margarete Stokowski an der Seite von Karl Lauterbach erwähnen, der angeblich von einer Reichsbürgerin entführt werden sollte. Dazu gehört natürlich auch „die Pandemie“, deren Narrativ immer mehr Menschen als Lüge erkennen. Weil Medizin stets angewandte Wissenschaft ist, geht es aber um Wahrscheinlichkeiten; bei differenziertem Dialog ist daher des einen Lüge die masslose Übertreibung des anderen. Tatsache ist aber, dass Daten (womit wir bei Empirie sind) denen recht geben, die von Anfang an zumindest von aufgebauscht sprachen. Ich weiss hier etwa auf die Pressekonferenz von Michael Sichert und Tom Lausen zu Todesfall- und Diagnosemeldungen der deutschen Krankenkassen am 12. Dezember 2022 hin.

SWR zur Razzia

Während Katharina Nocun vor Fox News warnt, gibt der britische Kardiologie Aseem Malhotra Tucker Carlson ein ausführliches Interview; er glaubte zuerst an „die Impfung“ und dann starb sein fitter und gesunder Vater plötzlich. Malhotra recherchierte und versuchte, Ärzte, Politiker und Journalisten davon zu überzeugen, dass „die Impfung“ gestoppt werden muss. Kai Stuht stellt gerade den Film „Können 100 Ärzte lügen?“ fertig und zitiert in einem Video Ärzte und Pathologen zu Turbokrebs nach „der Impfung“. Nun gibt es fraglos Berührungspunkte zwischen C-Protest und Reichsbürgern; man denke etwa an Michael Ballweg, der übrigens seit Längerem in U-Haft sitzt. Man sollte auch bei denen genau hinsehen, die sich über den Operettenputsch lustig machen, etwa bei Compact. Chefredakteur Jürgen Elässer war auch einmal beim früher von der DDR finanzierten „konkret“. Oder wenn der österreichische Unternehmer Gerald Markel gefragter Online-Gast ist (auch zum Thema Reichsbürger), aber bloss an der Delegitimierung staatlicher Strukturen mitwirkt. Längst sind „alternative“ Narrative entstanden, die ebensowenig kritisch geprüft werden wie auf der anderen Seite alles, was als Mainstream gilt. Man kann bei inzwischen deutlich kleiner gewordenen Demos jederzeit Leute anreden und merken, dass sie an Versatzstücke dessen glauben, was unter Reichsbürgern kursiert. Appelle an kritischen Verstand und die Fähigkeit zur Recherche verpufften meist, weil man ja innerhalb einer nicht als solche erkannten Blase ständig bestätigt wird. Die holzschnittartigen Äusserungen im Mainstream zum verhinderten „Putsch“ weisen auf zusammengebastelte Vorwürfe hin. Man kann es sich vielleicht so vorstellen, dass mal jemand einen anderen nach etwas fragte, einer zu etwas bei einer Kundgebung aufrief und eine etwas auf Telegram erwähnte. Daraus wird ein Sammelsurium an Zuschreibungen abgeleitet inklusive Verschwörungsgläubige, Coronaleugner, Querdenker, Putin-Freunde und Esoteriker.

The Gateway Process

Wenn man verstehen will, wie Narrativ und Gegen-Narrativ etabliert werden, die einander im Sinne Hegelscher Dialektik ergänzen, sollte man sich dieses Video ansehen. Es basiert auf einem 1983 erstellten und 2003 freigegebenen CIA-Dokument, das u.a. Forschungsergebnisse des Monroe Institute zusammenfasst. Es ist nicht entscheidend, dass jeder alles nachvollziehen kann (etwa ausserkörperliche Erfahrungen, in die Vergangenheit und in die Zukunft sehen), aber man kann erkennen, dass wir durch die permanente Wiederholung von Botschaften hypnotisiert werden können. Dies findet gerade mainstream und alternativ statt und führt dazu, dass die meisten Menschen ständig sich selbst und andere wie in Trance halten. So wird von tatsächlichen Vorgängen abgelenkt, denen man dadurch auf die Spur kommt, dass man identifiziert, was unvereinbar oder unmöglich ist, aber behauptet wird. Aufgrund des Hypnose-Status können die meisten Leute logische Beweisführungen und kritische Fragen nicht mehr begreifen. Sie würden auch an dieser Stelle annehmen, dass sich einzig die CIA dafür interessierte und dies in ein Narrativ einbauen, das Russland glorifiziert. Wir können beobachten, wie alles überlagert wird, das uns Einblicke geben kann. Gleichsam als Maske erscheint Kritik an Realpolitik – an einem stillen Putsch? – im Reichsbürgergewand. Oder es tauchen falsche Propheten oder -innen auf, die alles kapern, was an dem CIA-Papier beachtenswert ist und es mit Unsinn vermischen.

