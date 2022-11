Propaganda mit Ingrid Brodnig

Anfällig sein für russische Propaganda und Hass im Netz gehen für uns permanent vorgeführte „Experten“ Hand in Hand. Ein Beispiel ist Ingrid Brodnig, die am 16. November an einer Diskussion am Abend im Presseclub Concordia in Wien teilnimmt. Man kann die Methode, mit der ein bestimmtes Narrativ etabliert und verstärkt wird, anhand ihrer medialen Auftritte darstellen. Im Folgenden beziehe ich mich auf einen Podcast von Horizont; der „Podcast mit Tiefgang“ will „Horizont-Erweitern“. Brodnig wird im Titel zitiert mit „Russland hat sich über Jahre ein Propaganda-Netzwerk aufgebaut“ und mit „Das ist ein Ökosystem der russischen Narrative“. Bereits hier muss man einhaken, da sie immer wieder auf Russia Today, Sputnik und gewisse Trolle Bezug nimmt; auch Alternativmedien erscheinen ihr verdächtig. Und andere Medien gehören nicht dazu, wenn sie stets vor der Untersuchung des russischen Netzwerks bei uns abbiegen? Doch damit geht es auch um jene Presse, die Brodnig immer wieder als „Expertin“ zu Wort kommen lässt und ihr Aufträge erteilt.

Sie beschreibt Mechanismen, die viel zu allgemein sind, als dass man daraus wirklich etwas ableiten könnte. Fake und Wahrheit sind nicht leichter zu unterscheiden, wenn man Brodnig zuhört. Doch sie macht deutlich, dass dies auch nicht notwendig ist, weil Mainstream immer die Wahrheit sagt und sie dort auch omnipräsent scheint. Wie das in der Praxis aussieht, zeigt „Heute“ am 16. November mit dieser Titelschlagzeile: „Russen-Raketen treffen Polen: 2 Tote, neue Krise“. Doch die USA halten es für wahrscheinlich, dass es sich um ukrainische Raketen handelte. Brodnig sagte bei Horizont, dass „die allgemeine Öffentlichkeit empathisch für die Ukraine ist“, also zum Beispiel übersieht, dass Hilfsgelder veruntreut und verspekuliert werden. Am Ende gesteht sie kurz ein, dass jeder Mensch getäuscht werden kann, wird jedoch wieder nicht konkret. Man soll sich offenbar am Mainstream orientieren, den sie mit Journalismus gleichsetzt. Anderswo kann offenbar gar nicht journalistisch gearbeitet werden, als ob es sich nicht um den Einsatz von Werkzeugen drehen würde („die Leute wenden sich von dem ab, was Journalismus ist“). Das ist natürlich Desinformation pur und legt nahe, dass hier bloss ein über Jahre aufgebautes Propaganda-Netzwerk verteidigt wird.

Eines meiner Demoschilder

Recherche, permanentes Überprüfen gewonnener Erkenntnisse und kreativer Umgang mit Mauern, die sich auftürmen, wenn etwas verschleiert werden soll – all das lernt man nicht, indem man anderen „Mechanismen“ abstrakt erklärt, sondern indem man es praktiziert. Es führt mit der Zeit dazu, dass man Zusammenhänge spürt und weiss, auf welche weiteren Details man stösst. Das ist jedoch eine Welt, die Brodnig und Co. wohl nicht einmal von fern ahnen. Es ist schlicht Bullshit zu behaupten, Russland mache sich westliche „Medienfreiheit“ (nur) via Sputnik und dergleichen zunutze. Brodnig suggeriert, dass Berichte wie aus einem Guss bei uns (auch zur Innenpolitik etc.) etwas mit Freiheit zu tun hätten. Tatsächlich wird oft nicht recherchiert oder man stoppt an unsichtbaren Barrieren bzw. muss bestimmte Personen und Interessen schützen. „Wir haben in Europa sehr viel Pluralismus“, meint Brodnig, die sich noch nie mit etwas befasst hat, das zugedeckt werden sollte. „David gegen Goliath“ ist ihr natürlich sympathisch, was sie unter Ukraine vs. Russland versteht (Oligarchen? Lobbying? Ex-Politiker im Dienst anderer Staaten? Von alledem hat sie noch nie gehört!). Ohne Handwerkszeug kann Brodnig beliebig eingesetzt werden – egal, ob es um „Verschwörungsmythen“ geht oder um „Hass im Netz“. Wenn sie Reaktionen von Menschen erklärt und verdammt, übersieht sie die Aktionen anderer, die diese Leute aus dem Gleichgewicht bringen. Auch sie selbst ist anfällig, wenn sie damit konfrontiert ist, dass nicht jeder Narrativen glaubt, denen sie z.B. bei Corona anhängt. Natürlich ist jeder dann immer noch für seine Reaktionen verantwortlich. Man kann aber das beschriebene Instrumentarium vermitteln, mit dem sich das Individuum weniger machtlos fühlt. Genau das sollen aber Brodnig und andere ständig vorgeführte Personen unterbinden helfen.

Experin für eh alles

Brodnig bietet Vorträge und Workshops in Deutschland und Österreich an, „was wir gegen Hasskommentare und Desinformationen tun können“. Dabei gelten für sie nicht nur untergriffige Postings, sondern auch richtige Feststellungen als Hasskommentare und dass sie Desinformationen nicht erkennt, sondern verbreitet, ist evident. Und es gibt „guten Hass“, für den zum Beispiel Robert Misik, Rudi Fussi oder Thomas Walach stehen. Brodnig schreibt im „profil“, das über Raiffeisen und Benko mit dem russischen Netzwerk verbunden ist und dessen Redakteure russische Operationen mit Desinformationen decken. Während ihr Kollege Michael Nikbakhsh als Kabarettvorstellung aus den Chats und Einvernahmeprotokollen des Thomas Schmid liest, stelle ich unterdrückte Wahrheiten in den „streng geheimen Gusenbauer-Pilz-Chats“ dar. Diese sind fiktiv, doch sie basieren auf Fakten, die jeder nachrecherchieren kann. Es ist auch komplett anders als die geradezu kindlichen Vorstellungen, mit denen Brodnig hausieren geht, sondern erinnert daran, dass Journalismus auch ein Werkzeug ist, um gegen uns gerichtete Operationen zu entlarven. Denn Brodnig (die Mitglied einer Advisory Group der OSZE ist) und Ihresgleichen stehen immer auf der Seite von Destabilisierung, sei es durch Masseneinwanderung, durch übertriebene C-Massnahmen, durch Sanktionen gegen uns selbst und durch verdeckte politische Einflussnahme.

