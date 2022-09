Warum wir für Neutralität einstehen

Österreich tut sich leichter als viele andere Staaten in Europa, wenn es um Neutralität im Ukraine-Krieg geht. Das bedeutet noch nicht, dass nicht einiges unter der Oberfläche ablaufen würde, das politisches Handeln relativiert. Man kann aber auf der offiziellen Ebene Klartext reden und sich auf die eigene Verfassung berufen. Am Weltfriedenstag, dem 21. September 2022 gab es nicht nur eine Kundgebung der Soldaten für Neutralität. Denn Wladimir Putin kündigte eine Teilmobilmachung seiner Streitkräfte an (viele Russen wollen jetzt nur mehr weg) und gab wie üblich anderen die Schuld daran. Es wirkte fast wie ein Versuch, immer neue unverschämte Forderungen von Wolodymyr Selenskij gegenüber den Westen zu rechtfertigen. Medien schüren beinahe lustvoll Angst vor einem Atomkrieg und wollen bei Putin wieder einmal Schwäche erkennen.

Dagegen scheint es fast zeitlos, wenn Grundsätze der Friedensbewegung vertreten werden und Soldaten auch deshalb demonstrieren, weil sie aus Erfahrung mit Peacekeeping wissen, dass Frieden immer Krieg vorzuziehen ist. Neutralität war für sie eine conditio sine qua non in der Landesverteidigung, wobei es früher darum ging, im Ernstfall niemandes Durchmarschgebiet zu werden, also um Raumverteidigung. Heute ist freilich vielen Menschen bewusst, dass es neben der jetzt häufigen Durchfuhr von Kriegsmaterial auch offenkundig Vorgaben von ausserhalb gibt. Dies widerspricht nicht nur Vorstellungen von Neutralität (die Vorwirkungen z.B. im Bereich Wirtschaft hat), sondern hat auch wenig mit Souveränität zu tun. Dazu gehört, die Kriegsführung der Ukraine via EU mitzufinanzieren (und zugleich uns selbst mit Sanktionen zu schaden) oder auch der surreale Milizeinsatz „wegen C“.

Kundgebung am 21. September 2022

Unter den Rednern (die Liste ist weiter unten abgebildet) befinden sich auch die beiden aktiven Offiziere Hermann Mitterer und Johann Gaiswinkler, denen das Disziplinarwesen im Verteidigungsministerium bereits wegen ihres Engagements gegen C-Massnahmen zusetzt. Markus Sulzbacher diffamierte die Kundgebung gleich vorab im „Standard“; er sah am 10. September lauter Natsis am Ring demonstrieren, wo es doch wie stets ganz normale Menschen waren. Weil natürlich weiter desinformiert wird und jeder Soldat mit Verstand ein Zusammenwirken mehrer Faktoren erkennt, die uns zusetzen sollen, postete ich dann den Tweet unten. Wenn Sulzbacher betont, dass auch „hohe Offiziere“ dabei waren, muss man bedenken, dass Offiziere einen Eid leisten, mit dem sie sich verpflichten, im Ernstfall ihr Leben einzusetzen. Das Bundesheer hat die Souveränität Österreichs und die demokratischen Freiheiten der Bürger zu schützen. Damit es Österreich überhaupt gibt, sind Staatsgebiet mit Grenzen, Staatsgewalt und Staatsvolk erforderlich. Gegner der Kundgebung und eines neutralen Verhaltens lehnen all dies ab und forcieren auch illegale Masseneinwanderung. Der Schluss liegt nahe, dass sie fremden Interessen dienen, wenngleich viele gar nicht merken, dass sie benutzt werden.

Die bunt gemischte Menge bei der Kundgebung kannte sich teilweise schon und man lernte auch neue Leute kennen. Vielfach ist Verunsicherung da, wie man sich politisch einordnen soll; daran hat keinen geringen Anteil, wie Menschen in den letzten Jahren abqualifiziert wurden, die für ihre und unsere Rechte eintreten. Manche waren direkt erleichtert, als ich sagte, dass ich einst bei den Grünen war, aber Alexander van der Bellen nie wählen würde und über ihn recherchierte. Natürlich divergieren die Ansichten über politische Hintergründe; es ist naheliegend, auf die Einbindung in PESCO auf EU-Ebene zu verweisen oder auf die Partnership for Peace der NATO und auf österreichische Beteiligung am Drohnenkrieg. Dennoch kann man all jene, die bei C den Ton angaben und das Tempo bestimmten und die plötzlich zu Sanktionen und „Stand with Ukraine“ wechselten, einem mit Russland verbundenen Netzwerk zuordnen.

Der Ablauf (Thiede fiel aus)

Einfach verständlich lässt sich das vielleicht so beschreiben, dass sich hinter dem Cui Bono noch weitere Schichten verbergen, bis man weiss, wem etwas wirklich nützt. Das erfordert Skepsis und viel eigene Recherche, bei der niemand je alles zutage fördern wird, das zum Gesamtbild gehört. Teilnehmern an dieser und an anderen Kundgebungen wird gerne vorgeworfen, nicht allwissend zu sein und Dinge einordnen zu wollen (dann sind sie Verschwörungstheoretiker). Zugleich sind Anwürfe und Unterstellungen aber so plump, dass sie vor allem als Spiegel der eigenen Unwissenheit fungieren. Das Schild unten bastelte ich im Dezember, als die Plandemiekoordination GECKO mit Rudolf Striedinger an der Spitze geschaffen wurde. Heute ist er Generalstabschef und früher war er Leiter des Abwehramtes, durfte da aber nicht wahrhaben, dass Hans Peter Doskozil und Peter Pilz Airbus für russische Interessen attackierten. Es war auch Tabu, den ehemaligen Minister Norbert Darabos wenigstens nachträglich einmal zu schützen, als er für Alfred Gusenbauer zum Eurofighter-Bauernopfer gemacht wurde.

Ein Schild für das Abwehramt

Tatsächlich stellen Sulzbacher und andere immer wieder Behauptungen auf, entziehen sich aber jeder Auseinandersetzung. Dies beginnt schon beim sofortigen Blockieren auf Twitter und endet dabei, dass sie alles stereotyp in Medien wiederholen und damit auch als Experten für Natsis und so gelten. Man sieht dies gut bei den NEOS, deren eigene Verbindungen zum Putin-Netz wie der sprichwörtliche Elefant im Raum sind, wenn sie leidenschaftlich für Sanktionen eintreten und andere als Handlanger Putins bezeichnen. Sulzbachers Tweet wurde sofort von der grünen Gemeinderätin Viktoria Spielmann aufgegriffen, die mich gleich blockierte, als ich ihr antwortete. Im Rathausklub war man recht nett (und ich war ein Begriff) und meinte, ich sollte ihr mailen. Was ich ihr schrieb, ist zugleich eine weitere Reaktion auf Sulzbacher, dessen Chef Martin Kotynek man noch via Twitter erreicht: „Ich äusserte mich dazu bezogen auf meine Erfahrungen mit dem BMLV, dass dort massive Subversion stattfindet, wie auch britische Diplomaten feststellten. Darauf wies ich auch in meinem Artikel vor der Kundgebung hin. Norbert Darabos wollte offenbar nicht der GRU dienen und wurde/wird deswegen unter Druck gesetzt; auch Überwachung und Abschottung sind im Spiel. Dies war Grünen wie Pilz wohl bewusst und auch Journalisten wie Sulzbacher bekamen mit, dass fast niemand mit Darabos reden durfte.“

Sulzbacher auf Twitter

Es geht nicht darum, dass jemand als Minister halt nur wenig durchsetzt, sondern es war wie Geiselhaft vor aller Augen, nicht einmal bestimmen zu dürfen, wen man trifft. Ich schrieb auch: „Als echte Staatsverweigerer deckten sie dies jedoch und sahen weg, als via Kabinettschef Kammerhofer illegale russische Befehle erteilt wurden. Deren Ausführung ist verfassungsrechtlich das Nachkommen eines rechtsungültigen Weisungsversuches, dessen Auswirkungen rückgängig gemacht werden müssen (der Status Quo ante wiederhergestellt). Da bei einem Minister für Landesverteidigung nicht nur Artikel 20 Absatz 1 der Bundesverfassung (Weisungsrecht) greift, sondern auch Artikel 80 Absatz 2 und 3 (Befehls- und Verfügungsgewalt über das Bundesheer), konnte man die Situation in mehrfacher Hinsicht erkennen und richtig einordnen. Ich wurde u.a. via Kammerhofer (den Kern dann zum Abteilungsleiter ohne Arbeit bei den ÖBB machte, was er auch heute noch ist) bedroht und nachhaltig verleumdet; ich verlor dadurch auch alles und lebe in Armut. Als Frauensprecherin werden Sie verstehen, dass es für eine Frau besonders schwierig ist (nicht unbedingt die Recherche), sondern weil alles umgedreht wurde und Darabos mich kennenlernen wollte. Ich wusste nicht von Anfang an, dass er abgeschottet wird und fand vieles erst nach und nach heraus, was bedeutet, dass ich die Tragweite von allem einschätzen konnte. Deshalb rekonstruiere ich seit Langem verdeckte russische Einflussnahme in Österreich, also das Netzwerk an Personen und verdeckte Operationen im Zuge hybrider Kriegsführung gegen uns. Dennoch oder deswegen werde ich pauschal mitdiffamiert von Sulzbacher, Ihnen und anderen. Zugleich wird aber stets jedes Gespräch basierend auf Fakten abgelehnt. Ich bin grundsätzlich bei Protesten in diesen Zeiten und war deshalb auch bei der ÖGB-Demo (wissend wie sich SPÖ-Politiker verhalten). Sie nehmen ja auch etwas über uns einfach an, ohne es genau zu wissen; ebenso werden Teilnehmer an Kundgebungen da und dort Annahmen haben, die kritischer Prüfung nicht standhalten.“

Viktoria Spielmann

Bei Sulzbachers „gekauften Medien“ muss man ja fragen, ob deren einheitliches Verhalten (auch wenn es um Neutralität geht) dann vielleicht bedeutet, dass viele zu Vollpfosten mutieren, kaum dass sie eine Plattform haben. Was das undemokratische Wort Eliten angeht, wäre vor wenigen Jahren noch klassisch links gewesen, diese heftig zu bekämpfen. Natürlich spüren alle, dass wirtschaftlicher Zusammenbruch naht, doch sie fühlen sich dem ausgeliefert. Wenn das Heer seine Aufgaben erfüllen würde, hätte es auch bei C eine nüchterne Lagebeurteilung mit der Empfehlung gegeben, nicht überschiessend zu reagieren. Und welche Auswirkungen Sanktionen haben, hätte man abschätzen können und sich selbst mit Putins Einfluss bei uns als Gefahr für die Souvernität befasst. Bei politischem Geplänkel über das Heer spielen solche Fragen keine Rolle, egal um welche Partei es sich handelt. Zur Kundgebung kam auch Andreas Scherer vom Bunkermuseum am Wurzenpass, der als Leiter der Wehrpolitik im BMLV Darabos nur bei seiner Ernennung sah und nach zwei Jahren ging. Er kritisierte dann die Zustände, was Kammerhofer als Untergraben von Darabos‘ Autorität verstand. Allen Ernstes wurde Scherer ein Disziplinarverfahren aufgebrummt, weil er darauf hinwies, dass es nicht mit rechten Dingen zugeht. Er musste mehrere tausend Euro bezahlen, während Darabos mehr oder weniger ins Haus des Sports abgeschoben wurde, damit Kammerhofers Herren im BMLV freie Hand haben. Und heute träumen Sulzbacher, Spielmann und andere von Disziplinarverfahren gegen neutrale Offiziere.

Jeder finanzielle Beitrag zu meinen aufwändigen Recherchen ist herzlich willkommen:

Alexandra Bader, Erste Bank, AT 592011100032875894 BIC GIBAATWWXXX

Vielen Dank!

Für Inputs und Feedback etc. bin ich auch telefonisch erreichbar unter +43 (0)66499809540