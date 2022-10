Das Bundesheer und die Staatsfeinde

Mit einer Kommission soll nun gegen „staatsfeindliche Tendenzen“ beim Bundesheer vorgegangen werden. Dabei macht man wie so oft den Bock zum Gärtner, weil die Mitglieder dieser Kommission zum Teil offen staatsfeindlich agierten, zum Teil bei Staatsfeindlichkeit wegsehen statt einzugreifen. Vorwand ist ein Unteroffizier mit offenen NS-Sympathien, was es eigentlich gar nicht geben dürfte. Tatsächlich aber stehen jene Offiziere erneut im Visier, die sich für Neutralität stark machen und C-Panikmache ablehnen. Staatsfeindlich ist natürlich real alles, was die verfassungsmäßige Ordnung untergräbt, wozu auch das Kapern der Befehlskette beim Bundesheer gehört. Sieht man sich entsprechende Netzwerke an, kommt man zu Oligarchen, Geheimdiensten, Mafia und Helfershelfern und Nutzniessern; manchmal nenne ich dies „Verein der Freunde der russischen Mafia“.

Vorsitzende der Kommission ist Barbara Glück vom Mauthausen Memorial, in deren Wikipedia-Eintrag auch die Kooperation mit Clemens Jabloner und Oliver Rathkolb erwähnt wird. Beide Herren decken den „Verein“, was auch bedeutet, dass die Folgen der Unterwanderung des Verteidigungsministeriums ignoriert werden. Das Mauthausen Memorial ist natürlich mit dem Mauthausen-Komitee verbunden, das ebenfalls staatsfeindliches Handeln unterstützt. Wie sehr die Verhältnisse in der Kommission gegen „staatsfeindliche Tendenzen“ auf den Kopf gestellt werden, zeigt die Nominierung des früheren Streitkräftekommandanten Franz Reiszner. Denn er wirkte daran mit, Ex-Minister Norbert Darabos am Regieren gemäss Bundesverfassung und an Gesprächen mit anderen zu hindern, ihn also zu nötigen. Er folgte illegalen rechtsungültigen Weisungsversuchen von Kabinettschef Stefan Kammerhofer, der mit der Kanzlerschaft von Alfred Gusenbauer ins BMLV kam.

Zum Nationalfeiertag 2022

Gusenbauer wurde wie vor ihm Franz Vranitzky (mit Oliver Rathkolb im Bruno Kreisky-Forum) und nach ihm Christian Kern von Martin Schlaff unterstützt, der zum „Verein“ gehört. Schlaff ist dem Jüdischen Museum Wien verbunden, dessen ehemalige Direktorin Danielle Spera der Kommission angehört. Er fungierte mit dem Wohlwollen auch von Alexander van der Bellen als Zwischenhändler zwischen Telekom und Russenmafia, um nur ein Beispiel zu nennen. Daniella Spera ist am Rande involviert in die Gestaltung des neuen Kaufhauses in der Wiener Mariahilferstrasse, weil Hedy Lamarr Namenspatronin wird, deren Leben sie im Museum dokumentierte. Das „Lamarr“ wird von der Signa Holding anstelle des Leiner errichtet, bei der es gerade eine Hausdurchsuchung wegen der Chats des Thomas Schmid gab. Bekanntlich ist Gusenbauer die rechte Hand von Rene Benko, dessen Feste ein interessantes Netzwerk offenbaren. Danielle Spera ist mit dem ÖVP-Abgeordneten Martin Engelberg verheiratet, der sich bisher auch nicht für staatsfeindliche Abgründe interessierte. Der Leiter des Dokumentationsarchivs Gerhard Baumgartner gehört der Kommission ebenfalls an und ist beim DÖW auch für die Volksgruppen im Burgenland zuständig. An untragbaren staatsfeindlichen Zuständen ist er in doppelter Hinsicht desinteressiert, denn Darabos ist zwar als (Ex-)Politiker unter Druck, zugleich aber auch Burgenlandkroate. Dazu gehört, dass die jetzt bei Schmid so gelobte Korruptionsstaatsanwaltschaft gefälschte Beweismittel gegen Darabos zuliess, die Peter Pilz und Hans Peter Doskozil einbrachten, sodass die Justiz einen Unschuldigen verfolgte und z.B. Gusenbauer aussen vor liess. So wurde scheinbar plausibel gemacht, dass Doskozil und nicht Darabos Hans Niessl im Burgenland nachfolgt (auch hierbei spielt der „Verein“ eine wichtige Rolle).

„Soldaten für Neutralität“

Präsident des DÖW ist Michael Häupl, der mit dem ungeheuer korrupten Moskauer Bürgermeister Juri Luschkow befreundet war, dessen Witwe Elena Baturina von Gusenbauers Partner Leo Specht vertreten wird. Häupl stellte im Wahlkampf 2010 die Wehrpflicht in Frage auf dem Rücken von Darabos, der stets überwacht, bedroht, abgeschottet wurde, was Häupl okay findet. Dem Vorstand des DÖW gehören auch Barbara Glück und Clemens Jabloner an, der 2019 nach Ibizagate Minister in der „Expertenregierung“ wurde. Weil ich immer mehr zutage förderte und wissen wollte, warum wer Darabos bedroht, bespitzelte, bedrohte und verleumdete mich auch der mit Peter Pilz und Karl Öllinger und mit dem DÖW und dem Mauthausen-Komitee verbundene (Ex-) Polizist Uwe Sailer (der dafür auch andere einspannte). Der Vorsitzende des Mauthausen-Komitees Willi Mernyi organisierte als ÖGB-Sekretär die eher enttäuschende Demo gegen Teuerung vor einem Monat. Als Staatsfeind steht er natürlich gut mit Kammerhofer, während die sog. Entacher-Berufungskommission kritisierte, dass es so gut wie keine echten Ministerweisungen im BMLV gab. Er findet es gut, dass Kammerhofer über Christian Kern mit einen Posten als Abteilungsleiter ohne Arbeit bei den ÖBB belohnt wurde und dass ich wegen meiner Recherchen alles verlor.

Die Kundgebung der Soldaten für Neutralität wurde von medialen Agitatoren wie Markus Sulzbacher und Michael Bonvalot in den Dreck gezerrt. Darauf sprang der Wehrsprecher der SPÖ Robert Laimer an und stellte eine parlamentarische Anfrage zum „mutmasslichen Verrat nachrichtendienstlicher Informationen“ im Zuge der Veranstaltung. Er meint die Rede von Johann Gaiswinkler, der darauf hinwies, dass die Kundgebung vom Abwehramt beobachtet wird. Laimer erwähnt aber auch Hermann Mitterer, der ebenfalls auftrat und für das Heeresnachrichtenamt tätig ist. Unter anderem hier analysierte ich Protokolle des Eurofighter-U-Ausschusses 2007 unter dem Vorsitz von Peter Pilz. Damals förderte Maria Fekter zutage, dass das AbwA Kammerhofer nie überprüfte siehe die Befragung von Ex-AbwA-Chef Erich Deutsch am 13. Juni 2007. Am nächsten Tag erhob sie Einspruch gegen Kammerhofer als Vertrauensperson für Darabos, was Pilz toben liess; SPÖ-Abgeordnete wie Hannes Jarolim und Günther Kräuter deckten alles. Der Stellvertreter von Deutsch Ewald Iby war auch einmal interimistischer Chef des AbwA und Stellverteter von Rudolf Striedinger, als ihn Doskozil zum Chef des AbwA machte. Iby bestätigte mir, dass Kammerhofer nicht sicherheitsüberprüft wurde und wollte nicht sagen, welche Kräfte Darabos zusetzen, da er sie selbst als übermächtig erlebte. Er wies darauf hin, dass es von grosser Bedeutung ist, dass Peter Pilz im Sommer 2016 unter Geheimnisverrat den militärischen Verschlussakt Eurofighter-Vergleich erhielt.

Schluss mit GECKO

Für Laimer ist es wohl absolut skandalös, dass ich „mutmasslich nachrichtendienstliche Informationen verrate“, zum Beispiel, dass man sich das Agieren etwa von Gusenbauer, Doskozil, Kammerhofer und Pilz ohne fremde Geheimdienste kaum erklären kann. Striedinger ist inzwischen Generalstabschef, nachdem er die P(l)andemiekoordination GECKO leitete. Auch vor dem Einsetzen der staatsfeindlichen Kommission wurde engagierten Offizieren die Verlässlichkeit abgesprochen; nun kommt noch mehr auf sie zu. Sie bekennen sich zu den Aufgaben des Heeres (Schutz der Souveränität Österreichs und der demokratischen Rechte der Bürger) und zur Verfassung (inklusive Neutralität). Ich darf ohnehin schon seit langem keine militärische Liegenschaft mehr betreten (auch keine temporäre bei Veranstaltungen), weil ich thematisierte, dass Darabos das Weisungsrecht im Ressort und die Befehls- und Verfügungsgewalt über das Heer nicht verfassungskonform ausüben konnte und nicht frei entscheiden durfte, mit wem er spricht und was er tut. Das AbwA schützte ihn nicht, sondern unterwarf sich feindlichen Agenten; die Verfügungsgewalt wird von der Regierung übertragen, die sich ebenfalls auslieferte; auch Heinz Fischer deckte alles.

