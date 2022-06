Sind wir Putins nützliche Idioten?

Wer buchstäblich Feuer und Flamme dafür ist, der Ukraine auf jede nur erdenkliche Weise zu „helfen“, kann ebenso ein nützlicher Idiot Putins sein wie jemand, der allen erklärt, dass dieser sich bloss gegen NATO-Aggression verteidige. Immerhin gilt die Ukraine wie Russlsnd als Klepokratie, doch sie soll in einen „EU-Vorbeitungsraum“ aufgenommen werden. Man kann russische und ukrainische Korruption kaum voneinander trennen; gerade werden Waffen von Ukrainern übers Darknet weiterverkauft. Selbstverständlich werden auch Medien dazu verwendet, uns zu manipulieren; seien sie mainstream oder alternativ. Jeder von uns sollte aber hellwach sein, wenn sich unser Leben dramatisch verteuern und damit erschweren soll oder wenn Öl- und Gasreserven angegriffen werden müssen; zufällig auch wegen eines Unfalls bei der OMV. Es ist auch kein zur Einordnung eines Politikers taugliches Kriterium, wenn er Hilfslieferungen begleitet oder Feuerwehrautos „spendiert“. Die Rede ist von Landeshauptmann Hans Peter Doskozil, den man dem russischen Netzwerk zuordnen kann. Dieses unterstützt auch der deutsche grüne Wirtschaftsminister Robert Habeck, der zwar seinen Landsleuten und dem Rest der Welt alles mögliche „gegen Putin“ zumutet, aber zugleich Rene Benkos Signa Holding vom russischen Netzwerk mit hunderten Millionen an Steuergeld als „Staatshilfe“ subventioniert. „Natürlich“ verteidigt Habeck Waffenlieferungen und tut so, als sähe er Putin unmittelbar vor der Niederlage stehen (oder er glaubt das wirklich).

Viele denken hier automatisch daran, dass Habeck zu den Young Global Leaders von Davos gehört und wollen dies und anderes transatlantisch einordnen. Doch so simpel ist es auch bei berechtigter US-Kritik nicht, weil das WEF gerade jetzt ein widersprüchliches Bild abgibt und Klaus Schwab auch mit Wladimir Putin verbunden ist. Es ist auch verfehlt, bei Regierungsmitgliedern oder der EU-Kommission immer sofort auf mangelnde Qualifikation als Erklärung zu setzen. Dies kommt bevorzugt von Leuten, die den Unterschied zwischen Nationalrat und Bundesrat oder Minister und Staatssekretär nicht kennen. Tatsächlich bereitet keine Berufsausbildung der Welt auf alles vor, was einem in einem Ressort begegnen kann. Man sollte breites Wissen haben (dabei ist hilfreich, einige Zeit Abgeordneter gewesen zu sein) und imstande, sich mit neuer Materie vertraut zu machen. Seit einer gefühlten Ewigkeit ist zum Beispiel Werner Kogler von den Grünen in der Politik, der für viele Österreich ein ähnlich rotes Tuch ist wie Habeck für Deutsche.

Putin verstehen?

Es gibt „Putin-Versteher“ wie Daniele Ganser, für die es nur verdeckten Krieg der NATO und keine russische Strategie auch mithilfe von Oligarchen gibt. Doch zugleich sollten wir verstehen, was Putin tut und was er plant und wie er dies realisiert. Es ist notwendig, sich bewusst zu sein, wie der KGB vorgeht, den es zwar offiziell nicht mehr gibt, dessen Agenten aber nicht nur in Gestalt Putins eine wichtige Rolle spielen. Nachdem vor zwei Jahren Wirecard und die Commerzialbank Mattersburg nacheinander Pleite gingen, zeigte ich Verbindungen zum russischen Netzwerk in Österreich etwa in dieser Analyse auf. Ich beschrieb drei Kategorien von Personen, auf die der KGB aufbaut, was nicht bedeutet, dass es nichts anderes gibt. Wir haben zunächst den osnovoj agent, den Hauptagenten, der anfangs noch gar keine bedeutende Funktion hatte und der langsam mit verdeckter Unterstützung im System Karriere macht; man sagt dazu auf Deutsch Perspektivagent. Der doverennoje litso ist eine politisch zuverlässige Vertrauensperson, die weiss, was sie tut; sie ist an Tarnorganisationen wirtschaftlicher und gesellschaftlicher Natur beteiligt und hilft wie der Hauptagent bei der Suche nach Talenten, die eventuell rekrutiert werden. Der tjomanja verbovka ist ein Helfer, der gute Quellen hat, aber keinen Schimmer, für wen er in Wirklichkeit arbeitet; in seiner Naivität kann er mehr bewirken als ein Hauptagent; man kann ihn auch als nützlichen Idioten frei nach Lenin bezeichnen.

Über Putin und Kyrill

Zwei Anmerkungen zum eingebundenen Video: Patriarch Kyrill, den die EU nicht sanktioniert, ist ein alter KGB-Kollege Putins. Diese amerikanische Analyse stellt exakt dar, welche Strategie über die orthodoxe Kirche, aber auch mit dem kasachischen Astana als Welthauptstadt der Religionen verfolgt wird. Da denkt man doch gleich an Alfred Gusenbauer, Gabriel Lansky und Lobbying für Kasachstan. Ein kritischer Beitrag des ZDF über Putin und Kyrill scheint auch damit vereinbar, bei der Berichterstattung etwa über Ibizagate das russische Netzwerk zu decken und die Rolle von Figuren wie Peter Pilz nie in Frage zu stellen. Um es anhand eines aktuellen Beispiels deutlich zu machen: Kürzlich wurde berichtet, dass Ex-Aussenministerin Karin Kneissl dem KGB als Studentin aufgefallen war, also einem Tippgeber. Nun wird dies gesteigert und es heisst, sie könnte tatsächlich vom KGB rekrutiert worden sein, was sie bestreitet. Als Quelle erscheint der bekannt Putin-kritische Ex-KGBler Sergej Schirnow, der 2001 einen Giftanschlag überlebte und im französischen Exil lebt. Um nicht auf der Sanktionsliste der EU zu landen, verliess Kneissl wie Gerhard Schröder kürzlich den Aufsichtsrat des russischen Ölkonzerns Rosneft. Die Intention Schirnows mag gerechtfertigt sein (zumal Kneissl auch in Frankreich lebt), doch das Netzwerk an Hauptagenten, Vertrauensleuten und nützlichen Idioten in Österreich wird dadurch nicht gefährdet, sondern eher noch gestärkt. Die Allermeisten von uns werden leicht zu nützlichen Idioten, noch bevor sie überhaupt kapieren, dass sie sich künstlich über etwas aufregen. Zur Illustration eignet sich gut der Pride Month, in dem die Regenbogenfahne möglichst viele Nationalfahnen ersetzen soll. Globalismus in Richtung One World Government ist immer totalitär und verwendet abstrakte (kommunistische) Solidarität, um uns zu manipulieren und zu spalten. Als die einen eine Kinderbuch-Lesung mit einer Drag Queen in einer Bücherei in Wien-Mariahilf durchführten und andere den Eingang zumauern wollten, waren nützliche Idioten auf beiden Seiten zu finden.

Putins Buddy Klaus Schwab

Wie so oft tragen gegeneinander aufgehetzte Menschen dazu bei, dass vollkommen untergeht, was die Aufgabe eines Staatswesens ist: den Bürgern (nicht der ganzen Welt und nicht fragwürdigen „Geflüchteten“ oder „Vertriebenen“) ein Leben in Sicherheit mit allen Rechten zu ermöglichen, was ausreichend Erwerb beinhaltet. Dies schliesst Diskriminierung aus, aber auch, dass permanent die Interessen anderer über unsere eigenen gestellt und mit Steuergeld bezahlt werden – sei es per Refugees Welcome 2015, via Milliarden u.a. an die Pharmaindustrie „wegen Corona“ oder jetzt wegen der Ukraine. All dies soll dafür sorgen, kapitalistische Staaten finanziell kollabieren zu lassen und in jeder Hinsicht zu destabilisieren. Wenn unsere Interessen Vorrang haben, verfügen wir (wieder) über eine Regierung gemäss Bestimmungen unserer Verfassung. Dann werden uns nicht mehr zur Ablenkung und Spaltung Scheinalternativen angeboten. Wer jetzt alles für die Ukraine tun „will“, ist ebenso getriggert und ein nützlicher Idiot Putins wie jemand, der leidenschaftlich jede Story aus dem Kreml verbreitet. Dabei ist es ganz einfach, weil Russland auch hybriden oder asymmetrischen Krieg via Geheimdienste führt und die eigene Bevölkerung unterdrückt. Bevor wir uns selbst in Armut stürzen „für die Ukraine“ (= für Putin) und die Energieversorgung „gegen Putin“ (= für Putin) zusammenbrechen lassen, können wir das KGB-Netzwerk in Österreich kappen.

Hans Georg Maaßen und Gerhard Schindler

Diese Vorstellung scheint jedoch selbst für erklärte Putin-Gegner so weit von ihren Triggern entfernt, dass es für sie nicht in Frage kommt; zu sehr sind sie davon besessen, ihm persönlich etwas entgegenzusetzen. Wie es auch geht, sieht man oben in einer Sendung mit nachrichtendienstlichem Know How. Tatsächlich werden wir sowohl mit (selektiv verwendeten) Fakten und Desinformationen als auch mit emotionalen Schwachstellen weggelockt, um nicht zu erkennen, was vor unserer Nase liegt. Ein häufiger Faktor ist dabei persönliche Eitelkeit, etwa indem man sich über diese so schwachsinnigen Politiker ereifert, ohne etwas von Zusammenhängen, Netzwerken, Rahmenbedingungen wisssen zu wollen. Man kann auch die immer gleichen Methoden der Manipulation aufzeigen, wie ich es zum Beispiel hier zu U-Ausschüssen und Justiz tue oder hier anhand des wieder aktuellen Themas Eurofighter. Weil viele lieber nützliche Idioten bleiben (ohne dies zu realisieren), fällt ihnen zur Politik konkret meist nur ein, dass ihnen dieser oder jener Akteur da oder dort nicht die Hand geschüttelt hat. Besonders nützlich sind jetzt jene Idioten, die gebetsmühlenartig mit Biowaffen und Pädophilie oder geheimnisvollen guten Kräften im Hintergrund kommen, aber nicht verstehen, was z.B. Hauptagenten in Politik und Unternehmen bedeuten oder auch heutige Möglichkeiten der Überwachung.

Politik ohne Anstand und Moral

Der hybride Krieg wird vor allem dadurch geführt, dass wir mit „Informationen“ zugetextet werden, die wir unseren Bedürfnissen gemäss irrig einordnen sollen. Dazu gehört auch, dass uns jemand rettet aus dem Schlamassel, in den uns „die Politiker“, diese Versager gebracht haben. Der Kanal „Verbinde die Punkte“ wird gerne von „Erwachten“ konsumiert, verbindet jedoch höchstens falsche Annahmen miteinander. Wir können aber bei Diskussionen wie der oben gezeigten auch wegen der Vergleichbarkeit mit Österreich ansetzen. Es geht um vollkommen bedeutungslose vermeintliche Moral in der Politik, für die wir ebenfalls zahlreiche Beispiele parat haben. Dies führt auch dazu, dass quasi gegen einen fiktiven Putin alles unternommen wird (das vor allem uns selbst schadet), während das reale Netzwerk des echten Putin unangetastet bleibt, ja federführend an Scheinaktivitäten mitwirkt. Der britische Arzt John Campbell erklärt unten, was der Krieg in der Ukraine mit einer Zunahme des Hungers in der Welt zu tun hat. Wir dürfen auch nicht vergessen, dass dem totalitären „Ideal“ eines globalen „Lockdown“ viele Millionen Menschen geopfert wurden, die plötzlich kein Einkommen mehr hatten, kaum etwas kaufen konnten, die Felder nicht bestellen durften; sie hungerten und oft starben sie auch. Campbell sagt, dass die ersten 1000 Tage seit der Zeugung im Leben eines Menschen entscheidend sind, denn wer hier Mangel leidet, hat später mit Krankheiten zu kämpfen oder stirbt früh.

John Campbell

Wenn permanent gespalten und abgelenkt wird, trägt fast jeder dazu bei, der sich äussert; Schweigen ist aber keine Lösung, weil es dann erst recht so weitergeht. Wenn man Muster erkennt und viel über Akteure zusammenträgt – beides biete ich an -, kann man dieses Wissen jedoch einsetzen, ohne das „Spiel“ zu unterstützen, sondern mit dem Willen, es zu beenden. Puzleteile und Gesichtspunkte kann man überall finden, auch dort, wo man nicht mit allem übereinstimmt. Hier etwa erinnert eine Analyse aus den USA an Gladio in Italien mit Terror, der zufällig anwesende Zivilisten traf, aber auch gezielt ausgesuchte Personen wie Ministerpräsident Aldo Moro. Dieser wurde seiner Witwe zufolge von Henry Kissinger bedroht, ehe man ihn entführte und ermordete; Moro trat für eine Zusammenarbeit von Rechten und Linken ein. Heute äussert sich Kissinger in Davos mit Verständnis für Putin zur Ukraine, was er auch schon 2014 tat. Italien wiederum hatte mit Romano Prodi einen Ministerpräsidenten, der zunächst wie Moro Christdemokrat war, nach dessen Ermordung er Minister wurde. Später regierte er mit Unterstützung der Kommunisten und gründete eine eigene Partei nach Vorbild der US-Demokraten. Prodi wurde auch Präsident der EU-Kommission und wird in den Mitrochin-Archiven als KGB-Agent (= Hauptagent) genannt . Er lobbyierte mit Alfred Gusenbauer und Aleksander Kwasniewski für Kasachstan und für die Ukraine, stets für Putin-nahe Regierungen. Der frühere polnische Präsident war für den kommunistischen Sicherheitsdienst tätig und wurde in den 1990er Jahren wegen seiner Solidarität mit einem KGB-Agenten kritisiert. 2004 ging es auch um den KGB, als die Rafineria Gdanska in Kwasniewskis Zeit als Präsident (der nicht wiedergewählt werden konnte) an Lukoil verkauft werden sollte. Dies führte zu Ängsten, dass Russland die Kontrolle über die polnische Industrie erlangen wolle, denn der reichste Mann des Landes Jan Kulczyk verhandelte in Kwasniewskis Auftrag mit dem ehemaligen KGB-Agenten Wladimir Wladimir Alganow.

Jewgenia Albats

Kwasniewski sass dann im Verwaltungsrat der ukrainischen Energiefirma Burisma, die von Mitgliedern der Regierungspartei gegründet wurde, gemeinsam mit Hunter Biden. Bei Lukoil gehörte Wolfgang Schüssel für ein paar Jahre dem Aufsichtsrat an, nachdem er zuvor beim russischen Mobilfunker MTS war. Dort löste ihn Putin-Berater Walentin Jumaschew ab, der mit seiner zweiten Ehefrau, Boris Jelzins Tochter Tatjana, eine Schüsselrolle beim Wechsel von Jelzin zu Putin spielte. Jumaschew war bis 2018 Oleg Deripaskas Schwiegervater und leitete zeitweise mit Putin Jelzins dem Zentralkomitee der KPdSU nachgebildete immer grösser gewordene Präsidialverwaltung; Tatjana galt als heimliche Präsidentin. Die Rolle der Jumaschews beschreibt auch die Moskauer Journalistin Jewgenia Albats siehe oben; die Jumaschews wurden übrigens mithilfe von Gusenbauer und Co. in Österreich eingebürgert. Siegfried Wolf und Wolfgang Schüssel sind übrigens miteinander und mit den Jumaschews und den Oligarchen Oleg Deripaska und Dmytro Firtash verbunden. Albats spricht auch darüber, dass man das Putin-KGB-Netzwerk von zum Beispiel in den wichtigsten Wirtschaftszweigen findet (Rohstoffe, Banken, Kommunikation, Transport…). Dies kann man sofort überprüfen etwa beim 2007 gegründeten Staatskonzern Rostec mit von Beginn an Sergej Tschemesow vom KGB an der Spitze. Seit 2018 besitzt Rostec per Dekret Putins zu 92 % die 2006 ebenfalls per Dekret geschaffene United Aircraft Corporation, die kreiert wurde, um eine (temporäre) Zusammenarbeit zwischen EADS und Irkut zu erleichtern, die eine europäische Beteiligung am russischen Flugzeugbauer beinhaltete. EADS bat übrigens das russische Netzwerk in Österreich mit Siegfried Wolf und Magna zuerst um Hilfe beim Sondieren des russischen Marktes; 2006 erwarb die russische VTB-Bank einen dann weitergegebenen 5 %-Anteil an EADS. Seit 2021 ist die Irkut MC-21X für Russland zertifiziert, mit dem Putin das Duopol von Airbus und Boeing bei Großraum-Passagierjets aufbrechen will. Der Angriff des österreichischen Verteidigungsministers Hans Peter Doskozil auf Airbus 2017 passt gut dazu, zumal er ehemalige Ukraine Lobbying-Partner Gusenbauers dafür engagierte. Zugleich musste die Verantwortung von Hauptagent Alfred Gusenbauer für den Eurofighter-Vergleich 2007 (mit dem auch der Kaufvertrag von 2003 verglichen wurde) vertuscht werden.

Das Bundesheer und der Krieg

Wenn jetzt das Bundesheer die Situation in der Ukraine darstellt – und wir wieder einmal über Neutralität diskutieren sollen -, geht komplett unter, dass die russische Militärdoktrin vom Dezember 2014 explizit asymmetrischen Krieg via Geheimdienste vorsieht. Nicht von ungefähr betrachten britische Diplomaten das Verteidigungsministerium als praktisch eine Abteilung des russischen Militärgeheimdienstes GRU. Dies ist von meinen Recherchen und Erfahrungen aus gesehen durchaus plausibel, da die Befehlskette gekapert wurde, aber hybrider = asymmetrischer Krieg wird weiterhin ausgeblendet. Dieser setzt auch auf Medien (mainstream und alternativ), sodass nicht überrascht, wenn der „unabhängige“ ORF mit einer Doku über Alexej Nawalny tarnt und täuscht. Diese hatte vor einem Monat eine mit Antikorruptionsbegehren und Reporter ohne Grenzen verbundene Kinopremiere, wobei beide Organisationen beim Putin-Netzwerk andocken. Um noch einmal zu Gladio zurückzukehren, das für Fans von Daniele Ganser auch etwas 1 hat: Als Beweis wird oft das angeblich gefundene US Army Field Manual 30-31B angeführt, das jedoch eine Fälschung des KGB sein soll, während andere darüber im Zweifel sind. Vielleicht müssen wir zwischen Stay Behind-Kräften, die als Zellen operieren sollten, falls die Sowjetunion Westeuropa überrennt, und Terror unterscheiden? Auf jeden Fall sind „Zellen“ mit Hauptagenten, Vertrauenspersonen und nützlichen Idioten gerade bei asymmetrischer Kriegsführung in der Militärdoktrin im Grunde auch so etwas wie Stay Behind, bis sie ihr wahres Gesicht zeigen können. Und es für uns alle zu spät ist…

PS: Auf die Russland-Geschäfte der OMV, die gerade heftig diskutiert werden, kann ich hier nicht eingehen, aber es kann Parallelen zu Polen mit der Rafineria Gdanska geben. Ausserdem hätte man einiges schon im Zuge des Ibiza-U-Ausschusses erkennen können, wen man es denn gewollt hätte.

Diese Recherchen erfordern sehr viel Aufwand und sind in dieser Form einzigartig. Es ist immer notwendig, alles neu zu bewerten und weitere Puzzleteile zu einem sehr komplexen Bild hinzuzufügen. Davon profitiert jeder, der mit einzelnen Bereichen in Berührung gekommen ist oder der sich fragt, wie etwas einzuordnen ist. Als Grundlage für weitere Recherche, für parlamentarische Untersuchungen, für Ermittlungen der Justiz eignet es sich auch sehr gut. Es kommt oft darauf an, durch Zufall an eine mögliche Verbindung überhaupt mal zu denken, um sie und einiges mehr zu finden.

