Wozu noch Nationalfeiertag?

Einmal im Jahr wird Heimatverbundenheit geheuchelt und man gibt vor, sich (noch) zur Neutralität bekennen. Die traditionelle Leistungsschau des Bundesheers am Heldenplatz fiel 2020 und 2021 „wegen Corona“ aus; wobei es letztes Jahr eine Einladung zum Impfen in die Hofburg gab. Heuer standen mehrere grosse Zelte auf dem Heldenplatz, was fast automatisch zu Gedränge führte. Ausserdem standen ein paar grosse Militär-LKW quer auf der Ringstraße; irgendwo wurden kleine Papierfahnen verteilt. Diese sah ich auch bei der Polizei am Minoritenplatz, der teilweise für eine Cobra-Vorführung abgesperrt war. Außerdem verteilten Zivilschutzorganisationen Infos zu einem Blackout und zeigten, wie man im Ernstfall kochen kann.

Gesperrte Ringstraße und rot-weiß-rote Fahnen wirkten fast wie eine Anspielung auf zahlreiche Demos, wobei da Route und Österreich-Bezug heftig kritisiert wurden. Auch jetzt gab es eine Demo, die beim Praterstern startete mit dem Ziel Ballhausplatz, wo man dem Bundespräsidenten gerne Unterschriften übergeben hätte. Es sollte uns nicht überraschen, dass die Leute auf den Heldenplatz strömten, denn wenn man Unsicherheit erzeugt, sehnen sie sich nach allem, das Sicherheit verspricht. Alexander van der Bellen tat so, als seien mehrere „Krisen“ wie aus heiterem Himmel über uns hereingebrochen (siehe auch Beitrag von Neue Normalität). Freilich hätten er und die Regierung sich erzeugten „Krisen“ entgegenstellen müssen, statt als scheinbar beste Reaktion das eigene Land zu destabilisieren.

Demo in der Praterstrasse

Schon seit Längerem sind das Bundesheer und sein zelebriertes Image eine Fassade. Dies wird an neuen Videos deutlich, für die Stefan Ruzowitzky engagiert wurde und die für die Miliz werben; der Regisseur drehte auch schon für einen virtuellen C-Nationalfeiertag. Unten erzählen eine Universitätsprofessorin und ein Dirigent, warum sie als Milizsoldaten die kritische Infrastruktur schützen wollen. Freilich wird nicht bedacht, dass gegnerische Kräfte in dieser längst durch Subversion präsent sind. „Deutsche ‚verschenken‘ Hamburg-Hafen an China“ berichtet „Heute“ am 27. Oktober 2022 noch vor Artikel und Fotos zum Nationalfeiertag. Wir sollten an den Versuch der beiden Vorstände des Flughafen Wien Günther Ofner und Julian Jäger denken, den grössten Flughafen des Landes nebulösen Investoren anzuvertrauen (ausserdem sehe man sich z.B. Wien Energie an). Gemeinsam mit Raiffeisen-Generalanwalt Erwin Hameseder (auch Milizbeauftragter des Heeres), Karl Mahrer (ÖVP Wien und ehemals Polizist) und Generalstabschef Rudolf Striedinger gehören die beiden dem Kompetenzzentrum Sicheres Österreich an.

Werbung für die Miliz

Raiffeisen wird immer wieder in Enthüllungen über Geldwäsche erwähnt; Hameseder ist Aufsichtsratsvorsitzender des „Kurier“ und Stellvertreter des Strabag-AR-Vorsitzenden Alfred Gusenbauer. Am Nationalfeiertag erklären Soldaten Besuchern gerne, wozu sie ihr Eid verpflichtet; als Gusenbauer 2007 Kanzler wurde, begann eine Zeit, in der sie rechtswidrig illegalen Befehlen via Kabinettschef auf dem Rücken der ausgeschalteten Minister Norbert Darabos und Gerald Klug folgten. Bei der Show am Feiertag und sonst auch wirkte Darabos wie eine vor aller Augen gefangengenommene Geisel und „durfte“ nicht frei entscheiden, mit wem er spricht; dies auch dazu, was vom Agieren jetziger Politiker zu halten ist. Der Flughafen Wien und die ÖBB sind übrigens nicht zufällig in der Austrian Chinese Business Association, deren Netzwerk (siehe auch ihr Kuratorium) sich mit jenem Russlands überschneidet. Der ehemalige deutsche Bundespräsident Joachim Gauck meint, er sei im Grunde ein 68er; in Russland ist das Schild „Sowjetunion“ gegen „Imperium“ ausgetauscht worden und es wird nach alten Prägungen des Homo Sovieticus und des KGB-Offiziers vorgegangen. Im Video unten erklärt er dies ab Minute 22 so präzise, dass wir auch die Veränderung unserer Gesellschaft wiedererkennen.

Gauck über Putin

Gauck verweist auf marxistisch-leninistische Postulate, etwa dass man einmal gewonnene Macht niemals wieder abgibt. Ausserdem muss man sich das Recht untertan machen; die Wissenschaft muss Einstimmigkeit verkörpern. Es darf keine echten Interessensvertretungen – beispielsweise Gewerkschaften – und keine wirkliche Pressefreiheit geben. Potenzielle Kritik und Kritiker werden „heruntergedimmt“, wozu auch ein „Angstapparat“ inklusive Geheimdienste zur Verfügung steht; wenn es sein muss, geht man buchstäblich über Leichen (Offiziere sagen mir, dass sie Darabos‘ Angst nachvollziehen können!). Aus „Kommunismus“ wird „national-imperiale Prägung“, während einige bei uns Russland quasi als Opfer der USA sehen wollen. Diese nimmt Gauck fraglos zu positiv wahr, weil er beim Konflikt um die Ukraine ein klares Gut und Böse ausmacht. Doch seine Feststellungen helfen auch dabei, die verdeckte Kriegsführung Russlands zu verstehen, der sich das Bundesheer längst preisgegeben hat. Bei der Kundgebung am 26. Oktober in Wien wurde einmal mehr so getan, als gäbe es nichts Negatives zur einstigen Regierung Janukowitsch zu sagen, für die doch Gusenbauer lobbyierte.

Wie gut Bundespräsidenten sein können, wenn das Amt nicht als Abstellgleis für abgehalfterte Parteisoldaten verwendet wird. pic.twitter.com/kezl9ewfiz — Paul Hünermund (@PHuenermund) October 26, 2022 Nochmals Joachim Gauck

Hier ist die Rede von Katja Reithofer bei der Kundgebung verlinkt; es wurde auch Bezug genommen auf einen bei Heimat und Umwelt veröffentlichten Text von Eva Maria Barki, der Anwältin der ungarischen Botschaft in Wien. Demnach konzipierten die USA bereits 1991 einen Krieg gegen Russland, der in der National Security Strategy 2002 festgeschrieben wurde, um den geopolitischen Rivalen auszuschalten. Barki bringt zu Recht die vielen Toten in der Ostukraine seit 2014 ins Spiel, meint aber, dass Russland zu Unrecht der Angriff auf die Ukraine 2022 vorgeworfen werde. „Der Krieg in der Ukraine ist daher ein Krieg der USA gegen Russland“, lesen wir. So wird ignoriert, dass man russische Subversion auch bei uns weit zurückverfolgen kann; wer bereits in den 1980er Jahren – also noch zu Zeiten des Kalten Krieges – politisch aktiv war, sollte seine Erinnerungen neu bewerten basierend auf Recherchen. Der Kanal 0Punkt bewertet unten die aktuelle ORF-Berichterstattung, die dem Einduck erweckt, als würden wir auch von Medien in die NATO gedrängt. Striedingers Vorgänger im Generalstab Robert Brieger leitet jetzt den EU-Militärstab und kommt auch vor. Interessanter Weise sagt Viktor Orban in einem neuen Interview, dass die NATO die Ukraine weniger unterstützt als die EU; dies beleuchtet auch Briegers Rolle. Orkan stellt fest, dass die Schwesterparteien von Fidesz in Deutschland (CDU/CSU) längst nicht mehr konservativ, sondern weit nach links gerückt sind.

Der ORF und die NATO

Es geht in dem ausführlichen Interview mit Orban auch um Lektüreempfehlungen; er spricht da unter anderem über ein Buch von Klaus von Dohnyani, der von 1981 bis 1988 Oberbürgermeister von Hamburg war. Damit ist Orban bei heimlich im antikommunistischen Widerstand gelesenen Werken, doch er gilt vielen heute als Verbündeter von Wladimir Putin. Zu Recht kritisiert die FPÖ (die sich mit einer Stellungnahme zum Nationalfeiertag mehr Mühe gab als die SPÖ), dass sich Heer und Polizei in der Wiener Innenstadt und nicht an der Grenze präsentieren. Dass wir mehr denn je unter illegaler Masseneinwanderung leiden, hat aber auch damit zu tun, dass Ungarn, Serbien, die Türkei und andere Staaten nicht zurückschieben, sondern durchlassen. Beim Bundesheer gilt die Devise Kopf in den Sand (und Kollaboration mit Gegnern) statt Schutz der Souveränität Österreichs und der verfassungsmäßigen Rechte der Bürger. Dies wird auch daran deutlich, dass der Einsatz von Soldaten für die am 26. Oktober gefeierte Neutralität nun als vermeintlich „staatsfeindlich“ verfolgt wird.

