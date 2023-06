Kommt ein Benko-U- Ausschuss?

Die FPÖ fordert mit Nachdruck die Einsetzung eines U-Ausschusses zu den Geschäften von Rene Benko. Sie kann dieses Verlangen im Parlament einbringen oder eine zweite Partei finden, um 46 Unterstützer zu erreichen und diesen UA mit ihr einzusetzen. 2017 fand ein weiterer Eurofighter-UA auf Verlangen von Grünen und FPÖ statt, den die SPÖ selbst einsetzten hätte können. Er wurde nämlich für weit reichende SPÖ-Intrigen verwendet, die mit der Causa verbunden sind, die jetzt alle beschäftigt. Derzeit empört sich die SPÖ nur über Benko bzw. fordert eine unabhängige Untersuchungskommission. Der Screenshot eines nun verbreiteten Postings illustriert gut Benkos Geschäftsmodell.

Man muss wissen, welche Muster sich zeigen, wenn man Personen, Firmen, Kanzleien, Banken rund um Benko auch in anderen Bereichen unter die Lupe nimmt. Wenn die FPÖ auf diese Verflechtungen hinweist, betont sie nicht zu Unrecht, dass so viele Leute gerne Benkos Gäste waren und erwähnt einen Zusammenhang auch mit den Grünen. Denn gerade wird berichtet, dass Werner L., der für Grossbetriebsprüfungen im Finanzministerium zuständig war, von Sektionsleiter Eduard Müller eingebremst wurde. Müller war von Juni 2019 bis Jänner 2020 Finanzminister der Übergangsregierung nach Ibizagate, die Benko-Gast Brigitte Bierlein (befreundet mit Signa-Beirat Susanne Riess-Hahn) gebildet hatte. Ehe Bierlein von Alexander van der Bellen den Auftrag zur Bildung einer Expertenregierung erhielt, war sie Präsidentin des Verfassungsgerichtshofes, der in einem Benko-Gebäude logiert. Müller wurde nach der Angelobung der türkisgrünen Regierung Chef der Finanzmarktaufsicht; gerade wegen Benko wurde 2022 sein Rücktritt verlangt. Es ging um Aussagen von Thomas Schmid, dessen rechte Hand Müller war und dem Benko einiges für ein Entgegenkommen versprochen haben soll.



Posting zu Benko

Auch Wolfgang Peschorn, Chef der Finanzprokuratur, die jetzt den Schaden für die Republik Österreich durch Benkos kika/Leiner-Pleite u.a. wegen möglicher Insolvenzverschleppung untersucht, gehörte der Expertenregierung an, und zwar als Innenminister. Zeuge Werner L. sprach davon, dass Benko 2007 drei aneinander grenzende Gebäude auf der Tuchlauben in der Wiener Innenstadt erwarb, die heute als Goldenes Quartier bekannt sind. 2008 wurden sie an die Benko nahestehende Gesellschaft Sicur in Luxemburg um 141 Millionen € verkauft, um zwei Wochen später um 195 Millionen € an die PA181 WT Holding zu gehen, die über die Kanzlei Wolf Theiss ebenfalls Benko zuzurechnen ist. Weil das zuständige Finanzamt 50 Millionen € Steuern für den Tuchlauben-Komplex wollte, verlegte Benko den Firmensitz 2018 von Wien nach Innsbruck. L. zufolge stimmte das dortige Finanzamt nach einem Telefonat mit Müller einem Deal mit Benko zu. Es passt durchaus ins Bild, dass die Gebäude an der Tuchlauben zuvor im Besitz der Bawag waren und der damalige Bundeskanzler Alfred Gusenbauer schon lange zu Benkos Förderern gehörte.

Benkos „rechte Hand“ Gusenbauer (Firmenabc)





Benko bekam unter anderem von Raiffeisen und der Sberbank Europe Kredit, bei der sein Mentor Siegfried Wolf Aufsichtsratsvorsitzender war. Wolf, Gusenbauer, Raiffeisen und Hans Peter Haselsteiner stehen nicht als einzige für eine Anbindung Benkos an das Kreml-Netz. Es ist bekannt, dass Benkos Geschäfte mit der Kanzlei TPA verwoben sind; für die Signa Real Estate Management, der die Signa Prime Selection mit Alfred Gusenbauer und Karl Stoss im Aufsichtsrat gehört, wird der Immobilienbestand überbewertet. Als die Finanzmarktaufsicht im Sommer 2020 die Commerzialbank Mattersburg schliessen musste, wies Anlegerschützer Wilhelm Rasinger darauf hin, dass TPA (bekannt für steuervermeidendes Wirken für das Klientel) die Bank prüfte. 2015 sperrte die FMA zwei Prüfer von TPA, was einem gesetzlichen Ausschluss der Kanzlei von der Prüfung der Bank gleichkommt. Dieser kümmerte jedoch niemanden, sondern es ging alles seinen gewohnten Gang bis zur Sperre der Bank. Im Auftrag des Landes Burgenland prüfte TPA schon lange auch deren Mehrheitseigentümer, eine Kreditgenossenschaft. Es geht bei meinen vielen extrem heiklen Fragen an Hans Peter Doskozil unter anderem um die Commerzialbank. Außerdem prüfte TPA Wirecard CEE in Graz, wo bei Wirecard wie eine russische Front wirkt und sehr viel Österreichbezug hat. Sowohl bei der Commerzialbank als auch bei Wirecard hätten Prüfer längst etwas merken müssen. Man erkennt, was gespielt wird, wenn man Netzwerke untersucht und auf diese Weise Muster entdeckt, weil wirklich alles mit allem zusammenhängt.

Verfassungsgerichtshof, hinten Palais Harrach

Beim Verfassungsgerichtshof wird man nicht gerne auf Rene Benko angesprochen, der in Wien im Palais Harrach residiert und auf dem Foto oben den runden Geburtstag der Bundesverfassung feierte Ein U-Ausschuss muss anders als bisher bei heiklen Verbindungen weiterecherchieren, statt wie vor einem unsichtbaren Schild anzuhalten. Die Versuchung ist bei der Opposition natürlich gross, alles auch wegen der Wahlen 2024 der ÖVP zuzuordnen. Zunächst ist es wegen der Rolle von Sebastian Kurz und des Finanzministeriums naheliegend, doch man stösst auf ein Netzwerk, das in bisherigen U-Ausschüssen nicht wirklich aufgerollt wurde. Weil Benkos Art, Geschäfte zu machen, deutsche Steuerzahler noch viel mehr kostet, wäre anzuraten, sich mit dem Bundestag kurzzuschließen. Das bietet sich auch deswegen an, weil es in Deutschland einen UA zu Wirecard gab, während diese Affäre bei uns nur am Rande Thema war. Ein Detail, das zeigt, dass man an alles denken muss, ist das zeitweise Engagement von Roland Berger bei Benko, der dann auch dem Signa-Beirat angehörte. Stefan Klestil, dessen Stiefmutter Margot Klestil-Löffler österreichische Botschafter in Moskau war und schon mal Gusenbauers Partner Oligarchenanwalt Leo Specht einlud, war Aufsichtsratsvize von Wirecard und wurde 2005 Partner bei Berger. Wenn Benko 2007 den Tuchlauben-Komplex erwarb, zu dem auch das spätere Park Hyatt gehörte, ist interessant, dass Wolf Theiss auch Eurofighter / EADS vertrat. Damals beauftragte Verteidigungsminister Norbert Darabos Peschorn als „Anwalt der Republik“ mit Verhandlungen und widerrief dies auch nie. Doch Darabos wurde immer unter Druck gesetzt und musste sich fügen, als es nach einem Besuch von Wladimir Putin bei Alfred Gusenbauer plötzlich nur mehr Scheinverhandlungen gab, die in einem Vergleich mündeten. Airbus wurde von Wolf Theiss und Freshfields (wo Alma Zadic arbeitete) verteten, als Hans Peter Doskozil den Konzern 2017 attackierte. Zufällig war Kanzleigründer Andreas Theiss im Februar 2020 das erste wirklich schwere Corona-Opfer, dessen Überleben auf des Messers Schneide stand; er diente auch dazu, „Massnahmen“ zu rechtfertigen. Es heisst, dass er sich so gut wie kaum jemand sonst in Österreich mit Eurofighter auskennt.

PS: So „golden“ schimmert das Goldene Quartier gar nicht, da die Kunden ausbleiben; man rechnete, was bei Benko nicht verwunderlich ist, mit reichen Russen. Bei Gusenbauer und Benko fällt Signa RFR US Selection auf, was eine Beteiligung am Chrysler Building in New York meint. International wird Benko von der Kanzlei Skadden vertreten, die mit Gusenbauer für die Ukraine lobbyierte und von Doskozil gegen Airbus engagiert wurde. Mit Gusenbauer, Benko, TPA und Thomas Schmid ist auch Rainer Nowak verbunden.

Jeder finanzielle Beitrag zu meinen aufwändigen Recherchen ist herzlich willkommen:

Alexandra Bader, Erste Bank, AT 592011100032875894 BIC GIBAATWWXXX