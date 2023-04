Die SPÖ und die Sicherheitspolitik

In der Zeit, in der die SPÖ per Mitgliederbefragung die Weichen für einen neuen Vorsitz stellt, wird es auch Diskussionen über die österreichische Sicherheitsstrategie geben. Es mag sein, dass Parteichefin Pamela Rendi-Wagner bei diesem Thema im Nachteil ist gegenüber ihren Herausforderern Hans Peter Doskozil und Andi Babler. Doch andererseits agiert sie generell zurückhaltend, während die beiden Männer ihre Programme präsentieren und auf Tour gehen. Ausserdem wird sie anders bewertet, was ich hier auch kritisiert habe. Manche erwarten im Ernst, dass sie sich „weniger burschikos und mehr sexy“ kleidet – und wie ist das nun mit Babler und Doskozil (war nur ein Witz)? Jedenfalls tun sich die Männer beim Thema Sicherheit leichter; Doskozil war Verteidigungsminister und Babler zeitweise Berufssoldat, gehört der Miliz an und war in der Bundesheer-Beschwerdekommission. 2011 forderte Babler die Abschaffung des Militärs; Katastrophenschutz soll künftig von zivilen Einheiten geleistet werden (dies erinnert an Vorstellungen von Peter Pilz). Österreich dürfe nicht an EU-Battlegroups mitwirken und müsse „glaubwürdige aktive Neutralitätspolitik“ betreiben.

Als „schlimmste Versionen“ eines Heeres bezeichnete Babler kolportierte Berufsheervarianten. Bei der Volksbefragung über die Wehrpflicht im Jänner 2013 trat Babler dann für die Beibehaltung des bestehenden Systems mit Wehrpflicht ein. Was damals wirklich los war, muss aber gerade die SPÖ endlich untersuchen, denn es begann mit einer Abkehr des Wiener Bürgermeisters Michael Häupl vom Bekenntnis der Sozialdemokratie zu einem Volksheer im Wahlkampf 2010. Damals wie heute bezeichnen NATO-Fans uns als sicherheitspolitische „Trittbrettfahrer“. Nun können wir zwar mittels seriöser Analysen dem Frontverlauf in der Ukraine folgen (ich empfehle den Podcast „Was tun, Herr General?“ und die Videos von „Militär & Geschichte„). Doch zugleich werden die meisten Menschen (auch viele Experten) nicht an asymmetrischen oder hybriden Krieg denken, der längst auch im Westen gegen den Westen stattfindet.



Doskozil legt sich fest. Ohne relative Mehrheit tritt er nicht am Parteitag an👇 Deshalb sollte sich die Mehrheit, die Doskozil nicht möchte, hinter dem aussichtsreicheren Kandidaten sammeln. Und der heißt Babler. pic.twitter.com/MkBX9r5Wg5 — Nikolaus Kowall (@nikowall_) April 7, 2023 Babler-Unterstützer auf Twitter

Ende März 2022 stellte Pamela Rendi-Wagner in einer Rede vor geladenen Gästen den Anspruch auf die Kanzlerschaft und ging auch auf den Krieg in der Ukraine ein. Doskozil blieb (natürlich) fern, gekommen war aber Ex-Minister Erwin Lanc. Er ist NATO-kritisch, war aber 2013 für ein reines Berufsheer. Bei einer Veranstaltung der SPÖ vor zehn Jahren beklagte er sich darüber, dass der damalige Kabinettschef im BMLV Stefan Kammerhofer ihn nie mit Minister Norbert Darabos sprechen liess; ausserdem wollte er ihm weismachen, dass die neue Sicherheitsstrategie schon gelte. Diese musste aber erst vom Parlament beschlossen werden, sodass die Sicherheitsdoktrin mit NATO-Option in Kraft war. Viele machten die Erfahrung, dass Darabos von Personen und Informationen abgeschottet wird, und da er sich nie dagegen wehrte, liegen Überwachung und Druck nahe; beim Heer folgte man illegalen Anordnungen via Kammerhofer. Man muss Motiv, Mittel auch in technischer Hinsicht sowie Akteure identifizieren, die sicher sein können, mit allem davonzukommen. Man braucht mit anderen Worten sicher nicht der NATO beitreten, um vor Russland geschützt zu sein, wenn man russische Subversion auch im BMLV nicht wahrhaben will. Eben postete Martin Thür, Moderator der Zeit im Bild 2, auf Twitter einen Link zu einem Artikel über Siegfried Wolf und Wladimir Putin. Es überrascht nicht, dass Oleg Deripaskas Geschäftspartner Wolf Putin anbietet, für Russland gegen entsprechende Investitionen Autos zu bauen.

»Lieber Wladimir Wladimirowitsch«: Siegfried Wolf hat Putin einen Brief geschrieben, VW ist verschnupft. https://t.co/k78UuIZFKp — Martin Thür (@MartinThuer) April 7, 2023 Wolf und Putin

Als Wolf CEO von Magna war (wo der – bis Jänner 2023 – Chef der SPÖ NÖ Franz Schnabl Sicherheitschef war), eröffnete der Konzern im Jahr 2010 drei Fabriken in St. Petersburg mit Putin. Im März 2022 meldete die „Automobilwoche“, dass Magna die Produktion in Russland aufrechterhält. Siegfried Wolf gehörte von 2007 bis 2015 dem Aufsichtsrat der Strabag an; Alfred Gusenbauer ist seit 2010 AR-Vorsitzender. Von 2012 bis 2022 war Wolf AR-Vorsitzender der Sberbank Europe, für die Rene Benko ein (mit Gusenbauer verbundener) ganz wichtiger Kunde war. Raiffeisen ist mit Hans Peter Haselsteiner und Oleg Deripaska an der Strabag beteiligt; Benko bekommt auch von Raiffeisen Kredit und der Bankenkonzern möchte die Sberbank Europe erwerben. Raiffeisen-Generalanwalt Erwin Hameseder ist Stellvertreter Gusenbauers im Strabag-AR und Milizbeauftragter des Bundesheers. Lange behielt der reich gewordene Wolf übrigens eine Gemeindewohnung in Wien; sein Sprecher Josef Kalina war SPÖ-Bundesgeschäftsführer. Kalina betreibt mit Peter Hajek Unique Research (Christian Kern hat ein Büro im selben Haus) und macht Umfragen u.a. für Doskozil und „Heute“. Am 6. April 2023 stellte „Heute“ abends diesen Artikel online: „Militär-Experte im ORF: ‚Neutralität der Wehrlosigkeit'“. Gemeint ist Franz Stefan Gady von der „Trittbrettfahrer“-Fraktion, der sich bestimmt nicht fragt, ob Magna, Strabag, Wolf, Gusenbauer, Raiffeisen, Benko und Co. Bestandteile einer verdeckten russischen Vorgangsweise sind (auch Benkos deutsche Insolvenz gehört wohl dazu). Es wäre ein grosser Irrtum anzunehmen, dass NATO-Fans tatsächlich etwas für „unsere Sicherheit“ unternehmen, auch wenn sie sich so nennen.

@MartinThuer @HoansSolo Falls Sie sich wundern, warum Darabos nicht auf Social Media präsent ist: seitdem er mit Russen-Gusi in die Regierung kam, wird er abgeschottet, überwacht, unter Druck gesetzt. Offizieren war immer egal, was passiert https://t.co/IlzUWAQWtf — alexandra bader (@cw_alexandra) April 8, 2023 Zur ZiB 2 an Thür und Gady

Da auch Darabos Gast in der ZiB war, verweist ihn „Heute“ schon per Schlagzeile auf den ihm vermeintlich zustehenden Platz; er verteidigte nämlich die Neutralität. Danach hätten eigentlich Moderator Thür und Gady mit Darabos via Twitter weiterdiskutieren können, dürfte der Ex-Minister Social Media nutzen und frei kommunizieren. Ich verlinke im Tweet oben einen Bericht über eine Veranstaltung am 29. März 2023 bei der Offiziersgesellschaft, bei der SPÖ-Wehrsprecher Robert Laimer immerhin den SPÖ-Kurswechsel beim Thema Heer nicht Darabos anlastete. Zugleich aber liess er meine Feststellung im Raum stehen, dass das Abwehramt den Minister nicht „vor russischen Geheimdiensten“ schützte und illegale Befehle erteilt und ausgeführt wurden. Im Dezember 2022 gab es im Renner Institut eine Diskussion über den Krieg in der Ukraine, bei der ich dem außenpolitischen Sprecher der SPÖ Harald Troch mehrere Seiten zum Kreml-Netz in Österreich inklusive Rolle diverser Genossen gab. Wie Laimer (der sich zur Sicherheitsstrategie äussert) möchte Troch mit mir nicht darüber reden, was wirklich vor sich geht. Facebook zufolge besuchte Doskozil im jetzigen parteiinternen Wahlkampf Simmering, wo Troch aktiv ist, für den Doskozil „für Aufbruchstimmung beim Bundesheer“ stand und der ihn 2016 eingeladen hat. Meine „vielen extrem heiklen Fragen“ an Doskozil befassen sich in 15 Themenbereichen u.a. mit der Verbindung zu Oligarchen (Deripaska und dessen Ex-Schwiegervater und Putin-Berater Walentin Jumaschew), dem Angriff auf Airbus (für Putin?), der Beziehung zu Peter Pilz (wie Babler), der Pleite der Commerzialbank und nicht zuletzt dem brutalen Umgang mit Darabos.

Das Ö1-Europajournal ist der Haltung des SPÖ-Klubs zur Ukraine auf den Grund gegangen und es bleibt einem beim Hören der Mund offen. Hörenswert. https://t.co/BTC6jeiyHc — Martin Thür (@MartinThuer) April 8, 2023 Thür auf Twitter

PS: Moderator Thür attackiert gerade die SPÖ, weil nicht alle Abgeordneten begeistert waren von der Rede von Wolodymyr Selenskij, die am 30. März 2023 per Video im Parlament stattfand. Thür und andere untersuchen jedoch nicht, was NR-Präsident Wolfgang Sobotka nicht nur wegen Wirecard mit dem Kreml-Netz zu tun hat (man denke auch an seine Zeit als Innenminister). Thür und Kollegen sind auch nie der Frage nachgegangen, warum Darabos abgeschottet wird, sondern betrieben stets Rufmord an ihm. Putins nützliche Idioten? Thürs ZiB-Kollege Armin Wolf brüstet sich auf Twitter damit, wie rigoros er Putin-Trolle blockiere, um nicht Lebenszeit an sie zu verschwenden. Mich blockierte er jedoch, weil ich wissen wollte, warum seine Gattin Euke Frank als Herausgeberin der „Woman“ für ein Preisausschreiben 2021 einen bestimmten Hauptpreis vorsah. Es handelte sich um einen Aufenthalt im Wert von mehr als 10.000 Euro in Oleg Deripaskas Luxushotel Aurelio in Lech, in dem übrigens Benko 2010 heiratete. Ist Wolf jetzt ein Putin-Troll?

