Neutralität, Sky Shield und Propaganda

Österreich wird sich, wie Schweden und einige EU-NATO-Mitglieder, der Sky Shield-Initiative anschliessen. Es geht dabei um den Schutz vor Drohnen, Kampfjets und ballistischen Raketen. Zugleich weigerte sich Kanzler Karl Nehammer, der Ukraine namens der EU Sicherheitsgarantien zu geben unter Verweis auf die österreichische Neutralität. Natürlich hagelte es Kritik für beide Positionen meist von unterschiedlicher Seite. Zugleich verrät die Regierung die Neutralität, sie gibt aber auch dieses „überholte Konstrukt“ nicht auf. Immer spielt eine Rolle, dass die meisten nicht konkret aktiv werden, sondern dies an andere delegieren wollen. Sie glauben allen Ernstes, dass Krieg nur konventionell stattfindet und es keine langfristige Strategie gibt, die Subversion beinhaltet. Manchmal schreibt aber jemand einen Artikel darüber oder dreht eine Doku wie „Kompromat“ von John Sweeney, dann wird es auf Twitter geteilt, ohne es als Grundlage für weitere Recherchen zu verwenden.



„Flood the zone with shit“ ist ein Motto, das bei den Kampagnen von Donald Trump wirksam wurde und durch viele Anhänger verstärkt wurde. Bei Meduza wird es als „Firehose of Falsehood“ als seit 2008 vom Kreml angewandte Methode beschrieben. Die Wahrheit wird in einer Lawine an alternativen Versionen ertränkt und eben nicht um jeden Preis unterdrückt, auch wenn brutal gegen diejenigen vorgegangen wird, die sie in heiklen Bereichen kennen. Man verfährt dabei in grosser Lautstärke und auf mehreren Kanälen, es geht um Geschwindigkeit, Kontinuität und Wiederholbarkeit. Objektive Realität wird nicht anerkannt, die durchaus immer wieder z.B. in Tweets durchscheint, in denen nicht zu leugnende Tatsachen Thema sind. Sie verpufft, weil man mit Inkonsistenz in der Darstellung verschiedener Versionen punktet. Wenn es so viele Lügen gibt, dass man keine Zeit hat, alle zu widerlegen, werden sie unwiderlegbar und ähneln der Wahrheit; damit plagen sich auch Gegner von Trump.

Alle erscheinen gleichermassen überzeugend und doch nicht ganz zuverlässig; man könnte sich dann endlos damit abmühen, „die“ Wahrheit zu ergründen und anderen zu erklären. Es erinnert an das Vorgehen gegen antisowjetische Propaganda, doch heute werden wir durch Social Media mit Informationen überhäuft, um uns darin zu verlieren; dies ist auch im Vergleich 1991 und 2023 beim Thema „Putsch“ def Fall. Niki Proschin ist ein russischer Vlogger, der gerade in Asien unterwegs ist (und nicht in der Ukraine kämpfen wollte) und sich angesehen hat, wie russische Medien über bestimmte Ereignisse berichten. Im Fernsehen ist von „ukrainischen Nationalisten“ die Rede, welche die russische „Sonderoperationszone“ attackieren. Mit der russischen Suchmaschine Yandex findet man viele Artikel etwa über Alexej Nawalny und kann sich, mit einigen Abstrichen, durchaus ein Bild machen.

"Bei Sky Shield handelt es sich primär um eine Einkaufsplattform und deshalb gibt es auch keinerlei Bedenken von meiner Seite, was die Neutralität betrifft", sagt @HoansSolo #Bundesheer https://t.co/yJfaRzpHIa — Michael Bauer (@Bundesheerbauer) July 3, 2023 Zu Sky Shield

Wer es möchte, kann sich auch in Russland informieren, ist damit aber nicht in einer so viel schwierigeren Lage als wir. Denn die „Firehose of Falsehood“ wirkt auf allen Seiten, auch wenn deklarierte Gegner Putins die Situation zu simpel betrachten. Bei uns gehen Infos unter, die das Kreml-Netz in eigenen Land nachvollziehbar machen, was auch die Landesverteidigung einschliesst. Vielfach bietet bereits Wikipedia wichtige Details, die aber in einer Zone voller Shit nicht als bedeutend erkannt werden. Stattdessen führen viele praktisch Selbstgespräche auf Twitter, um Äusserungen in den Medien einzuteilen in pro und contra Putin, ohne zu begreifen, dass contra oft vom Kreml-Netz kommt. Auch wenn es um Neutralität geht, erkennen viele das wahre Problem nicht, dass mit Subversion zu tun hat. Man braucht sich nicht den Kopf zu zerbrechen über Landesverteidigung, wenn das Umfeld des Oligarchen Oleg Deripaska dicht an allem dran ist. Zum Beispiel Erwin Hameseder, Generalanwalt von „Putins Bank“ Raiffeisen, Milizbeauftragter des Bundesheers und stellvertretender Aufsichtsratsvorsitzender der Strabag. Der AR-Vorsitzende Alfred Gusenbauer lobbyierte für Viktor Janukowitsch und Mykola Azarov; PMC Redut, unter anderem von Deripaska finanziert und gegründet von der GRU, sollte zu Beginn des Krieges Wolodymyr Selenskij töten.

Das #Bundesheer verfügt nur mehr über ein Fliegerabwehrbataillon; in Zeltweg. Das Fliegerabwehrregiment 1 in Groß Enzersdorf/Hainburg/Langenlebarn wurde 2007 aufgelöst, das Fliegerabwehrregiment 3 in Hörsching/ Salzburg wurde 2016 aufgelöst. — Michael Bauer (@Bundesheerbauer) July 3, 2023 Sky Shield rechtfertigen?

Ersetzen sollte ihn der frühere Premier Azarov, dessen Vertreter die Gusenbauer-Partner und Oligarchenanwälte Leo Specht und Gabriel Lansky sind. Aus Deripaskas Umfeld, was Hans Peter Haselsteiner und damit auch Gusenbauer einschliesst, wurde die Sberbank Europe erworben. Dies hatte den Segen der Sanktionsbehörde Direktion Sicherheit und Nachrichtendienst DSN, von der sich die Heeresdienste jedoch keinesfalls abheben. Sie wollten nicht wahrhaben, dass Norbert Darabos, der mit Gusenbauers Kanzlerschaft Verteidigungsminister wurde, abgeschottet, überwacht und unter Druck gesetzt wurde (wird) und – von wegen Tweet oben – auch nicht freiwillig bzw. selbst die Luftstreitkräfte reduzierte. Tatsächlich sind russische Geheimdienste und von ihnen benutzte Firmen, Institutionen und Handlanger nie weit: Das BMLV mit Unterwanderung durch die GRU, das Haus des Sports als Nachbar von Sibur (FSB), die Löwelstrasse als Nachbar der Gazprom (FSB und GRU, auch eigene Söldnertruppe PMC Potok in der Ukraine), Landesregierung Burgenland (Herbert Oschep, Sohn von Anton Oschep, als AbwA-Chef für die GRU gegen Darabos) und Friedenforschungsinstitut Burg Schlaining (sowjetische Gründung).

Spannend: Der @Club22Maerz (SPÖ) setzt sich (entgegen auch interner Widerstände) für die österreichische Hilfe bei der Minenräumung in der Ukraine ein.



Leseempfehlung⬇️https://t.co/YFtJSAVPga — Dietmar Pichler (@DietmarPichler1) July 3, 2023 Pilze am Werk?

Dietmar Pichler nennt sich „Desinformationsanalyst“ und kooperiert mit Sebastian Reinfeldt vom Semiosisblog, der mit anderen ehemals (?) Peter Pilz verbundenen Personen den Club 22. März zur Mitgliederbefragung der SPÖ gründete. Zugleich kommen Peter F. Mayer und Thomas Oysmüller von Pilz, die mehr oder weniger unverhohlen Kreml-Propaganda betreiben. Oysmüller findet es richtig lustig, dass Pilz in Unterstützung von Gusenbauer und Hans Peter Doskozil Darabos mit Eurofighter-Lügen ausknockte. Dafür wird ihm die Ehre zuteil, mit Karin Kneissl und Flavio von Witzleben (RT) über Putin und Prigoschin zu diskutieren. Es überfordert Pichler, Oysmüller und andere zu verstehen, dass sie mitnichten für eine gute Sache eintreten, sondern sich am Gängelband führen lassen. Pichler kann nicht analysieren, was es bedeutet, dass z.B. die NEOS mit Deripaska verbunden sind und bei Eurofighter zudeckten, was der Kreml unter dem Radar halten will. Beim Bundesheer freut man sich über die Begrünung einer Fassade (sic!?) der Stiftskaserne, ist aber nicht versorgt wegen Rene Benkos Bautätigkeit in der Nähe der wichtigen Anlagen trotz dessen Anbindung an das Kreml-Netz. Gerne wird der Kriegsverlauf von Offizieren kommentiert, die bereits bei Fahrzeugen immer wieder über Deripaska stolpern müssten. Ein Artikel bei Meduza über all das, was von Jewgeni Prigoschin und PMC Wagner zurückbleibt, erwähnt ein GAZelle-Vehikel. Sky Shield soll auch vor Kinzhal schützen, die manche nicht als Hyperschallraketen betrachten, deren Entwicklung aber mit Skolkovo zu tun hat. An der Spitze des „russischen Silicon Valley“ steht Oligarch Viktor Vekselberg, der Geschäfte mit der Strabag und mit Benkos Geschäftspartner Ronny Pecik machte.



PS: „Militäranalyst“ Franz Stefan Gady siehe Bundesheer-Tweet ist zwar NATO-Fan und bei Unsere Sicherheit, begreift aber nicht, dass laut Verfassung der Verteidigungsminister nicht nur das Weisungsrecht im Resort, sondern auch die Befehls- und Verfügungsgewalt über das Bundesheer innehat. Er diskutierte im April 2023 mit Darabos bei Martin Thür (später „Retter“ Andi Bablers) in der ZiB2, ohne zu begreifen, was es bedeutet, dass illegale Befehle auf Darabos‘ Rücken gegeben und er ausgeschalten wurde. Hier binde ich Tweets dazu an Thür und Gady ein, die ich aufforderte, mit Darabos per Twitter zu kommunizieren, was dieser jedoch nicht „darf“.

Bill Hamblet

PPS: Der Meduza-Artikel über Fake News und Propaganda weist darauf hin, dass in Russland Meinung wegen vermeintlichem „Extremismus“ verfolgt wird. Es ist daher nicht so geschickt, einander wechselseitig Rechts- oder Linksextremismus vorzuwerfen, weil die Grenzen verschwimmen und bald jeder so eingestuft wird wegen irgendeines Postings. Übrigens werden in Russland auch „Corona-Leugner“ bekämpft, die wie viele bei uns schlicht massnahmenkritisch sind. Dies sollten sich jene Menschen bewusst machen, die von Corona-Kritik zu Putin-Unterstützung übergingen. „Firehose of Falsehood“ sieht man aktuell bei Behauptungen über Ausschreitungen in Frankreich, die der krassen Realität Filmszenen hinzufügen mit von einem Parkhaus geworfenen Autos und aus dem Zoo befreiten Tieren. Kürzlich wurde zum ORF in Wien demonstriert mit dem Vorwurf einer „Lügenpresse“ und Werbung für Auf1. Dort wird mit Horrorvorstellungen a la Klima-Lockdowns agitiert und nicht ermutigt, sondern verängstigt. Es entspricht dem Mindset des Kreml, das Bill Hamblet im Gespräch oben beschreibt, der 2004 bis 2006 Marineattache in Moskau war. Auf1 wollte mir nie auf die Frage antworten, warum es eine Adresse in Rene Benkos Goldenem Quartier hat. Unter dem Vorwurf der „Lügenpresse“ besetzt man Begriffe selbst neu wie Journalismus oder Bloggen (letzteres tut angeblich Gerald Markel). Mühsame Recherche, alles überprüfen, eigene Schlüsse in Frage stellen werden nicht damit verbunden.

