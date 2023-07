Verteidigung gegen Putin?

Verteidigungsministerin Klaudia Tanner war noch nie Gast in der Zeit im Bild 2, und Österreich soll der Sky Shield-Initiative beitreten. Diese beiden Themen bewegen einige auf Twitter, und sie gehören durchaus zusammen, weil Tanner imstande sein sollte, zum Sky Shield Stellung zu nehmen. Ironischer Weise ist Norbert Darabos der letzte (Ex-) Verteidigungsminister, der im April 2023 in der ZiB auftrat, und zwar zur Neutralität mit dem NATO-Fan und Militäranalytiker Franz-Stefan Gady. Weil Darabos aber immer unter Druck war und das Amt nicht gemäss Verfassung ausüben konnte, war auch das eine Farce (wie Offiziere für Tanner vorzuschicken). Es ist paradox, dass „Militärstratege“ Gerald Karner siehe Tweet unten von einem weisungsgebundenen Beamten spricht, sich aber nie fragt, wer tatsächlich „Weisungen“ erteilt.



Man braucht gar nicht mehr über Landesverteidigung und Neutralität mit und ohne Sky Shield zu diskutieren, wenn es möglich ist, das BMLV zu unterwandern und auf dem Rücken eines Ministers fremde illegale Befehle zu geben. Dazu gehört auch das „Kastrieren“ der Eurofighter, das eher im Sinn von Kanzler Alfred Gusenbauer und seiner russischen Freunde war. Von so einem Heer plus Beamtenapparat ist kein Widerstand zu erwarten, der auch angebracht gewesen wäre, als im März 2020 „die Pandemie“ rechtfertigen sollte, alles zuzusperren. Später wurde die „gesamtstaatliche Pandemiekoordination“ GECKO gebildet mit dem jetzigen Generalstabschef Rudolf Striedinger an der Spitze, der auch schon mal Militärkommandant in NÖ, Chef des Abwehramts und Tanners Stabschef war. „Das Virus ist der Feind!“, verkündete er und war in einen Kampfanzug gekleidet, was viele lächerlich fanden. Doch es ist im Grunde nur eine Spielart von „Das Klima/die Hitze ist der Feind!“ oder “ Die NATO ist der Feind!“. Menschen werden manipuliert, um einem Narrativ zu folgen, das Angst macht, zugleich aber „gutes Verhalten“ im Interesse der Allgemeinheit vorgibt.

Schäbig vom BMLV, den Kommandanten der Luftstreitkräfte in dieses ZIB2-Interview, das von @ArminWolf journalistisch völlig korrekt geführt wurde, zu schicken. Er ist weisungsgebundener Beamter! Von Tanner bis zu den Kulissenfuzzis hat offenbar niemand den Mumm oder die Expertise. — Gerald Karner (@KarnerStrateg) July 3, 2023

Moral ersetzt Fakten und deren Überprüfung, was sehr an Propaganda in der Sowjetunion und der DDR erinnert. Wer dann meint, das Richtige „aus Solidarität“ zu tun, gerät leicht in Gefahr, Abweichler zu attackieren, zu denunzieren und auszugrenzen. Sofort hätte man beim Heer Lunte riechen müssen, weil es keine derart dramatische (grippeartige) Pandemie gibt und eine Abwärtsspirale mit dem ersten Lockdown in Gang gesetzt wurde. Mit anderen Worten hätte man sich fragen müssen, ob via China und Italien nicht auch Fake News verbreitet wurden oder alles aufgebauscht wurde. Der erste Gedanke hätte sein müssen, dass wir es vielleicht mit einer Falle zu tun haben, um uns selbst zu destabilisieren, also mit hybrider Kriegsführung, und der Staatsapparat vielfach unterwandert ist. Sicher sind jetzt viele froh, dass sie beim Corona-Hype auf Distanz gingen, obwohl sie unter dem gelitten haben, was man ihnen als notwendige „Massnahmen“ verkaufte.

Zugleich aber wechselten sie in ein Lager, das seit 2014 um die Annexion der Krim gebildet wurde. Dies wird deutlich, wenn Kai Stuht über seinen Film „Können 100 Ärzte lügen?“ spricht, denn er dockte zuerst bei Ken Jebsen an, dem er nach wie vor treu ergeben ist. Er artikuliert im Video oben auch, was „gut Sein“ angesichts des Krieges in der Ukraine heisst, denn wir müssen immer an „27 Millionen von den Deutschen getötete Russen“ denken. Das verbietet dann nicht Recherche über Corona, sondern über Russland als Autokratie, Kleptokratie und Geheimdienststaat. Stuht verwendet den Begriff Oligarchen, bezieht ihn aber vor allem auf Superreiche im Westen und verkennt die Möglichkeit, dass diese nicht das sind, was sie zu sein vorgeben. In einem Clip wird gezeigt, wie Angela Merkel und Co. Corona-Massnahmen verkündeten, und das lässt erneut schaudern, doch wie sollte man Merkel einordnen? Wer beim Militär dem Corona-Narrativ folgte und endlich einen Feind bekämpfen konnte, gefällt sich jetzt mit geopolitischen Analysen, die wiederum hybriden Krieg ausblenden. Dabei kann man jedem seriösen Buch über Putin entnehmen, mit welchem System wir es zu tun haben und dass es auch im Westen präsent ist, also bei uns bekämpft werden muss.

Austria became one of Russia's closest partners in Europe, despite being part of the EU and its institutions.

1/ — Daniel Foubert 🇵🇱 (@d_foubert) July 3, 2023 Ahnungsloses Ausland

Es sind offenbar immer Einzelpersonen, weit eher im journalistischen Bereich, die hybriden Krieg outen als dass Nachrichtendienste etwas dagegen unternehmen. Stolz Österreich vorgehaltene internationale Artikel geben vor, russische Einflussnahme umfassend zu behandeln, basieren aber ausschliesslich auf Mainstream-Quellen, die das Meiste ausblenden. Auf den oben verwendeten Thread reagierte ich mit einer Analyse zum Verkauf der Sberbank Europe in das Umfeld von Oleg Deripaska mit dem Segen der Sanktionsbehörde Direktion Sicherheit und Nachrichtendienst DSN. Und ich postete einen Artikel zur „Meuterei“ oder was immer PMC Wagner und Jewgenij Prigoschin taten, in dem ich meine Zweifel an der Bedeutung von Verteidigungsminister Sergej Schoigu mit Erfahrungen in Österreich erklärte. Auch ein Mitglied der NATO muss sich den Kopf nicht mehr über Verteidigung zerbrechen, wenn es massive Subversion zulässt. Deshalb weise ich auf John Sweeneys Buch „Der Killer im Kreml“ hin, denn die Beispiele für westliche Komplizen sind britische Politiker wie Peter Mandelson oder George Osborne, die wie Nathaniel Rothschild mit Deripaska verbunden sind.

die neverending story man könnte es auch feigheit vor dem "feind" nennen. — hagerhard (@piratebasewien) July 4, 2023

Wie dieser Artikel stammen die beiden vorhin verlinkten vom Oktober 2008, als Gusenbauer noch Kanzler war. Zehn Jahre später bildete Mandelson im Aufsichtsrat von Deripaskas En+ einen starken Kontrast zu notwendigen Reaktionen auf die Skripal-Affäre; die Gazprom ging dann erfolgreich an die Londoner Börse. Aus Österreichischer Sicht muss man auf Deripaskas Partnerschaft mit Siegfried Wolf verweisen und auf die Strabag mit Raiffeisen und Hans Peter Haselsteiner und Alfred Gusenbauer als AR-Vorsitzendem. Ausserdem wurde via Gusenbauer und Co. von November 2008 bis November 2009 so getan, als würde Deripaskas Schwiegervater Walentin Jumaschew mit seiner zweiten Frau Tatjana, Boris Jelzins Tochter, und Tochter Maria in einem heruntergekommenen Haus im Burgenland wohnen, um sie dann einzubürgern. Gusenbauers Stellvertreter im Strabag-AR ist Raiffeisen-Generalanwalt Erwin Hameseder, zugleich Milizbeauftragter des Bundesheers. Gusenbauer gilt als rechte Hand von Rene Benko, bei dem Haselsteiner investiert und der u.a. von Raiffeisen und Sberbank Europe Kredit bekam.

"Es reicht nicht, sich auf die Nachbarn zu verlassen, man muss selbstständig handlungsfähig bleiben." @KURIERat #Bundesheer — Michael Bauer (@Bundesheerbauer) July 4, 2023

Nun scheint sein Imperium zu zerbröseln, doch in der Nähe der Stiftskaserne mit einem Regierungsbunker, deren Fassade zu Tanner Freude begrünt wird, baut Benko weiterhin. Als Gusenbauer im Jänner 2007 Kanzler und Darabos Minister wurde, gewöhnten sich Offiziere rasch daran, dass sie von Darabos ferngehalten wurden und ein Kabinettschef behauptete, jetzt sei er der Minister. Sie dachten nicht an die Verfassung und fragten sich nicht, ob hier ein fremder Geheimdienst Regie führt, sondern liessen sich russische Desinformationen via Medien einreden Darabos sei „nicht am Heer interessiert“, hiess es, und doch besteht er als Ex-Minister in der ZiB2, die Ministerin Tanner offenbar überfordert. Man muss hier erwähnen, dass weder eine Staatsbürgerschaft noch ein Staat vor russischen Geheimdiensten schützen, denn Sweeney nennt auch Ausländer unter denjenigen, die ermordet wurden oder knapp überlebten, aber offenbar Interessen des System Putin berührten. Michail Chodorkowski warnte vor russischen Schläfern in Wien, die in Österreich viel leichter töten können als jedem anderen europäischen Land. Von Jewgenij Prigoschin, dem kaum jemand eine lange Lebensdauer vorhersagt, soll es eine nicht verifizierbare Audionachricht geben Während Putin jederzeit Kompromat einsetzen kann (siehe Doku von John Sweeney), ist es ausgesprochen heikel, sich mit seiner Biografie und seinem Privatleben zu befassen. Dies tat der investigative Journalist Artjom Borowik, der 2000 im Jet eines tschetschenischen Ölmaganaten mitflog, der abstürzte; drei Tage später wollte er Material über Putin veröffentlichen. Wie der 2000 getötete italienische Journalist Antonio Russo, der über den Tschetschenienkrieg recherchierte, interessierte er sich für die Georgierin Vera Putina, die behauptet, Wladimir sei ihr Sohn. Borowik zitierte Putin einmal damit, dass es drei Wege gibt, um Menschen zu beeinflussen, Erpressung, Wodka und Morddrohungen. Das FBI wirft Deripaska übrigens u.a. Erpressung, Morddrohungen und Auftragsmord vor.

Tanner bleibt allein zuhaus… als Vertretung kann nächstens auch die Gulaschkanone zum Interview eingeladen werden — Josh Auer (@josh_auer) July 3, 2023

Bei Sweeney spielt natürlich der Mord an Alexander Litwinenko 2006 in London eine Rolle, der wie andere Taten mit dem Alphastrahler Polonium ausgeführt wurde. Vor Litwinenko wurde Roman Zepow, ein Gangster, der Ludmilla Putin einen gestohlenen Smaragd geschenkt haben soll, Schwarzgeld für Putin einsammelte und Bodyguard war, 2004 beim FSB mit Tee vergiftet (er war mit Swetlana Krivonogich indirekt verbunden, die ein Kind mit Putin haben soll). Juri Schtschekotschichin war Journalist und Menschenrechtsaktivist, ihn ereilte dasselbe Schicksal, ebenso Lecha Islamow (2004), ein tschetschenischer Kommandant, der nicht für den FSB arbeiten wollte. Bei Litwinenko liess sich dann die Kontamination über zwei russische Agenten verfolgen, man sperrte Orte, an denen sie waren, parkte zwei Boeing 767 und wollte rund 30.000 Passagiere aufspüren. Obwohl alles auf dem Tisch lag, hatte Premierminister Tony Blair wenig Motivation, russische Täter zu verfolgen. 2011 wurde berichtet, dass er wie Alfred Gusenbauer, Gerhard Schröder, Otto Schily, Aleksander Kwasniewski und Romano Prodi für den kasachischen Diktator Nursultan Nasarbajew lobbyiert. Die Story „Todesurteil aus Moskau“ thematisierte viele Fälle, darunter auch den des Journalisten Jan Trawinski 2004 oder des Zentralbankers Andrej Koslow, der moderne Standards statt Geldwäsche wollte und zahlreiche Banken mit zu geringer Kapitaldeckung zusperrte.

Über Juschtschenko und andere

2018 war das Interesse an Aufklärung des Giftanschlags auf Sergej Skripal und Tochter Julia verhalten, obwohl man zwei GRU-Agenten auf Überwachungsvideos sah und deren Bewegungen als „Touristen“ rekonstruierte. Später wurde Igor Korobow, damals Chef der GRU, zu Putin zum Tee geladen, erkrankte unmittelbar danach und starb. Wir erinnern uns, dass Jan Marsalek von Wirecard, der auch Beziehungen zum BMLV hatte, den geheimen Bericht der OPCW zu Nowitschok in einem österreichischen Ministerium besorgen sollte und Erfolg hatte. Marsalek ist jetzt in Russland und hatte Verbindungen zu PMC Wagner, wo man Wirecard für Transaktionen nutzte; der Journalist Maxim Borodin wurde 2018 ermordet, weil er kritisch über Wagner in Syrien recherchierte. In Wien wurde 2004 Viktor Juschtschenko wegen einer Dioxinvergiftung behandelt, der Konkurrent des Putin-Mannes Viktor Janukowitsch in der Ukraine; für Janukowitsch lobbyierten später Gusenbauer, Kwasniewski und Prodi. Was Kompromat bedeutet, bekam 2016 die Demokratische Koalition von fünf Parteien bei der Wahl in Russland zu spüren. Weil nur die Partei Parnas von Michail Kassjanow antreten durfte (er war von 1991 bis 1995 stellvertretender Finanzminister und von 2000 bis 2004 Ministerpräsident), mussten die Kandidaten der anderen auf eine gemeinsame Liste. Man brachte im Fernsehen ein heimlich aufgenommenes Video von Kassjanow mit seiner Freundin Natalia Pelevine nackt im Bett, wie sie sich über die Kandidaten Alexej Nawalny und Ilja Jaschin (stv. Chef von Parnas) unterhalten. Jaschin meinte dann, dass ihm das Privatleben anderer egal ist und er selbst schon mit Kompromat konfrontiert wurde. Aber er will nicht dauernd Fragen beantworten, wer mit wem geschlafen hat, und das würde den Wahlkampf überschatten. Es ist leicht vorstellbar, dass das das Ende der Demokratischen Koalition war; zuvor wurde Generalstaatsanwalt Juri Skuratow vom damaligen FSB-Chef Putin per Kompromat aus dem Weg geräumt, als er Korruption auch der Jelzins untersuchte. Natalie sagte Sweeney, dass ihr das Video unendlich peinlich war und dass sie von Frauen hörte, die sich nach so einer Veröffentlichung das Leben genommen haben.

Alexander Litwinenko

Andrej Lugowoi vom KGB war Putins Bodyguard und an der Ermordung von Alexander Litwinenko mit Dmitri Kowrun beteiligt. Litwinenko starb am 23. November 2006 21 Tage, nachdem er mit Polonium vergiftet wurde; da er britischer Staatsbürger war, musste Putin selbst seine Ermordung angeordnet haben. UK forderte im Mai 2007 die Auslieferung von Lugowoi, der dann Abgeordneter der Duma und immun wurde. Gegen Kowtun wurde auch in Deutschland ermittelt, weil er dort seine Ex-Frau besuchte; man stellte das Verfahren 2009 ein; er starb 2022 in Russland an Corona. Litwinenko war mit Gattin und Sohn aus Russland geflüchtet und half britischen und spanischen Geheimdiensten, Verbindungen zwischen russischer Mafia und russischer Regierung zu verfolgen. Zuvor weigerte er sich, den Oligarchen Boris Beresowski zu töten, der ihn dann unterstützte und 2013 in Ascot tot aufgefunden wurde. Beresowski sagte, dass Putin fähig sei, jeden zu töten; er selbst wird mit dem Tod des amerikanischen Journalisten Paul Klebnikow in Verbindung gebracht, der sich mit ihm und anderen Kreml-Oligarchen befasste und 2004 in Moskau erschossen wurde. Der amerikanische Sicherheitsanalytiker und TV-Kommentator Paul Joyal sagte im Februar 2007, dass Litwinenkos Tod eine Warnung für alle Kritiker von Putins Regierung ist; wenige Tage später wurde er angeschossen. 2016 kam ein britisches Gericht zum Schluss, dass wohl das FSB und Putin die Ermordung Litwinenkos angeordnet hatten; 2021 schloss sich der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte diesem Urteil an. Im Februar 2007 tauchte ein Video mit Litwinenko auf, in dem er sagt, dass man mit der Ermordung seines sechsjährigen Sohnes gedroht habe. Ein Freund, der ihm von Verbindungen Romano Prodis zum KGB erzählte, ist zusammen mit seiner Frau getötet worden. Es gab auch die Mitrochin-Kommission“ des italienischen Parlaments, weil Prodi in den Aufzeichnungen des 1992 übergelaufenen KGB-Archivars Wassili Mitrochin genannt wird. Prodi lobbyierte später mit Gusenbauer und Kwasniewski, dem ebenfalls solche Verbindungen nachgesagt werden, für Nasarbajew und Janukowitsch, und war Festredner beim 80. Geburtstag von Franz Vranitzky. Wer glaubt da ernsthaft, dass wir bloss auf ein Sky Shield warten müssen, statt uns auch im Inneren gegen Russland zu wehren, dessen Duma 2006 die Tötung von jedem legitimierte, der Putin irgendwie unangenehm ist?!