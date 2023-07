Nehammers „normales“ Netzwerk

In einem Wahlkampf würde sich Kanzler Karl Nehammer schwertun gegen die Herausforderer Herbert Kickl und Andreas Babler, meinen manche. Vielleicht ist Nehammer jetzt weniger farblos, wo viele ein Video von ihm kommentieren, in dem er ein Loblied auf die Normalität singt? Man könnte es auch als fleischgewordenen Verfsssungsschutzbericht bezeichnen, da sich Nehammer von Extremismus distanziert, den er links und rechts von sich selbst verortet. Es ist ihm gelungen, viele Klicks zu generieren, da die Leute wissen wollen, was sie empörend oder lächerlich finden. Doch man kann sich auch fragen, was Nehammer zum Beispiel angesichts der Corona-Massnahmen als normal empfindet, die er uns oktroyierte.



Bei Nehammers Kampf um Aufmerksamkeit spielt ÖVP-Kommunikationschef Gerald Fleischmann eine wichtige Rolle. Man denkt bei ihm daran, dass er zu den jüngeren Männern um Sebastian Kurz gehörte und dass da etwas war bei der Silberstein-Affäre 2017. Es gibt interessante Zusammenhänge, denn Fleischmann wurde im Februar 2007 Pressesprecher und Leiter der ÖVP-Öffentlichkeitsarbeits- und Kommunikationsabteilung. 2011 begleitete er Kurz ins Integrations-Staatssekretariat, nachdem dieser vom neuen ÖVP-Chef Michael Spindelegger in die Regierung geholt wurde. 2017 folgte er Kurz ins Kanzleramt als Pressesprecher und stellvertretender Kabinettschef. Im Herbst 2019 bot ihm Kurz an, selbst Staatsskretär zu werden, doch das wollte Fleischmann nicht. Er war aber als Kanzlerbeauftragter höchst präsent, indem er die fast täglich stattfindenden Corona-Pressekonferenzen moderierte. Im Zuge der Affäre um Thomas Schmid werden Vorwürfe der Untreue und Bestechlichkeit gegen ihn erhoben; seit Herbst 2022 ist er ÖVP-Kommunikationschef.

Was ist normal? Darf man überhaupt noch „normal“ sagen? Meine Meinung dazu im Video: pic.twitter.com/6Z6Q1rNCxZ — Karl Nehammer (@karlnehammer) July 21, 2023 Nehammer „normal“

Karl Nehammer war von Februar 2907 bis November 2008 in der Abteilung Service und Mobilisierung der ÖVP beschäftigt; dann war er Funktionär beim ÖAAB und folgte 2018 Elisabeth Köstinger und Stefan Steiner als Generalsekretär der ÖVP nach. 2017 kandidierte er für den Nationalrat und wurde auch gewählt, er verhandelte dann das Kapitel Landesverteidigung mit der FPÖ. In den 1990er Jahren war Nehammer Berufssoldat und arbeitete ab 1999 als Trainer für die hier kritisch beleuchtete Landesverteidigungsakademie. 2020 gehörte er der Regierung Kurz II als Innenminister an, Verteidigungsministerin wurde Stefan Steiners Schwägerin Klaudia Tanner. Nach dem Rücktritt von Kurz im Herbst 2021 wurde er Kanzler (es gab ein kurzes Intermezzo mit Alexander Schallenberg) und musste „die Impfpflicht“ durchziehen. Bei Peter Puller wird der Monat nicht erwähnt, in dem er 2007 Chefredakteur des ÖVP-Pressedienstes wurde; zuvor wurde er 2005 mit Dirty Campaining in der Steiermark in Form von fingierten Leserbriefen gegen die SPÖ bekannt. 2010 wurde Puller Pressesprecher von ÖVP-Justizministerin Beatrix Karl und dann ihr Kabinettschef. 2015 leitete er den Wahlkampf der NEOS in Wien, die angeblich gratis von Tal Silberstein beraten wurden.

PK Nehammer und Tanner

Er organisierte 2017 für Silberstein Facebook-Gruppen, die Stimmung gegen Kurz machten, aber auf die SPÖ zurückfielen, für die sein Mitarbeiter Paul Pöchhacker tätig war. Noch Anfang Oktober 2017 zählte Christian Kern Puller zum Team der SPÖ-Kampagne. Puller behauptete, Fleischmann habe ihm für einen Seitenwechsel 100.000 € angeboten, was dieser natürlich dementierte. Pöchhacker wurde später von Kern engagiert und arbeitet jetzt für Landeshauptmann Hans Peter Doskozil, während Silberstein und Puller kooperieren. 2017 fungierte Anna J., die zum Freundeskreis des Stiefsohnes des damaligen Innenministers Wolfgang Sobotka gehörte, als Übersetzerin, Sekretärin und Stellvertreterin Silbersteins. Als interne Mails an die Öffentlichkeit gelangten, beschuldigte Rudi Fussi, der Kern gratis beriet, Anna J. und setzte sie unter Druck; als Anwalt der SPÖ trat Michael Pilz in Erscheinung.

pic.twitter.com/IRCwu6A4EA — Lucyna Oles-Ruiner 🇦🇹 🇵🇱 (@Cynaism) July 22, 2023 Normalität mit van der Bellen, Nehammer & Co.

Die Sache mit dem ÖVP-Angebot an Puller und seinem Dementi wirkte auch 2017 schon merkwürdig. Aus heutiger Sicht ist die Frage umso wichtiger, ob man damals nicht allen etwas vorgemacht hat; dazu trägt auch die Verbindung zu den NEOS bei, von denen Kerns Wahlkampfleiter (nachdem sich Pilz‘ Geschäftspartner Stefan Sengl zurückgezogen hatte) Johannes Vetter kommt. Victoria Sölle hatte schon im NEOS-Wahlkampf 2015 mit Silberstein kooperiert und war im Bundeskanzleramt für Kerns Termine zuständig. Gerald Fleischmann besuchte eine Veranstaltung zur Zukunft des ORF mit dessen geplantem Chef Roland Weißmann, zu der Thomas Zach eingeladen hatte. Zach war wie Christoph Ulmer beim Bundesheer und im Kabinett von Innenminister Ernst Strasser (was auch für Klaudia Tanner und Gerhard Karner gilt, für den Nehammer früher arbeitete) und gründete mit ihm die PR-Firma Gradus Proximus, die ab 2016 jedes Jahr 300.000 € für überteuerte Medienbeobachtung von Wirecard erhielt. Als Anwalt von ORF-Stiftungsrat Zach fungiert Gerald Ganzger von Lansky und Partner, der mit Gerald Gerstbauer und Alfred Gusenbauer im Geschäft ist.

Bei Gerstbauers Atos-Gipfelgesprächen (mit Peter Kaiser und Alfred Gusenbauer) ist stets Ex-Wirecard-Lobbyist Karl Theodor zu Guttenberg zu Gast, der für die Bundeswehr nicht gerade ein Segen war. Gerstbauer ist Präsident der Österreichisch-Aserbaidschanischen Handelskammer mit Sitz in der Kanzlei Lansky und mit Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner befreundet, die die Debatte über Normalität ursprünglich angestossen hatte. Seine Gattin und Geschäftspartnerin Kristina Sprenger ist Theaterintendantin in NÖ und warb bei der Wahl 2023 für Mikl. Über die PR-Firma Edelman lobbyierte nicht nur Guttenberg für Wirecard, sondern auch Kai Diekmann, der 2022 Berater der ÖVP war. Bekanntlich begleitete Diekmann Nehammer letztes Jahr zu Wladimir Putin; sie hätten dann auch gleich Jan Marsalek besuchen können, der in Moskau unter dem Schutz der Geheimdienste lebt.

Nachdem die Wirecard-Luftblase platzte, floh Marsalek mithilfe des Ex-Verfassungsschützers Martin Weiss und des FPÖ-Abgeordneten Thomas Schellenbach nach Minsk. Möglich wurde dies dank des von Raiffeisen geleasten und von der Avcon Jet betreuten Privatjets des Oligarchen Dmytro Firtash, der über Marsalek von Raiffeisen zu Wirecard wechselte und für den Spindelegger tätig war. Mit diesem Jet kehrte Kanzler Sebastian Kurz im März 2021 von einer Reise nach Israel zurück; Nehammer unterstand damals der Verfassungsschutz. Avcon Jet ist wie einst die Alizee Bank mit einem russischen „Geschäftsmann“ verbunden, der mit Ex-SPÖ-NÖ-Chef Franz Schnabl und einigen anderen inklusive Gusenbauer verbandelt ist. Zufall oder nicht, aber statt Schnabl war auch Gerstbauer als Chef der Landesorganisation im Gespräch. Bei Kampagnen wurde Silberstein seit 2008 beigezogen; er setzte dann Schnabl in Szene (man nannte es „Lower Austria Project“).

Nehammer und „das Virus“

Wer meint, es kann keine weitere Wendung geben, hat ganz auf Katharina Nehammer vergessen, die so etwas wie eine ehrenamtliche Beraterin ihres Mannes ist. Sie war für Sebastian Kurz ab 2015 im Aussenministerium tätig und wurde dann Sprecherin von Innenminister Sobotka; als Klaudia Tanner Ministerin wurde, war sie deren Sprecherin und dirigierte jeden Auftritt, auch ohne Medien. Als Nehammer dann für Georg Schütze arbeitete, der PR für Hygiene Austria (FFP2-Masken) machte, nahm ein Social Media-User an, Frau N. sei daran persönlich beteiligt. Sie klagte mit Anwalt Michael Rami nicht nur diesen User, sondern wollte von allen 3500 €, die das Posting teilten, um dann stolz medienöffentlich mit den erstrittenen Summen „karitativ“ tätig zu sein. Sie „Schattenkanzlerin“ zu nennen, ist wohl nicht so falsch, zumal sich andere Frauen weit mehr zurückhielten und man sich fragen muss, welchen Zweck ihre Aktivitäten dienen. Es heisst, sie stecke dahinter, dass Diekmann von der Partei engagiert wurde und der Kanzler nach Moskau reiste als erster westlicher Regierungschef seit Kriegsbeginn. In einem Interview meint Diekmann, Herr Nehammer habe als ehemaliger Berufssoldat unglaubliche analytische Fähigkeiten, was militärische Operationen betrifft. Frau Nehammer solle doch nicht Hausfrau spielen, wenn sie so lange im politischen Umfeld aktiv war (sie arbeitete wie ihr Vater Peter Nidetzky für den ORF und dann für ProSiebenSat.1). Hier wird sie von ihrer ehemaligen Kollegin Corinna Milborn interviewt, die Vizepräsidentin von Reporter Ohne Grenzen ist; Nehammer betont da, dass sie bei internen Besprechungen, aber nie bei Ministerrats- oder Kabinettsitzungen dabei ist (eine Selbstverständlichkeit!).

„Manche erheben immer wieder den Zeigefinger gegen die breite Mitte…“

NÖ-LH Mikl-Leitner setzt die Produktion von unsinnigen Aussagen fort, dabei ist längst die Schmerzgrenze erreicht:

Zum Verständnis, bitte: Rechtsextrem ist NICHT „die breite Mitte“!https://t.co/kkFDpvuBpe — MDanninger (@michdanninger) July 23, 2023 Zu Mikl-Leitner

Sehen wir uns jetzt nochmal den ehemaligen Berufssoldaten Nehammer mit den unglaublichen analytischen Fähigkeiten an, der Diekmann zufolge auch authentisch ist. Am 8. Jänner 2022 hatte der „unabhängige“ Raiffeisen-Benko-„Kurier“ mit Richard Grasl vom Netzwerk um Zach und Fleischmann (man denke an die „Wiener Zeitung“) als stv. Chefredakteur „Nehammer – allein zu Haus“ am Titel. Nehammer spricht „aus der Quarantäne über seine Corona-Infektion“ und über anderes. Man ist über den „milden Verlauf“ beruhigt und drischt auf „Impfgegner“ ein, wenige Tage ehe der Impfzwang im Parlament beschlossen wird. Das war also zu Zeiten einer auch von Nehammer verkündeten „neuen Normalität“. Man verwendet dann den Sager „Ein Lockdown ist kein Allheilmittel“ als Titel für das Interview mit dem dreimal geimpften Politiker, der alleine ist, um seine Familie keinem Risiko auszusetzen. „Normale“ Menschen haben das längst vergessen, aber es gab Aufregung um ein Foto mit Personal der Landwirtschaftsschule Tamsweg auf einer Schihütte. Nehammer trank mit ihnen ein Bier, die 2-G-Regel wurde eingehalten, wie er betont (normal ist, sich an Regeln und Gesetze zu halten, die er jetzt sagt – auch wenn sie am laufenden Band unter dubiosen Umständen geschaffen werden?!). Er habe sich erst danach angesteckt, kein Grund zur Aufregung (wirken Impfungen denn normal nicht?). Er will einen Shutdown, womit er einen „komplett Stillstand“ meint verhindern, da er katastropale Folgen hätte, deswegen der Lockdown. „Wir“ versuchen, „alles der Omikron-Wand entgegenzuhalten“, damit „die Geimpften so gut als möglich ihre Freiheit leben können“ (siehe auch Video weiter oben mit Nehammer zu Omikron).

„Massnahmengegner“ im SRF, nicht im ORF

In Shops wird kontrolliert, weil sich „Ungeimpfte“ von fast allem fernhalten müssen, der Impfzwang ab Februar 2022 wird umsetzbar sein, mit Verwaltungsstrafen, die sich viele Menschen nicht leisten können. Diese „Normalität“ verkauft uns der „Kurier“ auch mit einem Extra-Artikel mit der Schlagzeile „2-G als Eintrittskarte zum Einkaufen“. Nehammer wird von Redakteurin Ida Metzger zum Schluss als Reserveoffizier noch gefragt, warum Generalmajor Rudolf Striedinger (inzwischen Generalstabschef) bei GECKO-Auftritten Tarnanzug trage. Für Nehammer drückt er mit der Wahl dieser Dienstkleidung schlicht die Führungskompetenz des Bundesheers aus. Nehammer gehört der Miliz an, man findet auf Facebook ein Bild von ihm in Uniform 2018, wo er einen schönen Nationalfeiertag wünscht und Kurz‘ Rede empfiehlt. Ida Metzger ist inzwischen bei der „Kronen Zeitung“ und fand es beim „Kurier“ normal, Drohungen von Peter Pilz gegen Ex-Verteidigungsminister Norbert Darabos zu transportieren. Auch bei Corona kommt von ihr nur Eingelerntes; sie kennt natürlich nicht den Unterschied zwischen zivilen und militärischen Flugzeugen. Da Nehammer auch gerne vom „Leben in der Lage“ spricht, sei erwähnt, dass dies 2020 bedeutet hätte, die Falle beim vollen Pandemieprogramm zu erkennen. Nichts an seinen Äusserungen egal wozu wird dem von Diekmann gezeichneten Bild von unglaublichen analytischen Fähigkeiten gerecht. Dazu würde auch gehören, Subversion zu erkennen und als Offizier selbstverständlich dagegen aufzustehen.