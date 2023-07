SPÖ: Andi Bablers Comeback-Tour

Andreas Babler macht gerade Urlaub, wird aber Mitte August eine Sommertour mit 94 Terminen in allen politischen Bezirken und Bundesländern starten. Diese wurde von den Bundesgeschäftsführern Klaus Seltenheim und Sandra Breiteneder am 28. Juni 2023 in Wien vorgestellt. Zuvor und während der Pressekonferenz wurden Eis und Infomaterial verteilt, darunter eine Karte zu „Benko und Co. stoppen“. Die Tour ist natürlich auch eine Fortsetzung von Bablers Auftritten im internen Wahlkampf vor der Mitgliederbefragung im Mai. Auch Journalisten finden, dass Babler zu wenig von sich hören lässt und weisen auf stagnierende Umfrageergebnisse hin. Die Vertreter der SPÖ kontern, dass es solche und solche Umfragen gibt und dass sehr viele Gruppen vor Ort und auch Unternehmen gerne eine Station bei der Tour sind. Man möchte sich von Kampagnen anderer Parteien abheben, indem sich Babler wirklich Zeit nimmt und auch für Selfies zur Verfügung steht.



Was andere als Polarisierung wahrnehmen, geht weiter, denn der Fokus wird sinnvoller Weise auf Gerechtigkeit gelegt. Das bedeutet selbstverständlich nicht, dass man zu anderen Themen nichts sagt, es ist aber die eigene Schwerpunktsetzung, an der vieles dranhängt. In den Bundesländern werden lokale Politiker eingebunden; wer im Burgenland dabei sein wird, könne man noch nicht sagen – gefragt wurde nach Hans Peter Doskozil. Wenn Benko Gier und Abzocke verkörpern soll, versucht die SPÖ, sich ihn ohne Alfred Gusenbauer zu denken. Damit wird sie nicht durchkommen, denn Gusenbauer unterstützte Benko bereits als er noch Oppositionschef war, bevor er Kanzler wurde. Er bezeichnet sich gerne als dessen rechte Hand, lukriert mehr als eine Million Euro im Jahr an Dividenden aus Signa-Aufsichtsratsfunktionen, sitzt im Signa-Beirat und ist Vorstand der Haselsteiner Familien-Privatstiftung, die an Signa beteiligt ist.

Pressekonferenz der SPÖ

Gusenbauer und andere, die keine Ämter mehr in der Partei innehaben, werden als Vergangenheit gesehen, als ob ihr Agieren und ihre Netzwerke niemanden etwas angingen. So grosszügig wird nicht verfahren, wenn es um die ÖVP und Sebastian Kurz (der eben mit Karl Nehammer bei den Salzburger Festspielen posierte) oder die FPÖ und Heinz Christian Strache geht; da denkt man auch an Zusammenhänge und an den Schutz heutiger Politiker für ehemalige, damit nicht noch mehr auffliegt. Eine Zukunft der SPÖ mit einer neuen Generation ist zwar eine schöne Vorstellung und wird auch durch eine Comeback-Tour signalisiert, jedoch eine Illusion. Denn wer heute Funktionen übernimmt, war auch früher dabei, hat Dinge nicht merken wollen, ist nicht gegen etwas aufgestanden oder war von etwas überzeugt, das sich als falsch herausstellte. Man ist nicht nur bei Gusenbauer sofort bei der Gegenwart, denn während sich Babler und Co. angesichts des Ukrainekriegs positionieren wollen, wurde die Sberbank Europe an das Umfeld des sanktionierten Oligarchen Oleg Deripaska verkauft (der auch in der Ukraine Geschäfte macht). Und zwar an Stephan Zöchling, an dessen Firmen die Haselsteiner-Stiftung beteiligt ist; Zöchling organisierte die Bausparte im Deripaska-Imperium vor den Olympischen Spielen in Sotchi neu und die Strabag, bei der Deripaska an Bord ist, profitierte ebenfalls von Aufträgen.

Was verteilt wird

Der Strabag-AR-Vorsitzende Gusenbauer lobbyiert immer wieder für Autokraten, und ist nicht zufällig mit Personen verbunden, die einmal beim KGB waren, und das nicht als Einziger. Wer in Wien an jeder Ecke einen Kran der Strabag sieht, denkt auch eher an Gegenwart und fürchtet eine komplett zubetonierte Zukunft. Gusenbauer ist auch Gegenwart, weil er und nicht Bauernopfer Norbert Darabos für den Eurofighter-Vergleich verantwortlich war; wegen ihm müssen die Jets nachgerüstet werden. Man hörte es vielleicht im Livestream, weil ich in der Nähe von Mikros stand, aber ich fragte Breiteneder nach Gusenbauer, weil sie 2007 als SJ-Vorsitzende gegen die enttäuschende neue Regierung protestierte; man besetzte auch die Parteizentrale. Obwohl oder weil Darabos ein Vorvorvor….gänger von Breitender in der Löwelstrasse war, antwortete Seltenheim, der nie Unmut über Gusenbauer artikulierte. Man weiss wohl noch, dass Gusenbauer das BMLV zynisch als großes Los für Darabos bezeichnete; Seltenheim verwies darauf, dass die Eurofighter ein Erbe der Regierung Schüssel sind. Dies entbindet niemanden davon, unter Genossen anständig zu agieren, bedeutet aber natürlich, dass der Kauf der Jets nie wirklich aufgeklärt wurde.

Heute waren die besten Leute der #SPÖ #Neubau (@NAbrahamczik @Vinceblackshad1 @c0ldice23) gemeinsam mit der @SPOE_at auf der Mariahilferstraße und haben die "Zurück zur Gerechtigkeit" Tour von @AndiBabler eingeleitet. Er wird im August und September alle 94 Bezirke 🇦🇹 besuchen pic.twitter.com/UHpyEYFk58 — Senad Lačević (@senad_lacevic) July 28, 2023 Verteilaktion in der Mariahilfer Strasse

Nach der PK sprach ein ehemaliger Soldat Breiteneder auf Neutralität und Sky Shield an, denn dazu kommt nichts von Babler. Doch es gab Stellungnahmen von SPÖ-Wehrsprecher Robert Laimer und als Eva-Maria Holzleitner, eine der Stellvertreterinnen Bablers, vom „Falter“ interviewt wurde, kam auch die European Sky Shield Initiative zur Sprache. Gerade weil diese neutralitätspolitisch heikel ist, besteht aber auch in der SPÖ großer Diskussionsbedarf. Obwohl oder weil Babler einmal Zeitsoldat war, äussert er sich jetzt nicht zu Fragen der Landesverteidigung. Der Ex-Soldat war übrigens erstaunt, als ich ihm erzählte, wie ich durch Recherchen ein komplexes Bild von Vorgängen auch in der LV bekam. Er lobte Doskozil, der nach Darabos und Gerald Klug Minister wurde, und war zugleich enttäuscht, weil er so wenig umsetzte; dass das Abwehramt Darabos nie schützte, war ihm nicht bewusst. Da es bei einer Teilnahme an Sky Shield in der Zukunft um Einsatzbefehl geht, ist das Aushebeln der Befehlskette in der Vergangenheit sehr wohl von Belang heute.

