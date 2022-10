Sebastian Kurz lässt ein Buch schreiben

Am Samstag, dem 15. Oktober 2022 erscheint ein Buch, das Conny Bischofberger von der „Kronen Zeitung“ mit Sebastian Kurz verfasst hat. Es kostet wie „Kurz – ein Regime“ von Peter Pilz 24 Euro und ist wie dieses Machwerk reine Verarsche. Was bisher darüber bekannt ist, lässt keinen anderen Schluss zu, etwa wenn der „Standard“ behauptet, Kurz sei für restriktive Migrationspolitik als Gegenpol zur „Willkommenspolitik“ gestanden. Es werden Einblicke in „helle und dunkle Seiten der Spitzenpolitik“ versprochen, was nichts anderes bedeutet als dass wahre Abgründe erst recht verschleiert werden. Mit Autorin Bischofberger verbindet man „persönliche“ Gespräche, die sich auf „menschliche Seiten“ konzentrieren, doch auch so wird desinformiert.

„Heute“, das bekanntlich zur „Krone“ gehört, sprach am 12. Oktober 2022 von einer „Starjournalistin“, die 2015 auch ein Buch mit Niki Lauda veröffentlicht hatte. Das passt durchaus ins Bild, denn Lauda investierte bei Rene Benko, der sich dann an „Krone“ und „Kurier“ beteiligte und zu dessen Netzwerk Kurz gehört. Eigentlich sollten Politiker in der Lage sein, selbst zu formulieren und zu recherchieren, um eigenes Erleben objektiv zu reflektieren. Es fragt sich daher, ob fehlende Substanz verborgen wird, wenn jemand dazu nicht imstande ist. Man konnte dies aber auch beim jetzt wiedergewählten Bundespräsidenten Alexander van der Bellen vor seiner ersten Kandidatur unter dem Titel „Die Kunst der Freiheit“ beobachten. Reinhold Mitterlehner, den Kurz im Mai 2017 an der Spitze der ÖVP ablöste, rechnete mit Barbara Toth vom „Falter“ unter dem Titel „Haltung“ mit Kurz ab.

Echt jetzt?

Auch „Reden wir über Politik“ als Titel klingt wie blanker Hohn; „Heute“ meldete stolz, dass kurz von Fotograf Remo Neuhaus abgelichtet wurde wie zuvor Anastacia, Zidane und Ronaldo. Kurz blicke „auf bewegte Zeiten“ zurück wie Ibiza oder Corona; weder bei Ibizagate noch bei der Plandemie wird er jedoch die Wahrheit sagen (dürfen). Man lockt mit „seinen Begegnungen mit Putin, Trump und Xi“, was davon ablenkt, dass er deren Netzwerk zuzuordnen ist. Um ihn zu demaskieren, kann man sich seine Zeit in der Politik ansehen und seine Geschäfte seither. Zunächst fiel auf, dass ihn der Unterstützer von Donald Trump Peter Thiel unter seine Fittiche nahm. Dann machte Alexander Schütz als Kurz-Geschäftspartner von sich reden, der mit der inzwischen insolventen chinesischen HNA Group kooperierte und über sie Aufsichtsrat der Deutschen Bank wurde. Wie Kurz war Schütz mit Wirecard verbunden und er vermietet an den ukrainischen Oligarchen Dmytro Firtash, der sich in Wien der Auslieferung an die USA entzieht. Im März 2021 kehrte Kurz noch als Kanzler in Firtashs Privatjet von einem Besuch in Israel zurück; mit diesem Jet floh Jan Marsalek von Wirecard im Juni 2020 nach Russland.

Kurz bei Benko (c Andreas Tischler)

Nun wird berichtet, dass Kurz mit Shalev Hulio ein Start Up für Cybersicherheit namens Dream Security gründete; der Ex-Politiker wird darin als Präsident und Business Developer fungieren und Hulio als CEO. Bis August 2022 war Hulio noch CEO beim von ihm mitbegründeten Unternehmen NSO, das die umstrittene Spyware Pegasus entwickelte. Während seines Militärdienstes gehörte Hulio nicht der Unit 8200 an, die sich mit signals intelligence befasst und dem Militärgeheimdienst Aman unterstellt ist; viele Akteure im israelischen IT-Business waren aber bei der Unit 8200. Pegasus Spyware spielte eine wichtige Rolle bei der Ermordung des saudischen Journalisten Jamal Kashoggi, dessen Witwe jetzt NSO klagt. Kurz pflegte Verbindungen zu Eveline Steinberger-Kern, an deren israelische IT-Firma FSight sein jetziges Engagement erinnert; sowohl sie als auch ihr Ex Christian Kern tauchen im Kontext von Wirecard auf. Bei FSight (zuerst Foresight genannt) investierte auch Martin Schlaff, der zeitweise mit Barbara König verheiratet war. Wir sehen oben auch Ex-ORF-Generalintendant Alexander Wrabetz mit Kurz und Benko, dessen weitaus jüngere Partnerin Leona König nach Barbara mit Peter König liiert war, der mit Aluminium reich wurde. Man findet auch Bilder von Wrabetz bestens gelaunt mit Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner bei Benko. Mikl muss sich gerade wie ihr Wiener Amtskollege Michael Ludwig fragen lassen, warum sie zulässt, dass der Flughafen Wien Heuschrecken ausgeliefert wird.

„Krone“ im August 2021

Als Sebastian Kurz vor recht genau einem Jahr zurücktrat und dann seinen endgültigen Abschied von der Politik im Dezember verkündete, war die Geburt seines Sohnes Konstantin ein wichtiger offizieller Grund; natürlich kommt Konstantin im Buch vor. Freilich gab es auch eine von der Korruptionsstaatsanwaltschaft angeordnete Hausdurchsuchung bei der ÖVP Anfang Oktober 2021; der Wortlaut der Anordnung wurde sofort zuerst über Peter Pilz und den „Falter“ publik. Seltsamer Weise machte sich die Justiz in eher journalistisch anmutenden Formulierungen Sorgen über Intrigen gegen Mitterlehner, während sie bei ärgeren Machenschaften in der SPÖ als Komplizin fungiert. Man gewann ein paar Wochen davor den Eindruck, dass genau getimt bekannt gegeben wird, dass Kurz Vater wird. Was von Bischofberger zu erwarten ist, zeigen ihre bisherigen Interviews, etwa jenes mit Gerald Klug im Juni 2013. Es sollte mithelfen, ein Narrativ zu kreieren, wonach der Veteidigungsminister zupackend sei. Tatsächlich aber hatte Klug im Ministerium nichts zu melden, in dem sich der russische Militärgeheimdienst breitgemacht hatte. Als brave Dienerin dieser Inter essen bezeichnete Bischofberger den unter Druck gesetzten Vorgänger Norbert Darabos als „Phantomminister“, sodass sich Klug „Minister zum Anfassen“ nennen konnte. Warum, wieso, weshalb „Phantom“ war nie Thema für Bischofberger und ihre Kollegen; beim Heer merkte man rasch, dass Klug allenfalls für unverbindliches Händeschütteln zur Verfügung stand.

