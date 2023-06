SPÖ: Wird Babler Doskozil unterliegen?

Dass Andreas Babler vor dem SPÖ-Parteitag abmontiert wird, war absehbar. Schliesslich müssen diejenigen auf Nummer Sicher gehen, die Hans Peter Doskozil um jeden Preis installieren wollen. Eine Stichwahl unter 148.000 Mitgliedern kann man nicht so leicht beeinflussen wie das Verhalten von 609 Delegierten. Vieles ergibt im Rückblick Sinn, etwa Umfragen, welche die Performance von Babler, Doskozil und Pamela Rendi-Wagner abklopften. Eine für Wolfgang Fellner dürfte gerade wegen der bescheidenen Ergebnisse für Doskozil für diesen nützlich gewesen sein, weil so klar war, in welchen Bereichen er unterliegt. Es gab auch mit Absicht keine Aufnahmen von Doskozils Auftritten im innerparteilichen Wahlkampf, wie überhaupt auffällt, dass er nur bei handverlesenen Gelegenheiten ohnehin weitgehend unkritischen Medien zur Verfügung steht.



Babler wird über Details auf breiter Front in Frage gestellt, während Doskozil daneben blass wirkt und daher auch akzeptabel. Dabei kann man mit Recherche einige extrem heikle Fragen an Doskozil richten, wie ich es schon lange tue. Auf Twitter ist der Name Babler Trend, nicht aber Doskozil; wohl trendet dessen Unterstützer Rudi Fussi, der das Unschuldslamm spielt bezüglich Aufnahmen/Aussagen, die Babler vorgeworfen werden. Natürlich ist es kein zweites Ibiza, doch Babler hätte mehr politischen Instinkt zeigen müssen, statt bei Fussi frei von der Leber zu reden. Dies tat auch seine Unterstützerin Natascha Strobl, die sich jetzt über Anfeindungen und Untergriffe aus dem Doskozil-Lager beschwert, was auch Niko Kern meint, den Sohn des Doskozil-Beraters Christian Kern.

SPÖ-Streit eskaliert: Doskozil lässt dem Babler-Lager über namhaften Unterstützer ausrichten dass sie wie eine "Sekte" seien. Natscha Strobl aus dem Babler Lager will gegen diese Beleidigungen klagen! Doskozil offenbar zudem der Bestechungsversuche an Delegierte verdächtigt pic.twitter.com/2t0JPvxWbD — KÖSTER im Spiegel (@KosterIm) May 30, 2023 Niko Kern vs. Natascha Strobl

Bislang meinte Babler, auf der sicheren Seite zu sein, wenn er von einem Konflikt zwischen Doskozil und Rendi spricht (die aber schlicht gemobbt wurde). Es gab unfaires Verhalten der Doskozil-Seite auch während der Mitgliederbefragung, das jedoch vom Babler-Lager nicht thematisiert wurde. Auch Untergriffe auf Social Media gab es, jedoch mehr von der Rendi-Seite gegen die Babler-Fraktion. Offenbar wollte man im Babler-Lager die Abgründe in der eigenen Partei nicht wahrhaben, die jedoch zentral sind bei der Frage, wie es zu dieser Situation kam. Dazu gehört unter anderem, dass Doskozil zunächst mithilfe von Peter Pilz (der sich später als Hawerer von Babler gab, aber natürlich Doskozil hilft) Norbert Darabos aus dem Weg zu räumen. Er galt lange als designierter Nachfolger von Landeshauptmann Hans Niessl, doch indem Doskozil im November 2008 in dessen Büro begann, wurden andere Weichen gestellt. Wenn man sich zum Beispiel den gegen Darabos gerichteten Eurofighter-U-Ausschuss 2017 ansieht, der 2018/19 fortgesetzt wurde, erkennt man gewichtige strafrechtliche Argumente gegen Doskozil. Ideologisches verschwindet dann aus den Betrachtungen und man hat nicht nur damit Handhabe gegen Doskozil.

Der @georg_renner wie immer am Punkt. Es ist auch eine Frage der Professionalität, wie mit solche Aussagen umgegangen wird. Die Aussage selbst ist sowieso jenseitig. https://t.co/9iVXvzI6Fs — Barbara Tóth (@barbaratoth) June 1, 2023 Medien-Bubble gegen Babler

Wenn Babler Äusserungen zur EU und zum Marxismus vorgeworfen werden, nutzt natürlich auch Doskozil die ihm so bereitete Bühne. Doch Niessl und Doskozil waren an der Einbürgerung von Putin-Berater und Oligarch Walentin Jumaschew mit Familie beteiligt mittels eines Scheinwohnsitzes im Burgenland an Niessls täglicher Route. Sie unterstützten einen russischen Geldwäscher, der dann doch kein Reitdorf in Goberling baute, weil die Strabag schliesslich das Bezahlen von Rechnungen verlangte. Doskozil attackierte nicht für die EU den europäischen Luftfahrt- und Rüstungskonzern Airbus, sondern um Konkurrenz für Russland zu beschädigen. Und er deckte nicht für uns oder die EU den illegal auf Kosten von Darabos und Gerald Klug „Minister spielenden“ Kabinettschef Stefan Kammerhofer, sondern wohl für die GRU. Es ist auch seltsam, dass Niessl und er TPA mit der Prüfung des Mehrheitseigentümers der Commerzialbank Mattersburg beauftragten, ist diese Firma doch mit Wirecard und Rene Benko verbunden. Während er mit Pilz, der nie wirklich bei Alexander van der Bellen dissertierte, Mag. Norbert Darabos auf strafrechtsrelevante Weise ausknockte, wird Babler nun ein MSc vorgeworfen, der kein Master of Science ist, den man mit einem Bachelorstudium erwirbt.

Natascha Strobl (178k), Politikwissenschaftlerin schreibt Folgendes über die Mächtigen / Parteien

/1 pic.twitter.com/rJieDkd7TQ — Kein Beschützer der Katastrophe Oligarchie (@EAC1NEU) May 31, 2023 Auch Strobl ist Thema

Das klang sowieso immer nach angeblich fair gefangenem Thunfisch, ist aber der Eitelkeit und dem Wunsch nach Titeln im Schnellverfahren geschuldet siehe auch Karl Nehammer. Was den Marxisten Babler betrifft, weisen Medien – wie bei Darabos – auf Otto Bauer-Bände im Büro hin (um zu suggerieren, dass Babler und nicht Doskozil zum Putin-Lager gehört?). Vermutlich spielte das aber keine Rolle bei Doskozils Intrigen, denn er musste zunächst die SPÖ Burgenland übernehmen. Dies geschah Anfang September 2018, und zwei Wochen später schmiss Christian Kern alles hin und wünschte sich Pamela Rendi-Wagner als Nachfolgerin. In gewisser Weise typisch weiblich sagte sie zu, als Not am Mann war, ohne sich zu überlegen, ob sie sich vielleicht in eine Schlangengrube begibt. Doskozil wurde im Wahlkampf 2017 auch mit Kern und Rendi plakatiert, er hätte es ebenfalls machen können; aber dann wäre Darabos vielleicht doch im Burgenland zum Zug gekommen. Das Frustrierende dieser Situation für Doskozil bekam Rendi immer zu spüren, zumal es auch leicht war, mangelnde Durchsetzung in der Oppositionsrolle zu kritisieren. Während jetzt das Image von Babler zerredet wird, soll Doskozil mit Macht assoziiert und deswegen gewählt werden.

Kein Schwarz, kein Blau: Wenn Hans Peter Doskozil am Samstag SPÖ-Bundesparteichef wird, wäre ihm nach der Nationalratswahl eine „moderne Koalition“ mit den Grünen und den NEOS am liebsten. https://t.co/ARMBkJPJRI pic.twitter.com/tjEzqVnLES — Kronen Zeitung (@krone_at) May 31, 2023 Unterstützung für Doskozil

Dabei hängt seine „Macht“ davon ab, mit seiner Masche durchzukommen und auf Wohlwollen bei Medien und Korruptionsstaatsanwaltschaft zu bauen. Natürlich wirken sich da auch strategische Fehler von Babler und seinem Team aus. Es scheint, dass hier SJ-Nostalgie gepflegt wird und das bei vielen gut ankommt, die sich eine bessere SPÖ wünschen. Babler müsste sich Doskozils Korruption stellen, statt zu betonen, dass alle zusammenhalten sollen und dass er jedem die Hand reicht. Aus der SJ-Perspektive erfasst man nicht, wie Weichen in der Partei und darüber hinaus gestellt werden. Dass sich Auftritte von Babler und Interviews mit ihm kaum unterscheiden, demonstriert eine Innensicht, die zu wenig durch auch für aussen geeignete Ansagen ergänzt wird. In einer ernsten Situation bloss zurückrudern und nicht offensiv werden stellt ausserdem jenen Mut nicht unter Beweis, mit dem Babler gerne in Verbindung gebracht wird. Alles spielt wiederum Doskozil mit dosierter und kalkulierter Präsenz in die Hände, der sich staatstragend geben kann, ohne dass auch nur seine Haltung zu Außenpolitik kritisch untersucht würde. Babler wird schmerzhaft bewusst werden, dass auch er Opfer einer Medienkampagne werden kann und realisieren, dass er dort einen zwiespältigen Eindruck hinterlässt, wo Doskozil gar nicht auftritt (etwa bei Fellner). Besonders perfide ist, dass mit Bablers Aussage über die EU als aggressives militärisches Bündnis Doskozils „Kompetenz“ auch gleich im Bereich Landesverteidigung „bestätigt“ wird, ohne dass diese endlich kritisch geprüft wird.



