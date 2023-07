Proteste gegen Rammstein in Wien

Am 26. und 27. Juli 2023 treten Rammstein in Wien auf. Der Andrang zum Ernst Happel-Stadion im Prater sprach eine deutliche Sprache, denn Öffis waren überfüllt. Zugleich wirkten Fans irgendwie typisch, meist älter, meist entweder zwei Männer oder Mann und Frau, die auf dem Platz um das Stadion voll mit Buden herumgingen. Die Polizei war auch dazu da, um Fans und eine Protestkundgebung voreinander zu trennen. Es passierte aber zunächst nichts; nach dem Konzert prügelten sich Fans untereinander und die Polizei musste auch Reporter schützen. Es lag vorher etwas in der Luft, als ich mir Kundgebung und Fans ansah. Vielleicht ist auch passend, dass Sinead O’Connor starb, die sexuellen Missbrauch in kirchlicher Obhut erlebte und von Musikerkollegen im Stich gelassen wurde, als sie dies ansprach.



Der beste Text zu Rammstein und weit darüber hinausgehend stammt von Samira El Ouassil und stellt Mechanismen sexualisierter Gewalt gegen Frauen und die Akzeptanz dieser Gewalt dar. Sofort ist „man“ dabei, das Verhalten von Opfern zu sezieren und diesen Mitschuld zu geben, sodass Täter in den Hintergrund treten. In einer Situation, in der es für Opfer unbekannte, nicht ihren Erwartungen, nicht dem Normalen entsprechende Komponenten gibt, welche vom Täter abhängen, muss es ungeheuer gewitzt, mutig und schnell reagieren; auch in Wien sagen Konzertbesucherinnen, Frauen müssten ja wissen, dass „etwas passiert“, wenn sie sich einladen lassen. Es ist viel von im „Spiegel“ erhobenen Vorwürfen die Rede, auf die Till Lindemanns Anwälte reagierten. Man sollte sich schon ein wenig damit befassen, denn es wurde nur zurückgewiesen, dass Frauen unter Substanzen gesetzt wurden, um ihre Fähigkeit zu reagieren zu mindern. El Ouassil zerstört auch die Legende von publicitygeilen Frauen, die selbst nichts auf die Reihe kriegen, aber so ihre fünf Minuten Ruhm hätten. Alle Frauen haben Angst vor Öffentlichkeit, weil sie den Shitstorm ahnen, weil sie das Machtgefälle zwischen den Tätern, ihren Anwälten und sich selbst kennen.

Protest gegen Rammstein

Davon kann die Youtuberin Kalya Shyx ein Lied singen, die Übergriffe Lindemanns nach einem Konzert thematisierte und als Jugendliche sexuell missbraucht wurde. Rammstein-Fans setzten ein Kopfgeld auf sie aus und Medien behaupteten, sie sei zurückgerudert, was nicht stimmt. Es braucht immer eine Frau als Eisbrecherin bei einem solchen System (hier bestand es darin, dass junge Frauen für Lindemann gecastet wurden), dann haben auch andere den Mut, sich zu melden. Man macht Lindemanns Casting-Direktorin Alena Makeeva zur „Schüsselfigur“, als ob es nicht um ihn ginge, er hinter ihr verschwinden kann, er nicht anders konnte. Sicher mag eine Rolle spielen, dass Frauen einer Frau eher vertrauen und meinen, es könne dann nichts passieren (man denke auch an Ghislaine Maxwell und Jeffrey Epstein).

Rammstein-Fans

El Ouassil beschreibt das Muster, das sich immer wiederholt, wenn Frauen Machtmissbrauch und Übergriffe von Männern anprangern: Es geht um Verlustschmerz und Selbstschutz. Verlust wird befürchtet, weil man ja einiges darin investiert hat, jemandes Anhänger zu sein, nicht an den Falschen glauben wollte. Es geht um Geld, Reisen, Fanartikel, aber vor allem um Emotionen. Vom Merchandising-Stand vor dem Stadion in Wien abgesehen gibt es immer auch einen Pop-up-Store, vor dem sich lange Schlangen bilden; man kann Shirts mit Rammstein-Logo, aber auch Penis-Seife, Wodka und Pussy-Shirts erwerben. Selbstschutz bedeutet auch Angst, ein Umfeld zu verlieren, das ebenfalls ein Idol verehrt (einer Gruppe, Organisation, Partei anhängt). Deshalb richtet sich der Zorn auf diejenige, die diese Idylle stört, und man kann nicht rational mit Vorwürfen umgehen. Sonst würde man sich vielleicht fragen, warum in der „Row Zero“ vor der Bühne (die es in Wien nicht gab) nicht einfach sowas wie Meet & Greet stattfindet. Also Treffen mit Fans, männlich und weiblich, auch in Lindemanns Alter.

Protest gegen Rammstein





DARVO steht für deny, attack, reverse victim and offender und trifft besonders, aber nicht nur Opfer sexualisierter und häuslicher Gewalt. Übergriffige Männer werden weiterhin gehätschelt, man kritisiert vielleicht ein wenig, verweist aber auf andere vermeintliche Verdienste, während Opfer verfolgt werden. Auch wer solche Männer jahrelang protegierte, ist weithin akzeptiert und man nimmt fragwürdige geschäftliche und politische Aktivitäten hin. Meiner Erfahrung nach fehlt auch völlig das Bewusstsein dafür, dass sachlich fundierte Behauptungen einer Frau ernstzunehmen sind, denn sehr oft wird ignoriert, was auch nur in Bruchteilen von einem Mann geäußert Beachtung fände. Ausserdem können Männer den grössten Unsinn von sich geben und finden Publikum; Hinweisen auf Widersprüche macht sofort zum Störenfried.

Protest gegen Rammstein





Wie sehr moralische Orientierung fehlt, sieht man daran, dass einige (vor allem Männer) Lindemann zu einem Opfer „Woker“ stilisieren. Sie protestieren gegen Florian Teichtmeister, würden aber nie im Leben zur Kundgebung gegen Rammstein gehen. Wer aber vor dem Stadion demonstrierte, würde niemals Teichtmeister den Besitz und die Bearbeitung von Kinderpornos, sexuelle Belästigung und häusliche Gewalt vorwerfen. Es hat viel mit künstlichem Feminismus zu tun, mit Astroturfing, wie Bewegungen vom Reissbrett genannt werden. Denn hier ist frau austauschbar fürs Klima, für LGBTIQ, sagt „Frauen und FLINTA*„, ist für alle Corona-Massnahmen, für Black Lives Matter usw. Wer von aus dem Leben gegriffenem Feminismus geprägt wurde und zweierlei Maß je nach Geschlecht immer wieder erfährt, findet sich nicht unbedingt wieder. Aus den Corona-Protesten entstand eine Szene, in der Frauen nicht viel zu sagen haben, während manche Männer allen Ernstes meinen, Lindemann werde „vom System“ abgeschossen, weil er in Moskau mit dem Chor der russischen Streitkräfte auftrat; damit kam zuerst die „Weltwoche“.

Protest gegen Rammstein





Zum Teil grottenschlecht ist die Berichterstattung, wie der „Standard“ unter Beweis stellt. Man entdeckte offenbar erst jetzt die Texte von Rammstein und steckt sie in das Korsett „toxische Männlichkeit“, kein ironisches Spiel mit Klischees. Im Bericht über die Leute vor dem Stadion werden Protestierende (Städter) den Fans vom Land entgegengesetzt. Woher will man wissen, woher Besucher kommen? Ich hörte im Vorübergehen unter anderem italienisch und Vorarlberger Dialekt. Bestimmt werden Leute, die mit U3 und Buslinie 77a kommen wollten, sich in Wien auskennen; da keine Chance bestand, auf absehbare Zeit in einen Bus zu gelangen, wählte ich U3 Simmering, S80 bis Stadlau, U2 bis Stadion. Dass der „Standard“ die Kundgebung lobt, bei der immer auf Seiten der Opfer nicht auch für die Teichtmeisters galt, versteht sich von selbst. Es passt auch, dass einige begeistert die Nachricht auf Twitter teilten, dass Landeshauptmann-Stellvertreterin Marlene Svazek von der FPÖ aus Salzburg zu einem der Konzerte anreist. Allerdings fiel schon früher auf, dass Gewalt gegen Frauen für eine bestimmte Szene ohnehin allenfalls dann Thema ist, wenn es um Migration geht.

