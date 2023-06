Ist Rene Benkos Signa pleite?

Medien berichten, dass sich der Finanzexperte Gerhard Zmuegg die letzten beiden hinterlegten Abschlüsse von zwei Signa-Gesellschaften angesehen hat. Es handelt sich um die Signa Prime Selection mit u.a. Alfred Gusenbauer im Aufsichtsrat und um die Signa Development Selection mit u.a. Susanne Riess-Hahn im AR (und der Haselsteiner Familien-Privatstiftung mit Gusenbauer im Vorstand als Investor) von 2019 und 2020. Bereits bis zum 31. Dezember 2020 wies Signa Verbindlichkeiten in der Höhe von 10,3 Milliarden € aus, was das Defizit der Stadt Wien übersteigt. Spätere Abschlüsse fehlen, doch Zmuegg geht von einer Tilgungsverpflichtung bis 2025 aus, bei der allein die Zinsen mehr als 4 Milliarden ausmachen. Natürlich werden immer wieder Immobilien verkauft, doch aus dem Cash Flow sind die Verbindlichkeiten gegenüber den Banken nicht zu bedienen.



Unter Banken können wir uns zum Beispiel „Putins Bank“ Raiffeisen vorstellen oder die Sberbank Europe, die jetzt im Umfeld von Oleg Deripaska, aber auch Rene Benko übernommen wurde. Es ist höchst aufschlussreich, Angaben in der Zeit vor dem 31. Dezember 2020 über Signa heutigen Berichten gegenüber zu stellen. 2018 kam die Tochter der russischen Sberbank bei Signa Sports ins Spiel (diese Sparte benötigt jetzt eine Kapitalspritze von 150 Millionen €), und in einem Artikel in der „Tiroler Tageszeitung“ prahlte Signa mit seiner vermeintlichen Stabilität. Die Bilanzsumme betrage 14 Milliarden, Es gibt mehr als eine Milliarde € Jahresgewinn. Signa Prime Selection sei mehr als elf Milliarden wert; Signa Prime weist (über!) 50 % an Fremdkapital auf, aber von den fünf Milliarden werden drei von Benko gehalten. Die Rendite auf Eigenkapital beträgt 25 %, sodass bei Verkäufen von 1,8 Milliarden rund 500 Millionen € Gewinn anfallen. 2019 hatte sich Benko auch an „Krone“ und „Kurier“ beteiligt; die „ Kleine Zeitung“ schrieb, dass er eine Versöhnung mit den Christoph Dichand anstrebte. Er soll auch Einblicke in seine Geschäfte gegeben haben und sprach von 16 Milliarden € Bilanzsumme und einem Gewinn von über einer Milliarde.

Benko mit Mentor Siegfried Wolf (Weekend)



„Moment“ steht der SPÖ nahe und beschrieb 2020 das Geschäftsmodell Benkos Recht gut. Hier störte zunächst, dass Benko „während Corona“ Dividenden von mehreren hundert Millionen € ausbezahlte. Tatsächlich aber wurde der Immobilienbestand um 933 Millionen € höher bewertet, was bedeutete, dass so ein Gewinn von 838 Millionen lukriert und 201 Millionen an Dividende errechnet wurden. Es gab keinen Nachlass bei der Miete für die deutschen Warenhäuser, in die schliesslich der Steuerzahler mehr als 680 Millionen € butterte. Wir wissen ja, dass Benko stets sofort die Bereiche Immobilien und Kaufhäuser trennte siehe auch kika/Leiner. Signa Prime Selection gibt es seit 2010, jenem Jahr, als Benkos Förderer Gusenbauer Aufsichtsratsvorsitzender der Strabag wurde, die Raiffeisen, Haselsteiner und Deripaska gehört. Zu Beginn standen 750 Millionen € an Immobilienvermögen, das binnen zehn Jahren auf 15 Milliarden anwuchs. Es werden Refinanzierungskredite aufgenommen, um Kredite zu bedienen, und so kommt man zu (überbewertetem) Immobilienbestand ohne Eigenkapital (übrigens hat die Sberbank Europe gegen die Eigenkapitalverordnung bei Grosskrediten verstossen).

Too big to fail. Ein Schuldenstand höher als jener der Stadt Wien. Spannende Analyse zu #Benko von ⁦@MadStottmeyer⁩ https://t.co/2STqzw3i4S pic.twitter.com/ltKGQWVZKV — Stefan Kappacher (@KappacherS) June 30, 2023 Aktuell zu Benko

2020 stellte „Addendum“ die Verbindungen von Treuhand Partner Austria zum wichtigsten Kunden Signa dar. Karin Fuhrmann von TPA sitzt im AR der Familie Benko-Privatstiftung (erinnert an die Haselsteiner Familien-Privatstiftung) und war auch in einem deutschen Kaufhaus-AR. Immobilien der Prime Selection-Tochter Signa Real Estate Management wurden von TPA um rund die Hälfte überbewertet. TPA zog 2017 in ein Benko-Gebäude am neuen Wiener Hauptbahnhof siehe „grösster Immobiliendeal des Jahres“ von Signa in der „Presse“ (Gusenbauer- und Benko-Freund Rainer Nowak als Herausgeber) Man machte 2020 Schlagzeilen als „Prüfer“ sowohl von Wirecard CEE in Graz als auch der Commerzialbank Mattersburg. Im Fall der CBM wurde TPA 2015 gesetzlich ausgeschlossen durch eine Sperre von zwei Prüfern, was aber nichts an der Praxis bis zur Sperre der Bank durch die FMA änderte. Außerdem prüfte man den Mehrheitseigentümer der Bank, eine Kreditgenossenschaft, im Auftrag des Landes Burgenland. 2020 war Rene Benko im Ibiza-U-Ausschuss und verblüffte die Anwesenden, weil er kaum von einem Zettel ablesen konnte und nicht wusste, ob er ehemalige oder aktive Politiker zu sich eingeladen hat. Er wurde medial immer so dargestellt, sass er jede Schraube in jedem Haus persönlich kennt, doch es gab so gut wie keine Interviews mit ihm.

Gusenbauers Funktionen

Man beschrieb ihn und schuf einen Nimbus, doch Aussagen beruhten nicht auf ihm selbst; auch bei den verwendeten Angaben zu Signa 2018 und 2019 ist nicht klar, ob Äusserungen nicht bloss Benko zugeschrieben wurden. 2011 wurde berichtet, dass Benko deutsche Kaufhäuser um 2,4 Milliarden € erwerben will, wobei Alfred Gusenbauer als „Berater“ fungiert, dem eine „Prämie in Millionenhöhe“ winkt. Gusenbauer gehört inzwischen wir Susanne Riess-Hahn, deren Ex Michael Passer für Frank Stronach und Rene Benko tätig war, dem Signa Beirat an. Ein weiterer seiner Aufsichtsratsposten ist jener von Signa RFR US-Selection, einer Gesellschaft, die zu 80 % an der Signa US-Investments GmbH beteiligt ist, an der die Signa RFR International Projektbeteiligungs GmbH 20 % hält (klingt fast nach Gusenbauer Projektentwicklung und Beteiligung GmbH). Zum internationalen Benko inklusive Chrysler Building und Gusenbauer-Partner Beny Steinmetz have ich hier einiges zusammengefasst. Als es 2018 um Signa Sports ging, gab es Unstimmigkeiten wegen Medienberichten, wonach die Sberbank Europe ihren Kredit im Grundbuch besichern habe lassen (Raiffeisen ist so verfahren). Aktuell wunderten sich einige, dass Benkos Immobilienkredite vergleichsweise kurze Laufzeiten von wenigen Jahren statt der üblichen langen Fristen haben. Trotz allem wird jetzt gemeldet, dass Benko mit einem Partner in Deutschland investiert, der zeitweise Bedenken gegen ihn hatte.

2019 bei Benko

Bei der Sberbank Europe muss man an Gerhard Randa und dann Sonja Sarközi als CEO denken und an den AR-Vorsitzenden von 2012 bis 2022 Siegfried Wolf. Er ist Partner von Oleg Deripaska und wechselte zunächst 2010 von Magna zu dessen Russian Machines-Konzern; von 2007 bis 2015 gehörte er den AR der Strabag an und wurde 2014 ÖIAG-Chef. Wie Jan Marsalek und Markus Braun von Wirecard gehörten Signa, Magna, Strabag und Novomatic (Gründer Johann Graf investierte bis Oktober 2020 bei Signa Prime Selection ) zu den Unterstützern der Östereichisch-Russischen Freundschaftsgesellschaft. Was würde eine Benko-Pleite bedeuten, ausser dass plötzlich niemand den vermeintlichen Selfmade-Milliardär mehr kennen will? Tatsache ist, dass er zu einem komplexen Netzwerk gehört, das mit dem Kreml verbunden ist; man weiss im Übrigen, dass sich Immobilien gut zur Geldwäsche eignen. Bislang verhallen Forderungen nach einem U-Ausschuss, auch wenn der neue SPÖ Chef Andreas Babler durchaus empört ist nach der Insolvenz von kika/Leiner.