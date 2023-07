Hält Demokratie Desinformationen aus?

Alles ist eine Farce: Wolfgang Fellners „Österreich“ sammelt Unterschriften gegen den Beschluss der neuen Haushaltsabgabe zur ORF-Finanzierung und kann sie gestern nicht übergeben. Zugleich wird bei Fellner am meisten inseriert, am 5. Juli auf zwei Seiten vom Verteidigungsministerium, das überhaupt am meisten wirbt. Jakob Winter vom „profil“, früher bei der Sozialistischen Jugend, spricht mit einem Mitarbeiter der Direktion Sicherheit und Nachrichtendienst DSN, und dabei kommt heraus, dass das Verbreiten von Fake News extra unter Strafe gestellt werden sollte. DSN ist auch Sanktionsbehörde und genehmigt den Verkauf der Sberbank Europe an das Umfeld des Oligarchen Oleg Deripaska, das aber auch mit „profil“ verbunden ist. Das Innenministerium widerspricht zwar dem Bericht des „profil“, doch unter anderem die FPÖ ist weiterhin beunruhigt, denn manche Medien fanden diese Idee gut. Im „profil“ ist die Rede von digitalen Forensikern, den gefährlichen Folgen der Verbreitung von Desinformation und dass ja bis 2015 die „Verbreitung falscher beunruhigender Gerüchte“ unter Strafe stand. Nun, wo Sputnik und RT in der EU gesperrt sind, bitte halt Russland als Ausweichstrategie alternative Medien, seine Propaganda zu verbreiten. Desinformation ist ein Werkzeug zur Einflussnahme, insofern müsse man deren Verbreitung unter Strafe stellen.



Offenbar recherchiert man nicht beim „profil“ oder DSN weiss wirklich nicht, dass alternative Medien nicht erst jetzt und nicht als einzige benutzt werden. Beim Verständnis können Ausführungen von Philip Ingram im Video unten zu verdeckten Strategien („Maskirovka„) helfen, der einst beim britischen Militärgeheimdienst war. Nicht von ungefähr weist auch er auf Desinformationen, Internet und Social Media hin, die wichtige Quellen für Geheimdienste sind, aber den Durchschnittsbürger ziemlich durcheinanderbringen können. Eine viel frühere Verwendung alternativer Medien als vor 2022 zeigt etwa, wer 2015 zur Feier zu 10 Jahren RT mit Wladimir Putin eingeladen war. Zum Beispiel Max Blumenthal von The Grayzone, der kürzlich bei der UNO zum Krieg in der Ukraine sprach oder Willy Wimmer, der zu Ken FM von Kayvan Soufi-Siavash und anderen Formaten beigetragen hat. Ab 2014 wurde bereits ein Narrativ gepusht, mit dem man dann Menschen aufgefangen hat, die sich bei Corona neu orientierten und 2022 viel Infobedarf hatten.

Philip Ingram

In gewisser Weise ist es falsch, russische Staatsmedien bei uns ab(aus)zuschalten, denn das macht es schwerer, Propaganda in vermeintlich unabhängigen Alternativmedien zu erkennen. So ist es auch einfacher, das Netz russischer Subversion zu decken, indem Mainstream-Medien sich an der Oberfläche kritisch geben, aber nie wirklich recherchieren. Natürlich kann man fast alles aus verschiedenen Perspektiven zunächst als „Fake“ bezeichnen, denn auch wenn man etwas überprüfen kann, beeinflusst das diejenigen nicht, die etwas sofort glaubten. Die Situation mag überfordern, aber niemand muss anderen im Reflex zustimmen oder sie ablehnen, indem er sie einordnet. Jede Art von Zensur und Strafe erinnert an den neuen russischen Strafrechtsartikel vom 4. März 2022 gegen Fake News und zum Verbot von Protesten, an die politische Polizei Russlands, an das Zentrum für Extremismusbekämpfung und an das Notfallministerium. Mit diesem Repressionsapparat sind Menschen konfrontiert, die mit bis zu 15 Jahren Haft bedroht werden; die Höchststrafe ist dann vorgesehen, wenn sie ihre Position zum persönlichen Vorteil verwenden, was auf oppositionelle Politiker, aber auch auf Journalisten gemünzt ist.

Britische Banken schließen Konten von Menschen mit unerwünschter Meinung https://t.co/r2t1AF1wTT — Viennasky (@viennasky) July 5, 2023 Cash von RT für Nigel Farage

Die Behörde Roskomnadzor steht auf der Sanktionsliste der EU und schliesst Medien und Internetkanäle; aktuell gerade jene von Jewgenij Prigoschin. Als es 2021 Proteste in Russland gab, forderte sie TikTok, YouTube, das zu Facebook gehörende Instagram, VK und Telegram dazu auf, Beiträge zu entfernen, was zu einem mehr oder minder grossen Prozentsatz erfolgte. Bis 2020 stand Alexander Scharow an der Spitze von Roskomnadzor, der jetzt Gazprom Media leitet (die Gazprom ist ein Kapitel für sich und hat auch eine Söldnertruppe, PMC Potok). Jetzt darf die „militärische Sonderoperation“ nicht simpel „Krieg“ genannt werden, doch es gibt noch mehr Fallstricke. Deshalb stellt die Novaya Gazeta ihr Erscheinen in Print und online bis zum Ende des Krieges ein. Zuvor wurde das Magazin „gerügt“, weil es einmal einen „ausländischen Agenten“ nicht identifiziert hatte. Herausgeber Dmitri Muradow wurde 2021 mit dem Friedensnobelpreis ausgezeichnet, was auch Reporter Ohne Grenzen freute; 2022 war dies anscheinend nichts mehr wert.

Jeder Mensch ist geprägt von seiner Lebenswelt und seinen Erfahrungen. Einen guten Journalisten zeichnet aus, dass er den eigenen Blick auf die Welt ständig hinterfragt, andere Sichtweisen verstehen will, ernst nimmt und fair darüber berichtet. — Presseclub Concordia (@PCConcordia) July 5, 2023 Wer tut das?

Reporter Ohne Grenzen ist in Österreich über Oligarchenanwalt Gabriel Lansky an das Kreml-Netz angebunden. Lansky sorgte als Anwalt der russischen Botschaft in Wien dafür, dass ein von Litauen gesuchter KGB-Mörder nicht festgenommen wurde, sondern nach Moskau ausreisen konnte. Ausserdem vertritt Lansky, der mit Alfred Gusenbauer kooperiert, den früheren ukrainischen Premier Mykola Azarov, der wieder eingesetzt werden sollte, nach dem die u.a. von Deripaska finanzierte PMC Redut Wolodymyr Selenskij zu Kriegsbeginn ausschaltet. ROG in Frankreich half Marina Owsjannikowa vom Ersten Kanal bei der Flucht aus Russland mit ihrer Tochter; sie wurde bekannt, weil sie bei den Nachrichten ihres Senders ein Antikriegsplakat hinter der Sprecherin hochhielt. Die „Welt“ beschäftigte sie dann, aber nur für drei Monate wegen ukrainischer Proteste; auch heute nehmen ihr viele den Wandel nicht ab, weil sie bloss von sich selbst und nicht dem Leid im Krieg rede. Sie verliess Russland, kehrte zurück, unterstützte kleine Proteste, wenn Politikern nach dem neuen Gesetz der Prozess gemacht wurde wie Alexej Gorinow, einem Moskauer Stadtverordneten, der in einer Ratssitzung keinen Malwettbewerb für Kinder beschliessen, sondern der Kriegsopfer gedenken wollte und zu sieben Jahren Gefängnis verurteilt wurde. Sie wurde vorübergehend festgenommen und mehrmals vor Gericht gestellt, wobei Ilja Jaschin (den ich hier erwähne) sie unterstützte, der später achteinhalb Jahre Gefängnis bekam.

Der Staatsschutz fordert nicht nur einen Bundes-Trojaner — sondern jetzt auch Strafen für das Verbreiten von Fake News. https://t.co/iNWGRvhHHy — Jakob Winter (@winter_jakob) July 5, 2023 „profil“ gegen Pressefreiheit?

Owsjannikowa schrieb später das Buch „Zwischen Gut und Böse“ und erwähnt, dass der Präsident als Hauptgarant der Verfassung betrachtet werden müsse. Sie und ihr Ex-Gatte Igor, der für RT arbeitet, nannten ihren Sohn Kirill nach Kirill Kleinmann, ihrer beider journalistischem Vorbild, der Sergej Skripal als Verräter bezeichnete. Margarita Simonjan, die Chefredakteurin von RT, die natürlich bei der 10 Jahres-Feier 2015 war, forderte einen Atomschlag gegen die Ukraine und ist eine weitere Person, von der sich Oswjannikowa entfremdete. Sie meint allerdings, dass sie früher nichts dabei fand, immer wieder Konserven von Putin mit Beamten zu beenden, die Live-Präsenz suggerieren sollten. Bei uns ist es nicht so einfach zu schwindeln, doch nicht jede Pressekonferenz mit Politikern ist auch gleich authentisch und nicht Maskirovka. Als sie 2022 zu zwei Monaten Hausarrest verurteilt wurde, flüchtete sie dank Helfern mit ihrer Tochter aus Russland, ihr Sohn, sein Vater und ihre Eltern sind auf Putin-Kurs. Jakob Winter hat es besonders abgesehen auf Auf1, wo man in der Tat angeblich „gegen Freimaurer“ ist, aber prinzipiell nicht über Politik recherchiert und dann Freimaurer mitmeinen könnte. Auf1 ist unschwer Russland zuzuordnen, bringt jedoch eben nicht nur Verschwörungstheorien. Weil andere nur eine „Meinung“ bei Corona zuließen, suchten sich die Leute andere Quellen, ohne zu realisieren, dass sie einiges andere mitgeliefert bekommen. Es ist zunächst unverständlich, dass Hans Georg Maaßen sich diese Plattform aussuchte, um „nie wieder Sozialismus“ zu verkünden. Andererseits kann es Strategie sein, um möglichst viele Menschen zu erreichen; bei der letzten Versammlung der Werte-Union in Erfuhrt beschrieb Maaßen einen nicht genau benannten Systemwechsel.

Laut einem DSN-Beamten aus der Abteilung Gefahrenforschung gibt es Hinweise darauf, dass Russland mit österreichischen/deutschen Alternativmedien kooperiert. pic.twitter.com/NMs50YVj6N — Jakob Winter (@winter_jakob) July 5, 2023 Profil- Benko, Raiffeisen – Putin

Zwischen den Zeilen ist klar, wie er Angela Merkel einordnet, die „den Kommunisten“ Bodo Ramelow (Die Linke) zum Ministerpräsidenten von Thüringen machte. Die CDU sei immer weiter nach links gerückt wie eine der DDR-Blockparteien, es gibt daher eine „Repräsentationslücke“ zwischen ihr und der AfD. Bestimmt hat das Team des ZDF, das jetzt die Doku „Der Fall Maaßen zwischen Geheimdienst und Verschwörung“ produzierte, Merkels Wirken nie kritisch betrachtet. Man analysierte, wen Maaßen auf Twitter teilt, zog eine Expertin für „verschwörungstheoretische Muster in Texten“ bei und versuchte vergeblich, mit Maaßen zu sprechen. Zu Recht wirft man ihm Kaltschnäuzigkeit gegenüber Murat Kurnaz vor, der zur Zeit der rot-grünen Regierung in Guantanamo festgehalten wurde. Maaßen ist doch als früherer Präsident des Verfassungsschutzes Geheimnisträger, heisst es, und man suggeriert, er sei in Wirklichkeit mit irgendeiner gegnerischen Kraft verbunden. In alternativen Medien tritt manchmal siehe TV Berlin Ex-BND-Chef Gerhard Schindler mit ihm auf, der Maaßens Aussagen etwa zur Migration zulässig findet. Immer sorgen Diskussionverweigerung und Ausgrenzung dafür, dass davon Betroffene mitunter drastische Worte finden, was vielleicht so geplant ist. „Zwischen Geheimdienst und Verschwörung“ ist ein absurder Titel, da Geheimdienste Verschwörungen, wie man verdeckte Operationen auch nennen kann, ja aufdecken sollen. Philip Ingram erklärte Maskirovka als das Aneinanderreihen vieler kleiner Dinge, alles vorher sorgfältig geplant, nichts ist zufällig. Es wirkt durch vermeintliche physische Beweise echt und ist an Wahrheit angelehnt, ohne ihr zu entsprechen; man kann gelegten Spuren folgen und glauben, zu unabhängigen Erkenntnissen gekommen zu sein. Auch andere beherrschen dies, wenn im Zweiten Weltkrieg die Existenz anderer Schiffe und Fahrzeuge vorgetäuscht wurde. Im Kosovokrieg entdeckten die Serben, dass sie die Sensoren von Lenkwaffen mit Mikrowellen beeinflussen konnten, sodass viele Raketen solche Ziele trafen.

Wir haben es auch mit Täuschung zu tun: Gerade wurde Florian Klenk vom „Falter“ von der ÖVP als linker Agitator und Gesinnungsjournalist. Wer sich darüber empört, vergisst ganz, dass die „Liederbuchaffäre“ im vorletzten Wahlkampf in NÖ der ÖVP half. Diese selbst blendet aus, dass sie gute Verbindungen zum Kreml-Netz hat, nicht zuletzt wegen Raiffeisen; beim „Falter“ kommt man über Porsche zu Siegfried Wolf und Wladimir Putin. Es ist also nichts so, wie es scheinen soll, und man soll immer in Gruppen und Seiten denken, die in Wahrheit zusammenhängen. Eine jämmerliche Figur macht Fritz Hausjell von Reporter Ohne Grenzen, der für Peter Pilz schreibt, der immer einer Agenda folgte. Wenn man recherchiert, wem Pilz bei Maskirovka dient und welche seiner Vorwürfe etwa gegen Ex-Minister Norbert Darabos konstruiert und lanciert sind, findet Hausjell das empörend. Allerdings steuerte auch die Kanzlei Lansky eine Mitarbeiterin bei zur Manipulation des Eurofighter-U-Ausschusses, sodass dies wohl ins Konzept von ROG passt.



