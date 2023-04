SPÖ: Wie die Mitglieder ausgetrickst werden

Das Rennen um den SPÖ-Vorsitz startet unter ungleichen Bedingungen. Zwar kann man sich zwischen den drei Bewerbern Pamela Rendi-Wagner, Hans Peter Doskozil und Andi Babler entscheiden oder dezidiert für keinen, doch die Parteizentrale wirbt mit „vier Altkanzlern“ für Rendi-Wagner. Es gibt keinen Newsletter, der allen gleichermassen zur Verfügung steht und z.B. auf deren Veranstaltungen hinweist. Rendi-Wagner soll mit der Unterstützung weiterer Ex-Politiker punkten, zu denen auch der ehemalige Bundespräsident Heinz Fischer gehört, der sie aber aufgrund seiner ruhend gestellten Mitgliedschaft nicht wählen kann. Dass sie wenig präsent ist im Vergleich zu Babler und Doskozil, die durch Österreich touren, erklärt sie mit ihren Aufgaben als Parteichefin. Freilich haben auch Babler und Doskozil Ämter inne und werden wohl manches virtuell erledigen; es klingt daher eher wie eine Ausrede.



Jetzt (erst) wird Rendi deutlich, wenn es um Doskozils Querschüsse geht; es war nie möglich, ihn zum Mittagessen einzuladen, in Besprechungen und Sitzungen, obwohl sie sich (siehe Interview unten) jede Woche darum bemühte. Doskozil wurde beim Bundesparteitag im Juni 2016 anstelle von Landeshauptmann Hans Niessl ins Präsidium der SPÖ gewählt; später zog er sich demonstrativ von dort zurück. Man versuchte immer wieder meist vergeblich, ihn zu Sitzungen einzuladen, wie diese Meldung vom Dezember 2021 zeigt. Es musste schon etwas Besonderes passieren, damit Doskozil dort aufkreuzte; im März 2023 ging es mit ihm um den Ablauf der von ihm verlangten Mitgliederbefragung. Von Hearings war da noch die Rede und Nikolaus Kowall von der Sektion Acht in Wien brachte sich als dritter Kandidat ins Spiel. Bei einem weiteren Präsidium mit Doskozil Mitte April wurde klar, dass Hearings nicht stattfinden werden, weil Doskozil daran nicht teilnehmen würde.

Rendi-Wagner bei oe24

Mittlerweile ist Andi Babler mit Unterstützung unter anderem von Kowall voll im Wahlkampf. Die SPÖ Burgenland sponsert Doskozils neue Facebook-Präsenz, die für seine Tour wirbt. Rendi-Wagner trifft man z.B. bei Bezirksparteikonferenzen in Wien, bei denen sie auftritt, was für neue Mitglieder wohl nicht so ansprechend ist. Beim Bundesparteitag 2021 organisierten „die Burgenländer“, Max Lercher aus der Steiermark (der jetzt Doskozils Kampagne koordiniert) und Franz Schnabl aus Niederösterreich eine Streichorgie für Rendi-Wagner. Und danach sprach Rendi immer noch oder erst recht dauernd Essenseinladungen aus, die Doskozil zurückwies? Es wurde fast schon ein Mythos um Doskozils Angriffe auf Rendi kreiert: Christian Kern zog sich 2018 plötzlich zurück und bestimmte Rendi zu seiner Nachfolgerin, der Doskozil seither grollt, weil er selbst gerne Parteichef geworden wäre. Tatsächlich wurde Doskozil am 8. September 2018 zum neuen Chef der SPÖ Burgenland gewählt und war Landesrat. Am 18. September 2018 wurde berichtet, dass Kern als SPÖ-Chef zurücktreten, aber vorher die Partei noch als Spitzenkandidat in den EU-Wahlkampf 2019 führen wolle. Kern sprach informell unter anderem mit Peter Kaiser und Doskozil über solche Pläne und ärgerte sich, dass dies jemand an die Medien durchsickern liess. Franz Vranitzky, der heute einer der „vier Altkanzler“ hinter Rendi-Wagner ist, kritisierte dieses Verhalten, während Bundeskanzler Sebastian Kurz meinte, Kerns Abgang sei zu respektieren. Es gab dann gleich ein Präsidium, das chaotisch verlaufen sein soll. Michael Ludwig und Hans Peter Doskozil wollten Doris Bures als neue Parteichefin, doch sie winkte ab. Es war klar, dass es eine Frau sein musste, und man einigte sich bald auf Pamela Rendi-Wagner, die auf einem Bundesparteitag Ende November 2018 gewählt wurde. Kern zog im Oktober 2018 einen Schlusstrich unter seine Karriere als Politiker, wie es hiess; bei der EU-Wahl wurde Andreas Schieder Spitzenkandidat, der zuvor Michael Ludwig unterlegen war in der Frage der Nachfolge von Michael Häupl. Manche vermuteten, Kern sei gemobbt worden; er ging nach dem Parteitag jedenfalls in die Privatwirtschaft.

Babler am 19.4. 2023 in Wien

Schon der chronologische Ablauf zeigt, dass Doskozil keineswegs von Kern und Rendi überrumpelt wurde. Er war Spitzenkandidat der SPÖ Burgenland bei der Nationalratswahl 2017 und wurde auch in einem Sujet gemeinsam mit Kern und Rendi plakatiert. Doskozil hätte also ins Parlament wechseln und Klubobmann werden können; er musste aber um jeden Preis Niessl nachfolgen. Die Unterstützer von Andi Babler Robert Misik und von Doskozil Rudi Fussi diskutierten bei Fellner unter Berücksichtigung einer weiteren Annahme. Nämlich dass Rendi überhaupt niemanden hinter sich hatte, was doch übertrieben scheint, da sie Abgeordnete, zuvor Ministerin und davor zumindest beim BSA war. Christian Kern gab dieser Vorstellung unlängst neue Nahrung, als er in einem Interview meinte, sein überstürzter Abgang sei mitverantwortlich gewesen für das Chaos heute. Er kam übrigens auch als Quereinsteiger, war aber einst Sprecher von Peter Kostelka, den heutigen roten Pensionistenchef. Rudi Fussi, der mit Alfred Gusenbauer (im Rendi-Team), Kern und Tal Silberstein wahlkämpfte, stellt es so dar, dass sich bloss Doris Bures Rendis annahm, die dadurch in den Bann der Liesinger SPÖ geriet. Bures gilt als Weggefährtin sowohl von Gusenbauer als auch von Werner Faymann, auf den dann Kern folgte. Manche schwelgen schon in Vorstellungen von Andi Babler als neuem Jeremy Corbyn, wobei „unser“ Corbyn aber nicht an der eigenen Partei scheitern darf. Was die Rolle von Doskozil-Berater Kern betrifft, lenkt etwas ab, dass er immer wieder als mögliche Alternative zu seiner Nachfolgerin aus dem Hut gezaubert wird, wie dieser Artikel von 2022 beweist. Bablers Basis sind Genossen, die oftmals ungeheuer enttäuscht sind vom „Establishment“ in der SPÖ, das völlig vergessen hat, woher die Sozialdemokratie eigentlich kommt. Auf sie sollte ernüchternd wirken, dass Babler allen die Hand reichen will, explizit auch Kern, Doskozil und Rendi und nicht zwischen im Stich-Lassenden und im Stich-Gelassenen unterscheidet.

Misik und Fussi

Sicher war es taktisch geschickt, am 24. April nach einigen Tour-Terminen bei einer Pressekonferenz Vorstellungen für das Procedere nach dem Parteitag am 3. Juni 2023 zu artikulieren. Wir müssen immer berücksichtigen, dass die bis 10. Mai laufende Befragung der Mitglieder nur eine Empfehlung für den Parteitag aussprechen, diesen aber nicht bei der Vorsitzwahl vorwegnehmen kann. Dennoch ist die Diskrepanz zwischen Bablers Wahlkampfauftritten und den Aussagen bei der PK offenkundig und lässt sich auch nicht unter Zuhilfenahme politischer und medialer Erfahrung auflösen. Natürlich kann man Veranstaltungen vor Ort nicht eins zu eins mit Statements gleichsetzen, die für die Medien gemacht und von diesen transportiert werden. Im ersten Fall redet ein Politiker mit der eigenen Parteibasis, im zweiten mit Journalisten, die Gesagtes einordnen und sich damit nicht gemein machen sollen. Babler warb bei der niederösterreichischen Landtagswahl um Vorzugsstimmen und wurde da von Fussi (jetzt für Doskozil), Häupl (jetzt für Rendi) und Kern unterstützt. Eben veröffentlichte Kern mit Babler-Mann Kowall im „Standard“ einen Text mit dem Titel „Wie die Sozialdemokratie wirtschaften soll“.

Im Grunde konnte Babler bei der Vorzugsstimmenkampagne weitermachen und deren Erfahrungen und vielfach auch Unterstützer nutzen, als er in den Ring stieg beim Thema Parteichef:in.

Pressekonferenz am 24.4.2023

Mir bereitete schon vor Wochen leises Unbehagen, dass sich ehemalige (?) Leute von Peter Pilz von Anfang an für Babler als SPÖ-Vorsitzenden engagierten, in einem Fall auch für Kowall, der rasch Babler gewichen ist. Ausserdem ist der Ex-Pilzling Thomas Walach in der Bundespartei platziert worden, die ja steter Kritik ausgesetzt ist. Pilz ging im April 2016 nämlich einen Pakt mit Doskozil ein, der sicher nicht darauf abzielen sollte, später einmal Babler das Feld zu überlassen. Am 26. April 2023 gab Doskozil per Presseaussendung bekannt, dass Christian Kern mit ihm am nächsten Tag in Neudörfl auftreten wird. Kern nahm in einem ausführlichen Facebook-Posting Stellung, das sofort von Medien zitiert wurde. Er deklarierte sich nicht nur für Doskozil, sondern meinte auch, dass Andi Babler unbedingt dessen Team angehören müsse; wie Babler und Doskozil bereitet ihm der Zulauf zur KPÖ Plus in Salzburg scheinbar Sorge. Damit stellt sich die Frage, ob Babler nicht bloss Rendi aus dem Feld schlagen und die Basis gerade auch in Wien gewinnen sollte (wo Doskozil meist als intrigant abgelehnt wird). Das Ziel bleibt aber das Gleiche wie beim Doskozil-Pilz-Pakt, der zunächst dazu diente, Norbert Darabos mittels eines manipulierten Eurofighter U Ausschusses auszuknocken. Dazu und zu einigen anderen Bereichen gibt es seit Anfang März 2023 meine „vielen extrem heiklen Fragen“ an Doskozil, zu denen auch das Babler-Team und Rendi nichts sagen wollen und die auf umfangreichen Recherchen beruhen.

PS: Eine Wahlkabine mit 41 Fragen hilft dabei, die eigenen politischen Vorstellungen mit jenen von Rendi, Doskozil und Babler zu vergleichen. Der Sender Puls 24 lädt alle drei Bewerber und jeweils einen Unterstützer zu einem „Roten Abend“ am 26. April ein. ORF III interviewt am 27. April Andi Babler, am 4. und 5. Mai folgen Pamela Rendi-Wagner und Hans Peter Doskozil; auch hier kommen weitere Personen zu Wort.



