Corona-Aufarbeitung? Die Fronten sind noch starr!

Es gibt mehrere Gründe, warum es noch keine Corona-Aufarbeitung geben kann. Natürlich wäre sie dringend notwendig, weil beide Lager auch immer heftiger aneinander geraten. Es steht aber für beide Seiten viel auf dem Spiel und sie müssten die grössten Irrläufer (was Journalisten einschließt) in ihren Reihen in den Griff kriegen, ehe sie anderen begegnen (und das nächste Parlament wählen). Auch wenn wir es unabhängig vom Anlass betrachteten, begann bei der Verkündung des ersten Lockdowns im März 2020 ein automatischer Prozess abzulaufen, und zwar auf beiden Seiten, die sich damals bildeten. Dabei waren viele Menschen zunächst geneigt, dem Narrativ zu glauben, das allgegenwärtig war. Später gab es Punkte, an denen sie sich getäuscht fühlten und die der Ausgangspunkt für neue Betrachtungen waren. Es war auch andersrum möglich, ist jedoch weit weniger präsent, weil vor allem diejenigen laut sind, die zuerst bei Corona an Bord waren und dann nicht mehr.



In einem Artikel zu den Auftritten von Rammstein in Wien verwies ich auf eine Analyse, die das Muster von Verlustschmerz und Selbstverleugnung beschreibt. Wir investieren etwas in eine Sache, was Geld ebenso meint wie Zeit und Emotionen. Je mehr je länger in etwas geflossen ist, desto schwieriger ist es, davon abzulassen, eine andere Perspektive zu bekommen; es muss sich ja lohnen, es wert sein. Auch wenn wir bei etwas Recht haben und alles tun, um dies immer wieder zu überprüfen, bleibt ein Anteil von „es muss sich lohnen, es muss den Aufwand wert sein“ und macht uns subjektiv. Korrektive sind dann angebracht, doch nicht von ungefähr wurde bei Corona nicht nur auf Spaltung, sondern auch auf Isolation gesetzt. Selbstverleugnung bezieht sich auf das Gruppengefühl, das verlorengeht, wenn wir den Verlustschmerz überwinden wollen. Lieber zu etwas gehören, als etwas Abweichendes zu sagen, als jemanden kritisch sehen, dem andere zujubeln.

Einer von vielen „Faktenchecks“

Wir alle „investierten“ in Corona, auch wenn wir das Narrativ ablehnten, und werden Gruppen zugeteilt, zuletzt „Geimpfte“ und „Ungeimpfte“. Dazu kommt der Krieg in der Ukraine, bei dem Teilnehmer an Corona-Protesten überwiegend russischen Narrativen folgten, ohne zu erkennen, dass sie exakt so reagieren wie andere bei Corona. Schon 2020 gab es leicht verfügbare Fakten, mit denen man alles entzaubern und auch geschürte Ängste nehmen konnte. Besonnene Stimmen gingen jedoch unter, nicht nur wegen der geballten Ladung an Propaganda. Es brachten sich auch gleich Krisengewinnler ein, die nicht zufällig zum Teil die Annexion der Krim 2014 verteidigten und von einem US-Putsch in der Ukraine sprechen. Auch für Gruppierungen, die nicht konkret Politik kritisieren und Belege liefern, sondern den Staat delegitimieren, war Corona ein gutes Pflaster. In der Debatte über hybriden Krieg und Desinformationen wird der Begriff „Firehose of Falsehood“ verwendet, der meint, dass Wahrheit in einer Fülle an Versionen und ständig wiederholten Behauptungen untergehen soll. Wer unter diesen Bedingungen seriös agiert, sich intensiv mit etwas auseinandersetzt und recherchiert, zieht den Kürzeren gegenüber Marktschreiern, die auf viele Klicks aus sind. Paradoxer Weise lassen sich diejenigen, die keine Angst vor „dem Virus“ haben, so erst recht in Panik versetzen, weil sie Kontrollverlust fürchten. Jetzt nach über drei Jahren sind die meisten Menschen auf beiden Seiten in Verlustschmerz und Selbstverleugnung vermeiden gefangen. Es ist daher nahezu unmöglich zu erkennen, dass bewusst auf die latente Angst von uns als menschliche Tiere vor dem Verlust der Kontrolle über den eigenen Körper gesetzt wird. Wir sind nicht mehr schutzlos Wind, kälte, Hitze, Wetter und Raubtieren ausgeliefert, können aber leicht getriggert werden. Die „Firehose of Falsehood“ neutralisiert die Stimmen, die sofort an eine PsyOp und an Destabilisierung dachten, die wussten, dass Desinformation mit Halbwahrheiten am besten wirkt.

Sucharit Bhakdi in der Schweiz

Wieviel „investiert“ wurde, sieht man jeden Tag: Die einen klagen, dass sie sich, obwohl mehrfach geimpft, nicht mehr in der Apotheke testen lassen können. Die anderen hyperventiliert bei jeder Todesmeldung einer relativ jungen Person und schreiben sie reflexartig „der Impfung“ zu. Dies erinnert spiegelbildlich an die Weigerung der anderen Seite, 2020 normale Sterbestatistiken zur Kenntnis zu nehmen und alles daran zu messen, die jetzt mit offiziellen Zahlen operiert. Was wir nur statistisch erfassen können, lässt das Individuum verschwinden, dessen Belastungen, Krankheit und Tod wir einordnen, wobei wir falsch liegen können. Es hilft wiederum der „Firehose of Falsehood“, weil es so sein kann oder auch nicht, oder im nächsten „Fall“ ist es „die Impfung“, und das bestreiten andere. Oder wenn zur Debatte über Corona auch gehört, dass manche die Existenz von Viren in Abrede stellen und wegen der perfiden Bezeichnung „Corona-Leugner“ alle erklären sollen, ob sie an Corona irgendwie glauben. Es gab immer schon auch Corona-Viren bei Erkältungskrankheiten, wovon aber die Labortheorie ablenkt. Dass neue Begriffe wie „symptomlos Kranke“ oder das Verwenden des PCR-Tests auf eine verdeckte Operation hinweisen, bei der Corona als Vorwand dient, sollten so wenig Leute wie möglich realisieren. Wer im Corona-Lager zu zweifeln beginnt, weil im Rückblick manches anders aussieht oder weil es ja doch Impfschäden gibt, soll wegen Russland vor der anderen Seite zurückschrecken. Auch im Corona-Ausschuss, der jetzt wieder zum ursprünglichen Anlass zurückkehrte, fand Putin-Propaganda statt, was ihn für viele diskreditierte.

Milena Preradovic und Nicolas Rimoldi

Was gerade abgeht, sieht man am früheren Linzer Demo-Organisator Florian Ortner und bei Ulrike Guerot, die auf den fahrenden Zug des Corona-Protestes aufgesprungen ist. Ortner bezahlte Corona-Strafen nicht, dann würde auch wegen Verhetzung gegen ihn ermittelt. In so einen Wirbel gerieten manche, denen geholfen hätte, wenn Analysen zur „Pandemie“ unter der Prämisse einer verdeckten Operation nicht in der Kakophonie vieler Äusserungen untergegangen wären. Und wenn nicht etwas zunächst Ähnliches, in Wirklichkeit aber Grundverschiedenes behauptet worden wäre, nämlich dass es eine Operation mit einer Biowaffe gab und nicht bloss Influenza aufgebauscht wurde. Fraglos spielten Pharmakonzerne, WEF und WHO eine Rolle, doch dies wurde oberflächlich interpretiert, um von den Profiteuren der Destabilisierung abzulenken. Die Ehefrau von Florian Ortner erkrankte an Krebs und liess sich nicht behandeln; sie starb nach drei Monaten im Beisein ihrer Familie im Wald. Ortner wollte ihre Leiche ins Krankenhaus bringen, wurde aber ohne Führerschein bei einer Polizeikontrolle erwischt. Hans Rauscher arbeitet sich im „Standard“ an ihm und uns allen ab; Martin Haditsch kontert ihm weitschweifig. Dass Ortner abdriftete (und jetzt sagt, er sei benutzt worden), hatte auch mit Journalisten wie Rauscher zu tun, die nicht recherchieren, sondern einer Agenda folgen. Es geht auch niemanden etwas an, wie ein anderer Mensch mit einer Krebsdiagnose umgeht; auf YouTube berichten viele über kurzen schmerzvollen vergeblichen Kampf um ihr Leben unter Einsatz aller medizinischen Mittel. Bei Corona war kein Platz für auch nur geringe Meinungsvielfalt, was vielen genügte, andere aber nach Alternativen auch von zweifelhafter Qualität suchen ließ.

#𝗚𝘂𝗲𝗿𝗼𝘁 𝗯𝗲𝗸𝗮𝗺 #𝗦𝗰𝗵𝗲𝗶𝗱𝗲𝗻𝗵𝗲𝗿𝗽𝗲𝘀 𝘄𝗲𝗴𝗲𝗻 𝗜𝗻𝘁𝗲𝗿𝘃𝗶𝗲𝘄 𝘃𝗼𝗻 #𝗟𝗮𝗻𝘇



Grund: Der brutale männliche Umgang mit ihr.



Ihre #Gynaekologin hat es für das Lehrbuch fotografiert.



😂 Lustiger wird es dieses Jahr nicht mehr…. https://t.co/HUHknMfK3Z pic.twitter.com/Hh6ftbHGIt — Schlanggl (СвХлaпГГл) ⚫️🟡🇩🇪🇺🇸🇺🇦🇮🇱💙🥨🍻 (@i_iangg) August 3, 2023 Scheidenherpes? WTF?!

Gerade erregt ein Gespräch von Petra Führich mit Ulrike Guerot Aufsehen, in dem sie behauptete, dass sie wegen „männlicher Brutalität“ bei Markus Lanz im ZDF Scheidenherpes bekam. Ihre Gynäkologin fotografierte dies, weil es so einmalig sei; Herpes genitalis kann tatsächlich lange nach einer Infektion immer wieder auftreten. In der Sendung vertrat Guerot wie üblich russische Narrative, also „männliche Brutalität“ und beklagte sich, dass sie damit nicht durchkam. Es klingt ziemlich schräg, doch diese typische Trittbrettfahrerin wird von einigen als Heldin gefeiert, dabei verhöhnt sie auch echte Opfer männlicher Brutalität. Wer auf der Seite der Corona-Proteste Guerot oder den ebenfalls wie Martin Haditsch und Christian Schubert via „Menschheitsfamilie“ vermarkteten Daniele Ganser inhaltlich herausfordert, wird von treuen Fans attackiert, die alles für bare Münze nehmen. Unten sehen wir Guerot bei Marc Friedrich, der zu den „Crashpropheten“ gehört, was natürlich Ängste bedient; Friedrich und Guerot sind mit Daniele Ganser verbunden (hier interviewt Friedrich Sahra Wagenknecht). Auch Herbert Saurugg tritt auf, der vor einem Blackout warnt, was ebenfalls gut ins Bild passt, denn dies war bei Corona Thema und ist es wieder seit dem russischen Angriff auf die Ukraine. Saurugg war bis 2012 als Berufsoffizier tätig, wo er russische Subversion nicht wahrhaben wollte, zu der auch Abschottung und Überwachung von Verteidigungsminister Norbert Darabos und Druck auf ihn gehörten. Da dies nie aufgearbeitet wurde, ist es auch kein Wunder, dass im Ministerium und beim Heer im Corona-Narrativ keine Falle gesehen wurde, sondern man willig mitmachte. In der „Firehose of Falsehood“ geht unter, was am besten erklärt, warum Regierungen wie auf Knopfdruck agierten; man kann in jedem Land entsprechende Netzwerke recherchieren, was auch im Mainstream nicht geschieht.

Guerot, Friedrich, Saurugg und Co.

Die in diesem Artikel und in anderen eingebundenen Videos zeigen auch, wie sich alles zusammenfügt. Man könnte vermuten, dass Putins Handlanger reichliche Ernte einfahren, doch zuerst wurden die Leute unter dem Label Corona schikaniert und wollten sich nicht beugen. Wer auch immer jetzt diese Szene kritisiert oder gar beschimpft, muss sich fragen, was er zu ihrem Entstehen beigetragen hat. Es ist auch keine Überraschung, dass manche Menschen abheben, weil sie dort Widerstand leisteten, wo sich die meisten fügten. Vielleicht ist es erstaunlich, dass Psychiater und Psychologen, die psychische Auswirkungen der „Massnahmen“ so gut beschreiben, die Manipulation durch Vernetzung in Richtung Kreml nicht bemerken. Andererseits wäre das wohl zu viel verlangt, denn sie sind keine Agenten, die psychische Schwachstellen gegen Menschen verwenden. Apropos: Natürlich wissen manche, für wen sie arbeiten, die meisten aber werden mit Eitelkeit und Schmeichelei gewonnen und glauben, einer guten Sache zu dienen, wenn sie möglichst viel „alternativ“ präsent sind. Zum Vudeo weiter oben mit Milena Preradovic und Nicolas Rimoldi sei erwähnt, dass Rimoldi bei Maas-Voll aktiv ist und für den Nationalrat der Schweiz kandidiert; er nahm an einer Demo der Identitären für Remigration Teil siehe Analyse zur Strategie der FPÖ.

