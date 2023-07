Corona und das Abgleiten in Extreme

Eine Mutter tötete ihre beiden Kinder und wollte danach Selbstmord begehen, ein Mann tötete eine Frau – man fragt in keinem dieser Fälle danach, wie jemand zu Corona steht und ob er oder sie geimpft ist. Florian Ortner hingegen organisierte ein Jahr lang Kundgebungen in Linz, erhielt einige Verwaltungsstrafen, sollte wegen Volksverhetzung vor Gericht erscheinen, tauchte ab und geriet am 24. Juli 2023 in eine Polizeikontrolle. Er war ohne Führerschein unterwegs, hatte drei Kinder im Auto und sagte, dass die Leiche seiner Frau im Kofferraum liege. Sie sei im Beisein von ihm und den Kindern in der Natur gestorben, denn sie hatte Brustkrebs und wollte sich nicht behandeln lassen. Diese paar Details genügen schon, dass massive Häme auch von den Medien gezeigt wird und erst recht auf Social Media, als ob Ortner nicht in einer Ausnahmesituation war. Ortner ist „Corona-Leugner“ und „NS-Verharmloser“, er beleidigte, verleumdete, beschimpfte, legte falsche Maskenatteste vor, heisst es. Tatsächlich erwischt es nur die Kleinen, die gerne erfolgreich gegen „das System“ aufstehen würden, während andere sehr wohl mit gefälschten Beweismitteln und Falschaussagen operieren können.



Nun ist aber eine der Schwächen der Corona-kritischen Szene, dass sie das nicht so genau wissen will, also defensiv reagiert, wann immer es jemanden betrifft, statt aktiv zweierlei Maß anzusprechen. Hier fällt auch auf, dass Ortner offenbar lieber auf der Flucht regelmässig bei Gattin Tanja und den Kindern vorbeischaute, statt nach einer Möglichkeit zu suchen, bei ihnen zu sein. Dass Tanja Behandlung ablehnte, wird sicher noch durchgehechelt werden, war aber ihre persönliche Entscheidung; es wird gegen ihren Mann wegen unterlassener Hilfeleistung ermittelt. Um Florian beurteilen zu können, kann man sich Videos von seinen Auftritten ansehen; einmal sprach auch Gunnar Kaiser mit ihm. Sicher geriet er in einen Strudel, doch das hatte Gründe, die auch mit willkürlichen „Massnahmen“ zu tun hatten.

Ortner 2020 in Wien

Natürlich kann man jetzt sagen, wie cool er darauf reagieren hätte sollen, doch das Durchsetzen einer Agenda war allgegenwärtig und kein Gespräch mit denen machbar, die durchsetzten oder den Durchsetzenden zujubelten. Vielen muss man vorwerfen, dass sie zuerst permanent auf andere eingetreten haben und sich dann wunderten, wenn diese Menschen irgendwann „überzogen“ reagierten. Sich alternative Räume physisch und gedanklich zu schaffen, ist ein logischer Schritt, wenn man überall ausgegrenzt wird. Ortner wird von Medien auch als Staatsverweigerer bezeichnet, weil er betonte, dass er ein Mensch und souverän sei. Er verglich bei einer Kundgebung Ausgangssperren wegen Corona mit jenen für Juden im Dritten Reich. Man könnte aber auch sagen, dass Ausgangssperren heute so ungeheuerlich wie vieles andere „wegen Corona“ sind und man am Anfang den Anfängen wehren muss, damit es nicht immer schlimmer wird. In Wirklichkeit haben beide Seiten, sofern man von zwei Seiten sprechen kann, jedes Maß in ihrer Wortwahl aus den Augen verloren.

Kundgebung für Ortner

Auf der einen Seite gab es Druck und Hetze, auf der anderen aberwitzige politische Schlussfolgerungen und verbale Angriffe auf die, die Druck ausübten. Man sollte sich in keiner Szene oder Blase gegenseitig aufhussen, und doch geschieht es, mit dem Ergebnis, dass Annahmen immer extremer werden; zuletzt auch von wegen „satanischer, pädophiler Elite“. Es passiert genauso bei denen, die nicht wahrhaben wollten, wie labil die Ärztin Lisa-Maria Kellermayr war, sich ihren Panikraum zeigen ließen und stundenlang mit ihr telefonierten. Dazu gehörten auch Medien wie die „Kronen Zeitung“, die am 23. Juli 2023 an ihren Suizid am 29. Juli 2022 erinnerte. Rudi Fussi nutzte Kellermayrs Situation beinahe schon aus, indem er über sie in einer nicht öffentlichen Gruppe auf Facebook Zugang zu Ärzten bekommen wollte, die über Drohungen für eine Kampagne Auskunft geben wollen. Natürlich wurden Gegner von „Massnahmen“ allgemein attackiert, obwohl virtuelle Drohungen gegen Kellermayr aus Deutschland kamen und nichts mit der Demo-Szene hier zu tun hatten, in der aber manche auch nicht Maß und Ziel kennen. Kellermayrs virtuell gewalttätige Unterstützer, die freilich nichts unternahmen, um sie aufzufangen, hatten keine Probleme mit fortwährenden Diffamierungen von Clemens Arvay, der sich heuer das Leben nahm. Es passt zur allgemeinen Verlogenheit, dass Ex-Minister Rudi Anschober in der „Krone“ (23.7.2023) meint, „alle Menschen sind gleich wertvoll, ihre Würde darf nicht verletzt werden. Es ist normal, verschieden zu sein, Demokratie heisst auch Respekt vor anderen Meinungen. Üble Nachrede, Beleidigungen, Drohungen stehen unter Strafe – im persönlichen Kontakt wie im Netz.“ Es geht bei ihm natürlich um Kellermayr, und alle werden ihn wegen Corona als Heuchler betrachten, doch er schritt auch in den Grünen nie ein, wenn Peter Pilz (für den wir „Hassbürger“ sind) mit übler Nachrede, Beleidigungen und Drohungen arbeitete. Wären Anschobers Worte auch nur einen Cent wert, hätte er Pilz 2017 wegen der Manipulation des Eurofighter-U-Ausschusses anzeigen müssen.

Jürgen Lessner („Neue Wahrheit“)

Doch auch die Corona-kritische Szene macht Fehler, denn man driftete lieber in absurde Erklärungsmuster ab, als über die Politiker zu recherchieren, die wie am Schnürchen „Massnahmen“ setzten. Dies führt auch zu überzogenem Aktionismus, auf den hart reagiert wurd, wie das Beispiel von Jürgen Lessner siehe oben zeigt. Andererseits ist es verständlich, weil jeder erstmal auch psychisch fassen muss, was da abgeht, wenn er sich nicht einfach fügen wollte. Zugleich wird man dann an einer alternativen Welt mit vielen Gruppen und Initiativen basteln, wenn man aus der gewohnten Welt ausgeschlossen wird. Fast alle politisch tätigen Organisationen, was weit über Parteien hinausgeht, folgten dem medial verbreiteten Narrativ. Hier aber wäre notwendig gewesen, in diesen Gruppierungen Kritik und Analyse einzufordern und nicht bloss von aussen. Doch wer nicht einverstanden war, ging unter und suchte sich außerhalb neue Verbündete unter denen, die zuvor kaum politisch aktiv waren. Diese hatten den Vorteil, weniger an Vorgaben zu glauben, wussten aber auch weniger über politische Abläufe, was ein idealer Nährboden für Fantasien war. Wer sich fragt, wie abgedrehte Vorstellungen zustande gekommen sind, findet die Antwort dort. Man bestätigt sich dann gegenseitig, was seit 2022 auch recht nützlich ist für Russland, denn jedwede Info im Mainstream über den Krieg „muss“ so falsch sein wie bei Corona.

Ortner bei Report 24

Ich untersuchte Netzwerke verdeckter russischer Einflussnahme und stellte alles in Frage, was ich z.B. über diverse Wahlkämpfe und Koalitionen angenommen hatte. Und dann wurde von der neuen Regierung ein Lockdown verkündet, bei einer Pressekonferenz, die an Inszenierung alles übertraf, was ich bisher kannte. Mein erster Gedanke war hybride Kriegsführung, weil alles, was in Österreich und vielen anderen Ländern verkündet wird, zum eigenen Nachteil ist und eine Spirale in Gang setzt, bei der eines auf das andere folgt. Es irritierte mich nicht, dass das Bundesheer bereitwillig mitmachte, das die Falle erkennen hätte müssen, denn Subversion in der Landesverteidigung war Ausgangspunkt meiner Recherchen. Erfahrungen anderer mit Schikanen und Einschüchterung kamen mir wie Peanuts vor angesichts meiner Erlebnisse. Natürlich wusste ich nicht vorher, was alles genau passieren wird, aber doch, was das Erzeugen einer Testpandemie mittels Theater um ein normales Virus bedeutet. Grob gesagt reagierten die einen mit Angst vor dem Virus (wie sie sollten) und die anderen mit Angst vor Kontrolle. Beides geht, wenn man sich „falsch“ verhält, mit Kontrollverlust einher, der für ein menschliches Tier lebensbedrohlich sein kann.

Gedenken an Clemens Arvay



Ohnmacht fühlten wahrscheinlich eher diejenigen, die Aufklärung wollten, kritische Fragen hatten und auf Mauern stießen und bisher noch nicht mit sowas konfrontiert waren. Wer dem Narrativ folgte, war auf der Seite der scheinbaren Macht und daher davor sicher, nicht gehört zu werden mangels Bereitschaft zu widersprechen. Letztlich findet man überall in Statements, die eher sachlich oder auch eher schräg klingen, diese Ohnmachtserfahrung und die Forderung nach Machtausgleich. Für emotional verstörende Erlebnisse (man sehe sich beliebige Zeitungen 2020 – 2023 an) ist es wohl zu nüchtern, hybriden Krieg und Methoden der Manipulation zu erklären und Corona gleich abzuhaken. Doch deswegen konnten viele dafür gewonnen werden, Wegdriftenden zu folgen; man sieht dies bei Reiner Füllmich, der nun einen Wechsel in eine andere Welt verspricht oder bei Sucharit Bhakdi, der von Daniele Gansers „Menschheitsfamilie“ schwärmt.

PS zu Kontrollverlust: Anders als in privaten Situationen, die uns sehr fordern, hat man einen sicheren Staatsjob im Rücken, wenn man beim Heer die Lage beurteilen soll, was man schliesslich gelernt hat. Salopp gesagt hätte man ein bisschen Kontrollverlust, wenn man zunächst nicht ganz genau weiss, wie diese „Pandemie“ einzuschätzen ist, gegen den grossen Kontrollverlust durch „Massnahmen“ abwägen müssen. Der grosse Kontrollverlust z.B. durch wirtschaftlich relevante Verordnungen und Spaltung der Bevölkerung hätte man als Falle erkennen, den kleinen Kontrollverlust als Leimrute wahrnehmen müssen. Beim Heer lässt man sich eben nicht von Angst vor Kontrollverlust (durch Virus oder Kontrolle von außen) davonschwemmen, sondern übte, nicht wie ein Tier zu reagieren. Natürlich muss auch ein Minister oder eine Ministerin imstande sein, das Gesamtbild im Blick zu haben; Kanzler Karl Nehammer bezieht sich explizit auf seine Erfahrungen beim Militär.



