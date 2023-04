Angela Merkel, realer Sozialismus und Klimarettung

Immer absurdere Aktionen von sog. Klimarettern sorgen nicht nur für Ärger und Empörung bei den einen und Zustimmung bei anderen. Es wird leicht übersehen, dass etwas einer Agenda folgt, das so massiv manifestiert wird, dass es längst um Ideologie geht. Was Studien zum Klima betrifft, können wir uns diese endlos gegenseitig an an Kopf werfen; es ist ähnlich wie bei Corona. Wohl aber kann man Massnahmen bewerten, ob diese das Versprochene einlösen, ob sie sinnlos, unlogisch oder gar schädlich sind. Und man kann Netzwerke aufzeigen und das Agieren von Personen und Institutionen über die Jahre zurückverfolgen. Auf jeden Fall ist aber ein wichtiges Indiz, wie weit Menschen abdriften, die sich für eine Sache begeistern. Wir erfahren von ersten Haftstrafen für Klimakleber, von einer ehemaligen Bürgermeister-Kandidatin, die leidenschaftlich gerne Autos zerkratzt und sehen Clips wie den unten Gezeigten.

Es sollte klar sein, dass wir mit Umweltzerstörung durchaus Einfluss darauf nehmen, wie unsere Umgebung mit Wetter und damit langfristig auch Klima umgeht. Daher ist es unverständlich, wenn angeblich so grüne Energie mit Zerstörung verbunden und zudem höchst instabil ist. Auch bei Corona war einiges absolut keine Raketenwissenschaft. Bei Klima-Massnahmen sollte jeder verstehen, dass über 80 Millionen Deutsche oder über 8 Millionen Österreicher nichts bewirken, wenn nicht auch zum Beispiel Indien, China, Russland und die USA mitmachen. Ausserdem bestehen 0,04 % der Atmosphäre aus CO2, und dafür sollen wir extremen Aufwand treiben? Wenn wir damit Erfolg hätten, würden wir u.a. für ein Pflanzensterben sorgen. Wenn etwas nichts nützt, sehr wohl aber destabilisiert, muss man sich ansehen, wie es begonnen hat und wer die Weichen stellte.

Illustrer Protest heute: Aktivist*innen von GLOBAL 2000 oder Fridays 4 Future haben heute Vormittags in Kleinkind-Bobbycars und teilweise mit Schnullern im Mund gegen den heutigen #Autogipfel mit Bundeskanzler #Nehammer protestiert pic.twitter.com/nDo0pGAVez — W24 (@Wien24) April 19, 2023 Protest gegen den „Autogipfel“

Damit sind wir bei Angela Merkel, die 2005 Kanzlerin wurde und 2011 einen nun vollzogenen Ausstieg aus der Nutzung der Kernenergie verkündete; freilich war zuerst Rot-Grün mit Gerhard Schröder und Joschka Fischer an der Reihe. Vielen ist nicht bewusst, dass es bis 2013 nur geschönte Biografien von Merkel gab, was die Zeit in der DDR angeht. Danach wurde das Bild deutlicher, und doch sickerten notwendige Erkenntnisse nicht in die Berichterstattung ein. Wie wenn uns erzählt wird, dass Staatsoligarchen mit Wladimir Putin über Kreuz seien, müssen wir skeptisch sein, wenn Merkel Putin angeblich ausgetrickst hat. Dies wird in einem auch von George Soros‘ Project Syndicate veröffentlichten Kommentar im „Standard“ behauptet, mit dem Zusatz, dass die Kanzlerin den Fehler begangen hat, Nord Stream 2 nicht zu stoppen. Was ihre Biografie betrifft, wurde erst spät bekannt, dass ihr Großvater Ludwig Kazmierczak aus Polen stammt; jetzt wird im Buch „Die Kanzlerin, die aus der Kälte kam“ enthüllt, dass er 1959 bei der sowjetischen Militärverwaltung in Berlin-Karlshorst starb. Dies liegt den Schluss nahe, dass der Polizist für die Russen tätig war, möglicherweise als Agent.

Demo gegen die Gaskonferenz in Wien

Er nannte sich eingedeutscht Kasner, und sein Sohn Horst stand dem Regime überhaupt nicht fern, sondern war der Begründer von Kirche im Sozialismus als evangelisches Selbstverständnis und galt als „der rote Kasner“. Er hatte als Pastor immer wieder mit dem Stasi-IM Clemens de Maiziere zu tun, dessen Sohn Lothar letzter Ministerpräsident der DDR wurde, während Neffe Thomas im Westen lebte, zuerst in den neuen Bundesländern politische Ämter innehatte und ab 2005 Merkels Regierungen angehörte. Angela Merkel war Sekretärin für Propaganda der FDJ an der Akademie der Wissenschaften, was sie stets herunterspielte. Sie war dort am Zentralinstitut für physikalische Chemie tätig, das einen einzigen Computer von Robotron bekam. Der Direktor des Kombinats Robotron Friedrich Wokurka bekam nach der Wende einen Job bei Klaus Schwabs Partner Rudi Häussler. Nicht nur weil Robotron seinen Sitz in Dresden hatte, kommt Putin ins Spiel, denn es ging auch um Technologieschmuggel. Auf der politischen Bühne erschien Merkel gewandelt, als gegen Ende der DDR der „Demokratische Aufbruch“ gegründet wurde, der an einer „Vision des Sozialismus“ festhalten wollte; sie war dann Sprecherin von Lothar de Maiziere. 1992 wurde de Maiziere als Stasi-Agent enttarnt; auch der Gründer des „Demokratischen Aufbruchs“ Wolfgang Schnur kam von der Stasi; er starb 2016 in Wien. Es gab in der DDR nicht nur die aus Sozialisten und Kommunisten gebildete SED, sondern auch eine Ost-CDU und Ost-Liberale; Letztere legten sich zumindest anfangs mit der SED an. Natürlich hätten die Menschen in den 1980er Jahren auch gerne eine grüne Partei gegründet, doch 1984 winkten Petra Kelly und Gerd Bastian ab; es war erst dann soweit, als die DDR in den letzten Zügen lag.

Die KPÖ auf Facebook

Bald gingen Ost-CDU und Ost-Liberale in westdeutschen Parteien auf, was jedoch nicht nur dort problematisch war, wo Stasi-Verbindungen bekannt wurden. Merkel und ihr Vater waren auch mit Staatssekretär für Kirchenfragen Klaus Gysi verbunden, dessen Sohn Gregor sich wie sein Vater beim SED-Nachfolger PDS (später Linke) engagierte. Wer heute kritisiert, dass Merkel die CDU nach links gerückt habe, sollte darüber nicht verwundert sein. Es führt auch nicht weiter zu spekulieren, ob Putin Merkels Stasi-Akte in der Hand habe und sie damit erpresst. Erstens war Putin selbst für den KGB in der DDR stationiert und vernichtete eine Menge an Unterlagen; Weggefährten von damals machten dann Karriere. Zweitens muss die Tatsache, dass Stasi-Unterlagen wenig über Merkel aussagen, nichts bedeuten. Wer für den KGB tätig war, schien dort übrigens überhaupt nicht auf; für eine Beurteilung Merkels kann auch ihre politische Biografie, von Atomausstieg über Nord Stream und „Wir schaffen das!“ bis zu „der Pandemie“ Aufschluss geben und auch ihr geradezu demonstrativ kaltes Verhalten.

Parlamentsklub der Grünen

Wenn es um die 1980er Jahre geht, wird oft erwähnt, dass die Friedensbewegung ja von Moskau scharf beobachtet und infiltriert wurde. Bei Merkel gibt es noch einiges zu entdecken über ihr Agieren in den 80ern, was auch zu Verschwörungstheorien anregt, wie sie Trowbridge H. Ford bereits 2009 formuliert hat (er ist inzwischen in hohem Alter verstorben). Auf Twitter und Facebook wird jetzt wieder ein Clip geteilt, in dem Merkel eine deutsche Fahne entfernt. Das ist verständlich, da sie gerade mit einem Orden ausgezeichnet wurde; als 2019 eine Sondersitzung des Bundestags zur deutschen Einheit stattfand, besuchte sie lieber ein Symposium für ihren Ehemann Joachim Sauer. Im Zuge von Corona fiel einigen auf, dass Sauer Mitglied der Akademie der Wissenschaften Leopoldina ist. Man muss auch vorsichtig sein, wenn z.B. Thomas de Maiziere heute zur Politik und zu Merkel befragt wird. In Artikeln wird manchmal erwähnt, dass Merkel mit Dialektik vertraut ist. Wir erleben jetzt jeden Tag, wie eine Antithese zur These präsentiert wird und die wenigsten merken, dass sie auf eine Synthese hinarbeiten, wenn sie sich hineinziehen lassen.

„Spiegel“-Titel im Jänner 2023

Wenn die „These“ aus einem Kampf um „Klimagerechtigkeit“ und aus der „Energiewende“ besteht, ist die „Antithese“, all das per se abzulehnen und für russisches Gas in die Bresche zu springen. Auf dieser Seite spottet man genüsslich über die „Dummheit“ und das vermeintliche Versagen von Politikern vorzugsweise der Grünen, die doch nur einer Agenda dienen. Nicht von ungefähr wurde eine Koalition zwischen CDU und Grünen erstmals 2011 auf Schiene gebracht, in Baden-Württemberg mit Winfried Kretschmann von den Grünen, der einst beim Kommunistischen Bund Westdeutschland aktiv war.

PS: Langfristige Strategien kann man gut rekonstruieren, wenn es viel Material über Akteure gibt. Mit ihnen sind dann Personen verbunden, die weniger oft erwähnt werden, aber ein Netzwerk erkennen lassen. Für Weichenstellungen genügt es schon, auf wenige „Eingeweihte“ zu setzen, denen Unwissende folgen, und diejenigen zu marginalisieren, die Lunte riechen, was ohnehin selten ist. Manch ein „Eingeweihter“ verstellt sich lange, während andere scheinbar konträre Positionen vertreten. Zusammengefasst können wir sagen, dass in Deutschland und Österreich die Abhängigkeit von russischem Gas erhöht wurde, um dies zum richtigen Zeitpunkt gegen uns auszuspielen.



PPS: Zu den in den Illustrationen gezeigten Aktionen: Die Gaskonferenz in Wien auf Einladung der OMV von 27. bis 29. März 2023 war Gegenstand zahlreicher Protestaktionen. Dabei legte man aber keinen Wert darauf, das Netz russischer Einflussnahme zu untersuchen, was einiges über die Proteste selbst verrät. Der Autogipfel am 19. April 2023 im Bundeskanzleramt führte zu einem Konflikt zwischen ÖVP und Grünen.

