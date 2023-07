Wie man mit Experten manipuliert

Es ist gerade sehr beliebt, dem neuen SPÖ-Chef Andreas Babler „zu wenig Bildung“ zu unterstellen. Seine Sprache sei zu einfach, vielleicht weil er sich nicht primär an Akademiker wendet, diese eher mitgemeint sind. Ein Kommentator, der so „gebildet“ ist, dass er Babler einmal „sozialistische Wiederbetätigung“ unterstellte, sagt ihm nun „Verachtung für Bildung“ nach. Wenn aber jemand vom Bildungshunger früherer Arbeiterschichten schwärmt, sollte er doch seinen eigenen Background verraten. Es macht einen grossen Unterschied, mit welchen materiellen Voraussetzungen jemand aufgewachsen ist und in welcher ökonomischen Situation er sich befindet. Wer körperlich arbeitet, hat meist danach nicht mehr die Kraft für anspruchsvollere Lektüre. Und wer von geistiger Arbeit ausgepowert ist, wird sich danach nicht den gegenteiligen Standpunkt zur eigenen Position reinziehen wollen.



Seit Corona werden Experten von vielen Menschen mit grosser Skepsis betrachtet, meist aber bloss durch andere Autoritäten ersetzt. Es fällt auf, dass immer wieder Veranstaltungen mit Doppeldoktoren angekündigt werden, die dank Corona als kritisch gelten. Zugleich hängen sie geopolitisch in der Regel jenen Kreisen an, die Wladimir Putins Rolle verharmlosen, für die Russland und Putin im Grunde fiktiv sind. Man kann mit weiteren Beispielen zeigen, dass es wohl an etwas anderem liegen muss als am wissenschaftlichen, akademisch gebildeten Verstand, der eben kein stets zuverlässiges Werkzeug ist. Etwas Krasseres ist mir in diesem Moment nicht untergekommen als die Diskrepanz bei Meldungen zur Sprengung von Nord Stream. Man sieht daran auch, dass Experten als Autoritäten leicht zu Gatekeepern werden und damit das „alternativ“ passiert, was man dem Mainstream ankreidet. Zugleich ist hier deutlich, dass sich einer immer auf den anderen bezieht und immer schwieriger scheint, Wahrheit von Desinformation zu unterscheiden.

Pohlmann, Ploppa und Co.

Hier aber wird weniger auf unseren Intellekt gezielt als dass man Emotionen triggert, die verhindern, dass Widersprüche auffallen. NTV hat berichtet, dass die Yacht Andromeda von einem polnischen Reisebüro gemietet wurde, dessen Geschäftsführerin aus Russland stammt und inzwischen wieder dort ist. Das geht natürlich nicht damit zusammen, dass Russland über die Zerstörung von Infrastruktur wütend ist, denn dann müsste sie Verfolgung fürchten. Wir wissen, dass Experten alles Mögliche in der Meuterei von Jewgenij Prigoschin sahen und sich nur wenige fragten, ob ihnen etwas vorgemacht wird. Nun gab der Kreml bekannt, dass sich Putin und Prigoschin über mehrere Stunden getroffen hätten, was erst recht für Spekulationen sorgt; Wagner-Söldner werden ab August wieder in der Ukraine kämpfen. Eingesetzte Strategien zur Manipulation werden hier als „Firehose of Falsehood“ beschrieben, indem wir quasi zugetextet werden und mit der entstehenden Verwirrung auch die Wahrheit unterdrückt wird, die dann nur mehr wenige erkennen können.

Nord Stream im Corona-Ausschuss

Philip Ingram war beim britischen Marinegeheimdienst und erklärt in einem Interview auch, was Maskirovka ist, jene russische Strategie, mit Info-Häppchen Leute zu falschen Schlussfolgerungen zu verführen. Man kann die Existenz von Kapazitäten vortäuschen oder wie die Serben im Kosovokrieg die Zielerfassung amerikanischer Lenkwaffen mit Mikrowellengeräten manipulieren. Das Schiff Andromeda ist schon länger im Spiel, da man Spuren von militärischem Sprengstoff an Bord fand. Diametral entgegengesetzt ist die Steigerung auf Seiten diejenigen, die auf der Autorität von Seymour Hersh aufbauen. Denn hier kommt über den Schweizer Physiker Hans-Benjamin Braun ein thermonuklearer Sprengsatz ins Spiel basierend auf einer Auswertung seismischer Daten und der Messung erhöhter Radioaktivität. Mehr an Expertentum scheint kaum möglich, und doch erntete Braun bei allen Stellen Schweigen, auch bei Russland und China. Im Mainstream wird er überhaupt nicht erwähnt, jedoch alternativ herumgereicht von Dirk Pohlmann bis Corona-Ausschuss. Das ist verständlich, denn seine Recherchen weisen ja auch eindeutig in Richtung USA; dass Dirk Pohlmann u.a. mit Hermann Ploppa (beides Akademiker) siehe Video des NATO-Untersuchungsausschusses unverhohlen Propaganda für Putin macht, sollte doch auffallen.

Pohlmann und Braun

Ploppa kandidierte wie Reiner Füllmich völlig chancenlos für „die Basis“ bei der letzten Bundestagswahl, wobei dort die Akademikerquote wohl an 100 % heranreicht. Füllmich macht ohne den C-Ausschuss weiter und produziert Videos mit dem nicht unumstrittenen Roger Bittel; zuletzt beruft er sich dauernd auf den Amerikaner George Webb. Dieser behauptete fälschlich, dass eine amerikanische Soldatin „das Virus“ 2019 nach Wuhan brachte und sprach 2017 davon, dass er vor einer schmutzigen Bombe gewarnt wurde, die im Hafen von Charleston detonieren sollte. Ein bisschen hätte auch Füllmich googeln können und er müsste merken, dass Webbs Twitter-Account die Leute mit vermeintlichen Infos überflutet, die von Corona über NATO und Ukraine alles miteinander verbinden; nur Putin kommt gut weg. „Firehose of Falsehood“ eben oder „Flood the zone with shit“, wie Donald Trumps Wahlkampfmanager Steve Bannon sagte. Es wäre unmöglich, alles zu überprüfen, und warum sollte man dies auch tun? Doch wie andere dockt Webb bei Tatsachen an wie jener, dass der ukrainische Oligarch Ihor Kolomoiskij einiges an Immobilien in Cleveland, Ohio besitzt. Freilich ermittelt das FBI gegen ihn und hat nicht selbst ein Gebäude von ihm angemietet, wie Webb behauptet. Im Grunde diskreditiert sich Füllmich erneut selbst, nachdem er vorgab, Corona-Sammelklagen zu führen, doch einige andere drifteten ebenfalls ab. Charakteristisch für das Pushen einer Agenda auf mehr oder minder subtile Weise ist das ständige Wiederholen weniger Details, die zu Assoziationsketten führen. Dabei verschwinden Widersprüche mithilfe von Confirmation Bias und auch kognitiver Dissonanz, sodass sich das Publikum ausreichend informiert vorkommt.

Robert Fleischer und Friedemann Munkelt

Immer wieder geht es z.B. um Gerhard Schröder, Kosovokrieg, Afghanistan und Irak (hier indirekte Unterstützung durch Deutschland), ohne dass man sich wundert, warum er Putin nahesteht. Oder man lobt die ehemaligen Abgeordneten Willy Wimmer und Peter Gauweiler, die einst gegen den Einsatz von Tornados in Afghanistan klagten, fragt aber nicht, warum Wimmer mit Putin bei der 10 Jahres-Feier von Russia Today 2015 war. Gerne wird erwähnt, dass Boris Johnson einen praktisch ausverhandelten Friedensvertrag zwischen Russland und der Ukraine torpedieren sollte. Zugleich kommen aber seine Oligarchen-Connections nicht vor, die Putin sehr gut in den Kram passen. Wenn im Video oben Friedemann Munkelt von der Nationalen Volksarmee, der in Moskau studiert hat, offen russische Positionen vertritt, ist er in ein Netzwerk eingebunden, das vielfach nicht realisiert, wem es dient. Unten macht sich Daniele Ganser Gedanken über Kommandostrukturen innerhalb der NATO, während er und seine Fans in Österreich nie wissen wollten, wie es real beim Bundesheer zugeht.

Daniele Ganser und Jürgen Rosen

Mit nicht belegten Anschuldigungen wegen Kindesmissbrauch werden Mitleid mit echten Opfern und Solidarität mit Aufdeckern dafür verwendet, andere Themen zu transportieren. Zugleich werden Hass und Wut auf vermeintliche Täter aus ganz anderen Gründen gelenkt; „Aufdecker“ werden sakrosankt. Man sieht dies anhand vieler falscher Schlussfolgerungen über politische Zusammenhänge, die es auch schon vor dem Fall Teichtmeister gab. Tatsächlich wird so verhindert, etwa der Frage nachzugehen, wie Politiker wirklich unter Druck geraten. Paradoxer Weise wirken unter Bedingungen von Manipulation diejenigen „glaubwürdig“, die bei Kundgebungen „Frieden mit Russland“ fordern und keine politischen Hintergründe kennen. Man kann die Frage von Seriosität simpel darauf reduzieren, dass jemand zwei Gesichter hat, der etwa als Journalist gegen Putin auftritt, aber stolz darauf ist, im Restaurant des Putin-Freundes Siegfried Wolf Florian Klenk zu interviewen. Dass am „Falter“ jemand vom Porsche-Clan beteiligt ist und Wolf Aufsichtsrat bei Porsche ist, passt gut ins Bild.

PS: Zum von vielen gefeierten Film „Sound of Freedom“ über den Kampf gegen Kinderhandel muss man wissen, dass nach wahren Begebenheiten immer relativ ist. Titelheld Tim Ballard war zuerst für die CIA und dann für das Department of Homeland Security tätig. Seine Rolle im Kampf gegen dieses Verbrechen wurde aufgebauscht, er lehnt auch Transparenz in seiner Organisation Operation Underground Railroad ab.

