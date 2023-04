Corona und das verlorene Vertrauen

Das Vertrauen in „das System“ sei unwiderruflich zerstört durch den Druck, der „wegen Corona“ ausgeübt wurde, meinen viele. Bei allem Reden von „Corona-Versöhnung“ werden Untergriffe gegenüber den Menschen nicht weniger, die das von oben oktroyierte Narrativ nicht glaubten (dazu auch Stefan Hockertz). Wer an diesem Druck beteiligt war, beschönigt sein Verhalten noch immer und wähnt sich unfehlbar bei allen aktuellen Fragen, etwa wenn es um den Krieg in der Ukraine geht. Zugleich setzen diejenigen, deren Vertrauen so sehr enttäuscht wurde, nun meist auf jene Akteure, die ihnen weismachen wollen, tatsächlich im Besitz der Wahrheit zu sein.

Dazu gehören auch alternative Medien, welche die Menschen bei Corona schätzen lernten und denen sie jetzt alles abkaufen, was mit Krieg und Geopolitik zu tun hat. Man muss aber den ersten Schritt machen und Leute richtig einschätzen, die uns nicht nur bei Corona begegnen; das bezieht sich z.B. auf Regierungen. Nur so kann man dann auch die eigene Position und die der Gruppe beurteilen, der man sich verbunden fühlt. Tatsächlich driften auf beiden Seiten immer mehr Menschen ab und ermöglichen es einander durch heftige getriggerte Reaktionen. Es ist keine Überraschung, dass mit wenigen Ausnahmen alle Kandidaturen, die aus dem Corona-Widerstand hervorgingen, zum Scheitern verurteilt sind. Ausserdem gaben viele (in der Regel Männer) ziemlich rasch auf und gründeten eine neue Partei (siehe auch hier in Kufstein) oder zogen sich lautstark zurück.

Viel mehr an Verständnis für politische Zusammenhänge und weniger Selbstdarstellung wären stets besser gewesen. Kontern kann man nämlich nur dann mit Hoffnung auf Erfolg, wenn man Abläufe versteht und sich z.B. nicht in die Defensive drängen lässt, statt von Medieninteresse geschmeichelt zu sein. Es mag unfair erscheinen, dass Professionalität auf einem Gebiet erforderlich ist, wo es die „andere Seite“ durch Routine und finanzielle Mittel viel leichter hat. Das sind aber nun mal die Rahmenbedingungen, und ausserdem sollte man sich von Rechtsextremen und Reichsbürgern fernhalten. Dies verstehen manche aus Naivität nicht und meinen, es müsste absolut alles Fake sein, was man „im Mainstream“ findet. Die schnelle Skizze unten zeigt, wie zunächst unsere Wahrnehmung des Handels etwa von Politikern und dessen Hintergründe weit voneinander entfernt sind. Wir fühlen uns verraten, Vertrauen wurde enttäuscht; wir suchen nach den Ursachen. Wenn wir voreilige Schlüsse ziehen, kommen wir nicht zu dem Punkt, wo alles plausibel ist und wir es mit immer mehr Wissen nur noch besser begreifen. Dann nimmt die emotionale Komponente ab und wir können auch unterscheiden zwischen denen, die wirklich Dampf machen und reinen Mitläufern. Viele wollten bloss das Richtige tun und wurden manipuliert; man hat also ihr Vertrauen genauso missbraucht wie unseres. Einige witterten Profit und Profilierung, doch wenn wir ehrlich sind, gibt es das auch auf „unserer“ Seite.

Wie man versteht, was passiert

Es funktioniert nicht so, dass – wie viele bei Corona lernten – stets das Gegenteil von dem wahr sein muss, was in den Medien steht; dies wird aber bei Kundgebungen behauptet. Immer kommt es auf Recherche an, die man von aussen vielleicht nicht abschätzen kann, wenn jemand etwas schreibt oder Videos produziert. Im Podcast des MDR „Was tun, Herr General?“ mit dem ehemaligen NATO-General Erhard Bühler geht es in Folge #104 auch um zugrunde liegende Recherche. Bühler bleibt tagesaktuell auf dem Laufenden, um auf vor der Aufnahme vereinbarte Themen und Hörerfragen eingehen zu können. Er hat ein Studiomikrofon zur Verfügung und bereitet sich immer akribisch vor; es wird nicht live gesendet, sondern nachbearbeitet. Natürlich bringt er seine Erfahrungen mit und drängt auch nicht ins Rampenlicht, sondern begnügt sich mit diesem Podcast. Er habe bei Verteidigungsminister Peter Struck beobachten können, dass dieser nur einem Medium ein Interview gab, nicht allen, und dieses wurde dann zitiert und diskutiert. Viel Arbeit wird auch in die Videos von Militär & Geschichte gesteckt und bei Druschba FM wird unter anderem der Frontverlauf in der Ukraine bewertet. Selbstverständlich bleibe auch ich immer am Ball, weil man rasch Meldungen vergisst, auf die man gerne eingehen möchte, die mit anderen Details in Bezug gesetzt werden müssen. Nicht ohne Grund verlinke ich stets zu vielen Quellen, der Überprüfbarkeit wegen und um zu eigenen Recherchen anzuregen.

Seltsamer Weise ist der Mainstream bei vielen dann doch wieder vorbehaltlos glaubwürdig, wenn es um Korruption geht. Sie können sich plötzlich nicht mehr vorstellen, dass ähnlich wie bei Corona selektiv vorgegangen, übertrieben, weggelassen und desinformiert wird. Mit diesem Wissen aber kann man ganz anders mit denen umgehen, die am Narrativ festhalten. Etwa der Präsidentin des Rechnungshofs Margit Kraker, die gleich mal pauschal all jene diffamiert, die protestierten. Doch der RH hat etwa im Kontext Eurofighter und Verteidigungsministerium Schaden für Österreich gedeckt statt aufgezeigt. Man kritisierte zwar zum Beispiel im Eurofighter-U-Ausschuss 2017, dass Verhandlungen auf einmal nicht mehr dokumentiert wurden. Doch man wollte nicht wissen, ob das Ministerium unterwandert und die Weisungskette ausgehebelt ist und im UA verschleiert wird, wer den Eurofighter-Vergleich wirklich verantwortet. Dies sollte auch die Demo-Szene interessieren, gerade weil sie sich ja von der Politik verraten fühlt und wissen sollte, wie es dazu kommen kann.

