Die „russischen Puppen“ der SPÖ

Man sollte nicht zu streng urteilen über öffentliche Auftritte von SPÖ-Bundesgeschäftsführer Christian Deutsch. Es ist seine Aufgabe, nach außen hin zu suggerieren, dass eh alles paletti sei; jetzt fällt aber vielen die Diskrepanz zur Realität auf. Kürzlich interviewte ihn Isabelle Daniel, die zu Recht darauf verwies, dass in Parteigremien (an die Deutsch sich klammert) nicht unbedingt Tacheles geredet wird. Wenn man seine hölzern vorgebrachten Floskeln anhört, schwindet jedoch das Mitleid rasch, weil kein Funken Selbstkritik dabei ist. Mit zwei Einkommen – er ist auch Landtagsabgeordneter in Wien – leidet Deutsch natürlich kein bisschen unter der von ihm beklagten Teuerung. Dass er Asyl und Migration durcheinander bringt, ist genau so zu erwarten; das Minus bei der Wahl in Niederösterreich kann nichts mit der Person des Spitzenkandidaten Franz Schnabl zu tun haben.

Selbstverständlich gibt es kein Fitzelchen Nachdenklichkeit, ob denn all diese in Wien besonders rigoros umgesetzten C-Massnahmen wirklich notwendig waren. Was die FPÖ betrifft, beruft sich Deutsch auf eine vom Kärntner Landeshauptmann Peter Kaiser formulierte Position; zuvor gab Franz Vranitzky Distanz zu dieser Partei vor, die in Umfragen vor der SPÖ liegt. Beim Thema Parteichef/in verteidigt Deutsch Pamela Rendi-Wagner, während Daniel ihm eine Umfrage der SPÖ Burgenland pro Hans Peter Doskozil vorhält. Mag Deutsch auch ziemlich verstaubt und wie ein Überbleibsel der KPdSU wirken – es lohnt sich nicht nur für ihn, sondern auch für seine Partnerin Anja Richter (zuerst Sportlerin, dann im Sportministerium und schließlich Sprecherin des 2016 von Christian Kern abgelösten Werner Faymann). Jetzt ist Richter bei der „Kronen Zeitung“ und voll auf Linie bei C; man sieht sie auch bei einer Diskussion über den Fall Teichtmeister (Basics zu Teichtmeister hier). An „Krone“ und „Kurier“ ist bekanntlich Rene Benkos Signa Holding beteiligt, in die Hans Peter Haselsteiner investiert; auch Alfred Gusenbauer ist an Bord.

Daniel und Deutsch

Gerade macht Benko Schlagzeilen mit mehr als einer halben Milliarde Euro Verlust bei Signa Sports United. 2018 wurde gemeldet, dass Benko eine europäische Holding im Familienbesitz anstrebe; man sei schuldenfrei bis auf einen Kredit der Sberbank Europe für die Übernahme diverser Online-Händler. Als damals über den Börsegang von Signa Sports berichtet wurde, liess die Sberbank korrigieren, dass eben keine Karstadt-Immobilien als Sicherheiten dienen würden. Das ist nicht gerade gut gealtert, da die Tochter der Sberbank von Sanktionen gegen Russland betroffen ist und Galeria Kaufhof Karstadt (nach zweimal hunderten Millionen Unterstützung durch den deutschen Steuerzahler) insolvent ist. Aufsichtsratvorsitzender der Sberbank Europe war Zeit ihres Bestehens Siegfried Wolf, der auch mit Gusenbauer dem AR der Strabag auf Wunsch Oleg Deripaskas angehörte (und verdeckt beteiligt ist), an der sein Geschäftspartner Deripaska Anteile hält. Unten sehen wir etwas Paradoxes, da die SPÖ eigentlich das Kreml-Netzwerk unterstützt, zu dem der neue Eigentümer von MAN Wolf gehört; als „Steyr Automotive“ kooperiert man mit dem russischen GAZ-Konzern. Die erwähnte Umfrage der SPÖ Burgenland führte Unique Research durch, eine Firma im Besitz von Wolfs Sprecher Josef Kalina und von Peter Hajek.

Kundgebung in Steyr

Umso mehr erklärt die kurze Doku unten über die Deutsche Bank eine Vorgangsweise, die man auch bei uns nicht nur wegen der SPÖ beobachten kann (österreichische Bankdirektoren im Dienst des KGB?). Der frühere Chef der Bank Josef Ackermann unterstützte Geldwäsche und verkauft es als bemühen, Russland wirtschaftlich zu integrieren. Später wurde er paradoxer Weise gebeten, die Bank of Cyprus zu retten, die zur Geldwäsche benutzt wurde und deren Chef er dann war. An ihn trat Viktor Vekselberg heran, der bei uns Geschäftspartner von Werner Koglers Schwager Ronny Pecik war und Milliardendeals mit der Strabag am Laufen hatte (an der Raiffeisen, Haselsteiner, Oleg Deripaska beteiligt sind). Auf Druck der USA verliess Ackermann 2018 den Verwaltungsrat von Vekselbergs Firma Renova Management AG. Man sieht unten bei Minute 8:56 Deripaska (der übrigens eine zypriotische Staatsbürgerschaft kaufte) mit Putin zum Internationalen Wirtschaftsforum in St. Petersburg kommen. Die Deutsche Bank half der russischen VTB Bank einmal mit einer Milliarde Dollar aus; die VTB Bank erwarb für Russland Anteile an EADS (heute Airbus). Der Großspender der ÖVP und Geschäftspartner von Sebastian Kurz Alexander Schütz war Aufsichtsrat der Deutschen Bank (über China) und mit Wirecard verbunden.

„Putins Bank“

In seiner Rolle als Bundesgeschäftsführer kommuniziert Christian Deutsch natürlich auch „Haltet den Dieb!“-Rufe, wenn es um die FPÖ und Russland geht. Auch bei Begriffen wie Agent sollte die SPÖ auf die Finger achten, die zu ihr zurückdeuten. „Drinnen steckt Putin“ – Deutsch über die FPÖ – gilt auch für die SPÖ und ist Ursache ihrer Probleme. Die von Peter Kaiser missverständlich (?) ins Spiel gebrachte „Doppelspitze“ für die SPÖ ist für ihn „kein Thema“. Die SPÖ Burgenland stellt sich jedoch Doskozil ernsthaft als Kanzlerkandidaten vor trotz (wegen?) der Leichen in seinem Keller. Nun ist Deutsch in der Löwelstrasse Nachbar der Gazprom, die mit dem russischen Militärgeheimdienst GRU verbandelt ist; dennoch könnte er mal Mails wie diese („Betreff: Warum gibt es ein Kreml-Netz in der SPÖ?“) beantworten:

Sehr geehrter Herr Deutsch, anbetracht von Aussendungen wie dieser gehe ich davon aus, dass das Kreml-Netz in der SPÖ selbst endlich beseitigt wird. Konkret geht es unter anderem um Franz Vranitzky, Heinz Fischer, Alfred Gusenbauer, Martin Schlaff, Hans Niessl, Hans Peter Doskozil, Gabriel Lansky, Michael Pilz, Josef Kalina, Peter Kaiser, Andreas Staribacher, Hannes Jarolim, Christian Kern, Michael Häupl und einige andere. Es ist ein schlechter Scherz (von Thomas Walach?), wenn die SPÖ auf Facebook Postings siehe Screenshot macht. Wer noch vom KGB angeworbene Agenten in seinen Reihen hat, sitzt im Glashaus und wirft mit Steinen. Tatsächlich lähmt sich die SPÖ selbst, wenn sie eigene Verstrickungen tabuisiert.

Die SPÖ auf Facebook

Nicht vergessen werden darf, dass Doskozil Airbus für russische und chinesische Interessen mit ehemaligen Ukraine-Lobbying-Partnern Gusenbauers attackierte (inklusive vorgegebener PR-Texte). Auch der Eurofighter-U-Ausschuss hatte einen anderen als kolportierten Hintergrund, da Gusenbauers Verantwortung für den Vergleich auf Kosten von Darabos zugedeckt wurde. Ich kann den Parteigremien jederzeit mehr über das Putin-Netzwerk in der SPÖ erzählen. Mit freundlichen Grüßen, Alexandra Bader

Anja Richter hätte mitkriegen müsen, wie mit Darabos umgegangen wurde. Zu Deutschs Umfeld in der Parteizentrale gehören nicht nur gewisse Nachbarn, sondern auch Kommunikationschef Stefan Hirsch, der an Doskozils Attacken auf Airbus mitwirkte. Er passte zuvor auf, dass es Norbert Darabos (keine Kreml-Puppe anders als Gusenbauer oder Doskozil) nicht doch gelingt, trotz Abschottung, Druck und Überwachung das Amt des Verteidigungsministers auszuüben. Offiziere denken beim „Trojanischen Hirsch“ auch an den „anderen Hirsch“, nämlich an Walter Hirsch als Vorsitzenden der Bundesheergewerkschaft, der sich ebenfalls mit untragbaren Zuständen arrangierte (Stichwort auch Ministerium als „praktisch eine Abteilung der GRU„).

Trojanischer Hirsch

Gusenbauer ist seit 2010 Aufsichtsratsvorsitzender der Strabag, die um Milliarden Euro für die Olympischen Winterspiele 2014 in Sotchi baute. Sein Stellvertreter ist Raiffeisen-Generalanwalt Erwin Hameseder, der zugleich AR-Vorsitzender des „Kurier“ ist; Raiffeisen ist in Russland sehr aktiv. Raiffeisens Leasing Unit in der Ukraine wird sanktioniert und man beschlagnahmte Besitz von Deripaska dort. Es wird auch daran erinnert, dass Deripaska u.a. fürs russische Militär produziert. Das war bei uns im März ganz kurz Thema, doch sofort versicherte sein Partner Siegfried Wolf, dass er selbst nichts damit zu tun habe und alles war okay. Deripaska ist immer noch an der Strabag beteiligt. Eine Doku über Alexander Litwinenko, der mit Polonium getötet wurde, zeigt auch, dass britische Ermittler in Moskau auf „Nichtkooperation, die als Kooperation“ bezeichnet wurde, gestossen sind wie sie es ausdrückten. Sein mutmasslicher Mörder wurde rasch per Duma-Sitz immunisiert; Litwinenko hatte auch Informationen für eine parlamentarische Untersuchung in Italien über verdeckten russischen Einfluss auf die Politik. Bekanntlich wird Romano Prodi in den Mitrochin-Archiven als Agent des KGB genannt. Prodi lobbyierte mit Gusenbauer und Aleksander Kwasniewski (ehemals polnischer Sicherheitsdienst) für Kasachstan und die Ukraine. Prodi hielt eine Rede beim 80. Geburtstag von Franz Vranitzky (eine Art KGB-Feier?).

Putin & Gusenbauer am 23.5.2007

Sollte Christian Deutsch im Screenshot oben von Wikipedia von der Kreml-Webseite zu Putins Wien-Besuch 2007 ein Agententreffen erkennen (oder auch bei Wladimir Jakunin und Gusenbauer 2008)? Jedenfalls gab es lukrative Deals für die Strabag; Deripaska kam an Bord, weil Raiffeisen Anteile verkaufte. Und die Verhandlungen mit Eurofighter wurden plötzlich zur Farce gegen den Willen von Darabos. Was Kwasniewski betrifft, war zu seiner Zeit als Ministerpräsident ein polnischer Premier mit einem KGB-Spion solidarisch; Gelder der polnischen KP verschwanden in dunklen Kanälen unter Mitwirkung von Kwasniewski. Ein Schelm, wer da an Martin Schlaff, DDR und KPÖ denkt; Schlaff ist mit Franz Vranitzky, Alfred Gusenbauer, Christian Kern, Christian Konrad, Norbert Steger, Hubert Gorbach, Wolfgang Schüssel und vielen anderen verbunden und an RHI Magnesita beteiligt. Hier wird behauptet, dass Kwasniewski selbst KGB-Agent war; mit ihm sass später Hunter Biden im Verwaltungsrat der ukrainischen Energiefirma Burisma, wo ein ehemaliges Mitglied der Regierung von Mykola Azarov (für die Kwasniewski und Co. lobbyierten) der Chef ist und sie mitgründete. Es gab geheime Verhandlungen zwischen einem polnischen Oligarchen und einem KGB-Agenten über den Verkauf der Rafineria Gdanska an Lukoil. Dies unterstützte Kwasniewski, obwohl das Parlament grundsätzlich gegen einen Verkauf war. Bei Lukoil, das sich wie die Sberbank Europe am Wiener Schwarzenbergplatz einrichtete, wurde Wolfgang Schüssel Aufsichtsrat.

Stephen Kotkin

Der amerikanische Historiker Stephen Kotkin weist oben darauf hin, dass Putin und sein System Banken unter anderem in Österreich nutzen. Technologie hingegen findet in Tel Aviv statt, wo es aber auch Verbindungen zu uns gibt, wie wir wissen (Stichworte z.B. Sebastian Kurz oder Eveline Steinberger-Kern mit Schlaff an Bord). Während Kotkin zwei Bücher über Josef Stalin schrieb und an einem dritten arbeitet, gibt es von Michael Wolff drei Bücher über Donald Trump. Im zweiten Buch „Unter Beschuss“ („Siege“) geht es auch (2018) um Trumps Wahlkampfleiter Paul Manafort, der mit Gusenbauer und Co. lobbyierte. Bei der Mueller Investigation wurde festgestellt, dass in den letzten zehn Jahren Dutzende Millionen Dollar durch Manaforts Hände gingen, die unter anderem von Viktor Janukowitsch gestohlen, gewaschen und ergaunert waren. Manafort hatte eine Beratungsfirma (Berater von Oligarchen machen viel Cash) und fast alle seine Teilhaber waren einschlägig mit internationalem Despotismus, Gewalt und Mord vertraut. Manafort fühlte sich, so Wolff, „von einem mörderischen Oligarchen verfolgt“, den er bei einem Immobiliendeal übers Ohr gehauen hatte. Deripaska heuerte Manafort 2005 an und wurde dann nach fünf oder sechs Jahren von ihm betrogen. 2016 bot ihm Manafort Zugang zu Interna und Infos aus dem Trump-Wahlkampf an, den er – obwohl in Geldnot – unentgeltlich leiten sollte; Manafort soll sich 10 Millionen Dollar bei Deripaska geborgt haben. Da Deripaska über einen russischen Diplomatenpass verfügt, kann er während der UN-Woche in die USA einreisen; dann folgt ihm freilich das FBI auf Schritt und Tritt (2021 wurden schließlich Immobilien im seinem Besitz in dem USA durchsucht). 2017 fragte man ihn nach einer geheimen Verbindung zwischen Putin und Trump und er meinte, Dinge würden in „Mütterchen Russland“ nicht so gehandhabt. Deripaska wird als Staatsoligarch bezeichnet und soll von der GRU begleitet werden. Als 2018 der Prozess gegen Manafort stattfand, wurde Deripaska signalisiert, er solle sich raushalten; zufällig stiegen dann die Preise für Aluminium stark an…

