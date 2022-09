Am 21. September gibt es auf dem Platz der Menschenrechte in Wien eine Kundgebung der Soldaten für Neutralität. Diese fordern zwar mehr Mittel für Landesverteidigung, werden aber im Visier des Abwehramtes stehen, auch weil die Teilnehmer zugleich C-Massnahmen ablehnen. Sich zur Neutralität Österreichs zu bekennen ist jetzt fast schon provokant, da manche dies als Unterstützung für Wladimir Putin verstehen wollen. Tatsächlich ergibt sich neutrales Verhalten aber von selbst, wenn die Interessen Österreichs an erster Stelle stehen; auch die Wahrung von Souveränität ist nicht mehr gegeben. Jetzt fürchten die einen einen Einsatz des Militärs gegen die Bevölkerung, etwa wenn ein Blackout beinahe schon herbeigeredet/-gesehnt wird. Andere wollen nicht begreifen, dass funktionierende Landesverteidigung die Lage beurteilt und weder bei Masseneinwanderung noch bei C oder bei Sanktionen unkritisch mitgemacht hätte. Wenn man weiter zurückgeht, wird man feststellen, dass die Befehlskette beim Bundesheer spätestens mit der Regierung von Alfred Gusenbauer gekapert wurde, der zum russischen Netzwerk gehört.

Zwar reden bei der Kundgebung siehe unten nur Männer, doch ich hätte von meinen Erfahrungen mit den Zuständen berichten können, da ich eine von vielen Personen bin, mit denen Ex-Minister Norbert Darabos nicht reden durfte, was natürlich auf fremde Geheimdienste hindeutet. Ich wurde deswegen auch massiv schikaniert, existentiell nachhaltig vernichtet und eingeschüchtert, ging den Dingen aber letztlich doch auf den Grund und konnte sie gemeinsam mit anderen politischen Vorgängen einordnen. Damit zeichnete ich hybride Kriegsführung nach, die man auch verdeckt oder asymmetrisch nennen kann, und musste jenen Bias überwinden, der mich lehrte, immer „den Amerikanern“ an allem Schuld zu geben.

Einladung zur Kundgebung

Nun weiss ich um Militärtransporte durch Österreich, um die Ukraine zu unterstützen und auch, dass man beim Bundesheer in den letzten Jahren immer mehr NATO-Vorgaben zu folgen scheint. Doch solche Widersprüche lösen sich auf, wenn man nachrichtendienstlich denkt und eine auspowernde traditionelle Ukraine-Kriegsführung als Teil einer hybriden Vorgehensweise betrachtet. Meine erste Assoziation zu C und „wir gehen jetzt mal für zwei Wochen in den Lockdown“ war hybrider Krieg und nicht ein so furchtbar gefährliches Virus, dass wir unser ganzes Leben auf den Kopf stellen müssen. Zuvor hatte ich einiges zum verdeckt agierenden mit der Politik verwobenen russischen Netzwerk geschrieben, das dann auch die C-Agenda getragen hat und heuer im Frühjahr auf Sanktionen umschaltete. Man kann sagen, dass einer Zivilistin nichts anderes übrig bleibt, als das Denken wie eine Agentin zu lernen, wenn das Abwehramt doch nicht mal den eigenen Minister schützen konnte und wollte. Viele klammern sich immer noch an das C-Narrativ und wollen nicht wahrhaben, dass sich die Armeen etwa der USA, von Deutschland und Österreich mit dem Forcieren der C-Impfung selbst schwächen. Andere wiederum checken nicht, dass unter anderem damit klargestellt ist, dass dies kein cleverer Schachzug „des Westens“ ist, sondern für erfolgreiche Subversion spricht.

Andrea Drescher zur Kundgebung

Andrea Drescher engagierte sich schon länger für die Menschen im Donbass und organisiert die Kundgebung mit Klaus Schreiner, der dem Bundesheer und da dem Heeresnachrichtenamt Mitwirkung am Drohnenkrieg vorwirft. Wie hybrides Vorgehen aussieht, zeigt ein gefälschtes Papier, das der Rand Corporation zugeschrieben wird und die Grünen als Hebel der USA bei der Destabilisierung Deutschlands betrachtet (es wird von denen verbreitet, die Thomas Röper vertrauen). Freilich sind die Grünen nicht als einzige Partei von Geheimdiensten beeinflusst, wobei man russische nicht übersehen darf. Wer für den leicht zu beobachtenden Niedergang Europas die Amerikaner verantwortlich machen will, sollte nicht vergessen, dass sie hier immer einen starken Handelspartner wollten. Andrea Drescher stammt aus Deutschland, wo ihr US-Militärbasen stets ein Begriff waren; in Österreich stöhnen manche beim Heer über „die Amerikaner“, die ja keine echte Verteidigung zugelassen hätten. Zugleich verlieren die USA wegen der Versorgung der Ukraine zum Beispiel mit Munition ihre Verteidigungsfähigkeit. Das ist sicher die geringste Sorge von Friedensinitiativen wie Code Pink siehe unten. Könnte es sein, dass „die Amerikaner“ sich überlegen fühlten und russische Subversion in der deutschen Wiedervereinigung nicht wahrhaben wollten? Oder die von den Briten erkannte Unterwanderung des österreichischen Verteidigungsministeriums durch die GRU?

Friedensaktivitäten in den USA

Ein großes Problem bei Neutralität ist die EU mit Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen, die von Angela Merkel gepusht wurde und zuvor Verteidigungsministerin war. Hier wird russische Subversion erneut deutlich, doch EU steht auch für den Lissabon-Vertrag mit strengerer Beistandsklausel als der Nordatlantik-Vertrag und Rechtspersönlichkeit für die Union, die jetzt de facto die Ukraine auf Kosten der eigenen Mitglieder finanziert. Viele lassen sich immer noch von der Person eines Regierungsmitgliedes von der Situation ablenken, in der sich eine Regierung befindet. In Deutschland bezieht sich dies auch auf die jeweilige Verteidigungsministerin, der sich dann Männer überlegen fühlen, die konventionell denken und hybrides Vorgehen nicht erkennen. In Österreich wird Ministerin Klaudia Tanner Ahnungslosigkeit bescheinigt, aber nicht verstanden, dass das Militär versagte, als es illegale (russische) Befehle via Kabinettschef entgegennahm und selbst Darabos isolierte. Dabei ist der jetzige Status Quo eine direkte Folge dieses Versagens, da die wahren Hintergründe stets tabuisiert wurden. Sie werden auch bei dieser Kundgebung nicht erwähnt, sondern ausgeblendet werden. Mithin werden „mutige“ Offiziere vom Abwehramt nicht erst jetzt beobachtet, dessen früherer Leiter Robert Striedinger jetzt Generalstabschef ist und als GECKO-Kasperl bekannt wurde. Kürzlich hielt Striedinger die Laudatio, als Erwin Hameseder von Raiffeisen vom Malteserorden ausgezeichnet wurde. Hameseder ist Stellvertreter von Strabag-Aufsichtsratschef Alfred Gusenbauer; Raiffeisen war aktiv am Einstieg Russlands bei der Strabag beteiligt.

Eines meiner Demoschilder

Striedinger deckte als Abwehramtschef einen Angriff auf Airbus für russische Interessen und die Kooperation mit Peter Pilz auch beim Eurofighter-U-Ausschuss. Der Milizbeauftragte Hameseder lieferte als AR-Chef beim „Kurier“ entsprechende Berichterstattung; auch Drohungen von Pilz gegen Ex-Minister Darabos wurden transportiert. Das russische Netzwerk ist stets vorne mit dabei, wenn Österreich Schaden zugefügt wird, sei es durch illegale Masseneinwanderung, durch C-Massnahmen oder durch massiv verteuerte Energie. Wer all dies ablehnt, wird von Leuten geframed, die meist nicht wissen, wem sie wirklich dienen und annehmen, dass sie etwas Gutes täten. Zugleich wird es ihnen bei dieser Kundgebung leicht fallen, da Andrea Drescher zu den Putin-Verstehern gehört; sie publiziert in alternativen Medien, die mich wegen meiner Recherchen boykottieren und reagiert aggressiv auf Kritik an Putin. Natürlich sollte man überall hingehen, wo Protest artikuliert wird; deswegen waren auch Kritiker des ÖGB bei der Preise runter!-Demo am Wochenende.

