Ibizagate: Strache wird angeklagt

Heute wird gemeldet, dass die Ermittlungen der Justiz gegen Ex-Vizekanzler Heinz Christian Strache nach Ibizagate zu einer Anklage führen. Im Mai gibt es einen Prozess gegen ihn wegen mutmaßlicher Bestechung gemeinsam mit dem Leiter einer Wiener Privatklinik, für deren Aufnahme in den Privatkrankenanstaltenfonds (Prikraf) sich Strache einsetzte. Man hat fast den Eindruck, dass es zwei Jahre nach Ibizagate irgendeine Anklage geben muss, damit sich Gegner der FPÖ nicht restlos blamieren. Dies unterstützt keineswegs Herumopfern bei Strache, doch sein Verhalten und seine Verstrickungen müssen in Relation zu anderen gesetzt werden. Es ist ja durchaus zutreffend, dass kaum einmal gegen Rote oder Grüne ermittelt wird, es weder Anklagen noch Leaks gibt. Man sollte auch unter diesem Aspekt die Forderung der Opposition nach Zugriff auf das von Bundeskanzler Sebastian Kurz verwendete Handy betrachten. Freilich muss man sich auch fragen, wessen Smartphones nicht beschlagnahmt und ausgewertet wurden, weil es um vertuschte Korruption in anderen politischen Lagern geht und wo es heute vielfach zu spät wäre, wenn es um frühere Diensthandys geht.

Vor einigen Tagen veröffentlichten „Exxpress“ und oe24 das Ibiza-Video, sodass wir uns erstmals wirklich selbst ein Bild machen können. Klar wird, dass die Auswahl von knapp drei Minuten von sieben Stunden Material manipulativ war und ein falscher Eindruck geschaffen wurde, der wie eine Bombe einschlagen sollte. Deswegen sind „Süddeutsche Zeitung“, „Spiegel“ und „Falter“ jetzt in der Defensive, auch wenn jene Medien, die am 17. Mai 2019 und danach alles bereitwillig verstärkten, davon nichts wissen wollen und auf das gesamte Video nicht eingehen. Auch die Befragung des „Ibiza-Detektivs“ im U-Ausschuss letzte Woche brachte nicht allzu viele Erkenntnisse; er wollte einige Fragen auch nicht beantworten und war zuvor auskunftsfreudiger. Wenn man sich aber von Anfang an mit Ibiza befasste und über Netzwerke recherchierte, Zusammenhänge aufzeigte, ergeben sich doch einige neue Puzzleteile.

Wollt ihr wissen, wie die Ibiza-Enthüllungen abgelaufen sind? In wenigen Minuten erklären wir es hier: https://t.co/BOa4msGwhi — Florian Klenk (@florianklenk) April 15, 2021 Der Kampf um die Deutungshoheit

Bei Straches Beteuerungen siehe unten könnte man denken, dass er sich schon wieder als Opfer hinstellt oder immer sehr geltungsbedürftig und süchtig war nach der Droge Politik. Andererseits war Ibiza eine vorbereitete Falle, deren Umfeld in jene Kreise reicht, welche von der Justiz geschützt werden, und so betrachtet ist ihm auch Unrecht widerfahren. Der Einsatz des Materials hat wiederum alle Charakteristika eines Regime Changes, und da möchte man doch wissen, wer dahintersteckt. Auch wenn es immer mehr so aussieht, als sei die Demontage der ÖVP das eigentliche Ziel (nachdem man der FPÖ den ersten Schlag versetzt hat, profitierten gerade die Türkisen zuerst am meisten von Ibizagate. Dicht gefolgt von den Grünen, die durch Neuwahlen wieder ins Parlament kamen und auf deren Regierungsteam Bundespräsident Alexander van der Bellen und sein alter Freund Peter Pilz Einfluss nahmen. Wird auch Strache selbst Neues enthüllen, der am Ibiza-Jahrestag, also am 17. Mai 2021 ein Buch veröffentlichen will?

Video von Strache

Was die gerne vorgebrachte Diagnose von Narzissmus in der Politik betrifft, so mag es hier tatsächlich prozentuell mehr Narzissten geben als in manch anderen Bereichen. Es fällt jedoch z.B. auf YouTube auf, dass immer mehr Videos über den Umgang mit (vermeintlichen) Narzissten informieren, ja Ex-Partnerinnen (es scheinen meist Frauen Leidtragende) auch mal als Überlebende bezeichnet werden. Das wirkt fast so, als seien viele von den früher so beliebten Seelenpartnern zutiefst enttäuscht und haben dafür jetzt eine Erklärung. Es taugt jedenfalls nur bedingt für politische Vorgänge, weil Psychologisieren von Zusammenhängen und Randbedingungen ablenkt. Wie sehr alles verwoben ist, macht die Analyse von Christian Hafenecker zum U-Ausschuss deutlich. Er ist zwar sehr auf das „schwarze Netzwerk“ fixiert, muss dann aber eingestehen, dass es Verbindungen zur linken politischen Szene hat, was zunächst seltsam erscheint. Tatsächlich nehmen, wenn man immer mehr Details zusammenfügt, Operationen Konturen an, die über viele Jahre durchgezogen wurden und dazu dienten, den Staat zu kapern. Wer hierbei anstreift, sich nicht arrangieren will, nicht abserviert werden will, findet sich rasch in einer Welt wieder, in der keine Regeln mehr gelten.

Hafenecker zu Ibizagate

Es macht wenig Unterschied, welche Psyche Betroffene haben, denn für sie hat sich alles verändert, auch wenn sie wie alle anderen aussehen, die Alltagshandlungen verrichten. Vielleicht macht es die uns oktroyierte andere Corona-Realität besser verständlich, da es in beiden Fällen um Fremdbestimmung aus dem Hintergrund geht, die über Handlanger durchgesetzt wird. Wer in der Rolle eines Handlangers landete, wird dies schon des Selbstwertgefühls wegen nicht wahrhaben wollen, ist aber austauschbar. Man bekommt angesichts des ÖVP-Bashings auch mithilfe der Korruptionsstaatsanwaltschaft den Verdacht, dass zuerst die SPÖ, dann die FPÖ mittels ÖVP aus der Regierung entfernt wurde, nun aber Kurz und Co. ihre Schuldigkeit getan haben. Nicht von ungefähr wird ventiliert, dass ja SPÖ, NEOS und Grüne eine Regierung bilden könnten. Dazu ist es natürlich notwendig, tatsächliche Verbindungen zu echten Oligarchen auszublenden. Wer sich damit befasst, wundert sich auch nicht, dass die ermordete maltesische Journalistin Daphne Caruana Galizia Regierungskorruption mit Bezug zu Aserbaidschan und China aufdeckte. „Unsere“ Netzwerke haben auch Verbindung zu diesen Ländern (und Malta), aber auch zu Russland, zu Kasachstan, zur Ukraine usw. Bei Malta und Montenegro sollten wir an Oleg Deripaska denken, der unter anderem bei Strabag, Hochtief (Wirecard-Connection!) und Magna an Bord ist.

Es ist merkwürdig, dass das Organized Crime and Corruption Reporting Project u.a. mit der „Süddeutschen“ und da mit den „Ibiza-Aufdeckern“ die Arbeit Galizias fortsetzt. Denn was Österreich betrifft, begnügen sie sich damit, ein paar Minuten eines heimlichen Mitschnittes möglicher Ansichten auszuschlachten. Es erscheint jedoch unmöglich, sich mit Oligarchen, Organisierter Kriminalität und Geheimdiensten und deren Einfluss auf Politik, Verwaltung, Justiz, Wirtschaft etc. auseinanderzusetzen. Im Gegenteil war man bei der SZ bemüht, Hans Peter Haselsteiner, den Geschäftspartner Deripaskas und Sponsor der NEOS, in bestem Licht erscheinen zu lassen. Auch mein oben eingebundener Tweet hat damit zu tun, denn Haselsteiner und der Strabag-Aufsichtsratsvorsitzende Alfred Gusenbauer sind an Rene Benkos Signa beteiligt. Mitgliedern des Wirecard-U-Ausschusses, die ich auch darauf hinweise, sagt der Name Benko längst einiges. EY prüfte Wirecard und hat deswegen jetzt grösste Probleme; das Testat von TPA zu Wirecard CEE in Graz trug dazu bei. In Deutschland nimmt man Prüfern nicht ab, dass ihnen jahrelang entging, was nicht nur Revisoren rasch merken, in Österreich ticken die Uhren anders. Nun wird berichtet, dass Aufwertungen (von Immobilien) kritisch unter die Lupe genommen wurden, was auch mit TPA zu tun hat, deren grösster Kunde Signa ist, und mit Signa-Aufsichtsrat Gusenbauer. Die Pleite der Commerzialbank Mattersburg war nach Wirecard der nächste grosse Wirtschaftsskandal im Sommer 2020. Sowohl die Bank als auch ihr Fast-Alleineigentümer, eine Kreditgenossenschaft wurden von TPA geprüft; die Revision der Genossenschaft wurde vom Land Burgenland an TPA delegiert. Den zuständigen Wirtschaftslandesrat umging man und wickelte es ab über den Schreibtisch des Finanzlandesrats, der bloßer Statist war. „Natürlich“ befand ein U-Ausschuss, dass die alleine regierende SPÖ nichts mit dem Untergang der Bank zu tun hatte; auch hier gibt es Verbindungen zum russischen Netzwerk (Hallo „Süddeutsche“ – ist das nichts für euch?).

+++Dieses Video sollte eigentlich Millionenfach geteilt werden, weil Karl Mullis der Entwickler des PCR – Tests hier erklärt, dass der PCR-Test keine Infektionen nachweisen kann!+++ pic.twitter.com/FAxCmjMSe9 — Andree Django 1 (@Django96108762) April 14, 2021 Ausschnitt aus Interview mit Kary Mullis

Der im August 2019 verstorbene Nobelpreisträger für Chemie Kary Mullis ist als Erfinder des PCR (Polymerase Chain Reaction)-Verfahrens bekannter denn je. Im Clip oben sagt er nichts dazu, aber er erklärt, warum sich Anthony Fauci nie einer Diskussion mit ihm stellt. Mullis hat eine Biografie unter dem Titel „Dancing Naked in the Mind Field“ verfasst, die ihn als höchst unkonventionellen Wissenschafter zeigt. Mullis spricht im Video höchst aktuell auch davon, dass die meisten Menschen nicht beurteilen können, ob Wissenschaft Substanz hat, was auch für diejenigen gilt, die Forschung finanzieren. Das können wir auch auf Politik, Justiz und Medien übertragen, denn auch hier verhindert Engstirnigkeit wirkungsvolles Vorgehen gegen Korruption. Doch angesichts der Anklage gegen Strache versuchen wir es mit einem einfachen Beispiel: beim Rücktritt von Gesundheitsminister Rudi Anschober wurde auch als Faktor angeführt, dass sich Bundeskanzler Sebastian Kurz im Ressort einmischte, obwohl er keine Richtlinienkompetenz hat. Stellen wir uns einmal vor, Kurz und nicht Gusenbauer hätte eigenmächtig die auf Weisung von Verteidigungsminister Norbert Darabos stattfindenden Eurofighter-Ausstiegsverhandlungen zu Scheinverhandlungen gemacht, die in einen Vergleich mündeten. Jahre später sorgen dann ein ÖVP-Minister (und nicht Hans Peter Doskozil) und ein Abgeordneter (der nicht Peter Pilz heisst) dafür, dass gegen den ausgebooteten Minister und nicht gegen den Kanzler ermittelt wird. Die Empörung wäre dann gross, umso mehr, als dass auch ein U-Ausschuss manipuliert und die Öffentlichkeit belogen wurde. Wir sollten uns auch vorstellen, dass der ÖVP-Minister dann als Landesrat und später Landeshauptmann das Prüfen der Kreditgenossenschaft an TPA überträgt und in Panik gerät, als die Commerzialbank von der Finanzmarktaufsicht gesperrt wird. Die ÖVP versucht auch, den eh sehr zahmen U-Ausschuss zur Commerzialbank abzudrehen und vertuscht in Wien das Ausmass der Verluste im sozialen Wohnbau durch Veranlagungen bei der Commerzialbank. Aber da es sich nur um die SPÖ handelt, sagt auch die WKSTA stets: „Hier gibt es nichts zu sehen, gehen Sie bitte weiter!“