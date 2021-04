Warum treten Politiker zurück?

Wieder einmal wird herumspekuliert, welche Gründe zum Rücktritt von Politikern führen; Noch-Gesundheitsminister Rudi Anschober wird von einigen beinahe selig gesprochen; siehe etwa im „Falter“. Gerne wird da auch ein Gegensatz zum „kalten, harten“ Bundeskanzler Sebastian Kurz aufgebaut. Gerührt wird festgestellt, dass Anschober gestern die Tränen kamen und er es wagte, als Mann „Schwäche“ zu zeigen; dass er eingesteht, nicht mehr zu können, sei Stärke und nicht Schwäche. Bevor wir uns eine Packung Tempotaschentücher holen, sollten wir aber doch an seine Performance und an den Umgang mit anderen in der Politik denken, zu dem auch Anschober beigetragen hat. Dieser Tage wird wieder einmal der Eindruck erweckt, dass Außenstehende ganz genau wissen können, was vor sich geht; dies meint Medien, deren Gäste, aber auch andere Politiker. Was in einem Menschen vorgeht, weiss aber nur er selbst, auch was Belastungen für ihn bedeuten. Wir können davon ausgehen, dass kein Politiker, der mit einem Pressestatement (traditionell ohne die Möglichkeit, Fragen zu stellen) seinen Rücktritt ankündigt oder einfach abserviert wird, die Wahrheit sagt.

Gestern diskutierten im ORF unter anderem Ex-Ministerin Maria Rauch-Kallat und Ärztekammerpräsident Thomas Szekeres, übrigens unter der Moderation des Freundes von Ex-Kanzler Christian Kern, Tarek Leitner. Heute geht es bei Puls 4 um den „Alptraumjob Politiker“ samt Burnout, mit Eva Glawischnig und Reinhold Mitterlehner, die beide im Mai 2017 mit ähnlichen Begründungen zurücktraten, außerdem mit Matthias Strolz, der zu Beginn an der Spitze der NEOS stand, und Wolfgang Rosam. Dieser ist: PR-Berater, Kurz-Unterstützer, häufiger Gast bei Wolfgang Fellner, Herausgeber des grosszügigst geförderten „Falstaff“, deswegen auch ein Sprecher „der Gastro“, Geschäftspartner der Avcon Jet siehe Kurz und Jan Marsalek; er machte auch schon Deals mit Rene Benko. Puls 4 gehört zu ProSiebenSat.1 mit Antonella Mei-Pochtler vom Bundeskanzleramt im Aufsichtsrat. Wie Realität simuliert wird, können wir sehr gut bei oe24 sehen, das übrigens Partner von CNN ist. Man behauptet, objektiv, unabhängig und „wirklich kritisch“ zu sein und gibt vor, die geheimsten Geheimnisse zu kennen.

Wolfgang Fellner und Isabelle Daniel

Als andere längst von Wolfgang Mückstein als Nachfolger von Rudi Anschober sprachen, war sich Daniel noch „zu 98 %“ sicher, dass es Stefan Wallner wird, der Generalsekretär bei Vizekanzler Werner Kogler ist. Die politische Wirklichkeit ist in Deutschland noch ein Stück trister und wird mithilfe von Medien auch bei uns herbeigeführt und einzementiert, denen wir misstrauisch begegnen müssen. Nicht von ungefähr prahlte Fellner damit, dass der angeblich so ungeheuer sympathische Anschober Joe Biden als „eines seiner grossen Vorbilder“ nannte, für den oe24 und Co. ja auch eifrig agitieren, wobei Korruption (mit Österreich-Bezug) tunlichst ausgeblendet wurde. Auffällig ist, dass Daniel von einem „Pandemie-Management ab Februar 2020“ im Gesundheitsressort spricht, jedoch erst Mitte März von einer durchaus umstrittenen Pandemie die Rede war. Und sie ist voll des Lobes für die Impf-Lobbyistin und SPÖ-Chefin Pamela Rendi-Wagner „die Idealbesetzung“ wäre, da sie schon mal „Generaldirektorin für die Öffentliche Sicherheit“ war. Tatsächlich war sie Vorsitzende des Bundesamtes für Sicherheit im Gesundheitswesen, nachdem sie mit ihrem Mann, der österreichische Botschafter in Israel war, 2011 nach Wien zurückkehrte.

Andrea Kdolsky am 13. April

Andrea Kdolsky wird von Fellner immer wieder interviewt und spricht auch über ihre Erfahrungen; sie vertritt das Corona-Narrativ, hat aber Recht, dass es ein bisschen einfacher ist, wenn Soziales und Gesundheit wie zu ihrer Zeit getrennte Ressorts sind. Was aber ist ihr damals in der Regierung Gusenbauer entgangen? Wusste sie, in welcher Lage andere Minister waren, abgesehen etwa von Sozialminister Erwin Buchinger, mit dem sie sich schon damals gut verstanden hat? Im „profil“-Podcast unten heisst es u a., dass mit Anschober „der zweitwichtigste Mann in der Regierung“ zurücktrete, der „über Leben und Tod der Bevölkerung entscheidet“. Fast möchte man bei so viel Pathos das Lied vom „Universal Soldier“ von Donovan anstimmen. Erkenntnisgewinn, der mit Steuergeld bezahlt wird, aber uns nichts extra kostet, bieten „Österreich“ und „Heute“. „Tränen-Aus für Anschober“ und Dr. Cool ist neuer Minister“ stehen bei „Österreich“ auf der Titelseite, bei „Heute“ ist es „Anschober hört auf, Turnschuh-Minister kommt“. Man sieht, dass sofort Gegensatzpaare geschaffen wurden und Mückstein dazu beitrug, indem er bei seiner Vorstellung Jeans und Turnschuhe trug. Hätte er ein anderes Outfit getragen, hätten sie eben etwas anderes gefunden. Anschober kennt man zwar, es ist aber dennoch einprägsamer, den Neuen auch über ihn zu definieren. Dies manipuliert uns mehr oder weniger subtil, wie es auch Bezeichnungen tun, mit denen man zum Ausdruck bringt, dass jemand etwas sagt, wir es aber unterstützen oder ablehnen und in Zweifel ziehen.

Christian Rainer und Eva Linsinger

Das vielstrapazierte Wort Narrativ ist hier angebracht, weil eine Erzählung vorgibt, uns zu berichten, was wirklich vor sich geht. Dazu gehört auch Kritik daran, dass Kurz Anschober immer wieder dreinredete, eigenmächtig agierte und agiert, obwohl er keine Richtlinienkompetenz hat. Ausserdem hat Anschober so eine verträgliche Art, er wolle keine Konflikte; einige bedauern, dass so jemand in der Politik doch keinen Platz habe. Wir können uns unten ansehen, wie Sebastian Bohrn-Mena geradewegs vergeht vor Mitgefühl mit dem so „empathischen“ Anschober. Was ich bisher zusammengefasst habe, weckt schon deswegen einen falschen Eindruck, weil es nicht in Relation zu anderen gesetzt wird. Man müsste annehmen, dass jeder, der nicht wild um sich schlägt und über andere drüberfährt, breite Unterstützung erfährt (davon abgesehen, dass Anschober nie bereit war, über Unmengen an mit Corona verkauften Verordnungen auch offen zu reden). Selbstverständlich müsste es immer dann, wenn ein Kanzler auf Kosten eines Ministers so tut, als dürfe er diesem Vorschriften machen, einen Aufstand geben. Wenn wir aber an die Eurofighter denken und für Kurz Alfred Gusenbauer einsetzen und für Anschober Norbert Darabos, erkennen wir, dass sogar das Verletzen eines nie widerrufenen Ministerwillens normal ist und auch von den Grünen gedeckt wird. Bei diesem Thema hört es sich dann auch auf mit Sensibilität für die Bedingungen in der Politik, da die Befindlichkeiten des von Personen und Informationen abgeschotteten Ministers niemanden interessierten. Während Anschober wegen Drohungen von Hohlköpfen von der Cobra beschützt wird, wollten Justiz und Polizei nie der Frage nachgehen, wer Darabos überwacht und bedroht und Abschottung und aus der Politik Eliminieren mithilfe der ach so sauberen und menschlichen Grünen wirkungsvoll umsetzen kann. Der Diagnose von Christian Rainer, dass „in der Pandemie“ das Gesundheitsministerium de facto das wichtigste Ressort ist (das Bundeskanzleramt hat gewisse Kompetenzen, ist aber Ministerien nicht vergleichbar), kann ich nicht zustimmen. Man denkt an das Verteidigungsministerium vielleicht bei Personal und Logistik für „Testen, Testen, Testen“ und „Impfen, Impfen“ bzw. an das Abriegeln von Bezirken und dass all dies ohne Unterstützung des Militärs nur schwer möglich wäre. Dort muss aber erkannt werden, ob es sich überhaupt um eine echte Pandemie handelt oder um hybride Kriegsführung.

Bohrn-Mena vs. Grosz

Dies aber kann man von einem Heer nicht erwarten, das auch das Kapern der Befehlskette einfach hinnahm, was natürlich eine wesentliche Voraussetzung für die jetzige Situation ist. Wenn wir auch nicht damit rechnen können, dass uns Politiker reinen Wein über ihr Ausscheiden einschenken, können wir uns doch fragen, welche Kräfte im Hintergrund wirken. Wenn ein Abgeordneter nicht jeden Antrag einbringen kann, ist dies weniger gravierend als wenn ein Minister ausgebootet wird und sich nicht dagegen wehren kann, in der Öffentlichkeit so tun muss, als sei alles in Ordnung. Vielen ist klar, dass eine lange vorbereitete Agenda verfolgt wird, über die wir von denen nichts erfahren, die vielleicht tiefere Einblicke haben. Wir können Netzwerke rekonstruieren und Puzzleteile sammeln; dazu gehören auch stets wiederkehrende Muster. Wie Wolfgang Mückstein wegen seiner Sneaker als cool etikettiert wird, erinnert z.B. daran, dass Gerald Klug im März 2013 zum „sogar militärisch aussehenden“ „Minister zackig“ gehypt wurde. Freilich schüttelte er nur unverbindlich Hände, wo Darabos der Kontakt untersagt wurde; tatsächlich hatte der für Gusenbauers Hintermänner „Minister spielende“ Kabinettschef erst recht freie Hand. Wir sollten immer zweifeln, wenn uns holzschnittartige Bilder angeboten werden, die auch dafür stehen, dass Dingen nicht auf den Grund gegangen wird, sondern man Entscheidendes verschleiert.