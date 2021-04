Justiz: Nacktfotos in der Bananenrepublik

Wenn es einen funktionierenden Rechtstaat, eine echte Opposition und unabhängige Medien gibt, kann Korruption effizient bekämpft werden. Alle drei Voraussetzungen gibt es in Österreich nicht, auch wenn manche Hochgefühle haben wegen delikater Justizleaks. Einmal mehr zeigte sich, dass immer die selben Akteure keinerlei Skrupel haben und ihnen immer noch andere hinterherrennen. Denn Rudi Fussi behauptete, es wären auf dem Handy von ÖBAG-Chef Thomas Schmid auch 2500 Fotos gefunden worden, die er mit #beidlgate umschrieb. Manche schrien da gleich empört „auf dem Diensthandy!“, doch es könnte auch in seiner Cloud gewesen sein, auf die er via Phone Zugriff hat. Der Punkt ist jedoch, dass jemand geleakt haben muss und dass neben Fussi auch Peter Pilz mit „Zackzack“ zu den Nutzniessern gehört. Freilich geht Pilz selbst, der an der Demontage von Bundeskanzler Sebastian Kurz mitwirken will, mit keinem Wort darauf ein, sondern überlässt es seinem Redakteur Thomas Walach und seinem Zeichner Othmar Wicke.

All jene, die meinen, die Korruptionsstaatsanwaltschaft sei ein Instrument politischer Agitation, sehen sich jetzt natürlich bestärkt. Dies wird aber auch deutlich, wenn man bedenkt, wie auf Zuruf von Pilz via Walach ermittelt wird wegen der Behauptung, Kurz habe die Netzwerkerin Gabriela Spiegelfeld 2018 im Urlaub auf Mallorca besucht. Nun spielte sie bei seiner Kampagne 2017 durchaus eine Rolle, doch die Verhaberung der WKSTA mit Pilz spricht der Rechtstaatlichkeit Hohn. Wenn man selbst zu Korruptionsermittlungen recherchiert, stellt man fest, dass alles ignoriert wird, was jene Kreise berührt, deren Agieren Pilz deckt. So entsteht auch ein falscher Eindruck über jene Koalition, deren Ende im Mai 2017 durch die Ablöse von Reinhold Mitterlehner Vizekanzler an der Spitze der ÖVP eingeleitet wurde. Dazu tragen auch Medien bei, die sich an exakt die gleichen Tabus halten wie die WKSTA und Abgeordnete, die alles ausblenden, was sie sich nicht ansehen sollen. Auf diese Weise findet das Lästern über Chatprotokolle und #beidlgate in einer simulierten Realität statt, der jederzeit der Boden unter den Füssen weggezogen werden kann.

Diese unglaubliche Situation in der österreichischen Justiz muss thematisiert werden – die Leakerei höchstpersönlicher Infos über Beschuldigte belastet das Vertrauen in den Rechtsstaat massiv. @Alma_Zadic hat ein Problem.https://t.co/97y4WbtpAl — Richard Schmitt (@RichardSchmitt2) April 11, 2021 Richard Schmitt vom Exxpress auf Twitter

Man kann und soll über Korruption ganz einfach recherchieren, landet dann aber rasch bei der Erkenntnis, dass es keine Parteigrenzen gibt. Wer dennoch so tun soll als ob, muss holzschnittartige Bilder von Personen anfertigen, bei denen „böse“ sein muss, was bei anderen so „gut“ ist, dass man nicht einmal darüber reden darf. So entsteht der Eindruck, dass Kurz und Co. aufgebaut wurden – für einen bestimmten Zweck – und jetzt andere an die Reihe kommen sollen. Auch sie werden nicht frei agieren können wie von der Verfassung vorgesehen, sondern Rollen erfüllen, weil sie Korruption nicht per se ablehnen. Wer jetzt Fussi und Pilz einfach nur grindig findet, hat nicht unrecht; es bleibt aber die Frage, warum solche Figuren immer wieder breiten Raum bekommen. Sie recherchieren nicht, sie bemühen sich nicht um Wahrhaftigkeit und Fairness, sondern leben von der Niedertracht. Zu Pilz und Fussi gehört auch Florian Klenk vom „Falter“, der den ÖVP-Blog „Zur Sache“ attackiert; als ich es anklickte, war Werbung des Magna Racino eingeblendet. Irgendwie passend, da sich der Posche-Clan am „Falter“ beteiligt und bei Porsche Siegfried Wolf im Aufsichtsrat sitzt. Wenn es um Fussi geht, erinnern sich viele noch daran, wie er ausrastete, als bekannt wurde, wie er die Übersetzerin für Tal Silberstein, Anna J. per Whatsapp bedrohte. Zwar sprach ihn die Justiz dann frei; es machte jedoch kein gutes Bild, weil sich wieder einmal fragte, mit welchen Leuten sich Kern umgab.

Fussi fungierte im Wahlkampf 2017 als ehrenamtlicher Berater von Christian Kern, was ihn mit Robert L. von Signa verband, dem ehemaligen Sprecher Alfred Gusenbauers. Noch ehe überhaupt an Wahlen zu denken war, verfasste L. ein Dossier über die Kampagnenfähigkeit der SPÖ mit Kern, das an Silberstein ging, mit Fussi im CC. Kern hielt damals eine Rede zum „Plan A“, an der auch Silberstein und Fussi mitwirkten und die einen Aufbruch der Sozialdemokratie herbeiführen sollte. Fussi wurde aus dem Nichts bekannt, als er ein Volksbegehren gegen Abfangjäger startete, um die Anschaffung von Eurofighter Typhoon zu bekämpfen; er jubelte Ex-Verteidigungsminister Hans Peter Doskozil zu, als dieser 2017 Airbus anzeigte. Freilich waren dabei auch Ukraine-Lobbying-Partner Gusenbauers mit an Bord und Peter Pilz, der für Gusenbauer und Doskozil den Eurofighter-U-Ausschuss 2017 manipulierte. Er sollte den schwarzen Peter für den Eurofighter-Vergleich 2007 Ex-Minister Norbert Darabos zuschanzen und ihn dank seiner eigenen intimen Beziehungen zur Justiz anzeigen. Obwohl man rasch dahinterkommen müsste, was gespielt wird, verhielten sich die Staatsanwalten gefügig und ermittelten gegen Darabos, nicht aber gegen Pilz, Doskozil, Gusenbauer und Co. „Was wäre, wenn….“ ist in der Politik durchaus angebracht; dies gilt auch hier: hätte die Justiz im Juni/Juli 2017 erkannt, welcher Bär ihr aufgebunden wurde, hätte Pilz nicht erfolgreich gegen die Grünen kandidiert. Doskozil wäre zurückgetreten, die SPÖ hätte sich auch von Gusenbauer befreit; die Justiz hätte dann auch mit all den Zeugen für Darabos‘ Abschottung gesprochen, was den Hintermännern von Gusenbauer und Doskozil (und Pilz und Fussi?) Grenzen gesetzt hätte, die Darabos nach wie vor bedrohen. Es hätte vielleicht keine Ibiza-Falle gegeben und damit auch kein Ibizagate; die SPÖ hätte wegen der Komplizenschaft Kerns mit Gusenbauer und Doskozil einen neuen Chef bekommen (Darabos?). Wir befinden uns aber nicht im Konjunktiv, sondern in einer politischen Realität, in der Blasen wie die unten Gezeigte Narrative vorgeben und verstärken sollen.

Fussi-Video von 2021

Wir sehen ihn via Zoom chatten mit Ben Weiser („Zackzack“) und Natascha Strobl, eine „Zero Covid“-Vertreterin, die Expertin für eh alles ist und überall Nazis wittert. Ich bin für sie eine böse „Antisemitin“, weil ich mich kritisch mit der Rolle Silbersteins in Wahlkämpfen befasste und dabei auch an jenem 2006 interessiert war, den Darabos dann ausbaden musste. Einer der Zeugen, von denen Justiz und Verfassungsschutz nichts wissen wollen, war einmal Silbersteins Chauffeur. Er wies mich darauf hin, dass Stanley Greenberg die Zusammenarbeit mit Silberstein nach jenem Wahlkampf 2006 beendete, weil dieser zu skrupellos agierte. Übrigens wurde auch Fussi in jenem Wahlkampf von Gusenbauer engagiert und mit Chaim Sharvit ein weiterer israelischer Agent, auf den sich auch Pilz beziehen sollte. Zur Blase gehört, sich selbst mit „Haltung“ zu verkaufen, was den Blick von konkreten Handlungen oder Unterlassungen weglenkt. Manchen kommen diese Leute sehr ideologisch vor, doch ihre Vorstellungen sind austauschbar bzw. kommt ohne Zögern Neues hinzu, von Greta bis Corona. Bezeichnend ist, dass Fussi von Amnesty unterstützt wird, nachdem er die Polizei per Twitter Angriff, weil sie nicht weißrussisch mit Corona-Protesten umging und diese sicv das nicht gefallen liess. Zugleich aber wird Polizeigewalt in Belarus verurteilt und es ist für Amnesty okay, wenn man bei uns wegen tatsächlicher Recherche schikaniert wird. Die Angehörigen der Blase unterstützen Totalitarismus, was sie von gestandenen Linken unterscheidet, die gegen Ungerechtigkeiten und Unterdrückung auftreten. Von wegen Handlungen: bei Pilz kommt hinzu, dass er andere immer schon bedroht, verleumdet, ausgenutzt und belogen hat; es geht nicht nur um sein Verhalten Frauen gegenüber.

Tja, warum wundert mich das nicht … pic.twitter.com/S7178fNRlO — Klaus Webhofer (@KlausWebhofer) April 11, 2021 Eurofighter-Blamage von Türkisgrün

Die Blase kann jederzeit platzen, wie man daran sieht, wie sich Verteidigungsministerin Klaudia Tanner in den Fußstapfen von Doskozil (und Gusenbauer / Pilz) immer wieder in die Irre begeben hat. Airbus hat sie nicht kennengelernt, und auch ein Verkauf der Typhoon erweist sich als weit schwieriger, als sie sich das wohl vorgestellt hat. Dazu trug die Propaganda von Doskozil, Pilz und getriggerten Medien und Abgeordneten bei, die so davon überzeugt waren, dass man ja bloss ein paar „Schrottflieger“ loswerden wolle, dass überflüssig schien, sich mit den Modalitäten beim Kauf von Militärmaschinen zu befassen. Die Staatsanwaltschaft zum Schutz von Oligarchen, Organisierter Kriminalität und russischen Geheimdiensten erhebt pro forma Anklage gegen Randfiguren, schützt aber Gusenbauer und Co. inklusive Wolfgang Schüssel auch weiterhin. Übrigens werden auch für Flugzeuge holzschnittartige Bilder kreiert, wenn dies zur Agenda gehört; wer wirklich aufdeckt, will ein möglichst umfassendes Puzzle rekonstruieren, bei dem es nur um Personen, Firmen, Netzwerke und Abläufe geht. Ob sich Gusenbauer, Doskozil, Pilz und Co. Dick Pics schickten, hätte die Justiz nicht interessieren oder leaken sollen – wenn sie denn gegen sie ermitteln hätte dürfen, statt sie als unantastbar zu betrachten. Wer jemals selbst etwas recherchiert hat – was auch auf Abgeordnete zutreffen sollte – wird wohl erkennen, dass Fuß-Pilze mit Triggerworten emotionalisieren, also manipulieren, aber niemals über mehrere Minuten Sachverhalte mit einer Fülle an Fakten objektiv darlegen. Beliebt ist jetzt auch, abwertendes Verhalten gegenüber Frauen nur bei der ÖVP (basierend auf von der WKSTA geleakten Chats) festzustellen – so signalisieren auch Frauenfeinde vermeintlich „virtue“.