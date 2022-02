Steuern wir auf Neuwahlen zu?

Natürlich wünschen sich viele von uns Neuwahlen, nicht nur diejenigen, die gegen mit C gerechtfertigte „Maßnahmen“ demonstrierten. Es scheint einiges in verknöcherten politischen Strukturen ins Rollen zu kommen, aber das kann auch bloss vorgetäuscht sein. Auch wenn der Impfzwang am 1. Februar noch nicht in Kraft tritt, handelt es sich nur um eine Verzögerung um wenige Tage. All der immer stärkere Protest konnte daran nichts ändern, was nicht nur daran liegt, dass eine Agenda durchgezogen wird. Nun sieht es so aus, als seien die Grünen sowohl intern als auch durch Enthüllungen immer stärker unter Druck, was dann doch in Richtung Neuwahlen deutet. Bei näherer Betrachtung ergibt sich ein anderes Bild, als uns der Mainstream vermitteln will, denn dann wird klar, wie sehr alles miteinander verwoben ist.

Was den Impfzwang betrifft, ist die nächste Station die Sitzung des Bundesrats am 3. Februar, die natürlich von Protesten begleitet sein wird. Die Grünen gegen Impfpflicht und 2 G wenden sich in einem offenen Brief an die Mitglieder der Länderkammer. Auch der pensionierte General Günther Greindl, der bei einer Kundgebung am 29. Jänner in Wien sprach, die ich hier erwähne, appelliert an den Bundesrat. Einige setzen jetzt Hoffnungen auf den Verfassungsgerichtshof, der Gesundheitsminister Wolfgang Mückstein einige detaillierte Fragen stellt. Zwar ist diese Initiative durchaus zu begrüssen, aber warum erst jetzt, wo jedem sofort auffallen hätte müssen, dass das C-Narrativ nicht stimmig ist.

Kundgebung am 29. Jänner

Dabei gibt es jetzt immer mehr Informationen, die über alternative Medien zur Bevölkerung vordringen. Sie betreffen frühe Therapien ebenso wie die Beschaffenheit der „Impfung“, zu der man wohl kaum mit aller Gewalt gezwungen werden müsste, würde man kein großes Risiko eingehen. Viele sind aber gerade empört über eine geleakte Vereinbarung zwischen ÖVP und Grünen, die mit 1.Jänner 2019 datiert ist. Von diesem Detail einmal abgesehen entspricht ein Sideletter eher den Vorstellungen, die „man“ von der ÖVP als von den Grünen hat. Man kann spekulieren, ob das Datum ein Lapsus war (wie der Sager von „Verfassungsministerin“ Karoline Edtstadler zum Impfzwang als Weg aus der Demokratie), oder ob man hier einen Beweis für die Inszenierung von Ibizagate in Händen hält. Klar ist, dass eine Koalition aus ÖVP und Grünen zwar plandemiekonform ist, aber keine regulären Wahlen 2019 angestanden sind. Wenn wir Zusammenhänge analysieren, wird ohnehin deutlich, dass vieles auf Ibizagate zusteuerte.

Beim Siegmund Freud-Park plakatiert

Am Rande einer der Kundgebungen im Park bei der Votivkirche fielen mir die Plakate oben auf. Auf das mit „Ibiza-Detektiv“ Julian Hessenthaler wies EU-Infothek im Dezember hin. Das Design hat gewisse Ähnlichkeiten, und es ist naheliegend, dass Hessenthaler zusammen mit Werbung für den linken Verlag Bahoe Books plakatiert wurde. Dort publiziert (wie auch im „Falter“-Verlag) Richter Oliver Scheiber, der bei SOS Mitmensch und bei Sebastian Bohrn-Menas Stiftung Oekoreich sowie beim Antikorruptionsbegehren aktiv ist (und ein schwer gestörtes Verhältnis zu Grundrechten hat). Beim „Falter“ denkt man nicht nur an Florian Klenk, sondern auch an Anwalt Alfred Noll, der Hessenthaler in den Ibiza-U-Ausschuss begleitete und von Herbst 2017 bis Herbst 2019 Abgeordneter der Liste Pilz war. Mit einiger politischer Erfahrung erscheint eine schriftliche Abmachung zwischen ÖVP und Grünen 2019 höchst ungeschickt, doch Absprachen kann es durchaus gegeben haben. Man sollte auch daran denken, dass die Grünen zu diesem Zeitpunkt nicht mehr dem Parlament angehörten, aber vorhatten, bei der EU-Wahl Ende Mai anzutreten. Dabei war durchaus hilfreich, dass für Pilz der längst chancenlose Johannes Voggenhuber antrat, wobei die Grünen dann durch Ibizagate zusätzlichen Rückenwind hatten.

Am Heldenplatz am 29. Jänner

Nachdem die Grünen im Herbst 2019 wieder in den Nationalrat einzogen, bot Werner Kogler Peter Pilz einen Job an. Merkwürdig war auch, dass Alma Zadic, die wie Noll zwei Jahre lang Pilz-Abgeordnete war, nun für die Grünen kandidierte und unbedingt Justizministerin werden musste. Weil sich die Grünen neu aufstellten, traten vor allem Neulinge an; mit politisch Erfahreneren wären Plandemie, „Massnahmen“ und schliesslich auch Impfzwang wohl nicht so einfach umzusetzen gewesen. Im unerschöpflichen Fundus an Chats des Thomas Schmid finden sich auch einige, die zeigen, wie Rene Benko hofiert wurde. Seine rechte Hand ist Alfred Gusenbauer, der als Verhöhnung für alle anständigen Sozis für Verdienste um die Sozialdemokratie ausgezeichnet wurde. Der Verfassungsgerichtshof logiert in einem Benko-Haus auf der Freyung, und eine Benko-Beteiligung ist auch der gemeinsame Nenner von „Kurier“, „profil“ und „Kronen Zeitung“, die im Video unten Landeshauptmann Hans Peter Doskozil interviewen. Doskozil ging 2016 einen Pakt mit Pilz ein, um Airbus zu attackieren und Ex-Minister Norbert Darabos aus dem Weg zu räumen.

Doskozil und die Benko-Presse

Im „Kurier“ kann man gut beobachten, wie Doskozil mit jeder Unwahrheit davonkommt, etwa dass er nichts mit der Pleite der Commerzialbank Mattersburg zu tun gehabt haben soll. Tatsächlich delegierte er aber die Revision der Kreditgenossenschaft, die beinahe Alleineigentümerin der Bank war, an die Prüfer der Bank TPA. Der grösste Kunde von TPA ist wiederum Benkos Signa und man prüfte auch Wirecard CEE in Graz; es gibt auch eine Verbindung zu den Eurofighter-Gegengeschäften. Es ist kein Zufall, dass hier Wirecard, Commerzialbank, Benko, Gusenbauer und die SPÖ Burgenland in einem Kontext aufscheinen. Mit Benko ist auch der Geschäftspartner des Oligarchen Oleg Deripaska Siegfried Wolf verbunden, der einige Zeit mit Gusenbauer in Strabag-Aufsichtsrat sass. Doskozil wird auch vom „Falter“ gehypt, der ihn schon als zukünftigen Kanzler sieht. Wir werden immer noch heftig verarscht, denn Personen, die das C-Narrativ pushen, sollen als Alternative dazu erscheinen.

Proteste am 20. Jänner

Das sieht man nicht nur bei Doskozil, denn Pilz, dessen Leben eine einzige Lüge ist, soll sich von grüner Korruption abheben. Man beachte, dass der Rücktritt von Sebastian Kurz im Herbst 2021 mit Leaks der Korruptionsstaatsanwaltschaft in Richtung Pilz einher ging und jetzt ÖVP-Handys einfach so bei ihm gelandet sein sollen. Dies just als der Korruptions-U-Ausschuss zum ersten Mal zusammentraf, was daran erinnert, dass Pilz 2016 der militärische Verschlussakt Eurofighter-Vergleich zugespielt wurde, was ebenfalls für einen UA höchst nützlich war. Warum man uns für so blöd hält, ist schnell erklärt, denn wir werden wie die Menschen getriggert, die brav an C glauben, und zwar mit unserer Wut. Wir dürfen nicht in diese Falle tappen, sondern müssen uns für Netzwerke interessieren und selbst recherchieren bzw. Akteure mit unserem Wissen konfrontieren. Wenn man sich Nachrichten zu anderen Ländern ansieht, wird vielfach auf ein „Ende der Pandemie“ hingearbeitet, die ja nie eine war. Dies soll den bisherigen „Eliten“ den Kopf retten oder zumindest dafür sorgen, dass auch die Nachfolger auf Kurs bleiben.

PS: Es gibt mehrere Demokalender, in denen Termine in ganz Österreich angekündigt werden. Auf der Webseite des Parlaments sollte man nehmen zum selbständigen Antrag zur Impfpflicht (2173/A) und zum Abänderungsantrag zu Arzneimittelgesetz und Gentechnikgesetz (1289 d.B. siehe auch dieser Artikel). Ausserdem wird das Sozialversicherungsgesetz geändert, um der Ärztekammer mehr Macht über Ärzte zu geben (siehe 2172/A). Es ist auch notwendig, sich per Stellungnahme gegen eine Verlängerung des Epidemiegesetzes bis 30. Juni 2022 auszusprechen (siehe 2063/A).

PPS: Weil ich mich seit Jahren mit solchen Hintergründen befasse, wird mir sehr zugesetzt. Natürlich kommt man Drahtziehern im Hintergrund erst allmählich nahe, weil sie über vorgeschickte Handlanger agieren. Diese Drahtzieher haben bei uns noch völlig freie Hand, sodass sie einem auch alles antun können und dann gedeckt werden. Auf diese Weise habe ich meine Wohnung und alles andere verloren, ich wurde arm gemacht und niedergehalten. Immer wieder stehen Tage an, an denen ich nicht mehr weiterweiss. Ich schreibe auch deshalb, weil mir die Netzwerke um Gusenbauer nicht auch noch meinen Geist rauben sollen; dies wurde dann dazu, dass ich diese Netzwerke enttarne. Ich freue mich daher über eure Unterstützung und den Austausch mit euch und bin unter 066499809540 erreichbar. Weil „Zusetzen“ wie gesagt auch bedeutet, mich ökonomisch zu treffen, bedanke ich mich auch für eure finanzielle Unterstützung unter Alexandra Bader, Erste Bank, AT 592011100032875894 BIC GIBAATWWXXX vielen Dank!