C-Demos: Weil wir den Anfängen wehren

Der internationale Holocaust-Gedenktag am 27. Jänner wurde dazu benutzt, den Widerstand gegen das mit C gerechtfertigte Regime zu diffamieren. Dies fand ironischer Weise mit der Intention statt, den Anfängen zu wehren; exakt dies beflügelt aber auch die massiven Proteste weltweit. Das derzeit beste Beispiel für diesen Widerstand ist Kanada, wo der Trucker-Konvoi nach Ottawa von Hunderttausenden auf seinem Weg begeistert begrüsst wurde. Die „small fringe minority with unacceptable views“, wie sie Justin Trudeau nennt, belagert inzwischen den Sitz des Parlaments. Trucker müssen, noch bevor Kanada allgemeine Impfpflicht einführt, entweder geimpft sein oder 14 Tage in Quarantäne gehen, wenn sie aus den USA über die Grenze kommen. Man erkennt beim Vergleich mit der Situation in Deutschland und Österreich, dass eine globale Agenda durchgezogen wird, die per internationalem Recht festgelegte Souveränität ad absurdum führt.

Trudeau wird längst nicht als Einziger als Marionette gesehen, und man erinnert sich, wie er den Truckern zu Beginn der „Pandemie“ dafür dankte, dass die Lieferkette aufrechterhalten wird. Während er sich jetzt versteckt („in Quarantäne, weil eines seiner Kinder positiv auf C getestet ist“), begrüsste er noch vor einigen Monaten kniend Black Lives Matter-Proteste, was auch für die Exekutive galt. Zahlreiche Memes kursieren, die Trudeau verspotten, der in Wahrheit an „Coward-19“ erkrankt sei. Wir können von den Kanadiern lernen, dass wir Karl Nehammer nicht selbst martialisch abbilden, sondern sein Kasernenhofgehabe so darstellen sollten, wie es wirkt. Wir erreichen einiges, aber noch nicht das Ende von allem, was mit dem Etikett C verkauft wird. Vor der letzten Grossdemo in Wien am 29. Jänner eilig angekündigte „Lockerungen“ sind den Platz nicht wert, auf dem über sie berichtet wird. Polizisten und Soldaten schämen sich bei uns zunehmend für die Bundesregierung; gestern sprach General i.R. Günther Greindl bei einer Kundgebung und verwies auf den Nürnberger Kodex.

Freedom for all

Typisch „woke“ entschuldigte sich Trudeau vor vier Jahren bei den First Nations, die jetzt bei den Protesten vorne mit dabei sind siehe unten. Natürlich gehört Trudeau zu jenen Young Global Leaders, mit denen die Kabinette der Welt unterwandert wurden; er kooperiert auch mit George Soros und bewundert China. Wer bei uns den Nürnberger Kodex erwähnt, wird gerne einer Verharmlosung des NS-Regimes bezichtigt, dabei soll der Kodex ja gerade Lehren aus den grauenhaften Experimenten der Nazis ziehen, und zwar am Anfang und nicht erst am Ende. Er wird nicht nur per Zwang zur „Impfung“ verletzt, sondern auch durch eine Änderung des Arzneimittel- und Gentechnikgesetzes, auf deren tragische Konsequenzen ich hier näher eingehe. Niemand von denen, die sich in Betroffenheitsgesten nicht nur am 27. Jänner gefallen, ist entsetzt und steht dagegen auf. Zum Aufrechterhalten des C-Narrativs und der damit verbundenen Umgestaltung der Gesellschaft gehört untrennbar, andere per Mainstream als „small fringe minority with unacceptable views“ zu framen. Bei uns ist da die Nazi-Keule besonders beliebt, die zum Beispiel Florian Klenk vom „Falter“ schwingt, der selbst alles andere als zimperlich ist und geradezu paranoid wirkt. Die Inbrunst, mit der dies viele betreiben, legt persönlichen Hintergrund nahe, wie auch Teilnehmer bei Begegnungen zwischen den Kindern von Tätern und von Opfern erkennen, welche der verstorbene israelische Psychologe Dan Bar-On initiierte. Wessen Eltern oder Großeltern mit dem Regime waren, versteht oft nicht das Geringste von dem, was Kinder und Enkel der Opfer bewegt. Umso grösser ist das Bedürfnis, sich als wahrer Kämpfer gegen alles zu inszenieren, was niemand jemals ungeschehen machen kann, und dabei jetzt lebende Menschen zu attackieren, sie brutal behandeln, ihnen ihre Rechte absprechen.

MUST-WATCH: Indigenous drummers lead the growing crowd at Parliament Hill in a round of O Canada.#TruckersForFreedom2022pic.twitter.com/s4HtEQqkDf — Election Wizard 🇺🇸 (@ElectionWiz) January 29, 2022 In Ottawa

Wer auch nur leise Zweifel daran hat, dass Widerstand das Gebot der Stunde ist, sollte sich die Doku unten ansehen, denn da wird dargestellt, wie es in einem Bereich von den Anfängen zum Ende kam, mit dem wir uns seit zwei Jahren zwangsläufig befassen. Gerade Ärzte traten zu einem hohen Prozentsatz der NSDAP bei und wechselten ohne Gewissensbisse von der Orientierung am Patienten zur Priorität des „deutschen Volkes“, der „Volksgesundheit“. Es gab jahrelange Propaganda dafür, Behinderte als unnütze Esser zu betrachten, als Schaden für den „Volkskörper“. Dies führte dazu, dass Krankenschwestern zunächst (als der Anfang schon zurücklag) dazu bereit waren, Kinder zu halten, während sie eine tödliche Medikation bekamen. Dann waren sie selbst es, die dies übernahmen (einen Schritt näher zum Ende); darauf folgte die Ermordung Erwachsener, die man in grau gestrichenen Lastwägen wegbrachte. Es gab eigene Abteilungen, die Angehörigen dann „kondolierten“, doch sie machten plumpe Fehler, etwa wenn jemand an Blinddarmentzündung gestorben sein soll, der gar keinen Blinddarm mehr hatte. Gegen das T4 genannte Massenmordprogramm wurde schliesslich protestiert, doch bis 1945 starben viele Menschen durch „wilde Euthanasie“ (dezentrale Anstaltsmorde). Das Wort ist ein Euphemismus, weil kein Opfer je einwilligte, ermordet zu werden (auch Holocaust für Brandopfer ist vielleicht verharmlosend, sodass viele den Begriff Shoah vorziehen); heute wird Euthanasie übrigens legalisiert. Die von Nazi-Medizinern erprobten Gaskammern wurden samt Personal in Vernichtungslager gebracht; als Deutschland 1939 Polen überfiel und dies mit einer false flag rechtfertigte, wurden Psychiatriepatienten ermordet, weil man Krankenhausbetten für verwundete Soldaten benötigen werde. Es gibt viele Details in der Dokumentation, über die man unweigerlich nachdenkt, gerade auch angesichts der mit aller Gewalt durchgezogenen Kampagne gegen medizinisches Personal, das gegen Impfzwang aufsteht.

Dokumentation über Mord durch medizinisches Personal

Es heisst, dass der Impfzwang, wie er jetzt Gesetz werden soll, sehr viel mit Ärztekammerpräsident Thomas Szekeres zu tun hat. Kürzlich stellte der bekannte Plagiatsjäger Stefan Weber simple Fragen zu Szekeres‘ akademischer Ausbildung auf Twitter und erfuhr, dass ihn Anwalt Peter Zöchbauer (der auch Rene Benko vertritt) dafür klagt; Weber hat nun seinen Account stillgelegt. Dietrich Bonhoeffer sah eine grosse Gefahr in menschlicher Dummheit, weil sie resistent ist gegenüber Argumenten. Die Nachfahren von Opfern sagen, dass oft diejenigen feige waren und nicht halfen, bei denen man anderes erwartet hätte, hingehen waren die Menschen mutig, bei denen man es nicht erwartet hat. Jetzt ist oft von einem Versagen der Intellektuellen, der Akademiker die Rede, was zu Schilderungen von Hannah Arendt passt. Wer freudig überrascht ist, dass „ausgerechnet“ Trucker uns vom C-Regime befreien wollen, muss deren Arbeitsbedingungen berücksichtigen. Sie sind stundenlang unterwegs, ohne andere Menschen zu treffen, und hören dabei auch alternative Kanäle oder Audiobücher. Untereinander verständigen sie sich mit CB-Funk, was ein wichtiger Faktor beim Koordinieren des Konvois ist.

Über Dummheit und Diktatur

Manch ein Trucker ist viel gebildeter als ein medial gehypter Wissenschafter, der (oder die) bloss Bonhoeffers These untermauert. Vera Sharav überlebte die Shoah als Kind und sprach bei einem Protest am 23. Jänner in Brüssel. Sie wies auf Primo Levi hin, der sagte, dass die Shoah passieren konnte, und was geschah, kann auch wieder geschehen. Eli Wiesel meinte, Schweigen und Gleichgültigkeit hätten der Vernichtung den Weg geebnet. Heute wurden zunächst alte Menschen unter dem Vorwand C getötet, indem man sie mit bestimmten Medikamenten behandelte oder gar nicht versorgte, was nach aussen hin eine „Pandemie“ belegen sollte. Sharav wies auch darauf hin, dass Bill Gates die C-Impfungen einmal als „final solution“ bezeichnete und sein Vater Anhänger der Eugenik war. Die oben eingebundene Doku „Caring Corrupted“ befasst sich auch mit zunächst von den USA und UK ausgehender Eugenik, die von den Nazis mit ihren Vorstellungen von einer reinen arischen Rasse kombiniert wurde. Auch unter Sozialdemokraten gab es Anhänger der Eugenik wie Julius Tandler, der laut darüber nachdachte, was „lebensunwertes Leben“ den Staat kostet. Zur Eugenik gehören Zwangssterilisationen, die es lange in vielen Ländern gab; Planned Parenthood in den USA hat Verbindung zu Eugenik nicht nur wegen Bill Gates‘ Vater. Aldous Huxley ist als Autor von „Schöne neue Welt“ bekannt, während sein Bruder Julian in der British Eugenics Society aktiv und zeitweise deren Präsident war, die heute The Adelphi Genetics Forum heisst – bei uns ist Eugenik nun Bioethik. Es gibt auch in Israel Demos gegen Mandate und viele fühlen sich wie Versuchskaninchen wegen der „Nebenwirkungen“ der „Impfung“. Bei den Kundgebungen zogen einige Vergleiche mit den Nazis wegen der Diskriminierung „Ungeimpfter“ und der Einführung eines Grünen Passes. Uns hier in Österreich und in Deutschland steht dies jedoch nicht zu, weil wir dann wie unsere heftigsten Kritiker den Fehler machen würden, Vergangenheit mit unserem „Mut“ zu korrigieren. Wer daran zweifelt, möge auch Dokus wie „The Silence after the End“ über Auschwitz ansehen und wird verstehen, dass es unangemessen wäre.

Diffamierung mit AK-Geldern

Das Momentum-Institut erhält 900.000 Euro im Jahr von der Arbeiterkammer; Leiterin Barbara Blaha (Ex-VSStÖ) diskutiert heute bei „Im Zentrum„. Momentum veröffentlicht Gaga-Videos mit Natascha Strobl, die einst Sprecherin des VSStÖ war und der totalitären Zero Covid-Ideologie anhängt (die Sozialdemokratie ist aber ein weites Feld und in ihr gibt es seit 2021 den Verein Youyi für Beziehungen zu China). Strobl nennt sich Politikwissenschafterin, ist aber völlig unfähig, zwischen Kritik an den Handlungen einer Person und deren Herkunft zu differenzieren und tritt mit Zero Covid für Zonengrenzen ein, die Staaten ablösen sollen, was den Verfassungsschutz auf den Plan rufen müsste. Weil sie sich Definitionsmacht anmassen soll, ist es für sie schlicht „antisemitisch“, die Methoden von Tal Silberstein zu untersuchen. Vielleicht trifft auf sie aber auch zu, was Joost Meerloo nach der NS-Zeit in „Rape of the Mind“ feststellte, nämlich dass wir durch Propaganda gesteuert werden. Es klingt anachronistisch, wenn er in den 1950er Jahren vor dem unmittelbaren Einfluss von Radio und Fernsehen warnte. Später kam das Internet, zunächst so, dass nur wenige publizierten und einige mehr Zugang hatten; dann gab es auch Social Media und die Möglichkeit, Videos online zu stellen; so kann man viele Menschen leicht manipulieren. Am 27. Jänner hielt das Bündnis „Jetzt Zeichen setzen“ eine kurze Kundgebung bei kaltem Wind auf dem Heldenplatz ab. Wie üblich mobilisiert nur mehr der C-Widerstand tatsächlich Massen unabhängig von Wind und Wetter.

Die Freiheitstrychler am 29. Jänner bei der Demo

„Jetzt Zeichen setzen“ streamte via Facebook, was ich teilweise anhörte, und so ähnlich klang wie eine Antifa-Kundgebung mit ein paar Dutzend Teilnehmern im Dezember „gegen rechte Corona-Leugner“ und „für eine antifaschistische Bekämpfung der Pandemie“. Man sagte uns, dass wir „strukturell rechtsextrem“ seien, den Holocaust verharmlosen, „antisemitischer Mob“ seien, Polizisten und Journalisten attackiert hätten. Ausserdem glauben wir an „Weltverschwörungen“ und stellen eine Gefahr für die Demokratie dar, gegen die „Politik und Zivilgesellschaft“ vorgehen müssten. Sehen wir einmal davon ab, dass es ziviler nicht geht als beim C-Widerstand, während genehme NGOs international gefördert werden, zumindest aber meist national vom Staat unterstützt werden. Denn im Bündnis „Jetzt Zeichen setzen“ finden wir zahlreiche Organisationen, die auch in ihrem Bereich Anfänge nicht wahrhaben wollen. Die SPÖ ist gleich mehrfach vertreten, auch mit dem Bund sozialdemokratischer Freiheitskämpfer, der 2010 den damaligen Verteidigungsminister Norbert Darabos für den Kampf gegen Rechtsextremismus und Faschismus auszeichnete.

Linke Kundgebung am 29. Jänner

Zugleich wurde Darabos aber abgeschottet, überwacht, unter Druck gesetzt, die Befehlskette in der Landesverteidigung wurde ausgehebelt. Sprach man Genossen darauf an, die sehr oft selbst auch nicht nur ihm reden „durften“, hiess es lapidar, „der Norbert wird halt abgeschirmt“ (so what). Weil aufrechte (Pseudo-) „Antifaschisten“ allenfalls dem Ende, nicht aber dem Anfang wehren, war auch absolut okay, dass ich verleumdet und bedroht wurde, weil ich zu den Personen gehörte, mit denen ein „antifaschistischer Kämpfer“ nichts zu tun haben soll. Von dieser kognitiven Dissonanz (wer ist da eine „Gefahr für die Demokratie“?) nicht nur der SPÖ, von diesem Verrat führt eine rote Linie zum für die C-Agenda gekaperten Bundesheer. Dort jedoch regt sich immer mehr Widerstand, meist freilich eher dann, wenn man wie Günther Greindl die Laufbahn schon hinter sich hat. Bei der Kundgebung oben im Bild sprach er nicht nur vom Nürnberger Kodex (darf man nicht!), sondern sagte auch, dass er sich an alle Mitglieder des Bundesrates gewandt hatte. Diese sollten die Impfpflicht am 3. Februar an das Parlament zurückverweisen. Wenn sie ihr zustimmen, dann müsse der Bundespräsident die Beurkundung verweigern. Auf dem Platz der Menschenrechte redete auch Andreas Sönnichsen, einst Wähler der Grünen und von der Medizinuni Wien gefeuert, der die Regierung zum Rücktritt aufforderte. Ausserdem hörten wir Madeleine Petrovic, die am Ende auch auf einen „Fall“ schwerer Impfschäden in ihrer Familie zu sprechen man. Dieses Thema wird trotz Nachweisbarkeit im Mainstream tabuisiert, wobei Petrovic auch auf unterschiedliche Chargen hinwies. Aber was ruft die Antifa (so noch vorhanden bzw. nicht eh schon auf unserer Seite) so gerne? Wir impfen euch alle! Dass es auch Antifa-Transparente mit „Kommunismus statt Österreich“ gab, weist auf die Herkunft dieser Art Antifaschismus aus dem ehemaligen Ostblock hin.

PS: Es gibt mehrere Demokalender, in denen Termine in ganz Österreich angekündigt werden. Auf der Webseite des Parlaments sollte man Stellung nehmen zum selbständigen Antrag zur Impfpflicht (2173/A) und zum Abänderungsantrag zu Arzneimittelgesetz und Gentechnikgesetz (1289 d.B. siehe auch dieser Artikel). Ausserdem wird das Sozialversicherungsgesetz geändert, um der Ärztekammer mehr Macht über Ärzte zu geben (siehe 2172/A). Es ist auch notwendig, sich per Stellungnahme gegen eine Verlängerung des Epidemiegesetzes bis 30. Juni 2022 auszusprechen (siehe 2063/A).

