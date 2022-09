Widerstand ist das Gebot der Stunde!

Am 10. September gab es mehrere Proteste gegen die herrschende Politik, die jedoch nicht zusammengeführt wurden. Ganz im Gegenteil waren manche bemüht, andere abzuwerten und sich zu beschweren, dass die Polizei nicht gegen sie vorgeht. Ironischer Weise waren die zuvor attackierten Kritischen Polizisten mit von der Partie mit Shirts, auf denen in Anspielung auf Alexander van der Bellen stand „So wie Sie sind wir nicht“. Dabei sollte man jetzt mit Schrecken erkennen, wie mehrere Faktoren zusammengeführt werden. Griechenland lässt sich offenbar nicht gefallen, dass über die Türkei syrische Masseneinwanderung von mehreren Millionen nach Europa stattfinden soll. Zugleich wird weiterhin auf C-Massnahmen gepocht und Sanktionen, die vor allem uns selbst treffen (sollen), bleiben aufrecht.

Die grösste Kundgebung mit anschliessender Demonstration auf dem Ring fand auf dem Heldenplatz statt und richtete sich nicht nur gegen die Politik der Regierung, sondern auch gegen Bundespräsident Alexander van der Bellen. Genau genommen müssten die anderen (KPÖ in Ottakring und Aufwärts – das vorher gross tönte, man werde einen „rechten Mob von der Strasse fegen“ – am Urban Loritz Platz) gegen sich selbst protestieren, weil sie die nun beklagte Teuerung mit verursacht haben. Doch die Abwärtsspirale für die Bevölkerung begann schon mit dem ersten Lockdown; genau genommen ab er mit der forcierten Masseneinwanderung 2015/16 und mit Pseudopolitik von Klima bis Gender.

Viele hoffen, dass es jetzt (endlich!) die Koalition zwischen ÖVP und Grünen zerreisst. Nach Wahlen soll es aber noch schlimmer werden nach deutschem Vorbild. Es ist absolut verständlich dass der Wunsch nach einer echten Alternative besteht. Deshalb warb die Initiative „Heimat und Umwelt“ am Rande der Kundgebung für den FPÖ-Kandidaten Walter Rosenkranz. Doch da er z.B. 2017 mit Peter Pilz den Eurofighter-U-Ausschuss manipulierte, verkörpert er ebenso System wie van der Bellen. Es gibt natürlich keine optimalen Lösungen, wenn es vor allem um erfolgreichen Widerstand geht. Dieser macht sich jetzt daran fest, ob es für van der Bellen so eine g’mahte Wiesn wird wie noch vor wenigen Wochen angenommen wurde. Es ist sicher heuchlerisch, wenn der ÖGB, der von Massenmigration über C-Regeln bis zu Sanktionen alles brav mitträgt, am 17. September gegen Teuerung demonstriert. Doch wir sollten ebenso mitmischen wie Tags darauf, wenn die internationale Better Way-Konferenz in Vösendorf mit einer Kundgebung am Heldenplatz endet.

Auch wenn viele zu Recht nicht das geringste Bedürfnis haben, mit der „anderen Seite“ zu reden, ist dies doch Produkt einer gesellschaftlichen Spaltung, die wir ablehnen. Man kann Leute beim Wort nehmen, die uns etwas oktroyieren sollen wie Michael Bonvalot und Markus Sulzbacher, die auf Twitter ihrem Unmut über einzelne Teilnehmer gestern und das Verhalten der Polizei Luft machten. Zumindest leicht paranoid sehen sie überall C-Leugner, was für sie synonym mit Natsi und Putin-Troll zu verwenden ist; sie sind auch darüber empört, dass der Impftoten gedacht wurde. Sulzbacher wittert bei Alternativmedien „russische Propaganda aus Oberösterreich“, was nicht so absurd ist wie es klingen mag. Zugleich blendet er jedoch aus, dass man hiesige Mainstream-Medien oft mit Leichtigkeit dem Putin-Netzwerk zuordnen kann, was auch daraus ersichtlich ist, was alles verschwiegen wird. Bonvalots Webseite offenbart seine Fixierung auf Natsis überall und angebliche C-Leugner inklusive des gängigen Ukraine-Narrativs. Als typischer KGB-Leugner geht er nicht der Frage nach, warum unter anderem Alfred Gusenbauer so enge Verbindungen zur Regierung von Viktor Janukowitsch hatte und was er sonst so alles treibt.

Wenn Bonvalot beim Verschleudern der BUWOG an Blackrock denkt, ordnet er Ex-Finanzminister Karl Heinz Grasser nicht einer russischen Einflussoperation zu, wo er aber hingehört. Ein weiterer KGB-Leugner, der Widerstand diffamiert, ist Robert Misik, der vom Vorstand des Bruno Kreisky-Forums gedeckt wird; ausserdem fallen Florian Klenk vom „Falter“, Rudi Fussi, Peter Pilz und sein Ex-Redakteur Thomas Walach auf. Bonvalot identifiziert zwar „Frontorganisationen“ der Identitären, macht aber einen grossen Bogen um ungleich einflussreichere russische Fronts bei uns. Man kann viel an den Identitären aussetzen (auch an der Verbindung zu Alexander Dugin), sollte sich aber nicht an Ersatzgegnern abarbeiten (und was ist mit Asow-Bataillon und Co.?). Unten sehen wir den Grünen Daniel Landau rein zufällig bei „Aufwärts“, der zuerst der C-Toten und der Ukraine gedachte, aber niemals auch nur das geringste Mitgefühl für Impfopfer oder in den letzten Jahren arm gemachte Menschen aufbrachte. Er gehörte auch zu jenen, die den Suizid der Ärztin Lisa Maria Kellermayr ausschlachteten, die übrigens von Fussi betreut wurde.

Es ist kein Wunder, dass sich viele Menschen bei C gleich überrumpelt, vor vollendete Tatsachen gestellt, fremdbestimmt und getäuscht fühlten. Eigentlich hätten da all jene auf die Strasse gehen müssen, die jetzt zaghaft doch wieder demonstrieren. Dass sie es nicht getan haben, zeigt ihre Zugehörigkeit zu einer Agenda, die den meisten von ihnen nicht bewusst ist. Was da abgeht, erklärt hier der Historiker Jeff Nyquist; ich stelle die Mechanismen auch immer wieder dar. Es sollte mit Destabilisierung auf mehreren Ebenen nur der Boden bereitet werden für die nächsten Schritte; erst jetzt soll scheinbar authentischer Protest sozusagen dazugeschaltet werden. Wer sich seit zweieinhalb Jahren zur Wehr setzt (oder schon länger), könnte leicht verzweifeln, auch wenn an jeder Ecke die nächsten Lügen lauern. Es gibt eine Analyse der noch lebenden Teilnehmer an Bilderberg-Treffen, geordnet nach Bereichen, in denen sie sich hinsichtlich der Impfung und anderer Ziele des WEF besonders engagierten. Mit Kenntnissen vor Ort in einzelnen Ländern lässt sich dies noch ergänzen; zwar kommt Pamela Rendi-Wagner vor, doch auch Oscar Bronner als Arbeitgeber von Markus Sulzbacher sollte erwähnt werden. Weiters Gusenbauer mit der Kampagne für eine weltweite „Volksimpfung“ und der Ansicht, dass Impfen „Bürgerpflicht“ sei; er gilt als rechte Hand Rene Benkos, der an „Kurier“ und „Kronen Zeitung“ beteiligt ist, die massiv Propaganda machen.

Jüngst gab es Turbulenzen im deutschen Corona-Ausschuss, der auch bei uns vielen ein Begriff ist; Mitbegründer Reiner Füllmich wird bis auf weiteres nicht mehr bei den Sitzungen dabei sein. Es ging unter anderem um das nicht eingelöste Versprechen einer so gar nicht möglichen Sammelklage, für die viele Leute Geld einzahlten. Wenn Füllmich von Stefan Magnet von Auf1 interviewt wird, erkennt man deutlich, dass beide ein Narrativ schaffen, das weit über C hinausgeht. Der Ausschuss antwortete interessanter Weise nicht einmal, wenn man ihn darauf aufmerksam machte, dass C mit Massnahmen und Manipulation zu Destabilisierung und hybrider Kriegsführung gegen den Westen gehört (nicht als „Killervirus“, sondern als Vorwand). Für Füllmich und Magnet ist es der Westen selbst, der sich destabilisiert; Füllmich führt Klimapanik, C und Ukraine-Krieg zusammen und Magnet bringt die CIA und die Geheimdienste der EU ins Spiel. In einem Füllmich-kritischen Video wird schlicht gefragt, warum er denn wegen C keine Strafanzeige erstattete. Nun ist das System aus seiner Sicht zwar zu korrupt dafür, aber zivilrechtlich soll es dann doch klappen?! Man könnte sagen, dass Füllmich, Magnet und andere den Menschen eine scheinbar plausible Erklärung bieten, die so oft demonstrieren. Freilich werden für Zusammenhänge, die man auf diese Art nicht bestreitet, (falsche?) Verantwortliche benannt, was die Rolle Russlands und Chinas komplett ausblendet. Dafür sprechen nicht nur Verflechtungen, sondern auch, dass der Rüstungswettlauf der 1980er Jahre (NATO-nachrüstung) die Sowjetunion wirtschaftlich kollabieren liess (und was passiert jetzt mit uns?). Verständlich, aber zugleich bedenklich ist, dass sich viele Widerständige (wie auch in Deutschland) zu neuen Parteien zusammenschließen. Diese haben kaum Chancen im System und täuschen darüber hinweg, dass man sich in der Politik auskennen muss, um sie tatsächlich zu verändern. Dies scheint zudem die Gefahr diverser Egotrips Einzelner noch zu verstärken; „machtlosen“ politischen Funktionen wird dann doch Macht zugeschrieben.

