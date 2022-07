Kann Walter Rosenkranz Bundespräsident?

Die FPÖ brauchte lange, um einen Kandidaten für die Bundespräsidentenwahl im Oktober zu präsentieren. Nun wurde aber Volksanwalt Walter Rosenkranz nominiert, der von 2008 bis 2019 dem Parlament angehörte und nach der Wahl im Herbst 2017 Klubobmann war. Er wird von der eigenen Partei eifrig in vielen Presseaussendungen als Bewerber praktisch ausserhalb des politischen Systems angepriesen, was ebenso absurd ist wie wenn es um Alexander van der Bellen oder Gerald Grosz geht. Nun muss man natürlich mit Politik vertraut sein, weil man sich sonst selbst im Wahlkampf schon schwertut. Doch wann wird es zum Bäumchen-wechsle-dich-Spiel mit einer scheinbaren Wandlung vom Mitläufer zum Kämpfer? Bei Rosenkranz liegen viele Informationen vor, mit denen sich jeder selbst beschäftigen kann; hier weise ich lediglich auf entsprechende Quellen hin. Allgemein entsteht aber der Eindruck, als würde van der Bellen gegen Norbert Hofer von 2016 mit leicht geänderter Besetzung und ähnlichem Ergebnis wiederholt; eine echte Chance hat Rosenkranz nicht.

Warum lässt sich die FPÖ darauf ein, fragen sich einige; warum stellt sie einen Burschenschafter auf anstelle einer Frau? Es ist möglich, dass die Blauen vom Frust vieler über Sanktionen gegen uns selbst (sei es „wegen C“, sei es „wegen Putin“) profitieren wollen. Tatsächlich sehen viele Menschen, die mit der Politik eigentlich schon abgeschlossen haben, in einem FPÖ-Kandidaten eine Alternative. Sie neigen dazu, die vollkommene Integration von Rosenkranz (und anderen) ins politische System zu ignorieren. Paradoxerweise wollen sie, dass van der Bellen kritisch bewertet und jedes Detail analysiert wird, aber man soll doch bitte schön nicht Rosenkranz mit demselben Maß messen. Es geht natürlich nicht anders, als genau das zu tun, und dafür gibt es einige Anhaltspunkte.

Rosenkranz wird vorgestellt

Mit „Holen wir uns unser Österreich zurück“ sollen natürlich wir alle angesprochen werden. Doch was in den letzten zweieinhalb Jahren geschah und sich immer weiter zuspitzen soll, wurde bewusst in Gang gesetzt und war immer gegen uns gerichtet. Rosenkranz hatte im Parlament unter anderem mit Sicherheit und Landesverteidigung zu tun, also mit Bereichen, in denen C-Panikmache und Sanktionen als Falle erkennt werden müssten. Hier gibt es einen Link zu allen Presseaussendungen, die Rosenkranz machte oder in denen er vorkommt; ausserdem die Info, dass er nach eigenen Angaben zu seinem Mandat stets bis zu 3500 Euro als Strafverteidiger dazuverdiente. Gerade wird berichtet, dass Rosenkranz von der FPÖ zwei Darlehen a 100.000 Euro erhalten habe und der Partei diese 200.000 Euro schuldet; es sei alles schon getilgt, ist aber die Reaktion der FPÖ. Dies wirft einmal mehr die Frage auf, wie er auch nur die Spur einer Ahnung davon haben soll, wie es ohnehin bereits armen Opfern der Sanktionen gegen uns selbst geht. Außerdem wird er nicht mit Widerstand gegen C-Massnahmen in Verbindung gebracht, was ihn von Susanne Fürst unterscheidet, die viele gern als FPÖ-Kandidatin gesehen hätten; sie soll aber selbst Rosenkranz mit mehr politischer Erfahrung ins Spiel gebracht haben.

Fellner über Rosenkranz

Natürlich war die Laufbahn von Rosenkranz eng mit Heinz Christian Strache verbunden; als dieser Vizekanzler wurde, übernahm Rosenkranz den Klubvorsitz; zuvor war er Stellvertreter von Klubobmann Strache. Als Peter Pilz (damals noch bei den Grünen) 2017 einen Partner für die Einsetzung eines Eurofighter-U-Ausschusses benötigte, unterstützte ihn Strache (2006 waren es Pilz, Strache und Josef Cap von der SPÖ). Die Abgeordneten der FPÖ inklusive Rosenkranz waren nicht als Einzige mit von der Partie, als der UA via Pilz in eine bestimmte Richtung gelenkt, also manipuliert wurde. Es ging darum, die Rolle von Alfred Gusenbauer beim Eurofighter-Vergleich zu verschleiern, aber auch, Norbert Darabos für Hans Peter Doskozil im Burgenland aus dem Weg zu räumen (dort koalierte die SPÖ mit der FPÖ). Dabei versprach Walter Rosenkranz als Fraktionsführer der FPÖ im U-Ausschuss „rasche und schonungslose Aufklärung“, ehe die Befragungen der Zeugen begannen. Er wusste natürlich, dass ein (nie forensisch überprüfter) Entwurf zum Eurofighter-Vergleich genau getimt auftauchen sollte und ärgerte sich, dass ihm dabei Pilz die Show stahl. Zunächst gab es am 4. Mai 2017 eine PK mit allen Fraktionsführern und am 8. Mai eine Aussendung Rosenkranz/Pilz zur Ladungsliste in den UA, die nur für die ersten beiden Tage, den 31. Mai und den 1. Juni dem tatsächlichen Ablauf entsprechen sollte. Dabei ging es um Wolfgang Peschorn (Finanzprokuratur) und Birgit Caesar-Stifter (Rechnungshof) am 31. Mai und Norbert Darabos und Helmut Koziol (Zivilrechtler) am 1. Juni; diese vier Befragungen wurden am 23. Mai 2017 in die offizielle Form einer Ladungsliste gegossen.

Rosenkranz über Strache

Später sollten ehemalige Manager von Eurofighter bzw. EADS (heute Airbus Group, die von Doskozil für russische Interessen attackiert wurde) kommen, was sehr an den ersten UA 2006/7 mit Pilz als Vorsitzendem erinnerte; sie müssten als Ausländer nicht Folge leisten und haben zudem schon lange nichts mehr mit ihrem früheren Job zu zu tun.Für den 14. Juni war in der Rosenkranz/Pilz-Meldung Meinhard Lukas vorgesehen, der heute Rektor der Kepler Universität ist, aber 2007 Eurofighter beriet. Wenn wir oben Rosenkranz am 18. Mai 2019 zu Strache befragt sehen, so platzte da gerade die Ibiza-Bombe und Strache und der geschäftsführende Klubobmann Johann Gudenus waren zurückgetreten. Unten sind die Straches abgebildet, wie sie einer Einladung von Rene Benko folgen, dessen rechte Hand Gusenbauer ist. Doch zurück zu 2017: Aloysius Rauen (Ex-Eurofighter Jagdflugzeug GmbH) planten Rosenkranz und Pilz für den 22. Juni ein, an dem Pilz aber Darabos einem Rosenkranz wohl bekannten Drehbuch zufolge anzeigte, weil der Vergleich am 24. Juni 2017 verjähre. Laut Aussendung wäre Ex-Kabinettschef Stefan Kammerhofer am 21. Juni drangewesen (der nie vom Abwehramt überprüft wurde); für Alfred Gusenbauer und Wolfgang Schüssel sowie Gusenbauers Geschäftspartner Leo Specht, den Chefverhandler von 2003 Edwin Wall und andere gab es überhaupt noch keine Termine. Es kam letztlich gar kein Ausländer, doch am 31. Mai wurde Lukas für den 2. Juni nachmittags geladen und Kammerhofer für den 9. Juni (es wurde dann einen Tag vorverlegt). Gusenbauer und Schüssel sollten am 20. Juni aussagen und Wall am 22.Juni; er berichtete, dass er – wie so viele andere – nie mit Darabos reden durfte; danach zeigte Pilz Darabos an. Die Rolle von Darabos war im Grunde klar, nachdem er und Peschorn befragt wurden, weil er Peschorn zum Verhandlungsleiter machte und dies nie widerrief. Doch der UA inklusive Rosenkranz hatte dies zu übersehen, sondern einen Fall zu konstruieren – und damit ist nicht gemeint, dass Kammerhofer illegal „Minister spielte“ und fremden Befehlen auf dem Rücken von zuerst Darabos und dann Gerald Klug folgte.

Die Straches 2016 bei Rene Benko (c Andreas Tischler)

Pilz bekam übrigens unter Geheimnisverrat den militärischen Verschlussakt Eurofighter-Vergleich, was niemand beanstandete; Doskozil zeigte seinen Komplizen natürlich nicht an und Strache erhielt den Vergleich dann als „Geschenk“ von Pilz, ehe er den UA ermöglichte. Wenn wir uns Infos zum Landesverteidigungsausschuss ansehen, so fungiert Reinhard Eugen Bösch von der FPÖ als Obmann. Dies ist er seit 2015 und er gehörte auch dem Eurofighter-UA 2017 und 2018/19 an. Der Vorgänger von Rosenkranz bei der Volksanwaltschaft Peter Fichtenbauer war von 2006 bis März 2013 Obmann des LV-Ausschusses; zwischen ihm und Bösch fungierte 2013 bis 2015 Mario Kunasek als Obmann, der von 2017 bis 2019 Verteidigungsminister war. Diese Details sind deshalb wichtig, weil die FPÖ die Tragweite einer gekaperten Befehlskette in der Landesverteidigung begreifen müsste.

Doch auch mit dem Beginn von Sanktionen gegen uns selbst änderte sich nichts an ihrer Haltung, dass verdeckter Krieg via fremde Geheimdienste gegen uns tabu sein muss. Ex ante kommt der Aussendung oben noch grössere Bedeutung bei, weil am 2. Juni 2017 „plötzlich“ die einzige Kopie eines Entwurfs zum Vergleich in einem regelmässig geleerten Schrank im BMLV „gefunden“ worden sein soll. Pilz profilierte sich damit auf Kosten von Rosenkranz und Co. (so die Meinung der FPÖ), als er Meinhard Lukas danach fragte. Lukas ist mittlerweile Geschäftspartner von Christian Kern, Eveline Steinberger, Hans Peter Haselsteiner und Alfred Gusenbauer; er schien die Handschrift seines alten Bekannten Koziol zu erkennen. Dieser verdrängte den von Darabos – als einzig Weisungsbefugtem – nominierten Peschorn aus den Verhandlungen, die danach in einen Vergleich mündeten. Den Entwurf sollen Darabos, Koziol, Lukas und Rauen unterschrieben haben; man kann die (leicht verfügbare) Signatur von Darabos entziffern. Befragt wurde dazu aber nur Lukas, während Leo Steinbichler vom Team Stronach vergeblich forderte, Darabos und Koziol nochmals zu laden; auch Rosenkranz und die SPÖ wollten dies nicht. Mit dem „Entwurf“ ging es um Unterschiede zum Vergleich, die Pilz Darabos anlasten sollte. Dass Rosenkranz immer dem Pilzschen Narrativ folgte, hängt damit zusammen, dass die FPÖ zu denselben Netzwerken gehört. Nun wird er als Präsident fürs Volk statt für die Eliten angepriesen, ist aber nie „Eliten“ in die Quere gekommen, sondern unterstützte diese. Strache pflegte wie Wolfgang Schüssel und Alfred Gusenbauer Kontakte zu Martin Schlaff, der mit Geldwäsche zu tun hatte und mit Wladimir Putin Tarnfirmen errichtete und Embargo-Deals durchführte. Zwar blieb es der FPÖ mit Putin-Fan Strache vorbehalten, einen Vertrag mit der Putin Partei Einiges Russland zu schliessen, doch zum Netzwerk Putins gehören auch andere; natürlich tut die FPÖ so, als beträfe es sie nicht. Man denke auch an Wirecard, die Österreichisch-russische Freundschaftsgesellschaft und SPÖ und ÖVP, aber eben auch die FPÖ.

Bei Fellner über Rosenkranz

Es ist anzunehmen, dass viele Rosenkranz wählen, weil alles besser ist als van der Bellen. Doch jemand, der mit Pilz gemeinsame Sache machte, kann niemals eine echte Alternative sein. Es empfiehlt sich, auch bei Norbert Hofer im Nachhinein Skepsis walten zu lassen, denn er gehörte dann mit Christian Kern und Beate Meinl-Reisinger der Austrian Chinese Business Association an. Vielleicht wird Rosenkranz selbst weniger in Erscheinung treten, um so mehr aber werden andere über ihn reden, wie es sich bei van der Bellen verhält. Bei seiner Vorstellung beschwor Rosenkranz die Neutralität, die wir aber nur mit unserer Souveränität wahren können. Diese setzt ein Heer voraus, das seine Aufgaben erfüllt, statt Subversion und Destabilisierung einfach hinzunehmen. Die FPÖ fungiert ausserdem in ihrer Fixierung auf ÖVP-Korruption als Steigbügelhalter für die geplante nächste Regierung von SPÖ, Grünen und NEOS. Was SPÖ-Korruption betrifft, wurden ja die Blauen im Burgenland übergangen in der von ihnen dann kaum kritisierten Affäre um die Commerzialbank Mattersburg.

Diese Recherchen erfordern sehr viel Aufwand und sind in dieser Form einzigartig. Es ist immer notwendig, alles neu zu bewerten und weitere Puzzleteile zu einem sehr komplexen Bild hinzuzufügen. Davon profitiert jeder, der mit einzelnen Bereichen in Berührung gekommen ist oder der sich fragt, wie etwas einzuordnen ist. Als Grundlage für weitere Recherche, für parlamentarische Untersuchungen, für Ermittlungen der Justiz eignet es sich auch sehr gut. Es kommt oft darauf an, durch Zufall an eine mögliche Verbindung überhaupt mal zu denken, um sie und einiges mehr zu finden.

Jeder finanzielle Beitrag dazu ist herzlich willkommen:

Alexandra Bader, Erste Bank, AT 592011100032875894 BIC GIBAATWWXXX

Vielen Dank!

Für Inputs und Feedback etc. bin ich auch telefonisch erreichbar unter +43 (0)66499809540