Derzeit herrscht helle Empörung über den deutschen Wirtschaftsminister Robert Habeck, der Betriebsschliessungen nicht besonders schlimm findet (zusperren bedeute nicht insolvent). Der Ernst der Lage wird betont, aber so ernst kann sie auch wieder nicht sein, als dass auf Ego-Shows verzichtet und Klartext geredet würde. Gerne werden die Grünen im Allgemeinen bis zum letzten Basiswappler (wie man in Österreich sagt) attackiert und unter Pauschalverdacht gestellt. Denn diese Leute hätten es doch merken müssen…. Das kommt auch von denjenigen, die auf Paytrioten wie Oliver Janich, Bodo Schiffmann oder Michael Ballweg hereingefallen sind oder Reiner Füllmich für eine angebliche C-Sammelklage spendeten. Gerade ihre Enttäuschung über das politische System macht viele zu leichter Beute für Geschäftemacher, deren Behauptungen nie auf die Probe gestellt werden.

Es hängt auch damit zusammen, die Rolle der Grünen falsch zu beurteilen, sodass kein sinnvoller Widerstand möglich ist. Ständig wird abgelenkt, etwa wenn so getan wird, als habe es nur mit fehlender beruflicher Kompetenz auch bei Annalena Baerbock zu tun. Dies verkennt Anforderungen in Ministerien, wo man unter normalen Bedingungen qualifizierte und loyale Mitarbeiter hat und selbst entscheidet und managt. Als die Grünen einst als Alternative zum Bestehenden antraten, waren sie natürlich auch für Geheimdienste von Interesse. Man denkt dabei gerne an den Verfassungsschutz und an die Amerikaner, blendet aber die Rolle Russlands aus. Für Politik, welche dem eigenen Land kontinuierlich schadet, gibt es genau eine Erklärung. Und diese besteht nicht darin, dass Baerbock, Habeck und Co. halt so viel dümmer sind als dieser oder jener Journalist, sondern dass die Regierung gekapert ist und fremden Interessen dient. Wer das nicht erkennen kann und nicht wissen will, was gespielt wird, stellt seiner eigenen Intelligenz kein gutes Zeugnis aus.

Debatte über Habeck

Absolut daneben ist Gerald Markel, der Frustpotenziale bedient und mit herbeiredet, was über uns hereinbricht. Er will die Grünen verbieten und verkennt ihren wahren Charakter. Zwar gibt es viele Aktivisten, die nur das Beste wollen, aber in bezahlten Funktionen dient die Partei einem verdeckt verfolgten Ziel. Mit anderen Worten sind die Grünen eine Frontorganisation, bei der gewöhnliche Mitglieder sich ein bisschen betätigen dürfen, während die reale Agenda immer offener etwa von Regierungsmitgliedern vertreten wird. Parteiinterne Kritiker (und nicht nur sie) werden aus dem Hinterhalt verdeckt angegriffen und diffamiert, was wiederum auf Geheimdienste hinweist. Natürlich verlieren Agenten und Handlanger ihre Wirkung, wenn das Spiel durchschaut wird. Dies aber liefern viele nicht, die eigentlich nichts lieber wollen, als dass Habeck und Co. aufgehalten werden; sie sind jedoch nicht bereit zu sagen, was Sache ist oder begreifen es wirklich nicht. Immerhin gab es bei den Grünen in Österreich eine breite innerparteiliche Opposition gegen mit C verkaufte Massnahmen, doch diese Menschen mussten erkennen, dass es keine Diskussion gibt, dass massiv gemauert wird und sind nun ausserhalb der Partei politisch aktiv.

Gerald Markel – ‘Und was jetzt …? Markel und die Grünen

Mehr braucht es eigentlich nicht als dass EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen nun schon wieder von „Flatten the Curve“ (diesmal beim Stromverbrauch) spricht, die über Angela Merkel Karriere machte. Die unangenehme Wahrheit ist, dass weder die DDR noch die Sowjetunion untergegangen sind; ihre Geheimdienste setzten ihre Mission gegen den Westen im Westen fort (und viele schätzen Michail Gorbatschow falsch ein). Es ist logisch, dass die Grünen alleine das Werk der Zerstörung nicht vorantreiben können, auch wenn Angstmacher oft so tun als ob dies der Fall wäre. Ausserdem ist es nicht die Intention ursprünglicher echter Grüner, die Lebensbedingungen im eigenen Land drastisch zu verschlechtern statt sie zu verbessern. Man kann dank frei verfügbarer Informationen Habeck etwa danach fragen, warum er Rene Benkos Signa Holding mit 250 Millionen Euro Steuergeld unterstützt („C-Hilfen“). Denn Benko und sein Umfeld gehören zum Putin-Netzwerk in Österreich und darüber hinaus, was alles ad absurdum führt, das Habeck angeblich „gegen Putin“ unternimmt.

Saura Wagenknecht zu Habeck

In Österreich wird der Bundespräsident neu gewählt, wobei sechs Bewerber gegen den amtierenden „grünen“ Alexander van der Bellen antreten. Er passt ins Bild wie Habeck, da er jeden als „gefährlichen Kollaborateur Putins“ sieht, der nicht hungern und frieren will. Er selbst gehört jedoch ebenfalls zum Putin-Netzwerk, wobei man ihn fragen muss, ob er von jeher ein russischer Perspektivagent war. Auch bei Parteien wie SPÖ und NEOS und natürlich bei ÖVP und FPÖ gibt es zahlreiche Verbindungen zu Russland und dessen Interessen. Dass Sahra Wagenknecht bei „Bild“ Habeck kritisiert, stellt ein Ventil dar, was nichts an der Umsetzung der Agenda ändert. So präzise sie und andere in Vielem auch sein mögen, sie werden über Kräfte im Hintergrund nie offen sprechen und diese daher nicht zu Fall bringen. Man sieht dies auch bei Kommentator Milosz Matuschek, der unbedingt Lob für Christian Kern unterbringen muss, der zum russischen Netzwerk gehört. Die meisten Menschen akzeptieren alles, was man ihnen als transatlantisch verkauft; sie unterstützen es ohne nachzudenken oder lehnen es reflexhaft ab. Alle jetzt wieder populären Analysen amerikanischer Kriege blenden russisches Vorgehen aus; wer dauernd auf „die CIA“ deutet, vergisst leicht auf russische Geheimdienste. Man spricht da von einem Putsch 2014 in der Ukraine, der im Grunde auch Schuld am Krieg sei und vergisst ganz, Viktor Janukowitsch und seine Regierung zu bewerten (und wer für ihn lobbyierte). Mit der groben Einteilung beim KGB in Perspektivagenten, Unterstützer (Unternehmer, Philantrophen etc., die keine Agenten sind) und „nützliche Idioten“ (ahnungslose manipulierte Menschen, die oft besonders für eine ihnen nicht bekannte Sache brennen) kann man sich recht gut orientieren. Es sollte doch zu denken geben, wenn die Industrie-Infrastruktur nicht nur in Europa, sondern auch in den USA zusammenbricht – cui bono?

