Ist die Bundespräsidentenwahl eine Farce?

Kann es wirklich sein, dass der amtierende Bundespräsident Alexander van der Bellen Probleme beim Unterschriftensammeln hat? Gerade boten ihm die Migranten-Kleinparteien SÖZ und HAK Unterstützung an, wobei SÖZ in Wien schon länger die ehemalige Pilz-Abgeordnete Martha Bissmann an Bord hat. Als Erstes reichte Dominik Wlazny ein, der besser als Marco Pogo bekannt ist. Sein Team sammelte unter anderem auf der Wiener Mariahilfer Strasse nahe dem nächsten Bezirksamt. Hier war direkter Vergleich möglich zu den van der Bellen-Leuten ein paar Meter entfernt, bei denen sich schlicht weniger getan hat. Man kann sich da schon wundern, zumal van der Bellen mit einem vermeintlich schwergewichtigen Personenkomitee angetreten und nur mehr bis 2. September Zeit ist.

Nach Wlazny meldeten Gerald Grosz, der bei Wolfgang Fellner mediale Plattform hat, und der von Frank Stronach gesponserte Tassilo Wallentin, dass sie es geschafft haben. Am 25. August gab Michael Brunner von der MFG bekannt, dass er demnächst die 6000 Unterschriften einreichen wird. Die FPÖ mit Kandidat Walter Rosenkranz lud für den 25. August nicht dazu ein, ihre Unterstützungserklärungen zu übergeben, sondern zur Präsentation des Wahlplakates. Als der grüne Bewerber Heini Staudinger letzte Woche zu werben begann, betonte er, dass es natürlich knapp werden wird. Bei „Neue Normalität“ siehe unten wird bereits gefragt, ob van der Bellen die Unterschriften überhaupt zusammenbringt.

Wo sind die Unterschriften?

Van der Bellen soll jetzt beim Wandern gestürzt sein, ist aber mittlerweile wieder fit genug, um Micky Maus-Comics zu lesen. Was geht hier eigentlich vor sich? drängt sich da wohl manch einem auf. Es kursiert auch ein auf ÖVP-Kreise zurückgehende Gerücht, wonach van der Bellen durch Wallentin ersetzt werden soll, der exakt 30 Jahre jünger ist. Wer sich aber von van der Bellen verachtet und verarscht fühlt, dem wird von Wallentin erst richtig eingeschenkt. Der Kandidat war bis eben Kolumnist der „Kronen Zeitung“ (die auch van der Bellen unterstützt), in der Stronach ihm ein drei Seiten-Inserat am Sonntag um 110.000 Euro bezahlte. Wallentins Lebensgefährtin Patricia Schalko ist die Ex des Milliardärs Georg Stumpf und protzt auf Instagram mit ihrem Luxusleben. Sie wohnte monatelang in Benkos Park Hyatt Hotel; Rene Benko ist Geschäftspartner von Werner Koglers Schwager Ronny Pecik, der mit Stumpf und dem russischen Oligarchen Viktor Vekselberg im Geschäft war. Wie Russland selbst und Oligarch Oleg Deripaska machte Vekselberg auch Deals mit der Strabag, deren Miteigentümer Hans Peter Haselsteiner bei Benko investiert. Deripaska war zeitweise bei Stronachs Magna an Bord, wo man seit 1998 mit Russland im Geschäft ist. Wallentin wird auch von Alexander Schütz gesponsert, der Businesspartner von Sebastian Kurz ist und dessen Gattin Eva den „Exxpress“ herausgibt. Schütz war mit der chinesischen HNA Group verbandelt, hatte Connections zu Wirecard und ist Vermieter des Oligarchen Dmytro Firtash. Dieser entzieht sich in Wien mit Benkos Anwalt Dieter Böhmdorfer der Auslieferung in die USA und mietet auch Räumlichkeiten von Ex-Magna-CEO Siegfried Wolf, der Partner Deripaskas ist.

Eines meiner Demoschilder

Man sieht, dass zum Beispiel die von Haselsteiner unterstützten NEOS sofort Ansatzpunkte hätten auf der Suche nach „Volksverrätern“ und „nützlichen Idioten Putins“. Auch van der Bellen muss nicht weit gehen, wenn er „gefährliche Kollaborateure Putins“ finden will, denn da reicht ein Blick in den Spiegel. Am Rande sind stets weitere Verbindungen zu entdecken, etwa wenn die ehemaligen Pilz-Abgeordneten Peter Kolba und Daniela Holzinger kooperieren. Welch Zufall aber auch, dass Holzinger beim „Exxpress“ schreibt und PR für den einstigen Stronach-Abgeordneten Leopold Steinbichler macht! Beide gehörten 2017 dem unter anderem von Peter Pilz und Walter Rosenkranz manipulierten Eurofighter-U-Ausschuss an, als Holzinger noch bei der SPÖ war. Deren Team im UA wurde über eine in der Kanzlei von Gabriel Lansky (Anwalt der russischen Botschaft) entbehrte Mitarbeiterin koordiniert. Es ging ja darum, Ex-Kanzler Alfred Gusenbauer (seit 2010 Aufsichtsratsvorsitzender der Strabag) zu decken, dessen KGB-Verbindungen das Bundesheer nie alarmierten (was den Oberbefehlshaber interessieren sollte). Gusenbauer gilt als rechte Hand von Rene Benko, der wie Sebastian Kurz zu den Hochzeitsgästen von Susanne Riess und Johannes Hahn gehörte. Riess‘ Ex Michael Passer war zuerst für Stronach und dann für Benko tätig; Hahn war einmal Chef der Novomatic, deren Gründer Johann Graf einmal bei Benko investierte (zu zahlreichen prominenten Benko-Gästen gehört auch „Bello“).

Staudinger bei Fellner

Es passt ins Bild, dass Magna, Signa, Novomatic, Strabag, Jan Marsalek und Markus Braun von Wirecard die Österreichisch-russische Freundschaftsgesellschaft sponserten. Wirecard, Benko und Commerzialbank Mattersburg sowie den Pilz-Verbündeten Landeshauptmann Hans Peter Doskozil verbindet ausserdem die Steuerprüferkanzlei TPA. Heini Staudinger wurde am 18. August von Fellner interviewt, nachdem er sich möglichen Unterstützern in einer der Filialen von GEA in Wien vorgestellt hatte. Man mochte meinen, es seien keine 40 Jahre vergangen, seitdem einige sich mit ähnlichen Ideen bei den Vorläufern der Grünen fanden. Hinzu kam für Staudinger jedoch seine erfolgreiche Auseinandersetzung mit der Finanzmarktaufsicht über Crowdfunding als Alternative zu Bankkrediten. Staudinger erinnert sich gerne daran, dass er in den 1970er Jahren mit dem Motorrad durch ein Afrika mit reichen Ernten fuhr, das inzwischen massiv ausgebeutet wird. Offenbar sah er in van der Bellen 2016 grüne Ideale verkörpert, sodass er ihn damals unterstützte; danach disqualifizierte er sich unter anderem mit der Corona-Agenda. Freilich wird van der Bellen ungeheuer gepusht , sodass er es nicht nötig hat, mit seinen Herausfordern zu diskutieren, was sich auch Staudinger wünscht. Dass aber keiner der Bewerber die wahren Hintergründe der Destabilisierung unseres Landes benennt, wird deutlich, wenn Michael Brunner von Freimaurern spricht. Es gibt übrigens gewisse Überschneidungen zwischen den Bello-Unterstützern, dem Antikorruptionsbegehren und dem Bruno Kreisky-Forum.

