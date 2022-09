Energiespar-„Mission 11“ – wie peinlich ist das denn?

Es geht immer noch tiefer oder auch peinlicher: Infrastrukturministerin Leonore Gewessler ruft – unterstützt von Wirtschafts- und Arbeitsminister Martin Kocher – die „Mission 11“ aus. Es sollen 11 % an verbrauchter Energie eingespart werden, weil es kein Zurück zu russischem Gas geben dürfe. Die um 3,6 Millionen Euro Werbebudget verbreiteten Tipps sind natürlich absolut nicht neu und wären vor ein paar Jahren halt bloss wieder eine Kampagne mit Symbolpolitik gewesen. Jetzt aber bilden sie einen scharfen Kontrast zur Aufgabe der Regierung, die Energieversorgung sicherzustellen. Dabei geht es zu allererst um die Interessen Österreichs, die aber nicht erst jetzt hintangestellt werden.

Gewessler behauptet, dass die Abkehr vom russischen Gas unwiderruflich sei. Zugleich aber ist sie nicht wirklich daran interessiert, das russische Netzwerk in Österreich zu outen, bei dem es auch um Verbindungen der Gazprom geht. Denn da hätte sie Kocher fragen können, warum Man in Steyr von Oleg Deripaskas Geschäftspartner Siegfried Wolf übernommen wurde; Ehefrau Natalie Kocher ist bei Man in Wien beschäftigt. Was „Mission 11“ betrifft, ist man auf den ersten Blick zurückhaltender als bei C; es ist wohl Nudging, also uns in Richtung eines bestimmten Verhaltens schubsen, was nicht nach Zwang und Druck klingt. Andererseits war eben C-Propaganda zuerst, die viele bereits konditionierte und ausserdem sollten uns (nicht nur in Österreich) nun ja die Energiekosten Sparsamkeit oktroyieren. Dies wirkt auf jeden Fall bei allen, die bereits prekär leben und eben nicht auf Urlaub fahren oder fliegen, die oft kein Auto haben und kaum mehr Lebensmittel einkaufen können. Es bleibt abzuwarten, was mit der Welt der Wohlhabenden oder gar der richtig Reichen passiert, die man vorläufig noch fürs Durchziehen der Agenda braucht.

Neue Kampagne

Weil viele in Schnappatmung verfallen, wenn es um die Grünen geht, verweise ich auf den Twitter-Dialog unten, der zu einer Analyse der kommunistischen Langzeitstrategie von Jeff Nyquist entstand. Wenn man die Sache nicht nüchtern angeht, verliert man sich nämlich in einem Kräftemessen, bei dem später vielleicht eine Scheinalternative in Gestalt einer neuen Ministerin oder einer neuen Regierung angeboten wird. Derlei Pseudo-Auswege spielen auch bei der gerade laufenden Vorbereitung auf die Bundespräsidentenwahl eine Rolle. Das Posting unten befasst sich mit Walentin Jumaschew, dem Berater von Wladimir Putin mit klarem KPdSU-Background, der samt Familie in Österreich über Alfred Gusenbauer und andere Genossen eingebürgert wurde. Es spricht Bände, dass weder Politik noch Mainstream-Medien sich wenigstens jetzt damit auseinandersetzen und es auch alternativ ausser mir niemand hierzulande tut. Der Twitter-User erwähnt im geteilten Screenshot (bitte den Tweet anklicken) auch umfangreichen Immobilienbesitz Jumaschews in Moskau, dessen Partner dabei unter anderem Pawel Fuchs ist, der für Viktor Janukowitsch Geld gewaschen hat (Gusenbauer lobbyierte für Janukowitsch). Die burgenländischen Genossen Gusenbauers taten so, als ob die reichen Jumaschews von November 2008 bis November 2009 eine Wohnung an einer Durchzugsstrasse in einem heruntergekommenen Haus gemietet hätten. Bis 2018 war Jumsschew Schwiegervater von Deripaska, der wiederum für die russische Rüstungsindustrie von Bedeutung ist.

Yumashev (born 1957, not 67) has clear CPSU propaganda b'ground. I'm reminded of words attr by Suvorov in earlier tweet to M Zakharov, Chief of Sov General Staff 1960-63 & 1964-71: "The disinformation service must be all powerful, like nuclear weapons, & global, like satellites". pic.twitter.com/g5td3XZK2O — D Michael (@DMichae25738495) September 12, 2022 Twitter-Dialog

Das betrifft den damaligen Landeshauptmann Hans Niessl, in dessen Büro sein Nachfolger Hans Peter Doskozil gerade angefangen hatte, der jetzt auch auf „Energiewende“ und „Sanktionen“ macht. Beliebige weitere SPÖ-Beispiele (inklusive Arbeiterkammer) unterstreichen, dass diese Agenda überall gepusht werden soll. Die Grünen standen früher für Naturverbundenheit, Nachhaltigkeit, schonenden Umgang mit Ressourcen und das Bekenntnis zu „anderer Politik“. Freilich sollte dies gar nicht eingelöst werden, da man eher das für andere Zwecke benutzte, was die Grünen für viele attraktiv machte. Sowohl Peter Pilz als auch Alexander van der Bellen gehörten nicht als Einzige zu einer Strategie der Unterwanderung der Partei (auch NGOs sind infiltriert). Schon deshalb ist es irreführend, die Grünen (bloss weil man sich über sie ärgert) als die bestimmende politische Kraft zu betrachten. Bei Bewegungen und Initiativen, wo etwas nicht ganz stimmt, weil es sich um eine Inszenierung handelt, kann man von Astroturfing sprechen. Astroturf ist Kunstrasen, was doch ganz gut passt; man kann auch den Begriff Greenwashing verwenden. Gerade wird wieder auf ein Papier des US-Think Tanks Rand Corporation hingewiesen, in dem nichtmilitärische Mittel gegenüber Russland thematisiert werden. Albrecht Müller versieht eine Analyse dazu bei den Nachdenkseiten mit der Bemerkung, dass die deutsche Aussenministerin Annalena Baerbock seiner Einschätzung nach eine amerikanische Einflussagentin sei. Bei Nyquist kommt Baerbock auch vor bezogen auf die Ukraine, jedoch ohne abschliessendes Urteil; ich tue mir durch die grössere Nähe deutscher Politik und als ehemalige Grüne wohl etwas leichter und sehe ihre Rolle als kompatibel mit der russischen Vorgangsweise.

In return for giving up land they cdn't hold & didn't need (aiming to keep control by Chekist means), & intro of semblance of democracy & Lenin-style New Economic Policy, the Soviet Mafia got Western disarmament, money & technology – which they unquestionably did need- +"elites". pic.twitter.com/StH5mYTwKJ — D Michael (@DMichae25738495) September 12, 2022 Zur russischen Strategie

Jeff Nyquist erwähnt als gesteuerte Überzeugungen auch die Lehre vom menschengemachten Klimawandel und verweist auf eine Behauptung des NASA-Wissenschafters James Hansen 1988, die einen Wendepunkt unterstellte. Hansen ist eine von mehreren Quellen, die Michael Crichton 2004 in seinem kritischen Thriller „Welt in Angst“ („State of Fear„) zitierte. Viele Leute reagieren geradezu allergisch auf Klimaproteste, die tägliche Routinen unterbrechen sollen siehe Video unten. In Deutschland werden Aktivisten der „Letzten Generation“ übrigens von Wirtschaftsminister Robert Habeck gefördert, dem sie dann einen offenen Brief schreiben. Es gäbe die Möglichkeit, positive Überzeugungsarbeit zu leisten und selbst ein gutes Beispiel abzugeben. Stattdessen soll allgemeine „Solidarität“ erzwungen werden, die stets Merkmal verdeckter Durchsetzung der kommunistischen Langzeitstrategie ist, weil echte Solidarität nur zwischen Individuen entsteht. Die komplexe Falle, die auch der Tweet oben beschreibt, kann man durchaus erkennen, wenn man sich – siehe auch Nyquist – die zwei Klingen einer Schere bei scheinbar gegensätzlichen Positionen vorstellt.

Aktion am 12. September 2022

Es werden immer diejenigen ernsthaft attackiert, ignoriert, isoliert, eingeschränkt und eingeschüchtert, die das Spiel durchschauen, aber in der allgemeinen Verwirrung nicht ausreichend unterstützt werden, während sich fast alle um die beiden Klingen scharen. Warum dies so ist, erklärte schon in den 1980er Jahren Juri Bezmenov, als er ideologische Subversion beschrieb, die zu Immunität der meisten Menschen gegenüber noch so akribisch dargelegten Fakten führt. Bezmenov spricht von mehreren Phasen, zuerst einigen Jahren der Demoralisierung, in denen eine ganze Generation umgepolt wird, dann wenigen Jahren an Destabilisierung und Krise, bis eine neue Normalität implementiert werden kann. Natürlich ist dies viel grösser als eine einzelne grüne Ministerin oder eine Regierung, wenn Schutzmechanismen des Staates versagen. Man konnte vor ein paar Wochen erleben, wie ein nicht nur virtueller Mob gegen den grünen Gesundheits- und Sozialminister Johannes Rauch mobilisiert wurde, weil er teilweise (ging nicht mehr?) vom C-Narrativ abwich. Wir sollen uns untereinander bekämpfen, statt den wahren Gegner zu erkennen; das gibt paradoxerweise auch Sicherheit und sorgt für ein gutes Gefühl etwa bei Kundgebungen und Demos. Was den Krieg in der Ukraine betrifft, sollte man auf Wladimir Putins Worte achten: es handelt sich um eine „militärische Spezialoperation“. Würde er nur „Spezialoperation“ sagen, würden mehr Menschen an andere Faktoren solcher Operationen denken. Es sollte uns merkwürdig vorkommen, dass Putin erst jetzt die Stromversorgung in Teilen der Ukraine ausknockt und dass weiterhin Gas geliefert wird (es gibt auch Gastransit). Der Westen soll finanziell und militärisch ausbluten, indem er eines der korruptesten Länder der Welt bedingungslos unterstützt, dessen Vertreter unverschämt und erpresserisch auftreten.

Neue Normalität zur Mission 11

Das beherrschen auch durchschnittliche Ukrainer, die mit teuren Autos kommen, um unsere staatliche Unterstützung abzuholen; aus Deutschland gibt es Aufnahmen von stets ausgebuchten Flixbussen, die zu diesem Zweck aus der Ukraine kommen und wieder zurückfahren (es werden einige Ukraine-Routen angeboten). Man kann u.a. von Wien aus mit dem Zug nach Kiew reisen; Flixbus operiert auch von Österreich aus. Es sollte klar sein, dass die Regierungen die eigene Bevölkerung hintanstellen; einige Menschen reden sich dies immer noch schön. Andere wiederum beklagen dies zwar, geben aber den USA die Schuld und blenden aus, dass diese auch destabilisiert werden. Sie wollen nicht wahrhaben, dass es schwarz auf weiss nachvollziehbare russische Netzwerke bei uns gibt, die an die alte KPdSU, Oligarchen, Mafia und Geheimdienste andocken und zahlreiche einheimische Mitglieder aufweisen. Wie üblich wurde eine scheinbar alternativlose Situation geschaffen und jeder stigmatisiert, der die vermeintlich einzige Lösung ablehnt. Doch die einen wollen dieses Netzwerk nicht wahrhaben, das unter anderem in der Politik operiert, während andere sowieso bei allem nur an die Amerikaner denken.

