Wie wichtig ist Alexander Dugin für Wladimir Putin?

Wir haben uns zuletzt einmal angesehen, ob alternative Medien journalistischen Kriterien genügen. Nicht nur anhand der Haltung zu Wladimir Putin scheinen oft Zweifel angebracht und man begibt sich leicht aufs Glatteis. Jetzt können wir uns ansehen, wie über einen Autobomben-Anschlag berichtet wird, der wohl Alexander Dugin galt, aber dessen Tochter Darja tötete. Vater und Tochter stehen unter Sanktionen; Darja war für die Webseite United World International tätig, die Jewgeni Prigoschin gehört. Prigoschin wurde als „Putins Koch“ bekannt und finanziert die Söldner der Gruppe Wagner, die eng mit dem Militärgeheimdienst GRU kooperieren, und eine Trollfabrik in St. Petersburg.

Der Historiker Gary Lachman veröffentlichte vor ein paar Jahren das Buch Dark Star Rising. Magick and Power in the Age of Trump und ergänzte seine Recherchen, als die italienische Ausgabe erschien. Lachman weist darauf hin, dass sich Dugin auf den italienischen rechten Philosophen Julius Evola bezieht, der Mussolini mit „Gedankenmagie“ beeinflusste und auch als „heidnischer Faschist“ bezeichnet wird. In der jetzigen Berichterstattung wird deutlich, dass es kaum Unterschiede gibt zwischen Mainstream und alternativ, denn Dugin wird als „Putin-Vertrauter“, „Putin-Berater“, „Putins Ideologe“ oder gar „Putins Hirn“ bezeichnet. Freilich ist nicht von der Hand zu weisen, dass seine Bedeutung vielleicht eher in seiner Wirkung im Westen liegt, wo man ihn teilweise als (vermeintlichen) Kämpfer gegen Globalisierung feiert.

Dugin im Interview

Im australischen Fernsehen wurde der Beitrag oben gebracht, der ein zunächst nicht verwendetes Interview mit Dugin im Jahr 2017 zeigt. Es heisst nun, dass Ermittlungsbehörden in Russland von einem Auftragsmord ausgehen; angeblich bekennen sich Anti-Putin-Nationalisten dazu. Das kann plausibel sein oder auch nicht (das System um Putin besteht aus Agenten, Oligarchen und Mafia); die unverschleierte Handschrift eines Geheimdienstes sieht so aus wie beim amerikanischen Journalisten Michael Hastings. Er starb 2013, als sein Auto gehackt wurde, was jeder grössere Dienst kann – damals recherchierte er rein zufällig über CIA-Chef John Brennan. Wir sollten wohl nicht vergessen, dass wir zwar mit der U-Bahn z.B. zu einer Kundgebung vor dem Gesundheitsministerium fahren können, Johannes Rauch und andere aber auf das Auto angewiesen sind; dies mag so manch ein „politisches Versagen“ erklären. Das Video unten ist ein kurzer Beitrag der BBC mit von vielen gezeigten Aufnahmen vom Tatort: Man sieht kleinere Trümmerteile, die eingesammelt werden, und Alexander Dugin am Rande stehen. Es wäre sicher Spekulation, darauf näher einzugehen, aber er wirkt gefasst und so, als könne er sich denken, auf wessen Kappe es geht. Natürlich weisen viele User auf Vater, Tochter und den Krieg in der Ukraine hin (den der Vater seit 1997 forderte).

Bericht der BBC

User „innosoul8888“ behauptet, Alexander Dugins eigenes Auto gehöre zum Fuhrpark des FSB; man habe ihn praktisch gezwungen, den Mord an seiner Tochter als Warnung mitanzusehen. Dies würde Dugin grössere Bedeutung in Russland zuschreiben und wirft die Frage auf, was er verraten könnte oder vielleicht auch wollte. Im letzten Augenblick nicht in einem Auto von einer Veranstaltung zurückfahren, sondern mit zwei Fahrzeugen kann so banale Gründe haben, wie wir sie aus unserem Alltag kennen. Alexander Dugin ist ein „Verbündeter Putins“ für die BBC, während CNN unter Berufung auf russische Medien vom „spirituellen Führer“ zum Angriff auf die Ukraine spricht. Natürlich wird in Russland die Ukraine für den Anschlag verantwortlich gemacht, was sofort zurückgewiesen wird. Donald Trump wurde mit Dugin (und mit Putin) in Verbindung gebracht, was auch dazu diente, Russland-Connections der Demokraten auszublenden. 2014 wurde Dugin (in Berichten als „Putin-Ideologe“ bezeichnet) zu einem Treffen nach Wien eingeladen, an dem auch der damalige FPÖ-Chef Heinz Christian Strache teilnahm. Das russische Netzwerk geht weit über die FPÖ hinaus, was Medien und zu diesem Netzwerk gehörende Politiker gerne verschweigen.

Dugin-Interview 2017

Mit Vorstellungen eines eurasischen Machtblockes gegenüber den USA wird auch die Neue Rechte in Europa geködert. Die jungen US-Rechten Lauren Southern und Brittany Pettibone reisten einmal nach Moskau, um Dugin für Youtube-Videos zu interviewen; später heiratete Pettibone Martin Sellner. Russische Geheimdienste waren dem Okkulten nie abgeneigt und verbreiteten auch Verschwörungstheorien von Repitilien in Menschengestalt. Nun mögen sich manche wundern, weil sich Putin doch als Christ inszeniert; nicht wenige sehen in ihm gar einen Erneuerer des Glaubens gegenüber Vatikan und Protestantismus. Freilich ist alles bloss Tarnung, da die orthodoxe Kirche stets dem KGB diente. Nicht von ungefähr lernen russische Agenten ihr Handwerk auch anhand der bolschewistischen Operation Trust, die viele Parallelen zu QAnon und dessen Anhängern aufweist. Gary Lachman veröffentlichte auch das Buch The Return of Holy Russia, um das es im Interview unten geht; an Alexander Dugin führt da kein Weg vorbei. Wenn heute destabilisiert, desinformiert und besetzt wird (was Dugin im eingangs gezeigten Interview von 2017 als Strategie empfiehlt), bekommt es leicht beinah religiöse oder sektenartige Züge. Die einen verweisen andächtig auf „den Professor“ (William Toel) und sehen in Putin einen Retter vor „den Globalisten“ (die viel mit Russland zu tun haben). Andere gedenken einer von der vermeintlich so guten Seite benutzten Ärztin mit einem Lichtermeer vor dem Stephansdom.

Gary Lachman über Putin

Destabilisierung wird auch via Mainstream vorangetrieben, wie etwa anhand von „Österreich“ ersichtlich ist. Dort wird Dugin am 22. August 2022 als „Putins Chefdenker“, „Putins Mastermind“ und natürlich „Putins Gehirn bezeichnet. Alternativ ist es „feiger Mord“, da die Tochter von „Putin-Berater“ Dugin getötet wurde (Report24); hingegen weist tkp.at auf eine indirekte Verbindung zwischen Dugin und Wolodymyr Selenskij hin und bindet ein Dugin-Video ein, das auch Mike Yeadon verwendet. Es sollte längst klar sein, dass mit C verkaufte Massnahmen der Destabilisierung dienen; aber warum muss sich Widerstand vom System Putin vereinnahmen lassen? Übrigens gibt es einen tatsächlichen Putin-Berater – Walentin Jumaschew -, der mithilfe des Putin-Netzwerks in der SPÖ samt Familie eingebürgert wurde. Dazu und zu anderen Verbindungen schweigt z.B. der ORF, der (zur Ablenkung?) Scherze über den Tod von Darja Dugina macht. Mit Jewgeni Prigoschin als Arbeitgeber ist es nicht weit von Dugina zu Putins Leuten in Österreich; man denke nur an die Verstrickungen von Wirecard auch mit der Wagner Group.

