Vorwand Corona: Kommt es zum Demonstrationsverbot?

Mit fadenscheinigen Vorwänden sollen in Österreich nun Demos gegen „Corona-Maßmahmen“ erschwert bzw. verboten werden. Man packt wieder einmal die Nazi-Keule aus, die jedoch ihre Wirkung verfehlt, weil in immer mehr Orten immer mehr Menschen einfach aus Protest spazierengehen. Wie der Gesundheitsmechaniker betont, sieht man selbst bei von Medien verwendeten Aufnahmen, dass sich Provokateure anschließen wollen, um dann gegen andere verwendet zu werden. Aus aktuellem Anlass sind wir da rasch in den USA, wo es eine Trump-Ralley vor dem Capitol in Washington gab, es dann aber seltsamer Weise einer Gruppe von Menschen gelang, das Gebäude zu stürmen. Wie Papageien behaupteten alle in einer gewissen Twitterblase gleichzeitig, dass es sich um Anhänger von Donald Trump handelte, mit denen er putschen wollte; in dieser Blase sind alle „Corona-Maßnahmen“ wunderbar und jeder ist ein erbitternd zu bekämpfender Gegner, der sie begründet kritisiert. Man sieht auch eine Gleichsetzung von Trump mit „Rechtsextremen“, obwohl er einmal bei den Demokraten war und Politik auch für die Arbeiterklasse macht. Davon einmal abgesehen, dass man Wahlbetrug und massive Korruption im Biden-Lager nachweisen kann (mit Verbindung u.a. zu China), spricht einiges dafür, dass Provokateure ins Capitol eindrangen, um dies Trump umzuhängen; man sollte aber nicht voreilige Schlüsse ziehen. Die auf Twitter diskutierten Bilder aus Washington werfen etwa die Frage auf, wie „typische“ Trump-Anhänger aussehen und ob diejenigen recht haben, die auf Antifa und Black Lives Matter deuten.

Wer reflexartig dagegen hält, sitzt Narrativen auf, wenn er Trump-Fans bestimmte Eigenschaften unterstellt, die schlicht von Mainstream kreiert wurden. Emotionslos betrachtet gibt es überall Menschen, die sich zu etwas hinreissen lassen; bei Hunderttausenden in Washington am 6. Jänner ist die Wahrscheinlichkeit sehr gross, dass einige darunter sind, auf die das zutrifft. Es gab jedoch immer Appelle des Trump-Lagers, sich ausschließlich zu friedlichen Protesten zu versammeln; auch Trumps einstündiger Rede ist nichts zu entnehmen, was zu dieser Art „Widerstand“ aufruft. Man muss jedoch etwas wie einen Sturm aufs Capitol organisieren und sich zuvor unauffällig verhalten; dies setzt Planung voraus, die einige Personen umfasst und ist ganz und gar nicht „spontan“ umzusetzen. Man weiss, dass „die Antifa“ dazu aufrief, sich in Trump-Fanshops einzudecken mit allem, was einen nach MAGA aussehen lässt; wer dem Hashtag #Antifa folgt, erkennt sofort, dass er benutzt wird, um Gegner von „Corona-Maßnahmen“ zu diskreditieren. Wie gesagt sollte man keine voreiligen Schlüsse ziehen, auch wenn die im Capitol und zuvor außerhalb fotografierten Personen teils auch anderswo identifiziert werden; ein Tweet ist ja keine offizielle Bestätigung. Die einen deuten nun auf die Philly Antifa, während andere die Pro-Trump-Proud Boys ins Spiel bringen; außerdem kursieren Fotos mit Besucherausweisen.

Kurzbericht aus Washington

Man sollte sich fragen, was es signalisiert, dass Männer im Sitzungssaal posieren konnten, in dem gerade das Electoral College tagte, das entscheiden sollte, wer US-Präsident wird. Ein Mann war auf Native American ver/gekleidet, mit Fell und Büffelhörnern; man sah ihn auch bei Black Lives Matter-Protesten; auch er ließ sich im Saal fotografieren. Wir sollten uns damit auseinandersetzen, was diese Aktion – egal von wem sie ausgeht – für den Kampf Trumps um die Präsidentschaft bedeutet. Da Trump in seiner Ansprache detailliert auf Wahlfälschungen in einzelnen Bundesstaaten einging, haben so mehr Menschen davon erfahren als bisher; davon wurde nun erfolgreich abgelenkt. Das allein spricht noch nicht für eine false flag, weil auch Anhänger eines Politikers außer Rand und Band geraten und sich nicht immer dessen bewusst sind, was ungeheuer kontraproduktiv wirkt. Bisher pochten Trump und seine Anhänger aber darauf, dass ihr Protest gewaltfrei ist, ganz im Gegensatz zu Ausschreitungen von Antifa und BLM, die auch mit Plünderungen einhergingen. Nun wird dieses Image binnen weniger Minuten wahrlich in Stücke geschlagen; niemand mit Verstand kann dies wollen, der „Trump is my President“ skandiert. Zugleich aber liefern die Vorfälle all jenen einen Vorwand, die anderswo in der Welt die Antifa-Agenda vorantreiben, die wir selbst Wikipedia entnehmen können: „Viele Antifagruppen verstehen Faschismus im Anschluss an die neomarxistische Kritische Theorie als besondere Form des Kapitalismus und Antifaschismus daher als Teil eines revolutionären Kampfes zur Überwindung jeder Klassengesellschaft.“

Diese Frau,wehe die sieht man irgendwann mal wieder im @ORF oder @puls4 @puls24news als eine #Expertin für irgendwas! Eine waschechte Radikale die eine radikale Gruppe unterstützt und Ihr sogar dankt! Traut sich dann noch eine "Analyse" zu heute zu schreiben..#Strobl #Antifa pic.twitter.com/6zHyPZ382p — AlexDonQuijote #Prolet #Wien #Gemeindebau (@quijote324) January 7, 2021

Twitter-Disput bei uns

Wir wissen auch, dass die Mauer als „antifaschistischer Schutzwall“ betrachtet werden musste und dass der Kommunistische Bund ebenfalls dieses Antifa-Verständnis hat, von dem sich der KB Westdeutschland, dem auch Grüne wie der Baden-Württembergische Ministerpräsident Winfried Kretschmann entstammen, dann abgrenzte. Immer bedeutet es, den Balken im eigenen Auge nicht zu sehen, Gewalt gegen andere Menschen zu lehgitimieren. Es ist kein Zufall, dass die Antifaschistische Aktion aus Deutschland bei Demos in Österreich präsent ist, mit Transparenten wie „Kommunismus statt Österreich“; man kann sagen, dass dieses Ziel mit der aktuellen Regierung ja fast schon erreicht ist. Wenn wir oben einen Tweet sehen, in den auf die Ex-VSStÖ-Funktionärin Natascha Strobl verwiesen wird, müssen wir an Antifaschismus = Antikapitalismus = Kommunismus und daran denken, dass jeder Mensch dann ein Dorn im Auge ist, der keinen Totalitarismus will. Dies mag wie ein hartes Urteil auch über andere Personen aussehen, die ja bloss als „anständige“ Sozialdemokraten gelten wollen, doch man muss sie von den Menschen unterscheiden, die dies auch tatsächlich sind. Mit der Faschismus-Keule werden gerade auch innerhalb der SPÖ Diskussionsverbote und Tabus aufrechterhalten, etwa wenn es um die Rolle von Tal Silberstein in Wahlkämpfen geht und generell Netzwerke, zu denen eben auch einflussreiche Juden gehören und deren Geschäfte man sich genau ansehen sollte. Man gibt gerne vor, dass sich Antifaschismus ja gegen Antisemitismus wende (und eben nicht auf einen Umsturz ausgerichtet ist) und macht aus Rechten gerne Rechtsextreme, was dazu führt, überall Nazis zu sehen.

In einer Demokratie ist es völlig legitim, Kritik zu üben und zu demonstrieren ist ein Grundrecht. Diese Aktion ist allerdings eine unfassbare Verharmlosung der Schoah und der Gräueltaten des NS-Unrechtsregimes. Das ist auf das Schärfste zu verurteilen. https://t.co/Lb4tFNpmMi — Karoline Edtstadler (@k_edtstadler) January 3, 2021

Ist das wirklich Wiederbetätigung?

Problematisch ist, dass immer mehr „die Antifa“ die Deutungshoheit darüber hat, wer denn nun gesellschaftlich zu ächten und von Behörden zu verfolgen ist; dem hätte vielleicht die FPÖ Einhalt bieten können, wenn sie das Innenministerium länger innegehabt hätte. Mit dem Trigger „Antifa“ werden Leute dafür mobilisiert, andere auszugrenzen und anzufeinden und ihrer virtuellen Hinrichtung zuzusehen, die oft nicht das Geringste mit Rechts anfangen können, ja manchmal bloss integre Linke sind. Wir sehen oben, welche Auswüchse die Jagd nach Verfechtern eines demokratischen Systems mittlerweile hat, wenn ausgerechnet eine Ministerin den Tweet der Meldestelle der Israelitischen Kultusgemeinde teilt, Man kann aus einer Gruppe, die neben einem Mahnmal gegen Faschismus posiert, nur schwer Anhänger eines totalitären Systems machen. Die gewählte Verkleidung dockt bei der Guerilla Mask Force Bern an, deren Aktionen vielfach imitiert wurden, weil sie den Corona-Irrsinn auf den Punkt bringen. Wie man am Twitterfeed der Meldestelle erkennen kann, gibt es tatsächlich noch Menschen ohne jede Sensibilität und ohne jedes Bewusstsein für unsere historische Verantwortung; es ist natürlich auch so, dass man ja wohl kaum eine Zugangskontrolle mit Gesinnungstest bei Kundgebungen und Spaziergängen einrichten kann. Man bezieht sich jedoch gerne auf das DÖW, das immer wieder dazu benutzt wird, Protest zu kriminalisieren und Menschen zu diffamieren, die mit „Rechts“ nicht immer etwas am Hut haben, aber keinen kommunistischen Totalitarismus wollen.

The moment we realized that this is a staged psyop pic.twitter.com/Ckk4XtMeWB — MpD (@IndigoLeo10) January 6, 2021

Ein Clip aus Washington

Nun sind bei Kundgebungen gegen mit Corona verkaufte Maßnahmen vor allem Menschen, die sich bislang nicht politisch engagierten; darunter werden sich durchaus auch Personen mischen, auf die der Verfassungsschutz schon aufmerksam gemacht wurde; da muss man nicht gleich an V-Leute und Provokateure denken. Es sieht aber gerade angesichts des katastrophalen Versagens in der Terrorabwehr wie eine Alibiaktion aus, wenn jetzt „Corona-Leugner“ ins Visier genommen werden sozusagen als antifaschistische Pflichtübung. Wie die Nachrichtendienste des Bundesheers kann das BVT nur im Konjunktiv auch Spionageabwehr, denn die allererste Frage bei „Corona-Maßnahmen“ ohne Ende muss sein, wohin sie führen sollen. Gegen „Corona-Leugner“ in Österreich wird auch die deutsche Webseite „Volksverpetzer“ ins Treffen geführt, die wiederum von Anwalt Reiner Füllmich für den Arzt und Ex-SPD-Abgeordneten Wolfgang Wodarg geklagt wird. Hierbei geht es darum, dass der von Christian Drosten „weiterentwickelte“ PCR-Test vollkommen ungeeignet ist, Infektionen festzustellen. Drosten hat natürlich Verbindungen zu China; sein Test wurde von der WHO praktisch sofort zugelassen (bei der WHO muss man wie bei der Charite und dem Londoner Imperial College – von wegen Lockdowns – an Bill Gates denken). Es ist keine Überraschung, dass der Sohn von Klaus Schwab, dem Gründer des Weltwirtschaftsforums, in China arbeitete; wenn man sich ansieht, welcher Plan durchgezogen wird, um zu einem Great Reset zu kommen, dann schreitet alles voran. Wer in Österreich und vielen anderen Ländern – nicht zuletzt in den USA – auf die Straße geht, erkennt eine gezielte Demontage des Staates, der Gesellschaft, der Wirtschaft, bei dem ein Virus nur als Vorwand genommen wird.

Pressekonferenz am 5. Jänner 2021

Hier ist bewusst die Aufzeichnung jener Pressekonferenz in Deutschland eingebunden, bei der ein 15 Kilometer-Bewegungsradius verkündet wurde (cui bono?), denn man erkennt die Farce sehr gut, was natürlich auch bei uns gilt. Es beginnt ca. ab Minute 13 und weist einige verräterische Passagen auf; etwa wenn der bayerische Ministerpräsident Markus Söder (inzwischen oft „Södolf“) genannt, der selbst als „Corona-Positiver“ nicht in Quarantäne ging, allen Ernstes meinte, dass zu lockere „Maßmaßnahmen“ zuwenig Druck Richtung Impfung erzeugen. Bundeskanzlerin Angela Merkel verkündete u.a., dass man zwar arbeiten, aber nicht mehr in der Betriebskantine essen darf (es gibt auch immer mehr Überwachung). Natürlich geht es wie in Österreich auch darum, Proteste zu unterbinden und zu verhindern, dass insbesondere der Mittelstand aufsteht, dessen Existenz ruiniert wird. Selbst wenn manche noch um den heißen Brei herumschreiben, begreift die Bevölkerung, dass ihnen Merkel DDR 2.0 bringt – auch Parallelen zu Österreich fallen auf. Der unabhängige Journalist Boris Reitschuster lebte längere Zeit in Moskau und sehnt sich beinahe zurück, weil er dort mehr Freiheiten hätte als in Deutschland. Er besucht manchmal Bundespressekonferenzen und fällt dort durch kritische, aber eigentlich simple Fragen auf, die der Mainstream nicht stellen darf. Hinter den Kulissen der Regierungsparteien heisst es – wie ihm zugetragen wurde -, dass man sich sorge, was passiere, wenn „das Virus nicht liefert“. Auch in Österreich wird es langsam Zeit, dass es „liefert“, weil immer mehr Menschen die Angstpropaganda durchschauen, die zwar intensiviert wird, aber auch zunehmend grotesk wirkt, besonders wenn man Puzzleteile zsuammenträgt.

Spaziergang in Wiener Neustadt, 6. Jänner 2021

Wenn man hört, wie die Bevölkerung zum Beispiel in Wiener Neustadt „Kurz muss weg! Kurz muss weg!“ ruft, wird klar, wie ungeheuer praktisch doch ein Demoverbot mit der Nazikeule wäre, für das es am 7. Jänner 2021 bereits einen Entwurf gibt. Zwar sollten wir uns komplett außerhalb der Corona-Matrix bewegen, aber es fällt doch auf, dass „Maßnahmen“ bisher gerade die Menschen nicht wirklich schützten, für die diese angebl erdacht wurden. Wir sollten der IKG und Israel, das nun gerne als Vorbild hingestellt wird, einen anderen Zuganz zugestehen, denn es geht um Sicherheit, die anscheinend „die Impfung“ verspricht. Das aber gibt SPÖ-Chefin Pamela Rendi-Wagner nicht das Recht, diesen Kurs für Österreich zu fordern und darauf fixiert alles andere zu vergessen. Es war nicht nur die Impf-Show am 27. Dezember mit Sebastian Kurz und Rudi Anschober eher abstoßend, es gibt auch ernsthafte Bedenken gegen im Eilverfahren entwickelte Impfstoffe. Weil Anschober jetzt im Focus von Kritik steht, sollte man sich auch fragen, was damit wirklich bezweckt wird, denn wie gesagt, müssen wir aus der Matrix aussteigen, um unser Land zu retten und damit auch andere zum Widerstand zu motivieren. Bereits als die Regierung samt gleichgeschalteter Medien im März den ersten „Lockdown“ verkündete, dachten einige an hybride Kriegsführung gegen den Westen, die mittels gekapertem / unterwandertem Staatsapparat umgesetzt wird.

Gerald Grosz und Sebastian Bohrn-Mena

Wenn man Revue passieren lässt, was seither alles „neue Normalität“ wurde, muss man dieser Warnung zustimmen, auch wenn es wegen der Dauerpropaganda schwerfüllt, nicht mehr „aber die Fallzahlen…“ zu sagen. Wir sollten von Verfassungsschutz, Heeresnachrichtenamt, Abwehramt entsprechende Analysen erwarten, statt dass das Bundesheer weiterhin Handlanger ist und nun die Menschen verfolgt werden, die Demokratie statt Kommunismus wollen. Leider haben diejenigen, die bis zuletzt in Wahrheit für Totalitarismus werben, jede nur erdenkliche mediale Bühne und nur wenig öffentlich wahrnehmbaren Gegenwind, wie man auch oben gut sehen kann. Mit kommunistischen Handlangern machte auch ich üble Erfahrungen und erlebte, dass sie von Polizei und Justiz unterstützt werden, was den Coup bereits vorwegnahm, den wir seit März 2020 alle erleben. Ich trat für nichts weniger Selbstverständliches ein als dafür, dass Minister ihre Verantwortung gemäss Verfassung wahrnehmen sollen, statt bedroht, überwacht, abgeschottet zu werden, was im Verteidigungsressort bereits 2007 zu beobachten war. Es ist für eine regelrechte Horde an vermeintlich so „guten“ Mernschen normal und okay, dass Politiker unter Druck gesetzt werden und eine Frau verfolgt ujnd vernichtet wird, weil sie sich für Demokratie einsetzt.