Warum verrät der Verfassungsschutz Österreich?

Nach dem Terror in Wien am 2. November und einer Razzia bei den Muslimbrüdern wird immer mehr bekannt, das viele Bürgerinnen und Bürger fassungslos macht. Es reicht jedoch nicht, sich zu fragen, wie denn das passieren konnte, warum man denn so lange zugesehen, ja Treffen des späteren Attentäters überwachte ohne einzugreifen. Denn es werden sofort Narrative mittels jener Medien geschaffen, die uns auch in vielen anderen Bereichen in die Irre führen. Und man lenkt wohlweislich davon ab, dass der Verfassungsschutz und die anderen Sicherheitsbehören auch in anderen Bereichen versagen, was ohnehin schon die Logik besagt. Manchmal werden Erinnerungen an den U-Ausschuss zum BVT geweckt, besonders wenn sich ÖVP und FPÖ gegenseitig die Schuld zuschieben. Es lohnt dennoch, Ex-Innenminister Herbert Kickl zuzuhören, der immer wieder den Begriff „Unterwanderung“ verwendet. Freilich dehnt er ihn nicht aus auf fremde Geheimdienste, obwohl man rasch sehen kann, dass alles zusammengehört auch gemäss Hegelscher Dialektik (These – Antithese – Synthese). Gerade sandte die FPÖ aus, dass sich SPÖ-Gemeinderat Omar Al-Rawi für die Gründung einer Schule der Muslimbrüder in Wien einsetzte. Er ist auch Vorsitzender des Strabag-Angestelltenbetriebsrates in Österreich und wird in dieser Funktion puncto mit Corona begründeter Kurzarbeit zitiert, die er natürlich begrüßt.

An der Strabag ist neben Hans Peter Haselsteiner und Raiffeisen der Oligarch Oleg Deripaska beteiligt, sodass wir den Konzern (samt Aufsichtratsvorsitzendem Alfred Gusenbauer) zu den russischen Netzwerken zählen können. Von Bürgermeister Michael Ludwig ist nicht zu erwarten, dass er die Politik seines Vorgängers Michael Häupl nicht fortsetzt; immerhin liegt die Hinterhof-Moschee in der Hasnerstraße, in der sich u.a. der Attentäter vom 2. November radikalisierte, in dessen Heimatbezirk Ottakring. Auch Häupl hat russische Connections, war er doch mit dem inzwischen verstorbenen Ex-Bürgermeister von Moskau Juri Luschkow befreundet. Diesem wurden wie seiner Witwe Elena Baturina Mafiaverbindungen nachgesagt: Baturina sponserte Hunter Biden, den Sohn des vermeintlichen Siegers der US-Wahl; ihr Anwalt heisst Leo Specht und ist Geschäftspartner Gusenbauers. Biden junior gehörte dem Verwaltungsrat der ukrainischen Energiefirma Burisma an, was ihn mit Gusenbauers Ukraine- und Kasachstan-Lobbying-Partner Aleksander Kwasniewski verband. Nicht von ungefähr unterstützt Baturina (man denke an die Synthese) die globalistische Ökodiktatur-Agenda, wie Presseaussendungen auch immer wieder zeigen. Aus Ottakring stammt übrigens auch Häupls Freund Gerhard Zeiler, der Christian Kern half, an die Spitze der SPÖ zu gelangen und Bundeskanzler zu werden; Zeiler gehört zu Turner Broadcasting und ermöglichte Wolfgang Fellner, einen Deal zwischen oe24 und CNN einzufädeln (wer erklärte Joe Biden zum Wahlsieger? CNN…)

Gespräch mit Herbert Kickl

oe24 war nicht nur beim Terror von Wien sofort mit Videos von den Tatorten dabei, sondern pusht auch die Coronoia an vorderster Front. Kern macht nicht nur Geschäfte mit Haselsteiner, Gusenbauer, Martin Schlaff, der israelischen Rüstungsindustrie, er ist auch im Aufsichtsrat der russischen Staatsbahnen, in der Austrian-Chinese Business Association und Lobbyist der Kommunistischen Partei Chinas. Es gehört alles zusammen, wenn wir uns ansehen, wer neben zahlreichen anderen Funktionen auch Lobbyist für China, Russland, ehemalige Sowjetstaaten ist. Dann führt eben der Kärntner Landeshauptmann Peter Kaiser von der Austrian-Chinese Business Association ein Gespräch mit seinem „langjährigen Freund und politischen Mentor“ Gusenbauer über „den Erfolg Joe Bidens“ (Gusenbauer und Kaiser verbindet auch Aserbaidschan). Als 2016 Hillary Clinton kandidierte, war nicht nur in den USA durchaus ein Thema, dass ihre „rechte Hand“ Huma Abedin Verbindung zu den Muslimbrüdern hat; Barack Obamas CIA-Chef John Brennan wurde nachgesagt, er sei zum Islam übergetreten. Bei uns sollte man an den Konflikt um das saudische Dialogzentrum denken, denn Saudi Arabien bekämpft die Muslimbrüder, auch wenn es mit Menschenrechten nicht viel am Hut hat. Es wirft ihnen unter anderem vor, den Islam zu missbrauchen, ihn also nicht als Religion zu betrachten, sondern zu instrumentalisieren. Nun brüstet sich Innenminister Karl Nehammer mit einer angeblich ein Jahr lang vorbereiteten Razzia bei den Muslimbrüdern, bei der auch mehrere Millionen Euro (Geldwäscheverdacht!) sichergestellt wurden; man griff auch auf Immobilienbesitz zu. In der „Luxor“ genannten Operation wurden 930 Beamte eingesetzt, was Verfassungsschützer einschließt.

Die SPÖ und die Muslimbrüder https://t.co/fkCrcYMMOC — Christian Ortner (@OrtnerOnline) November 11, 2020

Kolumne von Christian Ortner

Ohne die Gefährlichkeit von Islamisten zu unterschätzen sei doch bemerkt, dass wir auf Operationen warten, die man weniger exotisch „Freyung“, „Graben“, „Handelskai“, „Heuriger“ oder „Votiv“ nennen könnte. Als es im Februar 2018 eine Razzia beim BVT gab, schoben alle sofort Kickl den Schwarzen Peter zu, obwohl sie ja von der Korruptionstaatsanwaltschaft angeordnet und stillschweigend vorbereitet wurde. Im darauffolgenden U-Ausschuss kam zwar manches zutage, das durchaus erhellend ist, es wurde jedoch auch auf ein Narrativ Wert gelegt, das Eingriffe zum Schutz Rechtsextremer durch die FPÖ vorsah. Freilich steht das Extremismusreferat, das bei Islamisten und erst recht bei Linksextremisten nicht so genau hinsieht, unter linksextremer Leitung. Es erscheint auch plausibel, dass über Kommunisten wie den Ex-Polizisten Uwe Sailer, der mit den ehemaligen grünen Abgeordneten Karl Öllinger und Peter Pilz verhabert ist, Einfluss genommen wurde. Sailers Anwalt Georg Zanger holte im Oktober 2018 Ex-Kanzler Christian Kern in die Austrian-Chinese Business Association, der übrigens Brigitte Bierlein auch in ihrer Zeit als Übergangskanzlerin nach Ibizagate 2019 angehörte. Unvergessen ist wohl, dass Bundespräsident Alexander Van der Bellen, dessen große Stunde damals schlug, einmal meinte, dass „alle Frauen“ in Österreich eines Tages Kopftuch tragen werden (Synthese!). Schon wegen der Plandemie sind China-Bezüge jetzt besonders interessant, doch dieses Netzwerk ist auch verbunden mit der ehemaligen Sowjetunion samt ihren Satelliten. Nicht jeder weiss, wem er in Wirklichkeit dient, wie auch bei U-Ausschüssen nicht nur zum BVT deutlich wird; dies ist auf Strategien der Zersetzung zurückzuführen, die Staaten über viele Jahre von Grund auf verändern.

Nach Großrazzia: Das Netzwerk der Muslimbrüder in Österreich https://t.co/vqoVVCZfDc via @KURIERat — Anna Dobler (@Doblerin) November 11, 2020

Jetzt plötzlich wird gehandelt…

Bei Noch-BVT-Chef Peter Gridling, den Kickl zu Recht absetzen wollte, fiel immer auf, dass er Islamismus und Terrorgefahr kleinredete und bei Spionage gegen Österreich wegsah. Man kann sicher vieles auch dadurch erklären, dass es Filz, Parteibuchwirtschaft und Korruption gibt, doch man muss immer bedenken, dass dies Schwächen sind, die sich fremde Mächte leicht zunutze machen können. Es wurde im U-Ausschuss nicht ernsthaft an jenen Netzwerken gekratzt, die man kommunistisch nennen kann, auch wenn sie durchaus kapitalistisch wirken (Synthese!). Ich war eine von vielen Personen, die nie mit dem ehemaligen Verteidigungsminister Norbert Darabos reden durften; seine Abschottung und dass illegal fremde Anweisungen als seine Weisungen ausgegeben wurden, sollte eigentlich das Abwehramt auf den Plan gerufen haben, aber Fehlanzeige. (Ich meine, hallo? es ging immerhin um den Befehlshaber des Bundesheers, das sich gerne als „die strategische Reserve der Republik“ bezeichnet.) Als er Abgeordneter und dann Landesrat war, wandte ich mich vergeblich an das BVT und dann an das LVT Burgenland, Ich nannte (wie auch den Staatsanwaltschaften) viele Zeugen für Darabos‘ (bis heute bestehende) Abschottung, die jedoch niemals befragt wurden. Als Darabos nach einem Pakt zwischen dem ehemaligen burgenländischen Polizeichef und dann Verteidigungsminister Hans Peter Doskozil unddem damaligen Abgeordneten Peter Pilz per U-Ausschuss für den Eurofighter-Vergleich verantwortlich gemacht wurde, sollte dies auch Gusenbauer und seine russischen „Freunde“ decken.

Tschetschenische Sittenwächter mit rechtsradikaler Schlagseite in @DiePressecom, arabische Muslimbrüder und Hamas mit Verflechtungen in IGGÖ und Politik im Morgen-@oe1journale https://t.co/tLrqbhckXe und dazu noch Razzien im Neonazi-Milieu. Irgendwie gruselig, wie Tag beginnt. pic.twitter.com/kUWDajufVR — susurrator (@Glossa_Austria) November 11, 2020

Es ist doch recht viel auf einmal…

Dabei spielte auch eine Rolle, dass „plötzlich“ nach zehn Jahren in einem einst vom illegal „Minister spielenden“ Kabinettschef genutzten Schrank ein Vergleichsentwurf „gefunden“ wurde, der Darabos belasten sollte. Allerdings kam im U-Ausschuss auch ans Licht, dass Darabos den Leiter der Finanzprokuratur Wolfgang Peschorn mit Vertragsausstiegsverhandlungen beauftragt hatte und dies auch nie widerrief. Dennoch oder deswegen zeigte Pilz (wie mit Doskozil und Gusenbauer abgesprochen) Darabos an, dem der Vergleich oktroyiert wurde, der auf das Konto Gusenbauers geht. Die WKStA war nicht einmal bereit, Zeugen dafür zu befragen, dass besagter Schrank regelmässig geleert wurde, der Entwurf dort also extra deponiert wurde, um ihn via BMLV an den U-Ausschuss zu liefern, ohne dass sich die Frage stellt, wer ihn denn aufgehoben hatte. Obwohl/weil das Ganze eine Farce ist, die aus strafbaren Handlungen besteht, die frühere Delikte verschleiern sollten, sahen weder Justiz noch BVT und Bundeskriminalamt bislang Handlungsbedarf. Ein deutliches Signal ist auch, dass Pilz von Florian Klenk, Wolfgang Fellner und Co. nach wie vor gefeiert wird und ihm die Justiz bereitwillig Akten ausliefert. Hingegen werde ich eingeschüchtert, arm gemacht und über Uwe Sailer und seine Handlanger diffamiert, wobei die Justiz ein wichtiger Komplize ist und Sicherheitsbehörden wegsehen. Mit dem Schwarzen Peter für Darabos sollte der Weg freigemacht werden für Doskozil als Landeshauptmann; zwar wird Darabos immer noch abgeschottet, überwacht und bedroht, doch man muss auch daran denken, dass Doskozil und sein Vorgänger Hans Niessl willfährig sind gegenüber Oligarchen wie Deripaska.

Falter veröffentlicht Einvernahmeprotokolle und Betreuungsberichte von Kujtim F. Sie zeigen, wie sich der Attentäter vor den Augen des BVT auf das Attentat vorbereitete. Eine Recherche mit SZ/WDR/NDR, Schweizer Fernsehen und Tagesanzeiger (@FlorianFlade ) https://t.co/zlBgZGQkDQ — Florian Klenk (@florianklenk) November 10, 2020

Der „Falter“ und die Justiz, eine endlose Geschichte

Von Mainstreammedien wird all das immer gedeckt, denen auch seitens der Justiz Protokolle übermittelt werden, was inzwischen recht ungeniert dauernd geschieht. Natürlich hielt man sich vollkommen bedeckt, was die fast drei Jahre andauernden Ermittlungen gegen Darabos betrifft, denn dies hätte ein Faß geöffnet. Wäre es groß thematisiert worden, hätte ich wohl noch mehr gegenhalten können mit meinen Recherchen, die ein abgekartetes Spiel belegen, das u.a. eine kriminelle Vereinigung von (Ex-) Politikern am Werk zeigt; so aber brachte ich es halt immer wieder auf. Tatsächlich müssten es Staatsanwälte und BVT-ler oder Leute beim Abwehramt in fünf Minuten verstehen, „Normalbürgern“ gegenüber kann man es in einigen Minuten mehr darlegen. Nun wird via Medien so getan, als sei „Toleranz“ gegenüber Jihadisten einfach unverantwortliches, aber von niemandem gewolltes Versagen. In Wirklichkeit verrät der Verfassungsschutz seine Aufgabe als Staatsschutz weit öfter, als dass er ihr einmal tatsächlich gerecht wird. Sowohl er als auch die Bundesheerdienste hätten auch imstande sein müssen, die ab März ausgerufenen sog. „Corona-Maßnahmen“ unter dem Aspekt zu bewerten, ob es sich um eine PsyOp handelt, also um psychologische, asymmetrische, hybride Kriegsführung. Es ist eben nicht nur die Reaktion von überforderten Regierungspolitikern, die sich nicht anders zu helfen wussten, als auf Trigger wie „Pandemie“ und „Todesgefahr“ zu reagieren, sondern hat auch mit den Netzwerken zu tun, die diese Personen einsetzten.

Kundgebung nach #wienATTACK bei der Rupprechtskirche mit den üblichen Betroffenheitsbekundungen pic.twitter.com/kJxnh37dCK — alexandra bader (@cw_alexandra) November 5, 2020

Wir müssen wieder einmal „alle zusammenhalten“…

Man verabsäumte dies auch 2015, als uns illegale Masseneinwanderung als „refugees welcome“ verkauft wurde. Dies führte ebenfalls zu Destabilisierung und hohen Kosten für die Allgemeinheit, von einer Zunahme von Gewalt ganz zu schweigen und auch von einem Beitrag zur Bedrohung durch Islamismus. Das kann auch daran liegen, dass viele Beamte zwar einen Eid ablegen, dass sie Österreich dienen und es schützen sollen, aber nie damit gerechnet haben, dass es einmal ernst wird und sie tatsächlich etwas leisten müssen. Doch wenn es sich so undurchlässig durchzieht, dann wird auch im Hintergrund dafür gesorgt werden, dass manches geduldet und unterstützt und anderes nicht untersucht wird. So leben wir in einer unterwanderten Gesellschaft, in der eine „Regierung“ nichts gegen die Synthese von Kommunisten, Islamisten und Großkapitalisten unternimmt, die letztlich dem via Weltwirtschaftsforum verkündeten Great Reset dient. Geht es darum, eine echte Wahl zwischen Politikern zu haben, dann reagieren die Feinde staatlicher Souveränität und sicherer Lebensgrundlagen mit künstlicher Empörung, indem sie jemanden wie Joe Biden bejubeln und jemanden wie Donald Trump bashen. Wenn nun auch vermutet wird, dass Trump an der Spitze von FBI und CIA aufräumen wird, passt dies sehr gut zu Bedenken im Berner Club gegen die Zusammenarbeit mit dem BVT, da es in all diesen Fällen um Unterwanderung geht.

Er enttäuscht einfach nie. Und dass er nach dem Dank für die Staatshilfe für sein Lokal gleich eine Patek herzeigt die ihm gut gefällt ist fix der smarteste Move seit er den Wiener Kunsthandel übernommen hat. pic.twitter.com/vC6tGQDfZu — Markus Huber (@markus_vgf) November 6, 2020

Tweet von Markus Huber zu Martin Ho

Wieder einmal kann man manch einen Aspekt nicht erfinden, denn der Freund von Bundeskanzler Sebastian Kurz, Martin Ho ist auch Geschäftspartner des Anwalts des Attentäters von Wien Nikolaus Rast. Irritierend ist ein Bericht, wonach in einem islamistischen Zentrum in Graz, in dem auch eine Razzia stattfand, ein Sponsorenlogo der Grünen zu finden sei; dieses Zentrum, in dem Salafisten auftreten, besuchte Justizministerin Alma Zadic im Wahlkampf 2019. Man kann so etwas kaum ansprechen, ohne dass viele weit unter die Gürtellinie zielen; so aber wird auch nicht ernsthaft diskutiert, zumal sofort das „Ich bin ein Flüchtlingskind“-Narrativ Zadic umfassend charakterisieren sollte. Immerhin kandidierte Zadic zuerst bei Pilz, deckte dort seine Eurofighter-Sauereien, wechselte dann zu den Grünen und hat als Ministerin Anzeigepflicht beim Verdacht strafbarer Handlungen. Auf diese kann man aber nicht nur sie permanent gerade dann vergeblich hinweisen, wenn es auch staatspolitische Brisanz hat. Seltsamer Weise sagt Zadic von sich, sie gehöre keiner Religionsgemeinschaft an; Berivan Aslan bezeichnete sie aber beim grünen Bundeskongress, auf dem die Koalition mit der ÖVP abgesegnet wurde, als „erste muslimische Ministerin“. Zadic ist schwanger und nun in „freiwilliger Selbstisolation“ „wegen Corona“, sie nehme „keine Termine“ wahr, was auch etwas darüber aussagt, wer wohl nicht das Sagen im Ressort hat. Sie hat keine Bedenken bei der massiven Einschränkung unserer Grund- und Freiheitsrechte und hat auch die Agenda der (palästinensischen) Kern-Staatssekretärin Muna Duzdar gegen „Hass im Netz“ übernommen. Mit Zadic, die zu den „Global Shapers“ des WEF gehört, wird dies jetzt freilich auf die Spitze getrieben in Richtung Verbot von Meinungsäußerung.