Corona: Lasst euch nicht von Kurz pflanzen!

Mit großem Tamtam wurden heute wieder einmal neue „Corona-Maßnahmen“ verkündet, über die dann auch sofort per Tweets und Presseaussendungen diskutiert wurde. Dabei sollten sowohl Journalisten als auch andere Politiker zunächst einmal beurteilen, ob überhaupt Substanz hat, was nach dem Ministerrat verkündet wurde. Sie wagen es jedoch nicht, die Pandemie in Frage zu stellen, machen sich aber lustig über das virtuelle „Kaufhaus Österreich“, das eine Alternative zu Amazon darstellen soll, oder über Datenlecks bei der geplanten Online-Registrierung für Corona-Massentests. Weil Pressekonferenzen nicht nur gestreamt, sondern danach auch ins Netz gestellt werden, kann jeder das selbst tun, wobei Politik und Medien bislang versagten. Man braucht nicht mehr als einige Informationen, die dabei helfen, das Gesagte zu bewerten; ein Video ist unten eingebunden. Es wird auch deutlich, was es bedeutet, dass niemand Fragen stellen kann, die auf den tatsächlichen Fakten basieren, sondern nur jene Journalisten erwünscht sind, die sich in Details verlieren.

Am besten, man hält das Video immer wieder an und notiert sich Stichworte (die eigentlich Schlagworte sind) und überlegt, was damit wirklich gesagt werden soll. Kurz beginnt damit, dass der Lockdown „wirke“, sodass man „behutsame Öffnungsschritte“ setzen könne. „Das Virus ist nach wie vor unter uns, und die Ansteckungszahlen sind nach wie vor auf einem extrem hohen Niveau“, sagt Kurz; dies bedeute „perspektivisch gesprochen“ (dazu eine ausladende Geste mit beiden Händen), dass ein „wir“ bei seiner Einschätzung bleibe, dass „wir im Sommer wieder zur Normalität zurückkehren können“. Man merkt dann. dass es eine in sich generierte Erzählung ist, die nur dann stimmig ist und stimmt, wenn die Realität völlig ausgeblendet wird. Mit „Ansteckungszahlen“ meint Kurz wohl fragwürdige Tests und deren Ergebnisse, wobei er und andere offenbar dafür plädieren, mit mehr Tests auch mehr dramatische Zahlen zu generieren. Wenn Kurz mit einem normalen Sommer winkt, verschweigt er, dass die Bevölkerung bis dahin massiven Einschränkungen ausgesetzt sein soll und er ihre Existenzgrundlage ruinieren soll. In diesen sechs Monaten „müssen wir alles tun, um ein explosionsartiges Wachstum der Infektionszahlen hinauszuzögern oder im Idealfall zu verhindern“. Damit bestätigt Kurz den Unsinn, den er vorher sagte, indem er weiteren Unsinn hinzufügt. Falsch plus falsch = wahr. Er setzt positive Tests mit Infektionen und Erkrankungen gleich und blendet auch aus, dass den meisten Menschen Corona- und andere Grippeviren erstmal nichts ausmachen, wobei das „Wuhan-Virus“ längst mutiert ist.

Video von der Pressekonferenz

Um eine Lüge als Wahrheit zu verkaufen, setzt Kurz auf Kriegswinter-Rhetorik: „Das geht natürlich nur mit Einschränkungen, so schwer uns das allen fällt, und es geht mit mehr und mehr Tests, von Berufsgruppen, aber auch von Regionen und sicherlich auch in wiederholter Art und Weise von ganzen Bundesländern.“ Wie Kurz schwurbelt, kann man nur ermessen, wenn man sich immer dessen bewusst ist, dass es um eine Testpandemie geht: „Für die nächsten Wochen der Öffnung bedeutet das aus unserer Sicht, dass wir gemeinsam sehr behutsam vorgehen müssen“; „die sinkenden Zahlen“ seien ein Erfolg, aber keine Entwarnung; „wir haben wegen des Lockdowns die Möglichkeit, die Lockerungen wie geplant vorzunehmen, allerdings schrittweise, und ich betone noch einmal, behutsam.“ Ab 7. Dezember gibt es in den Pflichtschulen „eine vollständige Rückkehr zum Präsenzunterricht“, die Oberstufen bleiben aber mit Ausnahme der Maturaklassen „bis zu den Weihnachtsferien im distance learning“. Details zu den „Sicherheitsmaßnahmen“ an Schulen „bis zu dem Tragen von Masken“ soll dann Bildungsminister Heinz Faßmann erklären. Wenn wir hier innehalten, so sind x-verschiedene immer wieder geänderte Maßnahmen Gaslighting, das die Bevölkerung gängeln und psychisch stressen soll. Als Vergleich zu Kurz‘ Auftritt kann man Pressekonferenzen „vor Corona“ heranziehen, die ein Gefühl für die „alte Normalität“ geben. Wir haben es jetzt nicht mit Bioterrorismus oder mit einer Seuche zu tun, sondern mit Virenmaterial (auch abgestorbenem), das man mit genügend Zyklen eines nie zur Diagnose von Infektionen gedachten PCR-Tests überall finden kann. Von daher wurden hier also typische Rituale des demokratischen Alltags gekapert und dienen etwas ganz anderem, das unter dem Deckmantel der Pandemie vorangetrieben wird.

April 2011: Kurz wird Staatssekretär

Der Handel, „die körpernahen Dienstleister“, Museen und Bibliotheken öffnen („allerdings auch hier mit klaren Sicherheitskonzepten“ wie Eingangskontrollen); durch die Finger wird aber die Gastronomie schauen; man darf zwar Schifahren gehen, nicht aber in einem Hotel übernachten; wer aus dem Ausland kommt, muss in Quarantäne. Ausgangssperren zwischen 20 und sechs Uhr gelten weiter bzw. „wir werden dazu wieder zurückkehren“ (O-Ton Kurz; anscheinend hat er etwas vergessen), man soll nur einen weiteren Haushalt treffen. Es geht darum, „das Infektionsgeschehen möglichst gut unter Kontrolle zu halten. Und daher ist unser Ziel, die Ansteckungszahlen bis zum 23. Dezember durch weiter restriktive Maßnahmen, aber auch durch die Massentests so weit nach unten zu bekommen, dass wir für den heiligen Abend, für die Feiertage und für den Jahreswechsel die Möglichkeit haben wollen, dass wir in einem Personenkreis von bis zu zehn Personen die Feiertage bzw. den Jahreswechsel verbringen kann.“ Dieser Endlos-Satz zeigt, dass es nicht um eine echte Pandemie geht, sondern Schwachsinn durch weiteren Unsinn legitimiert werden soll. Und dann droht wieder die Kriegsweihnacht: „Mir ist bewusst, dass das nicht ein Weihnachtsfest ist wie in den vergangenen Jahren – und es wird nicht ein Weihnachten sein wie im nächsten Jahr, dem Jahr 2021, 2022 – ABER es soll ein würdevolles Weihnachten sein und trotzdem mit einem möglichst hohen Ausmaß an Sicherheit.“

Love it when people think outside the box! 🤣😂 🙌@99freemind https://t.co/Yg4DCQzwm0 — Kim R 🇨🇦 (@fitsright) December 1, 2020

Amazing Polly mit Papiertüte über dem Kopf beim Einkaufen

Wenn man all dies nüchtern betrachtet, wirkt es wie Politsatire, die man niemals zu erfinden wagen würde, und es wird noch absurder: „Ab dem 24. Dezember werden darüber hinaus Einzelsportarten im Freien wie zum Beispiel das Schifahren wieder möglich werden, damit der österreichischen Bevölkerung in diesen Feiertagen bzw. Ferien auch die Möglichkeit offensteht, sich sportlich zu betätigen.“ Es klingt ganz und gar nicht wie ein Bundeskanzler Österreichs, mehr wie ein Vertreter einer Okkupationsmacht. Weil Tourismus, Gastronomie, Kultur wesentlich zur Wirtschaft beitragen, „ist es schmerzlich, dass wir hier mit Öffnungsschritten noch zuwarten müssen“, schliesslich soll all das ja vernichtet werden (was Kurz nicht dazusagt). „Wir werden diese Branchen ab dem 7. Jänner wieder hochfahren“, weil intelligente Viren sich ja ab dem 7. Dezember ganz anders verhalten würden, wenn sie sich in einem Gasthaus oder einem Hotel nach neuen Opfern umsehen. „Wir hatten im Sommer sehr sehr niedrige Ansteckungszahlen nach dem Lockdown“, was vielleicht auch etwas damit zu tun hat, dass Grippe eine Erkältungskrankheit ist. Die Pandemie kam dann aber „durch Reiserückkehrer und insbesondere Menschen, die in ihren Herkunftsländern den Sommer verbracht haben“ nach Österreich zurück. Dass Migranten Corona „wieder eingeschleppt“ haben sollen, empört einige zu Recht, doch das darf nicht davon ablenken, die Kurz-Farce als solche zu durchschauen. „Daher ist es notwendig, dass wir diesmal auf ein sehr konsequentes Grenzregime setzen“, was nichts anderes bedeutet, als mit dem gekaperten Bundeskanzleramt zur globalen Überwachung samt Impfdiktatur beizutragen.

Matt Hancock & many others are insisting the vaccine is safe. Two years ago this article from BMJ was written exposing how many of our Health Care authorities LIE!! pic.twitter.com/KtfsVV4oHG — 🎈Leah Butler-Smith #KeepBritainFree (@LeahButlerSmith) December 2, 2020

Sie versuchten es bereits 2009….

Dieses Regime (sic!) „soll verhindern, dass wir uns zwar in Österreich mit den Zahlen nach unten kommen, dass wir aber durch Auslandsreisen in der Weihnachtszeit das Virus ins Land einschleppen.“ Wieder bleibt uns Kurz schuldig, welche „Zahlen“ er meint und wie sie zustandekommen; es soll halt auch der Tourismus in anderen Ländern gekillt werden. „Wenn wir alles gleichzeitig öffnen würden, dann kann ich Ihnen die Garantie geben, dass wir sofort wieder ein explosionsartiges Ansteigen der Infektionszahlen hätten und ein nächster Lockdown wäre wahrscheinlich schon für den Jänner vorprogrammiert (sic!).“ Am Ende dann der zu erwartende Appell von Kurz: „In diesem Sinne darf ich Sie bitten, dass wir alle gemeinsam an einem Strang ziehen, dass wir die nächsten Wochen und Monate, die ein Balanceakt sein werden, bestmöglich gemeinsam meistern, mit dem Ziel, soviel Freiheit wie möglich, aber gleichzeitig dort Einschränkungen weiter (sic!) vorzunehmen, wo sie notwendig sind, damit wir nicht sofort wieder in ein schnelles exponentielles Wachstum kommen.“ Das exponentielle Wachstum gehört zu den Corona-Märchen des Frühjahrs, die beständig wiederholt werden; Kurz setzt gleich noch eins drauf, indem er vor einem „schnellen exponentiellen Wachstum“ warnt. „Ich glaube, es ist absolut realistisch, dass wir mit den Ansteckungszahlen bis kurz vor Weihnachten auf ein relativ niedriges Niveau kommen.

Medizinische und rechtliche Basics

Es ist absolut realistisch, dass wir von den 3500 Neuinfektionen im Schnitt, die wir wahrscheinlich ungefähr am 6. Dezember erreichen werden, dass wir hier weiter noch hinunterkommen bis kurz vor Weihnachten. Es ist auch damit zu rechnen, dass über die Weihnachtsfeiertage, Silvester, den Jahreswechsel, diese Ansteckungszahlen wieder zunehmen werden, aber es ist wesentlich, dass dieses Tempo der Zunahme ein möglichst langsames ist. Es liegt an uns allen, dass wir alles tun, dass wir das Wachstum der Neuinfiziertenzahlen in den nächsten Monaten so gut wie möglich unter Kontrolle behalten, dass dieses Wachstum so langsam wie möglich stattfindet und dass wir somit einen weiteren Lockdown verzögern oder im Idealfall sogar verhindern können. Insofern die große Bitte: Tragen Sie die Maßnahmen mit, halten Sie sich an die Regeln, die wir uns alle geben müssen (sic!), auch wenn wir sie uns allesamt nicht wünschen, und beteiligen Sie sich auch an den Massentests, denn die Teilnahme an Testungen ist definitiv eine Möglichkeit, das Infektionsgeschehen unter Kontrolle zu halten ohne volkswirtschaftliche Schäden und ohne Freiheitseinschränkungen, also der beste Weg, um diese Pandemie zu bekämpfen.“ Auf der Ebene der Fakten hat sich nichts daran geändert, dass Infektionen nicht gleich Erkrankungen sind, dass jeden Tag Menschen ganz normal sterben, dass Tests von höchst fragwürdiger Aussagekraft sind, aber viele Menschen aus ihrem Alltag reißen, sofern das Ergebnis positiv ist und dass absolut nichts das Agieren der Regierung rechtfertigen kann. Das gilt selbstverständlich auch für die geplante Impfung und natürlich für die Massentests. Gerade weil die meisten nur auf Details reagieren, sollte man sich genau anhören, was Kurz (und nach ihm andere) sagte; man kann analysieren, welche Worte wie oft vorkommen.

Die könnten ihre Massentests ja nach dem Datenleck einfach analog durchführen 😶🙄😷 pic.twitter.com/D65U1QGq59 — alexandra bader (@cw_alexandra) December 2, 2020

Die Massentests sollen u.a. in der Messe im Wiener Prater stattfinden

Kurz verwendet permanent das Wort „möglich“ in diversen Varianten; außerdem geht es um „Infektionszahlen“ und deren Wachstum und es geht um Kontrolle. Es sind fast ausschließlich emotional besetzte Begriffe im Spiel, während es keine nüchterne Wortwahl oder gar Fakten gibt. Die einzig erwähnte Zahl ist ohne Bezugsrahmen wertlos, da wir jetzt raten können, wie man diese „Neuinfektionen“ einschätzen soll, zumal ja Tests nicht viel besagen. Wie aber die übliche Sterberate in Österreich ausgeblendet wird (pro Jahr sterben rund 69.000 Personen) und dass man wenn, dannmit und nicht an Corona stirbt, so sind „Neuinfektionen“ als absolute Zahl manipulativ, weil man zumindest wissen müsste, wieviele Menschen wie getestet wurden. Kurz‘ Statements dienen der Desinformation, sie werden im Rahmen Psychologischer Kriegsführung eingesetzt, weil wir emotional getriggert werden sollen. „Normal“ sollte in der Politik sein, dass man sachliche, mit vielen Informationen gespickte Pressekonferenzen gibt, die auch persönlichen Bezug zur Thematik offenbaren. Wenn vage blumige Bilder erzeugt werden, schafft man Narrative und manipuliert die Öffentlichkeit. Es sollte gerade dann, wenn angeblich eine Krisensituation von ungeheurer Dramatik existiert (und nicht u.a. via Regierung geschaffen wurde), doch selbstverständlich sein, dass wir nicht an der Nase herumgeführt werden. Wer nun vielleicht meint, dass ja eh andere Regierungsmitglieder ins Detail gingen, sollte z.B. daran denken, dass Kurz per ORF-Pressestunde Massentests verkündete, die dann rasch vorbereitet wurden; schon von daher sollte er mit der Materie vertraut sein, die er vertritt.

PS: Die handverlesene und gutgefütterte Presse, die Kurz nach dem Ministerrat Fragen stellen durfte, berichtet folgsam wie ein Regierungssprachrohr. Sie ist auch dann auf dem falschen Dampfer, wenn sie nach Expertenmeinungen sucht, die ebenfalls brav alles untermauern, weil ja jeder Widerspruch verpönt ist und man es nicht darauf ankommen lassen will, basic facts außer Streit stellen zu müssen.