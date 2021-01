Ist Trump wirklich am Ende?

„Trump-Supporter“ wollten am 6.Jänner das Capitol stürmen, damit ist klar, dass Joe Biden Präsident wird – so kann man verkürzt darstellen, was in den USA passierte. Auch wenn es manche verstört, die am liebsten nur „Antifa“ (= Kommunisten) auf Bildern und Videos sehen wollen, waren tatsächlich auch Trump-Unterstützer dabei. Wenn Agents Provocateurs eingesetzt wurden, sollten sie genau diesen Effekt erzielen, andere mitreißen, noch ehe diese sich fragen können, ob es denn so klug ist, was sie da tun. Man darf auch nicht vergessen, dass Regierungsgebäude keineswegs tabu sind, wie man an Bewegungen erkennen kann, die von Medien eher noch gelobt werden für ihr Engagement. Zugleich fragt sich auch, warum die eigentlich sehr strengen Sicherheitsmaßnahmen versagt haben und warum Medien nicht wahrhaben wollen, dass Trump-Fans das Eindringen ins Capitol auch zu verhindern versuchten. Wenn aber vollendete Tatsachen geschaffen werden, spielt es hinterher wenig Rolle, ob da und dort jemand beim Lügen ertappt wurde und sich die eine oder andere Vermutung als richtig herausgestellt hat. Denn es wurden dann neue Fakten gesetzt, wie wir dies auch beim Thema „Corona“ sehr gut sehen können, etwa an der PCR-Test-Lüge. Binnen Sekunden schien Trump „der Schuldige“ zu sein, obwohl er mit keiner Silbe dazu aufrief, das Capitol zu stürmen, um die Beratungen des Electoral College zu stören.

Sehr oft liest oder hört man die bange Frage, ob wir nun von allen Seiten an der Nase herumgeführt werden; dies betrifft auch das Verhalten von Donald Trump, das selbst Menschen kritisieren, die bereit waren, ihm zu vertrauen. Es hat nichts mit dem wenig beliebten opportunistischen Seitenwechsel zu tun, sondern damit, dass Trump in vielen Fällen eben nicht handelte und man nicht alles auf den Deep State schieben kann. Einige reden alles schön und finden immer Erklärungen, die vielleicht im ersten Moment plausibel klingen; dafür hat sich der Begriff „Hopium“ eingebürgert. Niemand will sich gerne in einer schier ausweglosen Situation wiederfinden, mit einer via Medien und Politik komplett fabrizierten Welt, die nur wenig mit Realität zu tun hat. Da braucht es Hoffnung, doch diese kann letztlich nur darin liegen, sich selbst zu positionieren und mit anderen zu verbinden; nicht aber darin, auf einen „guten“ Anführer zu hoffen, der Kräfte im Hintergrund besiegt und uns alle befreit. Beliebt ist mittlerweile auch, in allem eine „Sting Operation“ zu sehen, also dass man den Gegner in seine eigene Fallen gehen lässt und die eigene Agenda nicht direkt vorantreibt, sondern ihn sich entblößen lässt. Demnach findet seit ein paar Jahren eine riesige „Sting Operation“ statt, bei der sich nur niemals etwas zum Besseren wendet, sondern z.B. dem Corona-Regime Folge geleistet wird.

Video der David Knight-Show

Wenn jetzt einige Puzzleteile zum Sturm auf das Capitol sammeln, so ändern sie nicht daran, dass eben bereits vollendete Tatsachen geschaffen wurden. Wenn man so will, handelte es sich um eine False Flag, zumindest aber darum, dass jemand die Gelegenheit beim Schopf packte und behauptete, Trump habe die Leute aufgehetzt. Natürlich stimmten all jene Politiker und Journalisten sofort ins Bashing ein, die damit beschäftigt sind, Corona-Diktaturen zu errichten und zu verteidigen. Indem ein Ereignis geschaffen oder / und emotional ausgebeutet wird, manipuliert man Menschen auf der emotionalen Ebene. Sie sollen sich nicht nüchtern diverse Videos und Fotos ansehen, zu recherchieren beginnen, sondern wie Pawlows Hunde reagieren. Das gilt für beide Seiten, weil auch reflexhafte Ablehnung nichts anderes ist als Reaktion auf einen Trigger, dem man anders begegnen sollte. Auch wenn von mir eingebundene Videos manchen unangenehm sind, sollen sie diejenigen aufklären, die gerne eine rosarote Brille aufsetzen. David Knight stellt in seiner Show wichtige Fragen, nicht zuletzt nach der (Impf-) „Operation Warpspeed“, mit der Trump das Corona-Narrativ beförderte, statt es zu entlarven. Ein User wies Knight auf einen australischen Bericht von 2003 hin, der sich mit Masken tragen wegen SARS befasste; damals gingen Behörden gegen Geschäfte vor, die behaupteten, Masken würden schützen. In Wirklichkeit ist es mit ihrer Wirkung nach 15, 20 Minuten vorbei, denn sie werden durch unseren Atem feucht; andere schützen sie schon gar nicht.

Hat Trump noch Chancen?

Wir hörten vor ein paar Wochen, dass alle Stimmzettel „Watermarks“ hätten, die man mit Blockchain Technology sicherstellen könne; wegen umfassendem Wahlbetrug sei bereits die National Guard in viele Städte ausgeschickt worden. Wenn aber das Trump-Lager entsprechende Ressourcen hat, warum fühlte sich der Präsident dann nicht stark genug, dem Corona-Reset zu trotzen? Ich überlasse es euch, liebe Leserinnen und Leser, was vom Clip oben zu halten ist, in dem u.a. italienische Involvierung in Wahlbetrug in den USA angesprochen wird. Natürlich ist alles möglich, aber wenn sich Laien komplexe „Sting Operations“ vorstellen, sollten sie auch bedenken, dass man Dissens künstlich erzeugen und sie ebenso bei ihren Emotionen packen kann wie all jene, die sofort negativ auf den Namen Trump reagieren. Mit anderen Worten kann auch sein, dass Trump Empörung abfangen und kanalisieren, die Menschen davon abhalten sollte, für ihre eigenen Interessen zu kämpfen. Selbst wenn dies so wäre, bewirkte er aber auch, dass sich viele mit Politik (neu) auseinandersetzen und auch an Hintergründen und Zusammenhängen interessiert sind, was wiederum via QAnon gefördert wurde. Dies führt aber leicht dazu, überall nach Signalen und Zeichen zu suchen, statt sich direkt dort einzubringen, wo man Zugang hat. Es gibt auch bei uns Menschen, die lieber auf eine Befreiung „durch Trump“ hoffen, als sich einer Regierung entgegen zu stellen, die unser Land unter dem Deckmantek Corona jeden Tag ein Stück mehr zerstört.

Livechat mit Styx

Der User Styx bringt recht drastisch auf den Punkt, dass Trump vielfach ganz anders agieren hätte sollen und dass der Deep State auch keine Ausrede ist, denn er baute keine Unterstützung auf. Es mag natürlich sein, dass Trump wirklich 5 D-Schach spielt und alle austrickst, aber wenn dem so wäre, warum sollte es uns kratzen? Doch einige, die niemals in den USA waren, zumindest nicht dort lebten, recherchieren Details und bauen darauf Thesen auf, weigern sich aber zugteich, die „eigenen“ Corona-Regime ernst zu nehmen, indem sie diesen Widerstand leisten. Ganz anders sind die Ausführungen von Max Otte, der in den USA lebte, auch das Wahlrecht hat, und bei Trump Licht- und Schattenseiten sieht. Dass uns Trump nicht bloß wie eine Karotte hingehalten wurde (weit über die USA hinausgehend), kann man vermuten angesichts der Art und Weise, wie ihn Mainstream-Medien von Anfang an behandelten. Es ist sicher so, dass Hillary Clinton geplant war, wie das Drehbuch jetzt Joe Biden vorsieht, der kaum einen geraden Satz herausbringt. Außerdem gibt es kein Trump-Russiagate, sondern vielmehr ein Russia- und Chinagate nicht nur der Demokraten, wenngleich auch Querverbindungen da und dort zwischen beiden polotischen Lagern auffallen. Vielleicht ändert es doch etwas, dass sich die Hüter der Deutungshoheit (Politiker, Journalisten, sonstwie „wichtige“ Personen) lächerlich machten mit dem Feiern von Biden, aber auch mit Coronoia. Weil die vollendeten Tatsachen bereits geschaffen wurden, halte ich wenig davon, jetzt bis ins Detail selbst zu rekonstruieren, was vorgestern in Washington passierte. Aber wir sollten dem libertären Arzt und Politiker Ron Paul zuhören, dessen Sohn Rand schon länger kritischer Senator ist.

Ron Paul zum „Sturm auf das Capitol“

Wenn wir auf dem Teppich bleiben und die politische Situation verändern wollen, können wir auch von Vorgängen in den USA lernen; etwa dann, wenn sich immer mehr Republikaner von Trump distanzieren. Wir können auch erkennen, dass man sich nicht sofort sicher sein kann, was wirklich vor sich geht; Andy Ngo befasste sich ausgiebig mit der Antifa und meinte, es sei keine Antifa beim Sturm auf das Kapitol dabeigewesen, jetzt aber hat er einen Mann identifiziert; es geht aber immer noch um „auch“ Antifa und Black Lives Matter. Um das Bild abzurunden, verlinke ich auch zum X22-Report, in dem stets dazu aufgerufen wird: „Trust the Plan“; aber hier gibt es viele nachvollziehbare Details. Wernn wir an Corona und den Great Reset denken, so demaskieren sich „Regierungen“ immer mehr für alle sichtbar; aber wie geht man damit um? Es ist notwendig, dass wir uns wehren, dazu aber die Matrix verlassen müssen, in der man mit „Fallzahlen“, Lockdowns, Tests und Impfungen um sich wirft. Wie Dave bei X22 richtig feststellt, kommt all das zu uns, denn es geht weiter, es ist für die andere Seite ein Etappensieg, Biden einzusetzen. In den USA wird stark damit gespielt, sich doch an den Unabhängigkeitskrieg zu erinnern; es geht dann darum, dass die Freiheitskämpfer von heute zur Geltung kommen, was in einem Informationskrieg auch virtuell stattfinden muss. Auch bei uns ist dieser Krieg angekommen, und auch wir können uns ihm nicht entziehen und müssen aufstehen.