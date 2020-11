Was würde Hannah Arendt 2020 sagen?

Hannah Arendt wurde meistens falsch zitiert, indem man ihr den Satz „Niemand hat das Recht zu gehorchen“ nachsagte. Freilich ist er unvollständig, denn sie bezog sich auf Immanuel Kant, der meinte, jeder soll so handeln, dass dies zum allgemeinen Recht werden könnte. Man kann Interviews mit Arendt auf Youtube anhören, die uns heute Anregungen und Orientierung bieten. Sie beschreibt Menschen, die nur funktionieren, die keine Tiefe haben, die sich nicht in anderen hineinversetzen können; mit „Banalität des Bösen“ kann man dies nur per Buchtitel auf den Punkt bringen. Diese Individuen wollten Teil eines „Wir“ sein, aus dem sich auch Macht ableitete; diese ist nicht per se negativ, weil es auch das „Wir“ der Individuen gibt, die sich verbünden. Zwanzig Jahre nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs bemerkt Arendt, dass so viele sich wie Kinder verhalten, wenn sie auf Befehle einer Autorität warten, die dann aber nicht mehr kamen. Adolf Eichmann und andere waren verärgert, dass nun sie zur Rechenschaft gezogen wurden; sie waren nie im Kantschen Sinne ungehorsam. Wir können 2020 Arendt nicht allzu sehr strapazieren, sollten uns aber doch fragen, warum so viele Menschen jetzt Anordnungen entgegennehmen und folgen, die auf Kleinkindniveau erfolgen und sich nicht weigern, dies zu verinnerlichen; warum sie jeden Hinweis auf andere Motive im Hintergrund beiseite wischen.

Nicht von ungefähr sagt Arendt, dass es auch im NS-Regime das selbst Urteilen gab, in allen Bevölkerungsschichten, bei Menschen jeden Alters, die nicht vom „Wir“ redeten, sondern „Ich“ sagten. Wenn wir wachsam sind und selbst „Ich“ sagen, fallen uns leicht Funktionäre auf, die wie Zombies aus der NS-Zeit wirken; dazu gehören beispielsweise Angehörige des Justizapparats. Wahrscheinlich haben jene Politiker und Journalisten, die uns jetzt Masken, Tests und Impfungen oktroyieren wollen, die uns maßregeln, vereinzeln, unsere Existenzen ruinieren, bisher bis zum Erbrechen unter anderem auf Hannah Arendt Bezug genommen. Immer mehr Menschen erkennen, dass diese uns in einer medialen Blase, die ihre Verlängerung auf Twitter findet, seit Jahren manipulieren und niemals echte Haltung hatten, Kant nicht als Richtschnur nahmen, sondern stets funktionierten. Wir finden auch den kindlichen Gehorsam wieder, weil sehr viele immer noch glauben, dass „die Regierung“ es mit uns ja nur gut meinen kann. Sie werden von vermeintlich „Guten“ gelenkt, die stets einen ganzen Kanon an politisch korrekten Schlagworten aufzählen, aber niemals tatsächlich mit anderen solidarisch sind und gegen Unrecht auftreten. Auch Arendt beschrieb das auf sich selbst Zurückgeworfensein, das jetzt viele empfinden, obwohl sie mit anderen im Austausch sind, obwohl sie auch virtuell Zuspruch erleben.

Hannah Arendt im Gespräch

Als Konsequenz aus der NS-Zeit wurde z.B. beim Bundesheer darauf geachtet, dass man Befehlen eben nicht gehorchen muss, wenn man sie für unrechtmäßig hält; davon kann in der Praxis keine Rede sein, weil einfach alle Fakten weggewischt werden, die zur Befehlsverweigerung führen müssen. Nicht jeder, der sich dem Corona-Regime nicht fügen will, ist deswegen schon einer, der reflektiert Widerstand leistet; Arendt spricht von dem Wahrnehmen von Verantwortung, was bedeutet, sich der Konsequenzen des eigenen Handelns bewusst zu sein. Dies hat wiederum nichts mit Bildung oder Status zu tun, sondern ergibt sich aus der Situation; dabei sind Mörder in einem bürokratischen System noch wesentlich gefühlloser als jene Täter, die persönlichen Bezug zu ihrem Opfer haben. Wir können bei den Folgen der via Westen ausgerufenen Pandemie samt Lockdowns usw. auch zahlreiche Tote ausmachen, nicht zuletzt in Entwicklungsländern. Natürlich werden sich Staatschefs und Gesundheitsminister, Chefredakteure, Lieblings-Wirrologen der Medien usw. deswegen nicht verantwortlich fühlen, sondern sind Schreibtischtäter. Hannah Arendt spricht von „offensichtlich unrechtmäßigen“ Befehlen, die sich von dem unterscheiden, was sonst erfolgt; beim Bundesheer schaffte man es nicht einmal, illegalen Befehlen Unbefugter zum Schaden Österreichs nicht zu gehorchen; kein Wunder, dass man dann auch auf Testpandemie macht. Arendt wird auf eine „Verwirrung der Moralbegriffe“ angesprochen, die wir ja auch sehr gut kennen; dies gab es „damals“ auch in anderen Ländern, doch es reagierten eben nicht alle so wie in Deutschland.

Wieder eine Spitzenleistung unserer geschätzten Bundesregierung… ich möchte mich bedanken 🤣🤣🤣🤣 pic.twitter.com/bXX8EVDWdj — Rudolf Rammer (@rammerrudolf) November 28, 2020

Maßregelung via Mainstream

Man kann viele weitere Beispiele für Medienpropaganda neben dem Ausschnitt aus der „Kronen Zeitung“ oben bringen, doch sie zeigen alle, dass die Gefügigkeit der Bevölkerung immer noch groß ist, weil nicht alle wie der User, dessen Tweet ich verlinke, längst darüberstehen. Wie Arendt betont, hat Haltung nichts mit Intelligenz zu tun, auch weil gerade Personen, die sich anderen diesbezüglich überlegen fühlen, oft besonders eifrige Mitläufer sind. Kürzlich gab es bei KenFM eine interessante Diskussion, die sehr viele Aspekte behandelte; vom Schweigen von Journalistenorganisationen zum Abdrehen zahlreicher erfolgreicher Youtube-Kanäle bis zur Pseudowissenschaftlichkeit in Zeiten der Testpandemie (alles, was mit Corona-Mythen aufräumt, wird ignoriert). Aus Erfahrung verwies ein Teilnehmer darauf, dass der „Spiegel“ in den 1980er Jahren noch recherchierte, nun aber schon lange nicht mehr, und dass die „taz“ längst neoliberal sei (man denke auch an ihren Ibizagate-Bezug). Mit „links“ hat all dies nichts zu tun, wenn wir unter „links“ verstehen, die Anliegen der „einfachen Leute“ ernstzunehmen, die keinen Zugang zu sog. Eliten haben. Bei KenFM wurde auf das Stanford Prison Experiment und das Milgram-Experiment verwiesen, um zu erklären, warum so viele jetzt so brav mitmachen; freilich ist all das ja bekannt, sodass man meinen müsste, dass es der Bevölkerung auch bewusst ist. Ergänzen kann man „Die Welle„, ein fiktives Experiment, bei dem Schüler binnen weniger Tage zu gehorsamen Mitläufern gedrillt wurden und das vollkommen aus dem Ruder lief.

Kritische Aufklärung aus Österreich

Man braucht sich aber nur anzusehen, was Journalisten früher vertraten, die sich jetzt laut darüber auf Twitter unterhalten, wie man Zwangsimpfungen durchsetzen kann. Sie bejubelten stets Kriege der USA, als der Präsident noch George Bush, Bill Clinton oder Barack Obama hieß und stellen Donald Trump als Kriegstreiber hin, während Joe Biden ein Friedensengel sein soll, der immer zu den Falken gehörte. Ehe man politisch korrekt überall Diskriminierung wittern musste, waren diese Schreiber recht unsensibel dafür, was es wirklich bedeutet, aufgrund von Vorurteilen benachteiligt oder nicht ernstgenommen zu werden. Sie kritisieren heute Wahlbetrug bei den Wirtschaftskammerwahlen, blenden aber alle Berichte über Wahlbetrug in den USA aus und sind nicht imstande, die Performance von Joe Biden nüchtern zu betrachten. Stets teilten sie in Gut und Böse ein, wie es ihnen vorgegeben wurde; nichts einfacher daher, nun „das Virus“ zum Feindbild zu machen und alles zu rechtfertigen, was im scheinbar notwendigen „Krieg gegen das Virus“ geschieht. Immer wieder merkt man, dass Menschen, die eine bestimmte Partei oder Organisation, eine Person usw. kritisierten, kein Gesamtbild sehen wollen. Sie können daher nicht erkennen, wie alles zusammenhängt und auch nicht, dass Zustände, denen man auch bisher nicht trauen konnte, sich natürlich auch zur Inszenierung einer Plandemie eignen.

Bereits 2007 in den Medien.

Pfizer wegen Versuchen an Kindern verklagt.https://t.co/lOAcj4nCMn — Ärzte für Aufklärung / ACU 2020 (@acu2020org) November 28, 2020

Viele ältere Meldungen werden heute ignoriert

Wir könnten endlos auf Videos und Analysen hinweisen, die dazu geeignet sind, die Testpandemie in der Luft zu zerreißen; auch Gerichtsurteile gibt es, die für „Funktionäre“ im Arendtschen Sinne irrelevant sind. Ebenso wird im Mainstream und in der Politik der Great Reset des World Economic Forum ausgeblendet, der auf eine totalitäre Synthese aus Kapitalismus und Kommunismus abzielt. Das heisst, dass er mittels Lockdown, Maskenzwang, Ausgangssperren usw. vorbereitet wird, man sich aber nicht dazu bekennt, sondern die Menschen einschüchtert und die Wirtschaft zerstört. Wir können diesen Prozess auch als hybriden Krieg bezeichnen, zu dem Psychologische Kriegsführung mit Panikmache, Einschränkungen und Maskenzwang gehört. Immerhin durchschauen es immer mehr Menschen, die sich dann schlicht nicht mehr an Anordnungen halten, die sie als Schikane erleben. Zugleich aber erleben wir das reibungslose Funktionieren von NGOs und Interessensvertretungen, die wie aufgescheuchte Hühner auf jede neue Verordnung reagieren und immer ganz vorne dabei sein wollen; beim Personal scheint es nicht einmal den Ansatz eines kritischen Gedankens zu geben. In gewisser Weise gab es 2015 eine Generalprobe, als Masseneinwanderung auch mit medialer Hilfe forciert wurde. Man kann dies über Presseaussendungen verfolgen, die auch deutlich machen, dass sich deren Verfasser durchaus als eigenständige Mitspieler sehen, aber nur den (Corona-) Zaun nicht wahrnehmen, der sie umgibt. Momentaufnahmen wie jene unten gibt es immer wieder; sie besagen nicht unbedingt, dass politische Akteure Corona als Hoax verstehen, mit dem sie die Bevölkerung an der Nase herumführen.

WIE VORBILDLICH DOCH DIE POLITIKER DEN MINDESTABSTAND EINHALTEN UND MASKEN TRAGEN! (sark. off)

Möglicherweise glauben sie selbst nicht daran, was sie der Bevölkerung erzählen.

(Screen: Videoausschnitt aus der TVThek – Licht ins Dunkle Gala vom 25.11.2020) pic.twitter.com/13uB6vMoOK — erstaunlich_at (@erstaunlich_at) November 28, 2020

Wasser predigen und Wein trinken

Tatsächlich gibt es Personen, die wissentlich lügen; andere aber sind Getriebene, die Manipulation nicht erkennen, sondern sofort eifrig „Maßnahmen“ planen, sobald jemand eine „Krise“ ausruft. Sie fühlen sich dann wohl erst so richtig gefordert und meinen, sich endlich bewähren zu können; dabei sind sie ironischer Weise auch mit Kritik jener konfrontiert, die ebenfalls an „die Krise“ glauben, aber meinen, sie weitaus besser „bewältigen“ zu können (wenn man sie nur ranlassen würde). Um noch einmal auf Hannah Arendt zu verweisen, war sie weitaus sensibler für das Kommende als die meisten anderen Intellektuellen, die die Situation unterschätzten, sich mit allem arrangierten oder die neuen Machthaber 1933 sogar lobten. Sie war bereits 1931 davon überzeugt, dass die Nazis an die Macht kommen werden und wollte ihr Umfeld davor warnen. Wikipedia schreibt: „Im Gaus-Interview drückte sie ihre Verachtung für die umgehende – damals noch freiwillige – ‚Gleichschaltung‘ der meisten Intellektuellen aus. Arendt war davon abgestoßen und wollte mit dieser Art von affirmativen, opportunistischen oder sogar begeisterten Gelehrten nichts gemein haben.“ Gemeint ist ein Gespräch mit Günter Gaus, das wir heute auf Youtube ansehen können. Arendt empfand damals Entfremdung von Freunden, die sie nicht mit ihrem Verhalten davonkommen ließ, weil sie eine Willensentscheidung getroffen hatten. Man beachte auch, dass sich Arendt mit Emanzipation befasste, manche Beschäftigungen aber für Frauen ungeeignet empfand und dennoch einfach tat, was sie tun wollte, ohne zu überlegen, ob dies nun Männer oder Frauen machen. In ihren Werken setzt sie sich mit Totalitarismus und politischem Handeln auseinander; sie bedeuten gerade heute mehr als ein unvollständiges Zitat (politisch Korrekte denken an Trump). Sie sagt bei Gaus, dass Schreiben dem Erkenntnisprozess dient; sie macht sich keine Notizen, ehe sie mit der „Niederschrift“ beginnt und versucht, ihren Denkprozess adäquat wiederzugeben; das kann ich sehr gut nachvollziehen.