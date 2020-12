Corona als Fall für die Landesverteidigung?

Derzeit werben Journalistinnen für Quotenfrauen, was sich dann auch – vermeintlich positiv – bei der Berichterstattung über Politikerinnen zeigt. Genau genommen besagt Frauenquote nicht, dass Frauen über ihre Leistung Anerkennung erfahren, sondern dass von Männern dominiertes Umfeld Signale setzt; es ist also eine abgeleitete Rolle, die Frauen dann einnehmen. Wenn Frauen sich schlicht dort bewähren, wo sie sich einer Aufgabe stellen, kann es durchaus sein, dass sie diskriminiert werden, weil sie das falsche Geschlecht dafür haben – gerade die Quotenfrauen verstehen dies jedoch am Allerwenigsten. Man kann den Kreis um Bundeskanzler Sebastian Kurz wohl kaum als Hort des Feminismus beschreiben; mit Beraterin Antonella Mei-Pochtler gehört jedoch eine Frau dazu, deren Vorstellungen eher an China als an eine Demokratie erinnern. Zur türkisen „Buberlpartie“ zählt auch Stefan Steiner, dessen Schwägerin Klaudia Tanner vom niederösterreichischen Bauernbund ins Verteidigungsministerium wechselte. Sie hat zuvor 2001 schon einmal Ressortluft schnuppern können, allerdings bei Innenminister Ernst Strasser, der wie viele andere für russische Netzwerke steht. Ehe die „Corona-Krise“ stattfand, wurde Tanner durch den Ausspruch bekannt, dass Airbus sie noch kennenlernen werde; zu einer persönlichen Begegnung mit Vertretern des Konzerns kam es jedoch nie.

Tanner übernahm die Hypothek puncto Airbus, die ihr Ex-Minister Hans Peter Doskozil hinterlassen hatte, und zeigte keinerlei Bereitschaft, sich selbst damit auseinanderzusetzen. Dann war das Bundesheer bei Corona mit an Bord, was sich dazu steigerte, die Durchführung von Massentests zu organisieren (als Probelauf für die Massenimpfung?). Die durchaus verfügbaren Einschätzungen unabhängiger Experten widersprechen krass dem, was unter anderem die österreichische Bundesregierung notwendig zu finden hat. Beim Bundesheer, das sich gerne als die „strategische Reserve der Republik“ bezeichnet, hätte man feststellen müssen, ob es sich wirklich um eine hybride Bedrohung handelt oder ob mittels Fake-Pandemie (die mit ungeeigneten Tests befeuert wird) Maßnahmen in Gang gesetzt werden, mit denen wir uns selbst schwer schaden. Vielleicht als Vorzeichen des Versagens der Landesverteidigung (inklusive Nachrichtendienste) wurde beim Tag der Wehrpflicht am 20.Jänner 2020 zwar über hybride oder asymmetrische Kriegsführung gesprochen, dies beschränkte sich aber auf die Benzinversorgung z.B. des Roten Kreuzes im Krisenfall. Typisch Offiziersgesellschaft war, dass bis auf Ministerin Tanner, die sich selbst hineinreklamiert haben soll, ausschliesslich Männer zu Wort kamen.

Ein neues Video mit der Ministerin

Dies ist auch deswegen ziemlich archaisch, weil Kriege im 21. Jahrhundert nicht nur mit Cyberangriffen, sondern auch mit Subversion, Unterwanderung, feindlichen Übernahmen, Desinformationen via Social Media und anderen Aktivitäten zur Destabilisierung von Staaten zu tun haben. Es gibt dabei absolut nichts, was Männer per se besser dazu qualifiziert, Indizien für hybride Kriegsführung zu erkennen; eher schon kann eine gewisse Außenseiterposition von Frauen hilfreich sein, weil Befindlichkeiten und Eitelkeiten / Schmeicheleien für sie eine geringere Rolle spielen als für voll im System integrierte Männer. Es ist vielleicht auch kein Wunder, dass man zum Beispiel beim israelischen Geheimdienst Mossad meint, dass Frauen eigentlich besser geeignet sind als Männer, weil bei ihnen das Ego eine geringere Rolle spielt. Die Zeit sexistischer Vorstellungen vom Einsatz von Frauen primär als Honigfallen sind in Israel längst vorbei, anders als es in China oder Russland der Fall ist. Was China betrifft, ist dies hochaktuell, seitdem bekannt wurde, dass der US-Demokrat Eric Swalwell einer Spionin auf den Leim gegangen ist; bei Russland können wir auch an Ibizagate und die Begleitumstände denken.

It all ends soonhttps://t.co/ogLq8qkPlj — Peace Notwar (@PeaceNo12524189) December 13, 2020

AstraZeneca und China

Gerade ist ein Leak Thema in internationalen Medien, das von beinahe zwei Millionen Mitgliedern der chinesischen Kommunistischen Partei in vielen Firmen, staatlichen Behörden etc. weltweit spricht. Es heisst, dass man nun sehr gut nachvollziehen kann, wie China vorgeht, das zur globalen Führungsmacht werden möchte und selbst einen repressiven Totalüberwachungsstaat etabliert hat. Jeder wichtige Konzern ist in Gefahr, dass ihm Schaden zugefügt wird und Industriespionage stattfindet; bei uns sollte man sich fragen, welche Rolle z.B. die Austrian-Chinese Business Association spielt, deren Mitglieder auch Verbindung zu Funktionären der Österreichisch-Russischen Freundschaftsgesellschaft haben. Eigentlich sollte jeder Offizier beim Schüren von Corona-Panik bald Verdacht geschöpft und sich gefragt haben, wer eigentlich am Ende davon profiziert, wenn wir unseren Mittelstand ruinieren. Angstmache via Regierungspressekonferenzen, Kampagnen und Inserate bedeutete schließlich, dass Methoden Psychologischer Kriegsführung eingesetzt werden, um Menschen emotional zu triggern, damit sie nicht beginnen, Fakten zu analysieren und zu recherchieren. Es ist entlarvend, dass man beim Bundesheer stets vermied, auf die Frage einzugehen, ob hier nicht hybrider Krieg gegen uns selbst unter Beteiligung des Militärs geführt wird.

Australischer TV-Bericht

Zu den Rahmenbedingungen gehört auch, dass man von Zersetzung und Infiltration über viele Jahre ausgehen muss, die dafür sorgte, dass es 2020 fast niemanden mehr in verantwortungsvoller Position gab, der sich gegen das Durchziehen einer Testpandemie stellen hätte können. Man beachte, dass in Deutschland Kritiker mit Einfluss plötzlich starben; Mitte April soll der hessische Finanzminister Thomas Schäfer Selbstmord begangen haben, der Zweifel daran hatte, dass die „Corona-Krise“ bewältigbar ist; ihm folgte „ein weiterer ranghoher Mitarbeiter“ des Ministeriums; „es ist ebenfalls von Suizid auszugehen“. Im Oktober 2020 starb Mario Ovhoven, der Präsident des Bundesverbandes der Mittelständischen Wirtschaft, der zuvor rechtliche Schritte gegen einen allfälligen zweiten Lockdown ankündigte, bei einem Autounfall. Ebenfalls im Oktober starb Bundestagsvizepräsident Thomas Oppermann von der SPD plötzlich, der sich viel von Gerichtsentscheiden erwartete, welche die sog. Corona-Maßnahmen der Bundesregierung kippen sollten. Unterwanderung ist gerade im Bereich Landesverteidigung schon länger Realität, wurde jedoch von Offizieren entweder gar nicht erkannt oder einfach hingenommen, weil es offenbar egal ist, wem man dient – solange es nur nicht die Republik Österreich ist. Dabei hat Bundesheer die demokratischen Freiheiten der Bürger zu schützen, was nicht der Fall ist, wenn es nicht verhindert, sondern unterstützt, dass diese Freiheiten eingeschränkt werden.

Bill Gates. Friend of Communist China for years. Buddy of Jeffrey Epstein too. I will take a pass on Bill’s vaccine.https://t.co/xKAwUWmc1F — Lin Wood (@LLinWood) December 13, 2020

Bill Gates und China

Sowohl Angela Merkel als auch Sebastian Kurz berufen sich auf die Nationalakademie Leopoldina, in der wir neben Christian Drosten (über dessen Lob sich Kurz freut) auch Joachim Sauer finden; diese stellte in einem Papier fest: „Der Nachweis von Virus-RNA durch die RT-PCR ist gleichbedeutend mit einer Infektion der positiv getesteten Person.“ Die Anwälte für Aufklärung haken hier nach, weil dies unwissenschaftliche Junk Science ist, und wollen zu dieser Passage eine eidesstattliche Erklärung der verantwortlichen Wissenschafter/innen: „Die seit März 2020 millionenfach durchgeführten PCR-Tests sind imstande, ein vermehrungsfähiges SARS-CoV2-Virus, also einen Krankheitserreger im Sinne des § 2 Nr. 1 IfSG und damit eine akute Infektion im Sinne des § 7 Abs. 1 S. 1 Nr. 44a IfSG nachzuweisen.“ Dem widersprechen zahlreiche von den Anwälten genannten Experten, die sich unter anderem auch auf Stellungnahmen des im Sommer 2019 verstorbenen Chemie-Nobelpreisträgers Kary Mullis beziehen, der den PCR-Test einst erfunden hatte. Auch ein Wissenschafter von der Leopoldina selbst übt Kritik, die in Alternativmedien veröffentlicht wird. Der Test war nie dazu gedacht, Infektionen zu diagnostizieren, sondern wurde in der Forschung verwendet, die mit totem Genmaterial zu tun hat; je mehr Zyklen man bei einem Test macht, desto eher findet man tatsächlich Material, was noch nichts über vorhandene Quantitäten (= Infektionen?!) aussagt. Ich verlinke wie auch bei anderen Themen stets informative und faktentreue Aufarbeitungen; diese kann man dann in meinen Analysen anklicken. Einige Experten aus dem medizinischen Bereich usw. kommen mittlerweile zum Schluss, dass so gut wie gar nichts an dem stimmt, was uns im Kontext von „Corona“ erzählt wird. Inzwischen haben viele besorgte Bürger/innen akribisch recherchiert und bringen den Sachverhalt im Netz auf den Punkt; bei diesem deutschen Video fällt sogleich auf, dass von einer Inzidenz von 50 „Fällen“ pro 100.000 Einwohner ausgegangen wird; darauf nahm bezog sich Merkel am 13 Dezember. Genau dies ist die Grenze, bei der „unser“ Bundeskanzler Sebastian Kurz ab Jänner 2021 ganze Bezirke unter Hausarrest (Isolationshaft) stellen will/soll – wegen einer „dritten Welle, die noch stärker als die zweite sein soll“, die es schlicht nie gab. Tatsächlich sagt der PCR-Test nichts darüber aus, wer infiziert ist, wer andere anstecken kann, wer erkranken wird; Kary Mullis wird heftig im Grab rotieren.

Interview mit Reiner Füllmich

Der in Deutschland und Kalifornien praktizierende Anwalt Reiner Füllmich hat eine Klage für den Ex-SPD-Abgeordneten und Arzt Wolfgang Wodarg eingebracht, der wie einige andere von der Webseite „Volksverpetzer“ diffamiert wird. Dies ist auch ein Vehikel dafür, den PCR-Test in Deutschland zu Fall zu bringen, den Gerichte anderswo schon verworfen haben (siehe Quarantäneaufhebungen in Portugal). Mehrere Experten haben sich außerdem zusammengetan, um zum Corman-Drosten-Papier Stellung zu nehmen, das den PCR-Test für Corona empfiehlt. Wir sehen Abwehrmaßnahmen im Gleichklang in Deutschland und Österreich, wobei wir wissen müssen, dass Merkel in Moskau ausgebildet wurde, man nicht davon ausgehen kann, dass sie jemals die Interessen der Bundesrepublik Deutschland vertrat. Kurz kann man gut einordnen über seine Förderer, zu denen neben Raiffeisen-Kreisen in der ÖVP auch der Putin-Freund Siegfried Wolf gehört (früher bei der „Front“ Magna siehe Karl Heinz Grasser, jetzt Aufsichtratsvorsitzender von Oleg Deripaskas Russian Machines und der Sberbank Europe). Am 13. Dezember wurde in Deutschland ein „harter Lockdown“ verkündet; man sprach wie in Österreich über „körpernahe Dienstleister“, die wir bisher z.B. Friseure oder Masseure genannt hätten. Ich habe einmal einen Kurz-Auftritt nach dem Ministerrat analysiert, um zu zeigen, dass seine Wortwahl die Pandemie als Farce entlarvt; dies ist ein Zugang, den Journalisten, Politiker, aber auch Nachrichtendienstler haben sollten, ergänzt natürlich durch Aussagen von Experten.

Merkel am 13. Dezember 2020

Merkel spricht von „exponentiellem Wachstum“, das „wir gestoppt haben“, was sich natürlich auf PCR-generierte „Fallzahlen“ bezieht. Dann aber vollführte das Wachstum „eine Seitwärtsbewegung“ und nun droht es wieder, exponentiell zu werden. Was sie sagt, ist genauso Bullshit wie alles, was wir von Kurz und Co. gewöhnt sind; sie empfiehlt den Deutschen auch „eine Schutzwoche“ vor Weihnachten, in der sie ihre reduzierten Kontakte zu anderen noch mehr reduzieren sollen; dann dürfen sie eine gewisse Anzahl an Verwandten „in gerader Linie“ treffen. Wie so oft können wir staunen, was das Virus so alles berücksichtigt, oder uns fragen, ob man in Deutschland jetzt wieder Ahnenpässe benötigt. Typisch ist, dass sich Pressefragen dann meist um den Verkauf von Weihnachtsbäumen drehen oder ob man nicht doch Böller für Silvester besorgen kann. Aber das kennen wir ja auch aus Österreich, wo niemals jemand vom Mainstream auch nur den Hauch eines Zweifels zu artikulieren wagt. Nicht nur Ärzte stellen ausgehend von ihrer Erfahrung fest, dass eine echte Pandemie ganz anders aussehen müsste; es gibt viele Bereiche, in denen man mit dem bisher Üblichen vergleichen und erkennen kann, dass alles eine Farce ist. Es ist klar, dass in D und A gerade wegen der fehlenden Substanz bisheriger Entscheidungen aufs Tempo gedrückt und weiter dramatisiert wird; dies dient auch dazu, der Wirtschaft den Rest zu geben (cui bono?). Selbst wenn man davon ausgehen würde, dass Tests Aussagekraft haben, ist der massive Schaden nicht nur in ökonomischer Hinsicht durch nichts zu rechtfertigen. Die Lückenpresse ist sich übrigens nicht zu blöd, das wundersame Verschwinden der Grippetoten zu bestaunen, die man bloss auf Corona umbenannt hat.

Banner der Bundesheer-Webseite

Bei Merkels Statement fiel auch auf, was sie mit keinem Wort erwähnte: die Impfungen, die doch unter Beteiligung der Bundeswehr bereits Mitte Dezember beginnen sollen. Nicht ohne Grund gibt es warnende Stimmen auch in den USA, etwa von Judy Mikovitz, während Brandy Vaughan nicht mehr am Leben ist. Welche Rolle Ministerin Tanner beim Einsatz der „strategischen Reserve der Republik“ Bundesheer gegen die Interessen der Republik spielt, wird darin deutlich, wie sie eine Frauenzeitschrift beschreibt. Die aufdringlichste und stets besonders verlogene Corona-Propaganda kommt von Wolfgang Fellner, dessen Ex-Gattin Uschi „look!“ herausgibt; beide Fellners feiern gerne im Park Hyatt Hotel von Rene Benko, der ein weiterer Schützling von Siegfried Wolf ist. In der aktuellen Ausgabe von „look!“ wird Tanner beschrieben und zu ihrer „Arbeit in einer Männerdomäne“ interviewt, was dann u.a. so klingt: „Sie ist die erste Frau in diesem Job. ‚Das Verteidigungsressort war schon immer mein Lieblingsressort‘, sagt Tanner. Selbst der eisige Wind der Kritik, der ihr in den vergangenen Monaten von vielen Seiten entgegen wehte, konnte daran nichts ändern. ‚Ich halte an meinem Weg fest‘, richtete sie Kontrahenten stets aus.“ Dass sie „militärisch unbelastet“ ins Ministerium kam, dient da auch noch ihrer Erhöhung, weil es dann umso mehr eine besondere Leistung sein soll; „look!“ attestiert ihr Fokussiertheit, Durchhaltevermögen und Tatkraft. Freilich war nicht jede Kritik sexistisch, da z.B. ich sehr wohl differenzieren kann und Tanner auch gerne an meinem Erfahrungsschatz teilhaben lassen wollte, was das BMLV betrifft; dies war aber nicht erwünscht.

Tanner und Airbus

In „look!“ sagt Tanner Sätze wie: „Als Frau in einer Führungsposition ist es mir wichtig, dass die Zusammenarbeit stimmt und die Kompetenzen an richtiger Stelle vorhanden sind. Herausforderungen treiben mich an, und vielleicht ist es ja so: Wenn etwas ganz schwierig ist, braucht es manchmal eine Frau.“ Sie ist stolz auf die erstmalige Einberufung der Miliz („wegen Corona“) und gibt weitere Klischeesätze von sich: „Natürlich ist eine Frau in dieser Position für viele neu. Aber ich bin bekannt für meine Durchsetzungskraft und habe mir über die Jahre ein dickes Fell zulegen müssen. Das hilft. Wenngleich ich sagen muss, dass ich gut aufgenommen wurde. Ein gewisses Maß an Geduld, Mut und Engagement. Mutig zu sein ist die wichtigste Eigenschaft. Eine Frau darf sich ebenso trauen, ihre Meinung zu sagen oder Ideen laut auszusprechen. Das Ziel ist aber, dass wir die Mann-Frau-Diskussion gar nicht mehr führen müssen.“ Auch dies passt ins Bild: „Seit fast 100 Jahren kämpfen Frauen für Gleichberechtigung und Wertschätzung. Das Bundesheer bietet jungen Frauen interessante berufliche Perspektiven und ist Vorreiter im Bereich Gleichbehandlung. Zwischen Kameradin und Kamerad gibt es keine Unterschiede. Beide haben die gleichen Chancen und bekommen die gleiche Bezahlung für die gleiche Arbeit. Wir haben dadurch eine echte Vorbildfunktion, das sollte eigentlich überall Standard sein.“ Und das: „Das Bundesheer muss neben der klassischen Landesverteidigung an die sicherheitspolitischen Herausforderungen und Bedrohungen des 21. Jahrhunderts wie wir sie jetzt erleben, etwa Pandemien wie Covid-19, Cyber- oder Terrorangriffe, angepasst werden.“

Folgen wir dem Beispiel der Xosa?

Man/frau hat bei Vertreterinnen der ÖVP auch sonst oft den Eindruck, dass sie bloß fleischgewordene Durchsetzung per se sind, vollkommen von Inhalten losgelöst. Wenn dies zum Selbstzweck wird, kann grundsätzlich alles „durchgesetzt“ werden; dabei geht auch unter, dass es beim Bundesheer sehr wohl Sexismus dort gibt, wo Erkenntnisse von Frauen das gefährden, was Männer sich nach wie vor selbst vorbehalten. Mit Sätzen wie „Wer verteidigen kann, kann auch helfen“ reduziert sie den Einsatz des Bundesheers bei umstrittenen Massentests darauf, etwa den Bauernbund-Funktionären beizubringen, dass auch sie mal Kaffee und Kuchen ausgeben können. Wenn man bedenkt, wie blank Tanner bei Eurofighter, Landesverteidigung, Spionageabwehr usw. ist, hat man den Verdacht, dass eine Testpandemie ihr auch irgendwie entgegen kommt, weil sie sich mit „helfen“ nicht weit von einer „traditionellen Frauendomäne“ entfernen muss. Dabei sollte auch sie alarmiert sein, was mit Corona verkaufte Maßnahmen Kindern antun und wie sehr sie Frauen aus dem Erwerbsleben drängen. Es ist auch ohne Nachrichtendienste, deren formale Chefin Tanner ja ist, nicht so schwer zu verstehen, was passiert; Gunnar Kaiser weist in seinem Vlog auf die Xhosa hin, die unter Druck durch europäische Einwanderer auf ein Mädchen hörten, dem angeblich Geister erschienen, die behaupteten, alles werde wieder gut, wenn der Stamm seine Rinderherden schlachtet, die seinen ganzen Reichtum darstellten. Natürlich kamen die Toten nicht wieder, die Weißen wichen nicht; zehntausende Xhosa verhungerten und man streitet seither darüber, ob das Mädchen von den Kolonialisten manipuliert wurde; das Xhosa-Syndrom ist fixer Bestandteil der politischen Debate in Südafrika – ein Schelm, wer da an Merkel, Kurz und Tanner und das Corona-Syndrom denkt?