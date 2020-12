Corona-Panikmache ist Krieg gegen uns

Betrachtet man die „Corona-Krise“ nüchtern ohne emotionale Beteiligung und zieht Fakten heran, dann handelt es sich um eine Operation der Psychologischen Kriegsführung. Man kann auch von hybridem Krieg sprechen, von asymmetrischer oder subkonventioneller Kriegsführung; dabei ist es notwendig, sich von herkömmlichen Vorstellungen zu lösen, wie Krieg aussieht. Aufs Militär ist dabei kein Verlass, weil es sich in den Dienst der „Pandemie“ stellt, die nie eine war, also den hybriden Krieg unterstützen muss, statt sich dagegen zu stellen. Zum hybriden Krieg gehört Subversion über viele Jahre, der man entgegentreten hätte müssen; stattdessen wurden in vielen Staaten immer mehr Felder besetzt, ohne auch nur einen Schuss abzufeuern. Man erkennt chinesische Strategeme oder die Regeln des Sun Tzu wieder; so wird Verwirrung gestiftet, um die Leute abzulenken, und dann die eigenen Ziele im Windschatten zu verfolgen. In diesem asymmetrischen Krieg verstehen viele nicht, dass man sie manipuliert und dass sie auch ihren eigenen Interessen schaden; und selbst wer es begreift, muss erst Prägungen z.B. auf die „Corona-Krise“ überwinden.



Asymmetrisch geht damit einher, dass auch Widerstand nicht koordiniert auftritt, sondern sich Einzelpersonen – durchaus auch mit Unterstützung – in bestimmten Bereichen hervortun, um Narrative in Frage zu stellen. In diesem Krieg hängt das Wohl und das Überleben von Regierungen davon ab, dass die Bevölkerung nicht erkennt, dass man mit dem ungeeigneten PCR-Test eine Pandemie inszeniert. Nicht nur Regierungen, auch Oppositionsparteien besiegeln ihr Schicksal, ebenso alle Organisationen und Personen, die den Hype mitgeschürt haben. Man kann meist nicht unterscheiden, ob jemand bewusst zum Handlanger eines Feindes wird oder schlicht als Mitläufer immer dort dabei sein möchte, wo man dafür gelobt wird. Diese Frage stellt sich zum Beispiel bei Barbara Blaha, die mit ihrem Momentum-Institut untersuchte, was Lockdown im Vergleich zu Massentests volkswirtschaftlich kostet. Sie galt einst in der SPÖ als Rebellin, bewegt sich jedoch nur innerhalb des Mainstream, ohne je an echten Widerspruch zu denken. Wer jetzt selbst recherchiert, oft auch internationale Quellen heranzieht, macht bald die Erfahrung, dass er sich nur mit wenigen austauschen kann, weil auch all jene meist weggedriftet sind, denen er zugetraut hätte, dass sie nicht alles kritiklos übernehmen. Es gibt wirklich keine Ausrede, weil man immer wieder Neues und Interessantes entdecken kann wie hier dieses Gespräch mit Wolfgang Wodarg und Tobias Kurth.

Ideales Geschenk für Kinder, die mit Maske in der Schule sitzen müssen 😷😉 pic.twitter.com/rBDiMo7R82 — alexandra bader (@cw_alexandra) December 9, 2020

Bei Frick am Graben in Wien im Angebot

Dabei spielt eine Rolle, dass viele immer noch meinen, Regierungen, Medien, NGOs , Verwaltung usw. würden doch nichts tun, was uns schadet; oder wenn, dann halt nicht wissentlich. Sie sollten aber Strategem Nr. 25 kennen, das davon handelt, die Tragbalken auszutauschen und durch morsche Stützen zu ersetzen. Nach außen hin wirken Regierung, Medien, NGOs, Verwaltung für viele so, als wäre alles in Ordnung; ganz andere Erfahrungen, die manche machen, wischen sie weg. Nun aber erleben wir, was passiert, wenn dieser Austausch meist unbemerkt stattgefunden hat, wenn in entscheidenden Positionen nur Personen sitzen, die ohne mit der Wimper zu zucken an hybridem Krieg gegen den Westen mitwirken. Dazu kommen deren Lakaien, die selbst nicht wissen, was sie tun, aber in der Regel nicht genug an Erfahrung, Mut, Cleverness mitbringen, um das Spiel zu durchschauen, in dem sie als Bauern hin- und hergeschoben werden. Deshalb werden die einen mauern, weil man ihnen auf die Schliche gekommen ist, es aber keine Öffentlichkeit dafür gibt, sie zur Rede zu stellen; weitaus mehr aber werden deshalb abblocken, weil es sie verwirrt, wenn man nach den Hintergründen ihres Tuns fragt. Typisch ist auch, dass Zusammenhänge nicht erkannt werden dürfen, während viele eifrig mit Steinen um sich werfen, wenn sie im Glashaus sitzen. Ibizagate wurde offiziell nie besonders tiefgreifend untersucht, weil es darum ging, jene Netzwerke zu schützen, die auch die reibungslose Umsetzung der „Pandemie“ garantieren. Wir wissen aber seit Ibizagate, was Kompromate und Honigfallen sind; eine neue Facette bekommt diese Methode von Geheimdiensten gerade in den USA, wo aufgeflogen ist, dass ein Demokrat auf eine chinesische Agentin hereingefallen ist.

Tucker Carlson rips into @RepSwalwell for accusing President Trump of being an agent of Russia after having had a relationship with a Chinese spy: "It’s always those who have the most to hide who attack other people for the very things they’ve done." pic.twitter.com/IT0P3whTFH — Daily Caller (@DailyCaller) December 9, 2020

Wer im Glashaus sitzt….

Der Abgeordnete Eric Swalwell behauptete zudem, dass Präsident Donald Trump russischer Agent sei; dabei ist nicht nur peinlich, dass Swalwell mit einem im Grunde simplen Trick von China gelenkt wurde. Denn das berüchtigte „Steele-Dossier“ für die Demokraten wurde vom Geschäftspartner des Oligarchen Oleg Deripaska, Christopher Steele erstellt; Deripaska ist eng mit den via Österreich aktiven russischen Netzwerken verbunden, die auch Kontakte zu China pflegen. Zwar kommentieren viele Youtuber durchaus spannend und detailreich die Vorgänge in den USA, sehen sich dabei aber als Teil von Operationen, die man auch nicht indirekt (Stichwort Q) offenbaren würde. Dennoch ist Vorsicht zu empfehlen, wenn es darum geht, dass Geheimdienste in etwas involviert sind; man kann dies etwa anhand von Meldungen über Plattformen für russische Desinformationen deutlich machen. Was hier durch Recherche geoutet wird, kann auch dazu dienen, die Komplizenschaft des Mainstream mit Russland (und China) zu verschleiern, wobei wiederum auch Ibiza ein gutes Stichwort ist, oder auch, wie in Österreich mit den FinCEN Files umgegangen wird. Es mag viele nerven, dass immer noch über die US-Wahlen diskutiert wird, weil sich sowohl Donald Trump als auch Joe Biden als Sieger betrachten. Doch es hat sehr viel mit unserer eigenen Situation zu tun, weil wir auch sehr viel davon lernen können, wie offen in den USA über Unterwanderung diskutiert wird. Nicht von ungefähr hätte Biden keine Chance gehabt, hätte er (ohne Corona) wie Trump traditionell Wahlkampf führen müssen: mit Rallys, grossen Veranstaltungen, langen Reden, viel Kontakt zur Bevölkerung.

Biden und China – in den USA nimmt man sich kein Blatt vor den Mund

Man sollte natürlich immun sein gegen die Corona-PsyOp, bei der Emotionen getriggert werden, um Puzzleteile zusammenzusuchen. Dann aber fällt auf, dass China eine Freihandelszone auch mit Australien und Neuseeland errichtet hat und Premier Justin Trudeau chinesische Truppen dazu eingeladen hat, in Kanada zu trainieren. Natürlich spricht sich Trudeau auch für den Great Reset nach / dank Corona des WEF um Klaus Schwab auf, der auch mit Sebastian Kurz auf gutem Fuß steht. Man denkt hier unweigerlich an morsche Pfeiler, die auch in der Art der Medienberichterstattung deutlich werden, etwa wenn für Impfzwang geworben wird oder man die Überwachung in China lobt. Rational betrachtet braucht man im Grunde nur mehrere Tageszeitungen z.B. vom März dieses Jahres durchblättern, die zu 100 % aus Corona bestanden, und sich einmal Kurz nach dem Ministerrat anhören, seine Aussagen transkribieren und analysieren; dann ist klar, dass es keine Pandemie gibt. Die Testpandemie (in den USA sagt man „case pandemic“) wiederum steht und fällt mit dem für Laborbedingungen und totes Genmaterial gedachten PCR-Test, mit dem man die gewünschten „Fallzahlen“ produzieren kann. Ein wichtiger Faktor ist gezielte Panikmache, da den Menschen in Deutschland und Österreich praktisch mit dem besonders qualvollen Tod durch Ersticken gedroht wurde bzw. man sie zu Gefährdern für die Großelterngeneration erklärte.

Das ist nicht unsere Regierung pic.twitter.com/ITbxwsLxGI — alexandra bader (@cw_alexandra) December 9, 2020

Das Bundeskanzleramt in der Dunkelheit

Menschen wurden getriggert, indem man Emotionen erzeugte, auf das Reptiliengehirn setzte, das nur Flucht, Totstellen oder Kampf, nicht aber sachliche Analyse kennt. Wer sich nicht triggern lässt, merkt immer wieder, dass jeder Versuch der Aufklärung anderer mit Fakten scheitert; diese Erfahrung ist zu erwarten, wie ein Zitat des KGB-Überläufers Juri Bezmenov zeigt, der in den 1980er Jahren über die kommunistische Strategie der Zersetzung informierte: „As I mentioned before, exposure to true information does not matter anymore. A person who is demoralized is unable to assess true information. The facts tell him nothing, even if I shower him with information, with authentic proof, with documents and pictures. …he will refuse to believe it… That’s the tragedy of the situation of demoralization.“ Dies muss man den interessanten Analysen von Psychoanalytikern und Psychologen im Video unten hinzufügen, denn sie sind sich nicht unbedingt darüber im Klaren, dass die psychische Belastung vieler jetzt gezielt erzeugt wird. Wenn man sich mit Geopolitik befasst hat, aber auch weiss, wie eben z.B. in Österreich verdeckt vorgegangen wird, gibt es keine Zweifel an der wahren Natur der P(l)andemie. Charakteristisch ist, dass alles durch neue Details immer wieder bestätigt wird, weil man weitere Puzzleteile einem bereits recht komplexen Bild hinzufügen kann. Für den Bereich hybrider Kriegsführung müssten Initiativen wie den Corona-Untersuchungsausschüssen oder der Plattform Respekt Experten mit militärischen Background zur Verfügung stehen. Doch dort ist man mit dem Gegner an Bord, was sich bereits vor Jahren abzeichnete, als Minister daran gehindert wurden, ihre Ämter verfassungsgemäß auszuüben.

Welche psychologischen Aspekte hat die „Pandemie“?

Wenn also jetzt das Bundesheer Massentests organisiert, scheint es eine Blaupause für Massenimpfungen und eine bessere Erfassung der Daten der Bevölkerung zu sein. Man weicht der Frage aus, ob nicht Mechanismen gekapert wurden, die in Gang gesetzt werden, um auf hybride Bedrohungen zu reagieren, also Reaktionen auf fiktive Bedrohungen zur eigentlichen Bedrohung werden. Aktuell wird das Bundesheer auch in einer Presseaussendung wegen seines Beitrags in der „Pandemie“ gelobt, die sich der parlamentarischen Bundesheerkommission widmet. Weder die Mitglieder dieser Kommission noch sonst jemand hatte je thematisiert, dass die Befehlskette im Bereich Landesverteidigung unterwandert wurde, was man ja wohl mit einem langfristigen Ziel macht. So betrachtet ist weder die Beteiligung an Massentests eine Überraschung noch der heuer virtuelle Nationalfeiertag, an dem eigentlich die immerwährende (bewaffnete) Neutralität gefeiert werden sollte. Nicht von ungefähr stellen die Psychologen fest, dass die Bevölkerung mit all den immer neuen, oft widersprüchlichen mit „Corona“ begründeten Maßnahmen verwirrt werden, was auch zu Passivität führt. Es kommen Klienten in die Praxis der Psychologen, die vollkommen damit überfordert sind, dass ihre eigene Wahrnehmung nicht mit dem übereinstimmt, was medial getrommelt wird. Sie wissen nicht mehr, war wahr ist und was falsch; da müssen sie dann zu einer unabhängigen Meinungsbildung gelangen.

Am 19. Dezember gibt es einen Demospaziergang in Wien

Experten befürchten zu Recht, dass viele lieber – um dazuzugehören – einen nicht ausreichend erprobten Impfstoff akzeptieren. Das stimmt mit den Beobachtungen von mir und anderen überein, dass bei allem Bemühen das maximal Mögliche sein wird, viele direkt zu warnen; nicht aber, sie zur Rebellion zu bewegen. Wir haben es zu tun mit erzeugter Massenpsychose und damit, dass die Getriggerten im Grunde traumatisiert sind, d.h. wieder lernen müssen, ihre beiden Gehirnhälften zu synchronisieren. Da haben die Kräfte, die den Westen zerstören wollen, wie wir ihn kennen, ganze Arbeit geleistet; man konnte die gleichen Mechanismen bereits beim Verkaufen von Masseneinwanderung als Flucht erleben. 2015/16 hieß es dann auch, dass Obergrenzen unmenschlich seien; fragte man aber bei den Sprechern von NGOs nach, was das konkret bedeutet (8 Millionen „Schutzsuchenende“ auf 8,9 Millionen Österreicher?), da es ja begrenzte Fläche, Jobs, Budget usw. gibt, wurde aufgelegt. Wer „refugees welcome“ rief, driftete oft genauso weit ab wie diejenigen, die eifrig „Corona-Sünder“ melden; meist ergibt sich das eine auch aus dem anderen. Dazu kommen alle möglichen Anforderungen an politische Korrektheit = in Wahrheit des Kulturmarxismus, die letztlich uns von uns selbst und natürlich von anderen entfremden sollen. Die Psychologenrunde, deren Video ich eingebaut habe, spricht vom Suchtcharakter des Verhaltens der Angepassten; andere verwenden den Begriff Kult.

And you thought it was about a virus! Transhumanism: Expert exposes liberal billionaire elitists’ ‘Great Reset’ agenda | News | LifeSite https://t.co/Km2VCTI6Gj — Christiane Northrup (@DrChrisNorthrup) December 10, 2020

Tweet der amerikanischen Ärztin Christiane Northrup

Zuerst wurde uns weisgemacht, dass es schlecht ist, ein Land in Europa als Heimat zu bezeichnen, weiß und heterosexuell zu sein usw. Doch unser Körper war unversehrt, außer dass Transgender und CIS auch propagiert wurden, das aber die breite Masse nicht tangieren musste. Nun aber sollen wir uns testen und impfen lassen, wir sollen andere nicht treffen, nicht berühren, wir sollen Kindern Masken aufzwingen usw. All das gehört zum asymmetrischen Krieg, zur Zersetzung, zu einer Entwicklung, die einige unter Berücksichtigung auch anderer Faktoren als dritter Weltkrieg betrachten. Angesteuert wird eine totalitäre Synthese aus Kommunismus und Kapitalismus, für die große Teile der Wirtschaft u.a. mit Angriffen auf den Mittelstand zerstört werden. Nicht umsonst spricht John Ioannidis davon, dass Lockdowns wie der Einsatz einer Atombombe verheerende Auswirkungen haben. Es geht auch um Totalüberwachung und darum, die Weltbevölkerung mit digitaler Identität zu erfassen, das Bargeld abzuschaffen; es soll keine Faktoren mehr geben, die Widerstand und Ausscheren ermöglichen können. Wir sind jetzt keineswegs Zivilisten wie in konventionellen Kriegen, sondern stehen alle an der Front und können uns entscheiden, ob wir für die „alte Normalität“ kämpfen oder keine Zukunft mehr haben wollen.