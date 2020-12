Corona: Alles nur gelogen?

Langsam kommen auch in Österreich die meisten auf den Trichter, dass Corona nur eine Farce ist. Dies ist erkennbar am Spott über einen patscherten Versuch, Amazon als „Kaufhaus Österreich“ Konkurrenz zu machen; wer sich hier aber lustig macht, landet unweigerlich bei der Frage, ob die Regierung bei Corona überhaupt jemals aufrichtig war. Alles scheint untrennbar auch mit der Entwicklung in den USA verbunden, wo Corona den Demokraten sehr nützlich war, weil ihr Kandidat Joe Biden sich so nicht mit den Wahlkampfauftritten von Donald Trump messen musste. Über die Ausrichtung von Medien müssen wir uns nicht wundern, wenn bekannt ist, dass Google – einer der großen Gewinner der P(l)andemie – auch in Verlage investiert, etwa in Deutschland. Wir sollten auch bedenken, dass längst das Militär mobilisiert wird, als ob es sich bei „dem Virus“ um einen Feind handelt und z.B. Alternativmedien mit diesem kollaborierten. Zugleich aber wird die Auseinandersetzung auch härter, die kritische Anwälte und Ärzte mit denen führen, die das rechtfertigen helfen, was unter dem Corona-Deckmantel vorangetrieben wird. Wer im Zweifel darüber ist, ob drastische Maßnahmen nicht durch eine Pandemie legitimiert sind, sollte sich ansehen, was Ärzte dazu sagen, die ihren normalen Alltag (auch in einer Klinik) zum Vergleich heranziehen. Deshalb binde ich zwei Videos mit der Grazer Ärztin Konstantina Rösch ein, die erklärt, warum sie bereits im Frühjahr stutzig wurde; man möchte eigentlich meinen, dass sie eine interessante Gesprächspartnerin für Medien und Politiker sei, doch weit gefehlt.

Wie Frau Rösch sprachen auch Wolfgang Wodarg, Sucharit Bhakdi, Bodo Schiffmann und einige andere sich gleich gegen die Panikmache aus; eigentlich sollte dies für Menschen genügen, die selbst keine Ärzte sind. Man kann sich der Coron(oi)a auch anders nähern, etwa wenn man sich gleichgeschaltete angeblich notwendige Maßnahmen ansieht. Etwa wenn in Deutschland 27 Millionen Menschen mit „hohem Risiko“ FFP2-Masken erhalten sollen und in Österreich allen über 65 solche Masken zugestellt werden, die sie dann auch bis zur Massenimpfung zu tragen haben. Man könnte dies als Eingeständnis betrachten, dass die bisher getragenen Masken sinnlos, aber schädlich sind, was das Atmen betrifft. Doch die Maskenpropaganda ist generell ungebrochen, weil man so Menschen disziplinieren und vereinzeln kann; Widerstand wird nie so eine Wirkung entfalten wie Mainstream-Propaganda. Denn es gibt zwar Plattformen und Kanäle, aber die User sind doch vereinzelt wie auch in den sozialen Medien und versuchen oft, der Propaganda gegenzuhalten. Dabei sind Zwangstests und Zwangsimpfung und die damit einhergehende Totalüberwachung nur eine Vorstufe dazu, dass Klaus Schwab vom World Economic Forum und andere Transhumanisten auf unser Gehirn zugreifen wollen.

Konstantina Rösch an die Bundesregierung

Dank alternativer Quellen wissen nun immer mehr Menschen Bescheid über den Great Reset des WEF, den man über einen herbeigeführten Zusammenbruch des Wirtschaftssystems erreicht. Dies spüren gerade diejenigen, die man immer wieder dazu zwingt, ihre Geschäfte oder Restaurants geschlossen zu halten oder deren Branche unter massiven Einbußen leidet; der wahre Horror wird aber erst kommen. Man hat jeden im Frühjahr sofort in seinem Alltag eingeschränkt, sodass sich seither fast alles wie darauf konditioniert mit „Corona dies“, „Corona das“ beschäftigt; wer sich aktuelle Presseaussendungen ansieht, erkennt sofort, dass dies ungebrochen so weitergeht. Kaum jemand sagt aber, dass der Kaiser eigentlich nackt ist; umso mehr wird an seinem angeblichen Gewand herumgepusselt; dabei gibt es natürlich einige Krisengewinnler. Wer sich veräppelt fühlt und erkennt, dass Regierungen und Medien die ganze Zeit gelogen haben, muss auch für sich erkunden, welche Vorgeschichte dies hat, warum es in einer Testpandemie gipfeln konnte. Man musste auch verhindern, dass das Bundesheer begreift, was vor sich geht, also eine verdeckte Operation erkennt und sich nicht zum Komplizen machen lässt. Die Aufnahme unten erscheint wie alle anderen Bilder einer vermeintlichen Pandemie grotesk, bizarr, wie aus einer Dystopie. Man sehe sich einmal die Postings des Sprechers des Verteidigungsministeriums Michael Bauer auf Twitter an: Da wird stolz berichtet, wie die Logistik für Massentests geschaffen wird, die noch nicht einmal ordentlich beschlossen wurden. Oder wie ein positiv getesteter Soldat per Hercules C-130 aus dem Kosovo zurückgeholt wurde – vorbei sind die Zeiten, wo im UN-Einsatz verletzte Soldaten nach Österreich gebracht wurden! Es ist auch ein schlechter Scherz, wenn Bauer twittert: „#Führungsgrundsatz Informationsüberlegenheit bedeutet, mehr zu wissen als der Gegner. Informationsüberlegenheit bedeutet Führungsentscheidungen treffen zu können, die schneller und besser sind als jene des Gegners. Dadurch entsteht Führungsüberlegenheit.“ Ist der Gegner jetzt „das Virus“, dem Bundeskanzlerin Angela Merkel und andere nachgerade unterstellen, dass es denkt? Wir wissen ja, dass es zwischen Sperrstunden und Kundgebungen von Fridays for Future unterscheidet, oder zwischen Trafiken und Buchhandlungen, um nur ein paar Beispiele zu nennen.

Das zivile und militärische #Kontaktpersonenmanagement bei der Bezirkshauptmannschaft WL erhielt heute Besuch von LR Wolfgang Klinger und Militärkommandant Dieter Muhr. "#Bundesheer und Behörde arbeiten bestens zusammen", meinte Bezirkshauptfrau Elisabeth Schwetz. #COVID19 pic.twitter.com/QqrU9IFl5b — Gerhard Oberreiter (@milkdoooe) December 1, 2020

Tweet des Militärkommandos OÖ

Bauer hat jedoch recht, wenn er dies postet: „Die Armee ist die vornehmste aller Institutionen in jedem Lande; denn sie allein ermöglicht das Bestehen aller übrigen Einrichtungen. Otto Fürst von Bismarck“, denn damit erklärt er auch, warum es für unsere wahren Gegner so wichtig war, das Militär schon lange vor der P(l)andemie unter Kontrolle zu bekommen. Die Befehlskette wurde ausgehebelt, das Abwehramt schützte Minister nicht, die ihr Amt verfassungskonform ausüben wollten; illegalen Befehlen wurde Folge geleistet. Wieder einmal laufen alle Fäden zusammen, wenn man imstande ist, sie wahrzunehmen, denn Klaus Schwabs Mentor Henry Kissinger protegierte auch Sebastian Kurz und dessen Berater Alfred Gusenbauer. In der P(l)andemie, die zum Great Reset führen soll, kann man eine Vereinigung kapitalistischer und kommunistischer Kräfte erkennen; China auf der einen Seite, die größten Tech-Konzerne auf der anderen. Dass alles in Österreich bislang reibungslos funktioniert, hat sehr viel mit der Anbindung von Regierung und Opposition (Ausnahmen bestätigen die Regel) an russische bzw. russisch-chinesische Netzwerke zu tun. Das Militär muss imstande sein, umfassende Lagebeurteilungen anzustellen, ohne dabei auf Desinformationen hereinzufallen oder zum Opfer von Eitelkeiten zu werden. Tatsächlich sonnt man sich aber lieber darin, „in der Pandemie“ zu zeigen, was man auf dem Kasten hat, als sich zu fragen, was denn hier wirklich gespielt wird und ob man nicht irreparablen Schaden für Österreich mit herbeiführt, wenn man sich nicht dagegenstellt.

Konstantina Rösch bei einer Kundgebung

Das gilt für viele, die sich geschmeichelt fühlen, wenn sie ihre Ansichten im Fernsehen oder in Podcasts artikulieren sollen; der Unterschied ist bei der Armee aber, dass Befindlichkeiten erkannt und so hintangehalten werden sollten. Nun haben wir eine sich ständig selbst bestätigende Blase an Personen, die unablässig an den Kleidern des Kaisers da und dort Verbesserungen vornehmen, dort etwas wegschnippeln, um etwas anderes anzunähen. Oft machen sie Umfragen, um zu eruieren, welche unsichtbare Borte besonders schön ist; sie geraten sich manchmal ein wenig in die Haare mit anderen, die lieber eine andere nicht vorhandene Farbe für diese oder jene inexistente Rüsche wählen würden. Wie gut, dass Konstantina Rösch, die Berühungen, Bewegung, frische Luft empfiehlt, die Menschen stärkt, die ihren Verstand noch nicht verloren haben. Zugleich wird freilich immer noch eifrig zu Zoom-Konferenzen eingeladen oder dazu, eine Diskussion online zu verfolgen, die man sonst vielleicht besucht hätte. Dabei geht unter, dass viele Menschen sehr darunter leiden, andere nicht mehr sehen zu dürfen; es sterben auch gerade alte Leute auch daran. Das Virtuelle ist jedoch wesentlich, um die Ilusion einer Pandemie aufrechtzuerhalten; als Nebeneffekt sind kritische Fragen ausgeschaltet, die der eine oder andere bei einer Begegnung in real life stellen würde. Wenn Menschen ihre Erfahrungen aufs Tapet bringen, tauschen sie sich mit anderen aus, sodass sie gemeinsam die Pandemie als Farce erkennen. Doch für nackte Regierungen gibt es keinen Weg zurück; sie können ja nicht sagen, „tut uns leid, wir haben uns geirrt“, sondern ziehen gerne die Daumenschrauben weiter an. Dies freut nicht nur Klaus Schwab und Co., es gibt ihnen auch scheinbar „Recht“; Corona diszipliniert dank Handlangern überall Menschen.